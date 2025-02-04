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Отчёт о развитии Fedora Workstation: AI, Wayland, HDR, MIPI-камеры и Flatpak

04.02.2025 12:24

Кристиан Шаллер (Christian Schaller), возглавляющий Fedora Desktop Team и группу по развитию десктоп-систем в компании Red Hat, опубликовал отчёт о проводимой в настоящее время работе и планах по развитию дистрибутива Fedora Workstation в 2025 году.

Наиболее интересные моменты:

  • Интеграция AI-возможностей, реализованных c использованием большой языковой модели Granite, открытой компанией IBM под лицензией Apache 2.0 и охватывающей 8 миллиардов параметров. Компания IBM готовит публикацию новой версии Granite с расширенными возможностями для разработчиков приложений, которые позволят использовать Granite в качестве движка для генерации кода в интегрированных средах разработки.

    Рассматриваются различные идеи по использованию AI в GNOME и Fedora Workstation, такие как ассистент в написании кода, упрощение настройки аппаратно ускоренных AI-инструментов в окружениях на базе Toolbx и инструменты для проведения экспериментов с AI (например, добавление RamaLama для развёртывания контейнеров с AI-моделями).

  • Использование экспериментальных протоколов Wayland. Начиная с версии Wayland-Protocols 1.39 введена новая фаза продвижения протоколов Wayland - "experimental", нацеленная на ускорение доведения протоколов до разработчиков и стимулирование ранней реализации протоколов в существующих проектах. В Fedora создана рабочая группа, которая будет анализировать экспериментальные протоколы, отслеживать появление протоколов, представляющих интерес для дистрибутива, и координировать их внедрение в Fedora.
  • Обеспечение поддержки Wayland-протокола для использования расширенного динамического диапазона (HDR) в GNOME Shell и GTK, которая ведётся в сотрудничестве с разработчиками KDE и Kwin. Для конфигуратора GNOME Control Center подготовлен интерфейс для включения и настройки HDR, который войдёт в состав следующего релиза Fedora.
  • Оттачивание поддержки мультимедийного сервера PipeWire. Отмечается, что в дистрибутиве реализованы все основные возможности PipeWire, но всплывают некоторые проблемы, связанные с профессиональной обработкой звука. По таким характеристикам, как задержки, PipeWire у большинства людей работает так же хорошо, как и JACK, но возникают проблемы с драйверами, вызванные тем, что PipeWire пытается использовать устройства по иному, чем JACK. Данные проблемы решаются по мере выявления через добавление в PipeWire обходных путей, учитывающих недоработки в конкретных драйверах.

    Продолжается усовершенствование использования PipeWire для работы с видео. Поддержка захвата экрана уже полностью готова, но работа над поддержкой web-камер ещё продолжается, так как производители ноутбуков прекращают использование стандарта UVC (USB Video Class) в пользу нового интерфейса MIPI (Mobile Industry Processor Interface), поддержка которого в Linux ещё оставляет желать лучшего. Приложения, использующие PipeWire для работы с камерами, могут не заботиться о реализации конкретных протоколов, так как работу по переключению между камерами UVC (V4L2) и MIPI (libcamera) берёт на себя PipeWire. В пакете с Firefox уже включено по умолчанию использование PipeWire для работы с камерами, в SDL3 и OBS Studio добавлена возможность работы с камерами через PipeWire, в Chrome поддержка PipeWire ожидается в ближайшее время.

  • Интеграция и развитие открытого стека для камер с интерфейсом MIPI, а также работа по полноценной поддержке MIPI-стека от компании Intel и решению проблем с доступом к камерам некоторых ноутбуков, оснащённых MIPI-мостом от компании Lattice Semiconductor.
  • Улучшение поддержки пакетов в формате Flatpak. В состав Flatpak передана реализация портала для безопасного проброса USB-устройств в изолированное окружение с Flatpak-приложением. Ведётся работа над возможностью поставки системных обработчиков и сервисов в пакетах Flatpak (может потребоваться, когда какому-то приложению для доступа к оборудованию необходим запуск в системе фонового процесса). Для включения в systemd передана функциональность, необходимая для реализации подобных пакетов.
  • Развитие средств для людей с ограниченными возможностями в GTK4. Работа над xdg-порталами и Wayland-расширениями для работы экранного ридера ORCA в окружениях на базе Wayland.
  • В менеджер установки приложений GNOME Software добавлена возможность установки подписанных проприетарных драйверов NVIDIA, которые можно использовать в окружениях, загружаемых в режиме UEFI Secure Boot. Началась работа по добавлению в GNOME Software поддержки пакетного менеджера DNF5, что позволит уйти от использования двух отдельных кэшей пакетов для DNF5 и GNOME, и, таким образом, снизить потребление дискового пространства.
  • Ведётся работа по добавлению в Firefox поддержки HDR и возможности использования xdg-порталов, необходимых для поставки Firefox в пакетах Flatpak. Патчи с поддержкой HDR приняты в основной состав Firefox на этой неделе.
  • В команду, занимающуюся в компании Red Hat развитием десктоп-систем, будут трудоустроены два новых сотрудника, которые в режиме полного рабочего дня займутся разработкой GNOME и сопутствующих технологий. Вакансии пока открыты, допустима удалённая работа.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/uraeus...)
  2. OpenNews: В Fedora 41 планируют добавить AI-инструменты и расширить поддержку GPU NVIDIA
  3. OpenNews: Red Hat опубликовал первый выпуск дистрибутива Red Hat Enterprise Linux AI
  4. OpenNews: Выпуск мультимедийного сервера PipeWire 1.2.0
  5. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.39 с поддержкой экспериментальных протоколов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62670-fedora
Ключевые слова: fedora, ai, wayland, flatpak, mipi, hdr, pipewire
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:53, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Логический финал HIGометрии - Серый шрифт на сером квадрокруге с серыми кнопками. Как ещё тумблер остался в цвете.
     
  • 1.2, Аноним (-), 12:54, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > для использования расширенного динамического диапазона (HDR)
    > в GNOME Shell и GTK, которая ведётся в сотрудничестве с
    > разработчиками KDE и Kwin.

    Ожидаемо на васянов из wlroots был положен большой и толстый х...

    > Вакансии пока открыты, допустима удалённая работа.

    О! Так это же отличный шанс для местных опеннетчиков!

     
     
  • 2.12, Аноним (-), 13:35, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ожидаемо на васянов из wlroots был положен

    Разве у wlroots появился HDR? Если нет, то нафиг они в обсуждении?

    А кдешники HDR уже сделали. И работает оно нормально.
    Может в кои-то веки гнумеры решат не изобретать велосипед и просто "списать" у KDE?
    *картинка со списывающим мистером Бином*

     

  • 1.4, Аноним (4), 12:54, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Интеграция AI-возможностей
    > идеи по использованию AI

    Нинужно.

    > Использование экспериментальных протоколов Wayland.

    Федора не тестовый полигон. А Wayland стабилен. Или нет?

    > HDR

    Нинужно. SDR смотрится лучше. В HDR снимать стали отвратительно, особенно ночные сцены.

    > Отмечается, что в дистрибутиве реализованы все основные возможности PipeWire, но всплывают некоторые проблемы, связанные с профессиональной обработкой звука.

    Pipewire решил все проблемы pulse и заменил jack. Или нет?

    > В команду, занимающуюся в компании Red Hat развитием десктоп-систем, будет трудоустроены два новых сотрудника

    При чём здесь федора? Или федора, не смотря на все заявления на официальном сайте, не дистрибутив сообщества?

     
     
  • 2.5, Аноним (-), 13:00, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Федора не тестовый полигон.

    Нет.

    > А Wayland стабилен.

    Да.

    > Или нет?

    А почему ви спгашиваете?

    > Нинужно. SDR смотрится лучше. В HDR снимать стали отвратительно, особенно ночные сцены.

    Попробуй смотреть HDR на HDR мониторе, а не старом syncmaster

    > Pipewire решил все проблемы pulse и заменил jack. Или нет?

    Pipewire никогда не стремилась заменить jack.
    Просто некоторые пользователи используют ее вместо jack и жалуются.

    > При чём здесь федора? Или федора, не смотря на все заявления на
    > официальном сайте, не дистрибутив сообщества?

    Т.е. вы предлагаете чтобы сообщество платило им зп?
    Думаю шапка сама не против, но желающих вроде не слышно.

     
     
  • 3.6, Аноним (4), 13:03, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Попробуй смотреть HDR на HDR мониторе, а не старом syncmaster

    Так я и смотрю HDR на HDR smart tv. Вердикт: овно. ТВ кстати не из дешёвых. Не я брал, так что не с меня спрос зачем покупал.

     
  • 2.8, Аноним (1), 13:07, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Федора не тестовый полигон.

    Как раз наоборот. Федора настолько полигон, что стала мемом для тестовых полигонов.

    > Pipewire решил все проблемы pulse и заменил jack. Или нет?

    Pipewire решил pulse, только за одно это уважуха разрабам пайпа.
    А jack нинужно.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:20, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Pipewire решил pulse, только за одно это уважуха разрабам пайпа.

    Говорят, это одни и те же люди? Слава и позор одновременно?

     
     
  • 4.14, Аноним (1), 13:44, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пульс это поделие Поттеринга, который нынче перешел на саботаж инит системы.
     

  • 1.7, iPony129412 (?), 13:03, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Ведётся работа по добавлению в Firefox поддержки HDR

    Будет смешно, если завезут быстрее Windows.
    В кои-то веки линукс победа.
    Вот что выкидывание иксов творит.

     
     
  • 2.9, Балмер (?), 13:17, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно будет смешно, когда выкинут вяленого и начнут писать новую виндокапецную вундервафлю, а так и будет.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 13:45, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет реальное забавно когда везде аыкинут Винду. Да, товарищ Балмер?
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:28, 04/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > RamaLama

    Я думал, Чип просто выдумал это слово, когда разыгрывал Дейла в серии про телепатию. "Дейл, ты меня слышишь? Меня зовут РамаЛама Дин-дон, хочешь я сделаю тебя невидимым?"

     
     
  • 2.13, Аноним (15), 13:44, 04/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже 40 лет, а ещё не вырос.
     

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