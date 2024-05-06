The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 6.1

06.05.2024 12:10

Состоялся выпуск децентрализованной платформы для организации видеохостинга и видеовещания PeerTube 6.1. PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывания между собой браузеров посетителей. Наработки проекта распространяются под лицензией AGPLv3.

Основные новшества:

  • Предоставлена возможность экспорта всех данных, связанных с учётной записью, среди которых видео, каналы и настройки. Данные экспортируются в форме одного загружаемого архива, который может использоваться для импорта на другой системе.
  • Обеспечено сохранение оригинального файла с видео, изначально загруженного в PeerTube и затем перекодированного в другие форматы (раньше после перекодирования исходный файл удалялся). Добавленная возможность позволяет использовать PeerTube для хранения своих видеоархивов, без деления на локальные и внешние видео.
  • Добавлена возможность создания баннера для своего сервера, который будет отображаться на станице о сервере, на странице входа, при регистрации и при поиске в каталоге JoinPeerTube, а также на страницах, в которых используется тег "<peertube-instance-banner>". Аналогично добавлена возможность добавления аватара, видимо в мобильном приложении и на домашней странице сервера.
  • Задержка перед началом подсчёта просмотров видео снижена с 30 до 10 секунд по аналогии с Vimeo, Instagram, TikTok и Mux. При подсчёте просмотров теперь учитывается не только IP-адрес, но и идентификатор браузера. На странице со статистикой просмотров обеспечено отображение данных в привязке к отдельным регионам, а не только к странам.
  • Для упрощения доступа к субтитрам в видеопроигрыватель добавлена отдельная кнопка "СС" (7 на скриншоте ниже), при нажатии на которую будет включён показ субтитров на последнем выбранном языке. Также предоставлена возможность смены языка через меню с настройками (8 на скриншоте).
  • В интерфейсе пользователя предоставлена возможность загрузки видео напрямую из библиотеки.
  • Для администратора добавлены возможности сортировки пользователей и видео по размеру данных, сохранённых на диске.
  • Устранены две уязвимости в реализации протокола ActivityPub. Первая уязвимость приводит к утечке данных, связанных с приватными видео, таких как комментарии и лайки. Вторая уязвимость касается некорректного управления доступом к объектам JSON-LD, загруженным из федеративной сети.

Платформа PeerTube изначально была основана на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами. Позднее вместо WebTorrent был задействован протокол HLS (HTTP Live Streaming) в связке с WebRTC, позволяющий адаптивно управлять потоком в зависимости от полосы пропускания. Для объединения разрозненных серверов с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео, задействован протокол ActivityPub. Предоставляемый проектом web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular.

Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и могут быть приняты свои правила. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, на котором размещены учётные записи пользователей данного сервера и их видео. Идентификатор пользователя формируются в форме "@имя_пользователя@домен_сервера". Передача данных при просмотре осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент.

Если видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube также позволяет узлам, запущенным авторами для первичного размещения видео, кэшировать видео других авторов, формируя распределённую сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивая отказоустойчивость. Имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P (для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS).

Для начала вещания через PeerTube пользователю достаточно загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только с сервера первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера и не требуется установка дополнительного ПО. Пользователи могут отслеживать активности в выбранных видеоканалах, подписавшись на интересующие каналы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS. Для распространения видео с использованием P2P-коммуникаций пользователь также может добавить на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером.

В настоящее время для размещения контента функционирует 1126 серверов, поддерживаемых разными добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube).

  1. Главная ссылка к новости (https://joinpeertube.org/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 6.0
  3. OpenNews: W3C стандартизировал протокол децентрализованных социальных сетей ActivityPub
  4. OpenNews: Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 7.0
  5. OpenNews: Выпуск сервера потокового вещания Owncast 0.1.0
  6. OpenNews: В libtorrent добавлена поддержка протокола WebTorrent
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61125-peertube
Ключевые слова: peertube
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, КО (?), 12:29, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    framasoft.org/en/moderation/ - всё на французском
    Инстансы пососные
    Доклад закончил
     
     
  • 2.8, Такеши (-), 12:58, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Самый большой недостаток PeerTube на сегодня - отсутствие встроенной монетизации. И ничего с этим делать не хотят. Меня как стримера все в PeerTube устраивает, но вот отсутствие монетизации - это зло. Без этого далеко проект не улетит. Не знаю, они хотя-бы обдумывают ее добавлять? Есть какие-то обсуждения на форумах?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:09, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    добавь в видос ссылку на свой онлифанс и вуа-ля!
     
  • 3.11, Banned (?), 13:19, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Телега взлетела и без всякой монетизации. Разрешите там распространять то что запрещено на других видеохостингах и авось проканает.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 15:45, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телега взлетела благодоря ФСБ.
     
  • 3.17, rvs2016 (ok), 13:54, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > недостаток PeerTube на сегодня - отсутствие встроенной монетизации

    А как её там ваять, если на малоизвестной "видеоплатформе" рекламодатели размещать рекламу не захотят?

     
  • 3.19, Аноним (19), 14:22, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Меня как стримера все в PeerTube устраивает, но вот отсутствие монетизации - это зло.

    IXBT Games самые крытые игровые блогеры живут без монетизации с Ютуба, а бы не можешь, сранно. Зачем тебе монетизация от Пиртуба, если есть всякие Патреоны и Бусти?

     
  • 3.20, eugener (ok), 15:13, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отсутствие монетизации - это зло

    Как по мне, монетизация убивает контент. Рекламно-просмотро-монетизированный ресурс превращается в абсолютную клоаку типа тик-тока или яндекс-дзен, где контент производится не ради творчества или информативности, а ради привлечения непритязательного пользователя к просмотрам.

    С другой стороны, при наличии монетизированных ресурсов создатель контента скорее загрузит его туда. ¯\_(ツ)_/¯

     
     
  • 4.27, Стоп Зумерок (-), 16:04, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юноша, как же ты далек от всех этих вещей... Про донаты слышал? Встроено прямо в твич, ютабчик и любые нормальные видео/стримминг-платформы. "Зарплата" любого нормального стримера на 95% - это донаты, а не реклама) Так что думай.
     
  • 3.22, Аноним (22), 15:33, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Самый большой недостаток PeerTube на сегодня - отсутствие встроенной монетизации.

    Как предлагаете привлечь туда рекламодателей?

     

  • 1.2, Fracta1L (ok), 12:36, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объясните тупому, я могу установить этот пиртюб на свой десктоп и превратить его в подкроватный видеохостинг? А если я через пиртюб начну пиратски показывать всякие клипы и фильмы - меня могут как-то нахлобучить за это? Я имею в виду, со стороны пиртюба. Забанить как-нибудь, например.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:46, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Можно, для этого и создан. 2. Все на тебе и под твою ответственность (арбузоустойчивый хостинг, раскрутка), сайт пиртюба может максимум удалить из списка пиров. Также в гугле скорее всего забанят, как только заметят право-рабо-обладатели.

    Если так уж хочется пиратить, имхо лучше поднять свой трекер или форк Popcorn Time.

     
  • 2.4, Null (??), 12:46, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:47, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я могу установить этот пиртюб на свой десктоп и превратить его в подкроватный видеохостинг?

    Да, в этом и суть пиртуба, федерация независимых серверов.
    > меня могут как-то нахлобучить за это? Я имею в виду, со стороны пиртюба.

    Может ли тебя нахлобучить nginx, если ты начнешь хостить не то, что нужно? Нет, никто не может контролировать напрямую доступ к твоему инстансу видеохостинга, даже разрабы пиртуба.

     
  • 2.6, Аноним (6), 12:50, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разумеется. Сначала специально обученные люди придут к провайдеру, а потом уже к тебе, и забанят тебя на несколько лет, без права на фильмы, клипы и кошку-жену.
     
  • 2.7, Аноним (19), 12:58, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо понимать что сабж это часть Федивёрс. У пиртуба на сайте есть ссылки на инстанты сабжа. Если ты на своём инстанте будешь размещать запрещёнку, вряд-ли попадёт на сайт Пиртуба.
    https://joinpeertube.org/instances
     
  • 2.16, нах. (?), 13:49, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можешь, но для подкроватного видеохостинга не нужен (и совершенно бесполезен) пиптуб с его нескучными протоколами. И поиском ролика, требующим аж постргез (двойное ненужно-бинго).
    Любая cms имеет встроенный видеоплейер. В отличие от этой ненужности - не требующий особых дыр в файрволах и наираспоследнего хромога.

    > А если я через пиртюб начну пиратски показывать всякие клипы и фильмы - меня могут как-то нахлобучить

    да, придет товарищмайор и выпилит дверь.

    > Я имею в виду, со стороны пиртюба. Забанить как-нибудь, например.

    примерно так же как тебя может забанить msword за написание неполиткорректных текстов.

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 15:53, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > примерно так же как тебя может забанить msword за написание неполиткорректных текстов.

    А это кстати будущее к которому мы идем.

     

  • 1.9, Такеши (-), 13:02, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Обеспечено сохранение оригинального файла с видео, изначально загруженного в PeerTube и затем перекодированного в другие форматы (раньше после перекодирования исходный файл удалялся). Добавленная возможность позволяет использовать PeerTube для хранения своих видеоархивов, без деления на локальные и внешние видео.

    Вот это просто шикарная возможность. В ютубе такого нет, и это жирный минус ютуба, т.к. он нещадно портит видосы. PeerTube лучшеет с каждым релизом. Осталось монетизацию добавить.

     
     
  • 2.12, Rev (?), 13:20, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы ещё хотел, чтобы при импорте с ютуба ролики не пепежимались ещё раз.
     
  • 2.13, Banned (?), 13:22, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ютуб даже Твитч дает просратся. Показывает у всех и на всяком днищенском железе.
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:41, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага делаешь такой децентрализованный сервис. А потом бац делаешь монетизацию и этим всё централизуешь. Просто оставь под своим видео ссылку на бусти и всё.
     
  • 2.18, rvs2016 (ok), 14:09, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Осталось монетизацию добавить

    Её невозможно будет добавить до тех пор, пока потенциальные рекламодатели на предложение "разместите рекламу в пиртубе" не будут давать ответы типа "чё-чё? какой ещё пиртубе? вы наверно имели в виду ютубе?"

     
     
  • 3.23, Стоп Зумерок (-), 15:34, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Её невозможно будет добавить до тех пор, пока потенциальные рекламодатели

    Вася, какие рекламодатели? Ты систему ДОНАТОВ на ютабчике видел? Когда подписота тебе бабосы в экран швыряет, и оно отображается в чате? Вот это народ давно просит) А рекламы на пиртюбе не надо ни в каком виде, я так считаю. Все должно монетизироваться донатами и только.

     

  • 1.21, Аноним (21), 15:26, 06/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Утомил YouTube шадоубанами. Еслиб не угроза ядерной войны, арендовал бы сервер и развернул бы PeerTube.
     
     
  • 2.25, Аноним (22), 15:47, 06/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если не арендуешь, то угроза отменяется?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру