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Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 31.0

07.12.2024 09:34

Опубликован выпуск OBS Studio 31.0, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Значительная смена версии объясняется переходом на схему семантического версионирования MAJOR.MINOR.PATCH, в которой первая цифра версии меняется для релизов с изменениями, нарушающими совместимость, вторая - для релизов с функциональными изменениями, сохраняющих полную совместимость с прошлыми выпусками, а третья - для корректирующих обновлений с исправлением отдельных ошибок. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux (flatpak), Windows и macOS.

Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в PeerTube, Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC, Intel QSV и VAAPI).

Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.

Ключевые изменения:

  • Добавлены новые фильтры размытия фона: Blur Filter, использующий NVIDIA AI Greenscreen FX для выделения человека на переднем плане, и Background Blur, использующий NVIDIA Video Effects для замены фона по маске.
  • В интерфейс добавлена возможность смещения содержимого в области предпросмотра при помощи полос прокрутки, а не только мышью. Добавлен индикатор уровня масштабирования.
  • В плагин для устройств захвата видео AJA добавлена поддержка пиксельного формата v210.
  • Обеспечена интеграция с сервисом Amazon IVS (Interactive Video Software).
  • Добавлена поддержка расширений AV1 SCC (Screen Content Coding) для кодирования записи содержимого экрана, c задействованием кодировщика Intel QSV для аппаратного ускорения.
  • Включены по умолчанию все возможности, доступные в плагине с реализацией панели YouTube Chat, такие как проведение голосований, организация сеансов с ответами на вопросы, средства модерирования и расширенные emoji.
  • До версии 127 обновлён движок Chromium, используемый в реализации источника вещания на базе браузера (Browser Source) и панелях с web-контентом.
  • Файл с настройками global.ini разделён на две части, одна для хранения параметров приложения, а вторая для настроек, связанных с пользователем.
  • Переработан код для поддержки кодировщиков NVENC. Прекращена поддержка NVENC для видеокарт NVIDIA Kepler серий 600 и 700. Рекомендовано обновить проприетарные драйверы NVIDIA до версии 550.54.14 в Linux и 551.76 в Windows.
  • В коде для поддержки технологии аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео Intel QSV (Quick Sync Video) прекращена поддержка Windows 7 и систем старше Intel Haswell.
  • Прекращена поддержка протокола FTL, который устарел, не имеет открытой реализации сервера и значительно уступает протоколам RTMP, RTMPS, SRT и HLS.
  • Прекращена поддержка Ubuntu 22.04.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/obsproject/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 30.2
  3. OpenNews: Выпуск серверов для потокового вещания Roc 0.1, Ant 1.7 и Red5 1.1.1
  4. OpenNews: Выпуск сервера потокового вещания Owncast 0.1.0
  5. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 6.2
  6. OpenNews: Представлен SRT, открытый протокол для потоковой передачи видео
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62364-obs
Ключевые слова: obs, video
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:01, 07/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    Ютуб запретили и этого запретят.
     
  • 2, Аноним (2), 11:03, 07/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    Только вчера тридцатую версию скачал, весь трафик просадил.
    Опять новую карточку покапать...
     
     
  • 3, Аноним (1), 11:06, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На dail-up сидишь? Как ты тогда с такого инета стримишь?
     

  • 4, Gideon Games (-), 11:10, 07/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    Спасибо разрабам! Благодаря этой великой проге заработал свои первые лямы, которые со временем превратились в десятки лямов... Надо донатить разрабам тоже, чтоб продолжали стараться, ибо нормальных аналогов OBS не существует в природе. Мне можете верить, я проверял.
     
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