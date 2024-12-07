Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 31.0

Опубликован выпуск OBS Studio 31.0, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Значительная смена версии объясняется переходом на схему семантического версионирования MAJOR.MINOR.PATCH, в которой первая цифра версии меняется для релизов с изменениями, нарушающими совместимость, вторая - для релизов с функциональными изменениями, сохраняющих полную совместимость с прошлыми выпусками, а третья - для корректирующих обновлений с исправлением отдельных ошибок. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux (flatpak), Windows и macOS. Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в PeerTube, Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC, Intel QSV и VAAPI). Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов. Ключевые изменения: Добавлены новые фильтры размытия фона: Blur Filter, использующий NVIDIA AI Greenscreen FX для выделения человека на переднем плане, и Background Blur, использующий NVIDIA Video Effects для замены фона по маске.

В интерфейс добавлена возможность смещения содержимого в области предпросмотра при помощи полос прокрутки, а не только мышью. Добавлен индикатор уровня масштабирования.

В плагин для устройств захвата видео AJA добавлена поддержка пиксельного формата v210.

Обеспечена интеграция с сервисом Amazon IVS (Interactive Video Software).

Добавлена поддержка расширений AV1 SCC (Screen Content Coding) для кодирования записи содержимого экрана, c задействованием кодировщика Intel QSV для аппаратного ускорения.

Включены по умолчанию все возможности, доступные в плагине с реализацией панели YouTube Chat, такие как проведение голосований, организация сеансов с ответами на вопросы, средства модерирования и расширенные emoji.

До версии 127 обновлён движок Chromium, используемый в реализации источника вещания на базе браузера (Browser Source) и панелях с web-контентом.

Файл с настройками global.ini разделён на две части, одна для хранения параметров приложения, а вторая для настроек, связанных с пользователем.

Переработан код для поддержки кодировщиков NVENC. Прекращена поддержка NVENC для видеокарт NVIDIA Kepler серий 600 и 700. Рекомендовано обновить проприетарные драйверы NVIDIA до версии 550.54.14 в Linux и 551.76 в Windows.

В коде для поддержки технологии аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео Intel QSV (Quick Sync Video) прекращена поддержка Windows 7 и систем старше Intel Haswell.

Прекращена поддержка протокола FTL, который устарел, не имеет открытой реализации сервера и значительно уступает протоколам RTMP, RTMPS, SRT и HLS.

Прекращена поддержка Ubuntu 22.04.



