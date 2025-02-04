Отчёт о развитии Fedora Workstation: AI, Wayland, HDR, MIPI-камеры и Flatpak

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|1.1, Аноним (1), 12:53, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Логический финал HIGометрии - Серый шрифт на сером квадрокруге с серыми кнопками. Как ещё тумблер остался в цвете.
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|1.2, Аноним (-), 12:54, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> для использования расширенного динамического диапазона (HDR)
> в GNOME Shell и GTK, которая ведётся в сотрудничестве с
> разработчиками KDE и Kwin.
Ожидаемо на васянов из wlroots был положен большой и толстый х...
> Вакансии пока открыты, допустима удалённая работа.
О! Так это же отличный шанс для местных опеннетчиков!
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|2.12, Аноним (-), 13:35, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ожидаемо на васянов из wlroots был положен
Разве у wlroots появился HDR? Если нет, то нафиг они в обсуждении?
А кдешники HDR уже сделали. И работает оно нормально.
Может в кои-то веки гнумеры решат не изобретать велосипед и просто "списать" у KDE?
*картинка со списывающим мистером Бином*
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|1.4, Аноним (4), 12:54, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Интеграция AI-возможностей
> идеи по использованию AI
Нинужно.
> Использование экспериментальных протоколов Wayland.
Федора не тестовый полигон. А Wayland стабилен. Или нет?
> HDR
Нинужно. SDR смотрится лучше. В HDR снимать стали отвратительно, особенно ночные сцены.
> Отмечается, что в дистрибутиве реализованы все основные возможности PipeWire, но всплывают некоторые проблемы, связанные с профессиональной обработкой звука.
Pipewire решил все проблемы pulse и заменил jack. Или нет?
> В команду, занимающуюся в компании Red Hat развитием десктоп-систем, будет трудоустроены два новых сотрудника
При чём здесь федора? Или федора, не смотря на все заявления на официальном сайте, не дистрибутив сообщества?
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|2.5, Аноним (-), 13:00, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Федора не тестовый полигон.
Нет.
> А Wayland стабилен.
Да.
> Или нет?
А почему ви спгашиваете?
> Нинужно. SDR смотрится лучше. В HDR снимать стали отвратительно, особенно ночные сцены.
Попробуй смотреть HDR на HDR мониторе, а не старом syncmaster
> Pipewire решил все проблемы pulse и заменил jack. Или нет?
Pipewire никогда не стремилась заменить jack.
Просто некоторые пользователи используют ее вместо jack и жалуются.
> При чём здесь федора? Или федора, не смотря на все заявления на
> официальном сайте, не дистрибутив сообщества?
Т.е. вы предлагаете чтобы сообщество платило им зп?
Думаю шапка сама не против, но желающих вроде не слышно.
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|3.6, Аноним (4), 13:03, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Попробуй смотреть HDR на HDR мониторе, а не старом syncmaster
Так я и смотрю HDR на HDR smart tv. Вердикт: овно. ТВ кстати не из дешёвых. Не я брал, так что не с меня спрос зачем покупал.
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|2.8, Аноним (1), 13:07, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Федора не тестовый полигон.
Как раз наоборот. Федора настолько полигон, что стала мемом для тестовых полигонов.
> Pipewire решил все проблемы pulse и заменил jack. Или нет?
Pipewire решил pulse, только за одно это уважуха разрабам пайпа.
А jack нинужно.
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|3.10, Аноним (10), 13:20, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Pipewire решил pulse, только за одно это уважуха разрабам пайпа.
Говорят, это одни и те же люди? Слава и позор одновременно?
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|4.14, Аноним (1), 13:44, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пульс это поделие Поттеринга, который нынче перешел на саботаж инит системы.
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|1.7, iPony129412 (?), 13:03, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Ведётся работа по добавлению в Firefox поддержки HDR
Будет смешно, если завезут быстрее Windows.
В кои-то веки линукс победа.
Вот что выкидывание иксов творит.
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|2.9, Балмер (?), 13:17, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Действительно будет смешно, когда выкинут вяленого и начнут писать новую виндокапецную вундервафлю, а так и будет.
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|3.15, Аноним (15), 13:45, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будет реальное забавно когда везде аыкинут Винду. Да, товарищ Балмер?
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|1.11, Аноним (11), 13:28, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> RamaLama
Я думал, Чип просто выдумал это слово, когда разыгрывал Дейла в серии про телепатию. "Дейл, ты меня слышишь? Меня зовут РамаЛама Дин-дон, хочешь я сделаю тебя невидимым?"
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