OBS Studio и Fedora урегулировали конфликт

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|1.3, UraniumSun (ok), 08:34, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Зря пошли на попятную. Надо было додавить или хотя бы добиться исполнения части требований.
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|1.5, Аноним (5), 09:00, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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зря конечно, использовать чужое имя в своих наработках которые не работают и только портят имидж OBS. Зря им DMCA не вручили
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|2.18, Аноним (18), 10:51, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это же женщина Федора, а не парень с яйцами Фёдор. Литература к прочтению «Федорино горе».
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|1.7, Zenitur (ok), 09:03, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
Делаем операционные системы, принятые большинством RH 7 2 и 9 0 Прекращаем ... большой текст свёрнут, показать
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|2.11, Аноним (11), 09:41, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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нельзя останавливаться пока из флатпака не получится полноценная виртуальная машина
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|2.14, pic (??), 10:23, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>* Red Hat создаёт Flatpak, теперь программа таскает с собой _все_ свои зависимости. Это как статическая сборка, только динамическая, когда библиотеки берутся не из /usr/lib, а _из папки_ с программой
Разве не AppImage?
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|2.22, нах. (?), 11:24, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вопрос: а "песочница" делает что-то хорошее?
да
> Может следовало ограничиться просто предоставлением библиотек?
нет, это так не работает. Вот ровно по той самой причине что ты описал.
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|2.13, Аноним (13), 10:17, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вся это пакетщина ещё хуже чем перевод всего на свете на вейленд. Это как доверить младенцу задачу заменить мотор в машине.
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|3.17, Аноним (17), 10:51, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там уже вовсю система зависимостей расцвела, прямо как в apt-get или каком dnf. На stackoverflow куча вопросов как почистить ненужные зависимости на flatpak. Со snap абсолютно такая же история.
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|1.12, Аноним (13), 10:15, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если бы у Федора были егз они бы просто сказали что этот ваш обс должен и обязан работать на той версии кутэ на которой мы вам приказали. Иначе все останется как есть. А адрес проживания автора программа будет указан при крахе программы.
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|3.19, Аноним (17), 10:52, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну с репой понятно зачем - софт должен гарантированно работать на конкретной версии линукса. Но ведь flatpak придуман чтоб работать везде, и зачем две версии софта на flatpak мне непонятно
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|4.20, Аноним (20), 11:08, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы можно было что-нибудь выпилить и в новости написать
> чтобы не отнимать ресурсы у основной команды разработчиков, которая сможет сосредоточить своё внимание на xyz.
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|2.21, нах. (?), 11:22, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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юзеры требуют пакет. Собрать его в рамках основной системы невозможно (вон, требуется даже не последняя версия культей а еще толком недописанная, только что из под хвоста, последние капли еще не долетели - возможно она решает одну мелкую проблемку в obs, тестировать на отсутствие других - не барское дело). Отправлять юзеров за 3d-party неведомо как собранным - плохая в целом идея.
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|1.23, anonymous (??), 11:46, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Использование при выполнении OBS Studio программного растеризатора llvmpipe вместо аппаратной ускоренной отрисовки.
> Аварийное завершение при переходе в режим использования протокола X11.
офигеть какие мелочи. Имхо надо просто пользоваться оригинальным флатпаком от производителей и забить на федору. Флатпак ведь для того и делается - чтобы поставлять программу целиком со всеми зависимостями
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|2.24, нах. (?), 12:05, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Имхо надо просто пользоваться оригинальным флатпаком
тебе там выше zenitur в деталях расписал почему - нет, не надо.
> Флатпак ведь для того и делается - чтобы поставлять программу целиком со всеми
> зависимостями
внезапно, этого, оказывается, не вполне достаточно, чтобы программа сложнее хеловрота хорошо работала в любом дистрибутиве.
Флатшлак решает только одну задачу - изолирует зависимости (тоже небесплатно, и если собрали с чем-то глючным и дырявым - с этим надо что-то делать, а не на изоляцию надеяться). А интеграцию с системой приходится доделывать каждый раз отдельно.
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