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OBS Studio и Fedora урегулировали конфликт

20.02.2025 07:57

В результате встречи представителя OBS Studio с лидером Fedora и ответственными за поддержку Flatpak-пакетов в дистрибутиве, удалось наладить сотрудничество и найти пути решения проблем, устраивающие оба проекта. Требование о прекращении использования имени OBS Studio в сопровождаемом проектом Fedora flatpak-пакете отозвано. Fedora продолжит предлагать пользователям по умолчанию свой вариант flatpak-пакета с OBS Studio.

Проблема с поставкой версии Qt, приводящей к сбоям, будет решена переводом Flatpak-пакета Fedora на новый Flatpak runtime, использующий выпуск Qt 6.8.2, в котором регрессия устранена. Проблема с информированием пользователей об области ответственности и путях направления отчётов об ошибках в пакете также улажена. Дополнительно выделены ещё четыре проблемы в Flatpak-пакете Fedora, над устранением которых начали работать представители Fedora:

  • Использование при выполнении OBS Studio программного растеризатора llvmpipe вместо аппаратной ускоренной отрисовки.
  • Аварийное завершение при переходе в режим использования протокола X11.
  • Сбои в работе VLC Plugin при работе в изолированном окружении.
  • Поставка сторонних плагинов во Flatpak-пакете Fedora.

Напомним, что разработчики системы потокового видеовещания OBS Studio потребовали прекратить использование в дистрибутиве Fedora любых элементов бренда OBS Studio, включая имя и логотип. Требование предъявлено после безуспешных попыток решить проблему с поставкой в Fedora некорректно работающего неофициального flatpak-пакета в форме, создающей у пользователей впечатление, что они используют официальный flatpak-пакет (разработчики OBS Studio распространяют через каталог Flathub собственный flatpak-пакет, но вместо него пользователям Fedora предоставляется другой вариант flatpak-пакета, сопровождаемый разработчиками Fedora и при установке являющийся более приоритетным).

  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/fedora/sigs...)
  2. OpenNews: Проекту Fedora пригрозили иском из-за поставки сбойного flatpak-пакета с OBS Studio
  3. OpenNews: Отчёт о развитии Fedora Workstation: AI, Wayland, HDR, MIPI-камеры и Flatpak
  4. OpenNews: Превращение сборки Fedora c KDE в базовую редакцию дистрибутива
  5. OpenNews: В TikTok Live Studio выявлено заимствование кода OBS, нарушающее лицензию GPL
  6. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 31.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62755-obs
Ключевые слова: obs, fedora
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:29, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дениг-то дал кто кому?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:04, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Судя по прогибу голубые машины сделали збс ОБСу.
     

  • 1.3, UraniumSun (ok), 08:34, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Зря пошли на попятную. Надо было додавить или хотя бы добиться исполнения части требований.
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:36, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Супер 👍; Жду ещё конфликты
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:00, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    зря конечно, использовать чужое имя в своих наработках которые не работают и только портят имидж OBS. Зря им DMCA не вручили
     
  • 1.6, Ося Бендер (?), 09:01, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Эх, слабаки. Надо было стоять на своем и заставить Фёдора перестать гнать пургу.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:51, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же женщина Федора, а не парень с яйцами Фёдор. Литература к прочтению «Федорино горе».
     

  • 1.7, Zenitur (ok), 09:03, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Делаем операционные системы, принятые большинством RH 7 2 и 9 0 Прекращаем ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:41, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нельзя останавливаться пока из флатпака не получится полноценная виртуальная машина
     
  • 2.14, pic (??), 10:23, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >* Red Hat создаёт Flatpak, теперь программа таскает с собой _все_ свои зависимости. Это как статическая сборка, только динамическая, когда библиотеки берутся не из /usr/lib, а _из папки_ с программой

    Разве не AppImage?

     
  • 2.22, нах. (?), 11:24, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вопрос: а "песочница" делает что-то хорошее?

    да

    > Может следовало ограничиться просто предоставлением библиотек?

    нет, это так не работает. Вот ровно по той самой причине что ты описал.

     

  • 1.9, Аноним (9), 09:20, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая новость про преемущества Flatpak-пакетов
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:17, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся это пакетщина ещё хуже чем перевод всего  на свете на вейленд. Это как доверить младенцу задачу заменить мотор в машине.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:51, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там уже вовсю система зависимостей расцвела, прямо как в apt-get или каком dnf. На stackoverflow  куча вопросов как почистить ненужные зависимости на flatpak. Со snap абсолютно такая же история.
     

  • 1.12, Аноним (13), 10:15, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы у Федора были егз они бы просто сказали что этот ваш обс должен и обязан работать на той версии кутэ на которой мы вам приказали. Иначе все останется как есть. А адрес проживания автора программа будет указан при крахе программы.
     
  • 1.15, Аноним (17), 10:48, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а зачем федора делают собственный флатпак, им нечем людей занять?
     
     
  • 2.16, Аноним (18), 10:49, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем же зачем делают свои репозитории с софтом.
     
     
  • 3.19, Аноним (17), 10:52, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну с репой понятно зачем - софт должен гарантированно работать на конкретной версии линукса. Но ведь flatpak придуман чтоб работать везде, и зачем две версии софта на flatpak мне непонятно
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 11:08, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы можно было что-нибудь выпилить и в новости написать

    > чтобы не отнимать ресурсы у основной команды разработчиков, которая сможет сосредоточить своё внимание на xyz.

     
  • 2.21, нах. (?), 11:22, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    юзеры требуют пакет. Собрать его в рамках основной системы невозможно (вон, требуется даже не последняя версия культей а еще толком недописанная, только что из под хвоста, последние капли еще не долетели - возможно она решает одну мелкую проблемку в obs, тестировать на отсутствие других - не барское дело). Отправлять юзеров за 3d-party неведомо как собранным - плохая в целом идея.

     

  • 1.23, anonymous (??), 11:46, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Использование при выполнении OBS Studio программного растеризатора llvmpipe вместо аппаратной ускоренной отрисовки.
    > Аварийное завершение при переходе в режим использования протокола X11.

    офигеть какие мелочи. Имхо надо просто пользоваться оригинальным флатпаком от производителей и забить на федору. Флатпак ведь для того и делается - чтобы поставлять программу целиком со всеми зависимостями

     
     
  • 2.24, нах. (?), 12:05, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Имхо надо просто пользоваться оригинальным флатпаком

    тебе там выше zenitur в деталях расписал почему - нет, не надо.

    > Флатпак ведь для того и делается - чтобы поставлять программу целиком со всеми
    > зависимостями

    внезапно, этого, оказывается, не вполне достаточно, чтобы программа сложнее хеловрота хорошо работала в любом дистрибутиве.

    Флатшлак решает только одну задачу - изолирует зависимости (тоже небесплатно, и если собрали с чем-то глючным и дырявым - с этим надо что-то делать, а не на изоляцию надеяться). А интеграцию с системой приходится доделывать каждый раз отдельно.

     

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