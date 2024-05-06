Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 6.1

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|1.1, КО (?), 12:29, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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framasoft.org/en/moderation/ - всё на французском
Инстансы пососные
Доклад закончил
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|2.8, Такеши (-), 12:58, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Самый большой недостаток PeerTube на сегодня - отсутствие встроенной монетизации. И ничего с этим делать не хотят. Меня как стримера все в PeerTube устраивает, но вот отсутствие монетизации - это зло. Без этого далеко проект не улетит. Не знаю, они хотя-бы обдумывают ее добавлять? Есть какие-то обсуждения на форумах?
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|3.11, Banned (?), 13:19, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Телега взлетела и без всякой монетизации. Разрешите там распространять то что запрещено на других видеохостингах и авось проканает.
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|3.17, rvs2016 (ok), 13:54, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> недостаток PeerTube на сегодня - отсутствие встроенной монетизации
А как её там ваять, если на малоизвестной "видеоплатформе" рекламодатели размещать рекламу не захотят?
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|3.19, Аноним (19), 14:22, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Меня как стримера все в PeerTube устраивает, но вот отсутствие монетизации - это зло.
IXBT Games самые крытые игровые блогеры живут без монетизации с Ютуба, а бы не можешь, сранно. Зачем тебе монетизация от Пиртуба, если есть всякие Патреоны и Бусти?
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|3.20, eugener (ok), 15:13, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> отсутствие монетизации - это зло
Как по мне, монетизация убивает контент. Рекламно-просмотро-монетизированный ресурс превращается в абсолютную клоаку типа тик-тока или яндекс-дзен, где контент производится не ради творчества или информативности, а ради привлечения непритязательного пользователя к просмотрам.
С другой стороны, при наличии монетизированных ресурсов создатель контента скорее загрузит его туда. ¯\_(ツ)_/¯
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|4.27, Стоп Зумерок (-), 16:04, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Юноша, как же ты далек от всех этих вещей... Про донаты слышал? Встроено прямо в твич, ютабчик и любые нормальные видео/стримминг-платформы. "Зарплата" любого нормального стримера на 95% - это донаты, а не реклама) Так что думай.
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|3.22, Аноним (22), 15:33, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Самый большой недостаток PeerTube на сегодня - отсутствие встроенной монетизации.
Как предлагаете привлечь туда рекламодателей?
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|1.2, Fracta1L (ok), 12:36, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Объясните тупому, я могу установить этот пиртюб на свой десктоп и превратить его в подкроватный видеохостинг? А если я через пиртюб начну пиратски показывать всякие клипы и фильмы - меня могут как-то нахлобучить за это? Я имею в виду, со стороны пиртюба. Забанить как-нибудь, например.
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|2.3, Аноним (3), 12:46, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. Можно, для этого и создан. 2. Все на тебе и под твою ответственность (арбузоустойчивый хостинг, раскрутка), сайт пиртюба может максимум удалить из списка пиров. Также в гугле скорее всего забанят, как только заметят право-рабо-обладатели.
Если так уж хочется пиратить, имхо лучше поднять свой трекер или форк Popcorn Time.
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|2.5, Аноним (5), 12:47, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> я могу установить этот пиртюб на свой десктоп и превратить его в подкроватный видеохостинг?
Да, в этом и суть пиртуба, федерация независимых серверов.
> меня могут как-то нахлобучить за это? Я имею в виду, со стороны пиртюба.
Может ли тебя нахлобучить nginx, если ты начнешь хостить не то, что нужно? Нет, никто не может контролировать напрямую доступ к твоему инстансу видеохостинга, даже разрабы пиртуба.
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|2.6, Аноним (6), 12:50, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разумеется. Сначала специально обученные люди придут к провайдеру, а потом уже к тебе, и забанят тебя на несколько лет, без права на фильмы, клипы и кошку-жену.
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|2.16, нах. (?), 13:49, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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можешь, но для подкроватного видеохостинга не нужен (и совершенно бесполезен) пиптуб с его нескучными протоколами. И поиском ролика, требующим аж постргез (двойное ненужно-бинго).
Любая cms имеет встроенный видеоплейер. В отличие от этой ненужности - не требующий особых дыр в файрволах и наираспоследнего хромога.
> А если я через пиртюб начну пиратски показывать всякие клипы и фильмы - меня могут как-то нахлобучить
да, придет товарищмайор и выпилит дверь.
> Я имею в виду, со стороны пиртюба. Забанить как-нибудь, например.
примерно так же как тебя может забанить msword за написание неполиткорректных текстов.
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|3.26, Аноним (26), 15:53, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> примерно так же как тебя может забанить msword за написание неполиткорректных текстов.
А это кстати будущее к которому мы идем.
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|1.9, Такеши (-), 13:02, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Обеспечено сохранение оригинального файла с видео, изначально загруженного в PeerTube и затем перекодированного в другие форматы (раньше после перекодирования исходный файл удалялся). Добавленная возможность позволяет использовать PeerTube для хранения своих видеоархивов, без деления на локальные и внешние видео.
Вот это просто шикарная возможность. В ютубе такого нет, и это жирный минус ютуба, т.к. он нещадно портит видосы. PeerTube лучшеет с каждым релизом. Осталось монетизацию добавить.
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|2.12, Rev (?), 13:20, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы ещё хотел, чтобы при импорте с ютуба ролики не пепежимались ещё раз.
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|2.13, Banned (?), 13:22, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ютуб даже Твитч дает просратся. Показывает у всех и на всяком днищенском железе.
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|2.15, Аноним (15), 13:41, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага делаешь такой децентрализованный сервис. А потом бац делаешь монетизацию и этим всё централизуешь. Просто оставь под своим видео ссылку на бусти и всё.
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|2.18, rvs2016 (ok), 14:09, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Осталось монетизацию добавить
Её невозможно будет добавить до тех пор, пока потенциальные рекламодатели на предложение "разместите рекламу в пиртубе" не будут давать ответы типа "чё-чё? какой ещё пиртубе? вы наверно имели в виду ютубе?"
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|3.23, Стоп Зумерок (-), 15:34, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Её невозможно будет добавить до тех пор, пока потенциальные рекламодатели
Вася, какие рекламодатели? Ты систему ДОНАТОВ на ютабчике видел? Когда подписота тебе бабосы в экран швыряет, и оно отображается в чате? Вот это народ давно просит) А рекламы на пиртюбе не надо ни в каком виде, я так считаю. Все должно монетизироваться донатами и только.
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|1.21, Аноним (21), 15:26, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Утомил YouTube шадоубанами. Еслиб не угроза ядерной войны, арендовал бы сервер и развернул бы PeerTube.
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