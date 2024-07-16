Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 6.2

Состоялся выпуск децентрализованной платформы для организации видеохостинга и видеовещания PeerTube 6.2. PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывания между собой браузеров посетителей. Наработки проекта распространяются под лицензией AGPLv3. Основные новшества: Добавлен режим выборочного премодерирования комментариев к опубликованным видео, содержащих слова из чёрного списка или гиперссылки. Подобные комментарии попадают в список рецензирования и появляются только после проверки владельцем канала. Выборочное премодерирование также может использоваться администратором сервера в контексте публикуемых видео с фильтрацией по ключевым словам.

Добавлена возможность автоматического назначение тегов к комментариям и видео на основе списка ключевых слов или правил, заданных владельцем канала или администратором сервера. Присвоенные теги могут использоваться для автоматической фильтрации видео или комментариев.

Предоставлена возможность автоматической генерации субтитров к размещаемым на сервере новым видео. Администратор также может инициировать выборочную генерацию субтитров для старых видео, уже имеющихся на сервере. Для создания субтитров задействован runner-обработчик, который построен на базе системы распознавания речи Whisper и может запускаться на другом сервере, чтобы не нагружать основной сервер с PeerTube.

Предложен новый способ для создания миниатюры для предпросмотра на основе выбранного кадра из видео (ранее для миниатюры требовалась загрузка внешнего изображения).

В списках недавно добавленных, отслеживаемых и набирающих популярность видео обеспечено отображение live-вещаний. Платформа PeerTube изначально была основана на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами. Позднее вместо WebTorrent был задействован протокол HLS (HTTP Live Streaming) в связке с WebRTC, позволяющий адаптивно управлять потоком в зависимости от полосы пропускания. Для объединения разрозненных серверов с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео, задействован протокол ActivityPub. Предоставляемый проектом web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular. Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и могут быть приняты свои правила. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, на котором размещены учётные записи пользователей данного сервера и их видео. Идентификатор пользователя формируются в форме "@имя_пользователя@домен_сервера". Передача данных при просмотре осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент. Если видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube также позволяет узлам, запущенным авторами для первичного размещения видео, кэшировать видео других авторов, формируя распределённую сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивая отказоустойчивость. Имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P (для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS). Для начала вещания через PeerTube пользователю достаточно загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только с сервера первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера и не требуется установка дополнительного ПО. Пользователи могут отслеживать активности в выбранных видеоканалах, подписавшись на интересующие каналы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS. Для распространения видео с использованием P2P-коммуникаций пользователь также может добавить на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером. В настоящее время для размещения контента функционирует 1035 серверов, поддерживаемых разными добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube).



