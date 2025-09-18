The OpenNET Project / Index page

Доступен дистрибутив Tails 7.0, перешедший на Debian 13 и GNOME 48

18.09.2025 21:07

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 7.0 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 2 ГБ.

В новой версии:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 13.
  • Среда рабочего стола обновлена до GNOME 48 (ранее использовался GNOME 43).
  • Время запуска сокращено до 10-15 секунд, благодаря переходу с алгоритма xz на zstd для сжатия системного образа. Ценой ускорения стало снижение эффективности сжатия примерно на 10%. При этом по сравнению с веткой Tail 6.x размер iso-образа увеличился в два раза, с 1 до 2 ГБ, а требование к минимальному размеру ОЗУ в системе повышено с 2 до 3 ГБ.
  • Обновлены версии программ, среди которых ядро Linux 6.12.43, Tor Browser 14.5.7, Tor 0.4.8.17, Thunderbird 128.14.0, Electrum 4.5.8, OnionShare 2.6.3, KeePassXC 2.7.10, Kleopatra 4:24.12, Inkscape 1.4, GIMP 3.0.4, Audacity 3.7.3, Text Editor 48.3, Document Scanner 46.0.
  • Эмулятор терминала GNOME Terminal заменён на GNOME Console, а просмотрщик изображений GNOME Image Viewer на GNOME Loupe.
  • Удалено меню Places, вместо которого рекомендовано использовать ярлыки быстрого доступа в боковой панели файлового менеджера. Из меню с избранными программами удалено приложение Kleopatra.
  • Прекращена поставка утилиты unar (поддержка формата rar встроена в File Roller), пакета aircrack-ng (можно установить из репозитория), утилиты Power Statistics и пакета sq.


