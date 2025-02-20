OBS Studio и Fedora урегулировали конфликт

В результате встречи представителя OBS Studio с лидером Fedora и ответственными за поддержку Flatpak-пакетов в дистрибутиве, удалось наладить сотрудничество и найти пути решения проблем, устраивающие оба проекта. Требование о прекращении использования имени OBS Studio в сопровождаемом проектом Fedora flatpak-пакете отозвано. Fedora продолжит предлагать пользователям по умолчанию свой вариант flatpak-пакета с OBS Studio.

Проблема с поставкой версии Qt, приводящей к сбоям, будет решена переводом Flatpak-пакета Fedora на новый Flatpak runtime, использующий выпуск Qt 6.8.2, в котором регрессия устранена. Проблема с информированием пользователей об области ответственности и путях направления отчётов об ошибках в пакете также улажена. Дополнительно выделены ещё четыре проблемы в Flatpak-пакете Fedora, над устранением которых начали работать представители Fedora:

Использование при выполнении OBS Studio программного растеризатора llvmpipe вместо аппаратной ускоренной отрисовки.

Аварийное завершение при переходе в режим использования протокола X11.

Сбои в работе VLC Plugin при работе в изолированном окружении.

Поставка сторонних плагинов во Flatpak-пакете Fedora.

Напомним, что разработчики системы потокового видеовещания OBS Studio потребовали прекратить использование в дистрибутиве Fedora любых элементов бренда OBS Studio, включая имя и логотип. Требование предъявлено после безуспешных попыток решить проблему с поставкой в Fedora некорректно работающего неофициального flatpak-пакета в форме, создающей у пользователей впечатление, что они используют официальный flatpak-пакет (разработчики OBS Studio распространяют через каталог Flathub собственный flatpak-пакет, но вместо него пользователям Fedora предоставляется другой вариант flatpak-пакета, сопровождаемый разработчиками Fedora и при установке являющийся более приоритетным).



