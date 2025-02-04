Отчёт о развитии Fedora Workstation: AI, Wayland, HDR, MIPI-камеры и Flatpak

Кристиан Шаллер (Christian Schaller), возглавляющий Fedora Desktop Team и группу по развитию десктоп-систем в компании Red Hat, опубликовал отчёт о проводимой в настоящее время работе и планах по развитию дистрибутива Fedora Workstation в 2025 году. Наиболее интересные моменты: Интеграция AI-возможностей, реализованных c использованием большой языковой модели Granite, открытой компанией IBM под лицензией Apache 2.0 и охватывающей 8 миллиардов параметров. Компания IBM готовит публикацию новой версии Granite с расширенными возможностями для разработчиков приложений, которые позволят использовать Granite в качестве движка для генерации кода в интегрированных средах разработки. Рассматриваются различные идеи по использованию AI в GNOME и Fedora Workstation, такие как ассистент в написании кода, упрощение настройки аппаратно ускоренных AI-инструментов в окружениях на базе Toolbx и инструменты для проведения экспериментов с AI (например, добавление RamaLama для развёртывания контейнеров с AI-моделями).

Использование экспериментальных протоколов Wayland. Начиная с версии Wayland-Protocols 1.39 введена новая фаза продвижения протоколов Wayland - "experimental", нацеленная на ускорение доведения протоколов до разработчиков и стимулирование ранней реализации протоколов в существующих проектах. В Fedora создана рабочая группа, которая будет анализировать экспериментальные протоколы, отслеживать появление протоколов, представляющих интерес для дистрибутива, и координировать их внедрение в Fedora.

Обеспечение поддержки Wayland-протокола для использования расширенного динамического диапазона (HDR) в GNOME Shell и GTK, которая ведётся в сотрудничестве с разработчиками KDE и Kwin. Для конфигуратора GNOME Control Center подготовлен интерфейс для включения и настройки HDR, который войдёт в состав следующего релиза Fedora.

Оттачивание поддержки мультимедийного сервера PipeWire. Отмечается, что в дистрибутиве реализованы все основные возможности PipeWire, но всплывают некоторые проблемы, связанные с профессиональной обработкой звука. По таким характеристикам, как задержки, PipeWire у большинства людей работает так же хорошо, как и JACK, но возникают проблемы с драйверами, вызванные тем, что PipeWire пытается использовать устройства по иному, чем JACK. Данные проблемы решаются по мере выявления через добавление в PipeWire обходных путей, учитывающих недоработки в конкретных драйверах. Продолжается усовершенствование использования PipeWire для работы с видео. Поддержка захвата экрана уже полностью готова, но работа над поддержкой web-камер ещё продолжается, так как производители ноутбуков прекращают использование стандарта UVC (USB Video Class) в пользу нового интерфейса MIPI (Mobile Industry Processor Interface), поддержка которого в Linux ещё оставляет желать лучшего. Приложения, использующие PipeWire для работы с камерами, могут не заботиться о реализации конкретных протоколов, так как работу по переключению между камерами UVC (V4L2) и MIPI (libcamera) берёт на себя PipeWire. В пакете с Firefox уже включено по умолчанию использование PipeWire для работы с камерами, в SDL3 и OBS Studio добавлена возможность работы с камерами через PipeWire, в Chrome поддержка PipeWire ожидается в ближайшее время.

Интеграция и развитие открытого стека для камер с интерфейсом MIPI, а также работа по полноценной поддержке MIPI-стека от компании Intel и решению проблем с доступом к камерам некоторых ноутбуков, оснащённых MIPI-мостом от компании Lattice Semiconductor.

Улучшение поддержки пакетов в формате Flatpak. В состав Flatpak передана реализация портала для безопасного проброса USB-устройств в изолированное окружение с Flatpak-приложением. Ведётся работа над возможностью поставки системных обработчиков и сервисов в пакетах Flatpak (может потребоваться, когда какому-то приложению для доступа к оборудованию необходим запуск в системе фонового процесса). Для включения в systemd передана функциональность, необходимая для реализации подобных пакетов.

Развитие средств для людей с ограниченными возможностями в GTK4. Работа над xdg-порталами и Wayland-расширениями для работы экранного ридера ORCA в окружениях на базе Wayland.

В менеджер установки приложений GNOME Software добавлена возможность установки подписанных проприетарных драйверов NVIDIA, которые можно использовать в окружениях, загружаемых в режиме UEFI Secure Boot. Началась работа по добавлению в GNOME Software поддержки пакетного менеджера DNF5, что позволит уйти от использования двух отдельных кэшей пакетов для DNF5 и GNOME, и, таким образом, снизить потребление дискового пространства.

Ведётся работа по добавлению в Firefox поддержки HDR и возможности использования xdg-порталов, необходимых для поставки Firefox в пакетах Flatpak. Патчи с поддержкой HDR приняты в основной состав Firefox на этой неделе.

В команду, занимающуюся в компании Red Hat развитием десктоп-систем, будут трудоустроены два новых сотрудника, которые в режиме полного рабочего дня займутся разработкой GNOME и сопутствующих технологий. Вакансии пока открыты, допустима удалённая работа.



