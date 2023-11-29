The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 6.0

29.11.2023 16:32

Состоялся выпуск децентрализованной платформы для организации видеохостинга и видеовещания PeerTube 6.0. PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывания между собой браузеров посетителей. Наработки проекта распространяются под лицензией AGPLv3.

Основные новшества:

  • Добавлена возможность размещения видео, защищённых паролем. Пароль можно выставить при загрузке, импорте или обновлении, после чего только пользователи знающие пароль смогут получить доступ к контенту. Через REST API можно задавать несколько паролей (например, каждому пользователю можно выдавать отдельный пароль) и отзывать выданные пароли.

  • Обеспечен показ эскизов при перемещении указателя мыши по ползунку, отражающему позицию воспроизведения, что позволяет наглядно перемещаться по потоку. Раскадровка с эскизами формируется во время загрузки или импорта видео, т.е. поддержка эскизов станет доступна только для новых видео, загруженных после обновления узла до PeerTube 6.0. Для создания эскизов к старым видео администратору следует выполнить команду "npm run create-generate-storyboard-job".

  • Добавлена возможность загрузки новой версии видео, которую можно использовать для обновления видео, например, после исправления ошибки или добавления недостающей информации. После обновления старый вариант видео безвозвратно теряется и по старой ссылке становится доступен обновлённый вариант (сохраняются также комментарии и статистика). Так как возможность может использоваться для злоупотреблений, например, для подстановки рекламы после проверки, администратор должен явно включить поддержку загрузки обновлений на своей платформе.

  • Добавлена возможность прикрепления оглавления к видео, позволяющего посмотреть список эпизодов и быстро переключаться между ними. Для определения эпизодов на страницу с настройками добавлена вкладка "chapters", на которой можео определить время начала и описание основных моментов в видео. Эпизоды также автоматически переносятся при импорте видео с YouTube.

  • Продолжено внесение изменений и оптимизаций, подготовленных на основе стресс-тестирования live-вещания и классического стриминга видео с несколькими тысячами одновременных участников. Например, проведена оптимизация обработки unicast HTTP в рабочих потоках, заверения запросов ActivityPub, обработки рекомендаций, SQL-запросов с фильтрацией по тегам, массовых запросов /videos/{id}/views. Добавлена возможность отключения HTTP-лога.
  • Удалена поддержка протокола WebTorrent, а разработка сфокусирована на использовании протокола HLS (HTTP Live Streaming) с WebRTC для P2P.
  • Повышена эффективность видеопроигрывателя, в котором обеспечен автоматический выбор размера окна с учётом соотношения сторон видео, реализовано запоминание настроек и убрано перестраивание при смене видео.
  • Улучшена поддержка возможностей для поисковых оптимизаторов (SEO).
  • Расширены средства для людей с ограниченными возможностями.

Платформа PeerTube изначально была основана на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами. Позднее вместо WebTorrent был задействован протокол HLS (HTTP Live Streaming) в связке с WebRTC, позволяющий адаптивно управлять потоком в зависимости от полосы пропускания. Для объединения разрозненных серверов с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео, задействован протокол ActivityPub. Предоставляемый проектом web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular.

Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и могут быть приняты свои правила. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, на котором размещены учётные записи пользователей данного сервера и их видео. Идентификатор пользователя формируются в форме "@имя_пользователя@домен_сервера". Передача данных при просмотре осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент.

Если видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube также позволяет узлам, запущенным авторами для первичного размещения видео, кэшировать видео других авторов, формируя распределённую сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивая отказоустойчивость. Имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P (для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS).

Для начала вещания через PeerTube пользователю достаточно загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только с сервера первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера и не требуется установка дополнительного ПО. Пользователи могут отслеживать активности в выбранных видеоканалах, подписавшись на интересующие каналы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS. Для распространения видео с использованием P2P-коммуникаций пользователь также может добавить на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером.

В настоящее время для размещения контента функционирует 1122 сервера, поддерживаемых разными добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube).

  1. Главная ссылка к новости (https://framablog.org/2023/11/...)
  2. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 5.2
  3. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 5.0
  4. OpenNews: Выпуск libtorrent 2.0 с поддержкой протокола BitTorrent 2
  5. OpenNews: WebTorrent, самодостаточный torrent-клиент, работающий внутри браузера
  6. OpenNews: В libtorrent добавлена поддержка протокола WebTorrent
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60194-peertube
Ключевые слова: peertube
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Нон (?), 17:36, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поддержки HDR все ещё нет?
     
     
  • 2.27, Gideon Games (?), 20:30, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Youtube в последнее время удалил несколько моих прохождений, в основном проблема с авторскими правами на музон. Подумываю залить контент на этот ваш Peertube. Только там моей подписоты нет. Думаете взлетит?
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 20:39, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    однозначно нет! не взлетит, мертвяк
     
  • 3.33, Аноним (33), 20:55, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно не взлетит, т.к. кроме тебя нет заинтересованных держать на инстансе очередное игропрохождение (Политика бит-торрент). Так что создавай и продвигай свой инстанс, как сообщество.
     
  • 3.34, Аноним (34), 21:26, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Youtube в последнее время удалил несколько моих прохождений, в основном проблема с авторскими правами на музон

    Надо отрезать музон и перезалить.
    Если музон фоновый, то надо отключить, перепройти в тишине и перезалить перепроход.
    Должно помочь.
    Если не поможет -- проще будет залить на обычные торренты.

    А вообще использование проекта -- это тоже помощь проекту.
    Поэтому если зальёте, то peertube'у, возможно, это будет полезно.
    Хотя это не точно.

     
     
  • 4.35, Аноним (33), 21:34, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас никто себя не ограничивает только одним хостингом. У коммунити обычно целый бутстрап-список всего чтобы точно возникло общение.
     

  • 1.7, Аноним (7), 17:54, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Смотря как развивается ситуация вокруг нас, скорее всего этот инструмент будет актуальным...
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_websites_blocked_in_mainland_China
     
  • 1.11, пох. (?), 18:27, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удалена поддержка протокола WebTorrent, а разработка сфокусирована на использовании протокола HLS

    Да енто ж просто праздник какой-то!

    Можно еще и webrtc следом туда же?!

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 20:19, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А webrtc чем не угодил-то?
     
     
  • 3.40, пох. (?), 22:55, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тем что для воспроизведения видео он нахрен не нужен, достаточно обычного http. 1.0 что характерно - вполне справляется.

    И представляет собой бесконечное поле для дыр и уязвимостей.

     
     
  • 4.44, Аноним (44), 23:12, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А webrtc там в нормальном варианте - хочешь tcp, хочешь udp? Или как нынче модно оторвали tcp и имеем проблемы местами?
     

  • 1.12, пох. (?), 18:31, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Обеспечен показ эскизов при перемещении указателя мыши по
    > ползунку, отражающему позицию воспроизведения, что позволяет
    > наглядно перемещаться по потоку.

    лолшта?!

    У них до шестой версии и ЭТОГО тоже не было?! А, ну хотя, да, все усилия ж на "более лучшую модерацию контента", тут не до мелочей.

     
  • 1.17, Аноним (29), 19:41, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео, задействован протокол ActivityPub.
    >подписавшись на интересующие каналы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma)  

    барахло, анахронизм, федеверс изжил себя, продвинутые юзеры уже осваивают NOSTR протокол

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 19:49, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем он лучше чем ActivityPub?
     
     
  • 3.22, нах. (?), 20:00, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тем что новье, только что из под хвоста, спеши изваляться!

    Вам же ж не чтоб работать, а попердолило.

     
  • 2.20, Аноним (20), 19:53, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    also, если релеи друг с другом не взаимодействуют, то это просто аналог своего сайта с вебмордой, только по своему протоколу, сделанному из NIH-синдрома. NNTP-сервер с навесным OpenPGP лучше, чем это. Просто немодно.
     
  • 2.24, BrainFucker (ok), 20:18, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > продвинутые юзеры уже осваивают NOSTR протокол

    Примеров освоения бы.

     
  • 2.37, Анонус (?), 21:38, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > NOSTR протокол

    Протокольчик от Джека Дорвея, кофундера старого Твитера? Нет, спасибо.

     

  • 1.26, Аноним (25), 20:28, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывания между собой браузеров посетителей

    Альтернативу предлагает, хорошо бы ещё и контент начал предлагать. Нет, 3,5 анонима с дикцией перенёсшего инсульт алкаша и видео снятое на корнеплод — это не контент.

     
     
  • 2.31, cheburator (?), 20:47, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так начни с себя - в чем проблема? Купи сервак, залей четких видосов, подай всем пример. А так, глядишь, и остальные подтянутся. Покажи как надо!
     
  • 2.32, Аноним (33), 20:48, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тоже самое что зайти на какой-нибудь Discord-сервер и сказать: "у Вас три анонима, кто им пользуется?"

    Глупо сравнивать инструмент сообществ с глобальными уже всем знакомыми накопителями контента.

    > Альтернативу предлагает, хорошо бы ещё и контент начал предлагать

    Контент предлагает и предложит сообщество. Или у Вас иллюзия того что где-то будет стоять мега накопитель и на нем будет крутиться PeerTube и школьник будет заливать очередной видосик майнкрафта?


     
     
  • 3.41, пох. (?), 23:00, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Контент предлагает и предложит сообщество. Или у Вас иллюзия того что где-то

    э... вздумаешь ознакомиться - не забудь ЗАРАНЕЕ тазик принести. А то можешь не добежать.

    > будет стоять мега накопитель и на нем будет крутиться PeerTube и
    > школьник будет заливать очередной видосик майнкрафта?

    Э... ну... я тебе по секрету скажу - что именно в этом была изначальная задумка проекта.
    Но что-то пошло не так, и там даже не майнкрафт (запрещенная террорестическая организация, лет пять минимум дадут, кстате) который мог бы все же заинтересовать второго школьника (опа, групповое дело, тут уже десяточкой пахнет), там полный п-ц.

    А для публикации _собственных_ видосиков на _собственном_ сервере - нафиг не нужны все эти извращения, которые оказывается осилили превьюшки в слайдере - к ШЕСТОООООЙ версии.

    Ты не поверишь, но в обычных, standalone видео-плейерах они были нормой еще лет десять назад.

     

  • 1.28, Basilius (?), 20:34, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Удалена поддержка протокола WebTorrent, а разработка сфокусирована на использовании протокола HLS (HTTP Live Streaming) с WebRTC для P2P.

    А если вкратце - чем так плох WebTorrent и чем хорош HLS?

     
     
  • 2.39, Аноним (39), 22:20, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "We decided to maintain the WebTorrent player for several years, but it leads to a bigger bundle size for a bad user experience (slow start time, hacky resolution change etc.). Moreover the P2P aspect of WebTorrent is not really used since most of new and popular videos are using HLS now.
    It's the reason why we want to remove WebTorrent support in PeerTube V6 (end of 2023). It will allow us to clean and improve the player code." - https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/5465

    PS: Теоретически он позволял сидировать существующее видео без поднятия целой ноды, хотя автор почему-то писал, что нет: https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/4895#issuecomment-1092832005

     

  • 1.30, Basilius (?), 20:43, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена возможность загрузки новой версии видео, которую можно использовать для обновления видео, например, после исправления ошибки или добавления недостающей информации. После обновления старый вариант видео безвозвратно теряется и по старой ссылке становится доступен обновлённый вариант (сохраняются также комментарии и статистика).

    Нифига себе! Это же киллер-фича, о которой миллионы людей мечтали в ютабчике. Например, в самых разных видео, которые ведут какую-либо хронологию событий - просто добавить что-то в конце и перезалить, сохранив лайки, просмотры и каменты. Не плодить сотни одинаковых видео, засоряя место на диске, а просто обновлять одно и то же, добавляя новую информацию. Ну круто же! PeerTube на глазах прям вырастает в серьезный проект, удобный в первую очередь пользователям.

     
  • 1.36, realmafia (?), 21:38, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как обстоят дела с перекодировкой видосов при заливке в Peertube? Напримет, Youtube на динамических сценах превращает все в какое-то месиво из пикселей. Создается ощущение, что Youtube спецом выбирает худшие параметры качества кодирования. Возможно, место на серверах экономит. Кучу роликов моих, снятых на экшен-камеру, просто в какое-то месиво пиксельное превратил! Peertube так же будет делать?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру