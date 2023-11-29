Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 6.0

|
|
|
|2.27, Gideon Games (?), 20:30, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Youtube в последнее время удалил несколько моих прохождений, в основном проблема с авторскими правами на музон. Подумываю залить контент на этот ваш Peertube. Только там моей подписоты нет. Думаете взлетит?
|
|
|
|3.33, Аноним (33), 20:55, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Конечно не взлетит, т.к. кроме тебя нет заинтересованных держать на инстансе очередное игропрохождение (Политика бит-торрент). Так что создавай и продвигай свой инстанс, как сообщество.
|
|3.34, Аноним (34), 21:26, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Youtube в последнее время удалил несколько моих прохождений, в основном проблема с авторскими правами на музон
Надо отрезать музон и перезалить.
Если музон фоновый, то надо отключить, перепройти в тишине и перезалить перепроход.
Должно помочь.
Если не поможет -- проще будет залить на обычные торренты.
А вообще использование проекта -- это тоже помощь проекту.
Поэтому если зальёте, то peertube'у, возможно, это будет полезно.
Хотя это не точно.
|
|
|
|4.35, Аноним (33), 21:34, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сейчас никто себя не ограничивает только одним хостингом. У коммунити обычно целый бутстрап-список всего чтобы точно возникло общение.
|
|1.11, пох. (?), 18:27, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Удалена поддержка протокола WebTorrent, а разработка сфокусирована на использовании протокола HLS
Да енто ж просто праздник какой-то!
Можно еще и webrtc следом туда же?!
|
|
|
|
|
|3.40, пох. (?), 22:55, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
тем что для воспроизведения видео он нахрен не нужен, достаточно обычного http. 1.0 что характерно - вполне справляется.
И представляет собой бесконечное поле для дыр и уязвимостей.
|
|
|
|4.44, Аноним (44), 23:12, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А webrtc там в нормальном варианте - хочешь tcp, хочешь udp? Или как нынче модно оторвали tcp и имеем проблемы местами?
|
|1.12, пох. (?), 18:31, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
> Обеспечен показ эскизов при перемещении указателя мыши по
> ползунку, отражающему позицию воспроизведения, что позволяет
> наглядно перемещаться по потоку.
лолшта?!
У них до шестой версии и ЭТОГО тоже не было?! А, ну хотя, да, все усилия ж на "более лучшую модерацию контента", тут не до мелочей.
|
|1.17, Аноним (29), 19:41, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео, задействован протокол ActivityPub.
>подписавшись на интересующие каналы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma)
барахло, анахронизм, федеверс изжил себя, продвинутые юзеры уже осваивают NOSTR протокол
|
|
|
|
|
|3.22, нах. (?), 20:00, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
тем что новье, только что из под хвоста, спеши изваляться!
Вам же ж не чтоб работать, а попердолило.
|
|2.20, Аноним (20), 19:53, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
also, если релеи друг с другом не взаимодействуют, то это просто аналог своего сайта с вебмордой, только по своему протоколу, сделанному из NIH-синдрома. NNTP-сервер с навесным OpenPGP лучше, чем это. Просто немодно.
|
|2.37, Анонус (?), 21:38, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> NOSTR протокол
Протокольчик от Джека Дорвея, кофундера старого Твитера? Нет, спасибо.
|
|1.26, Аноним (25), 20:28, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывания между собой браузеров посетителей
Альтернативу предлагает, хорошо бы ещё и контент начал предлагать. Нет, 3,5 анонима с дикцией перенёсшего инсульт алкаша и видео снятое на корнеплод — это не контент.
|
|
|
|2.31, cheburator (?), 20:47, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Так начни с себя - в чем проблема? Купи сервак, залей четких видосов, подай всем пример. А так, глядишь, и остальные подтянутся. Покажи как надо!
|
|2.32, Аноним (33), 20:48, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это тоже самое что зайти на какой-нибудь Discord-сервер и сказать: "у Вас три анонима, кто им пользуется?"
Глупо сравнивать инструмент сообществ с глобальными уже всем знакомыми накопителями контента.
> Альтернативу предлагает, хорошо бы ещё и контент начал предлагать
Контент предлагает и предложит сообщество. Или у Вас иллюзия того что где-то будет стоять мега накопитель и на нем будет крутиться PeerTube и школьник будет заливать очередной видосик майнкрафта?
|
|
|
|3.41, пох. (?), 23:00, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Контент предлагает и предложит сообщество. Или у Вас иллюзия того что где-то
э... вздумаешь ознакомиться - не забудь ЗАРАНЕЕ тазик принести. А то можешь не добежать.
> будет стоять мега накопитель и на нем будет крутиться PeerTube и
> школьник будет заливать очередной видосик майнкрафта?
Э... ну... я тебе по секрету скажу - что именно в этом была изначальная задумка проекта.
Но что-то пошло не так, и там даже не майнкрафт (запрещенная террорестическая организация, лет пять минимум дадут, кстате) который мог бы все же заинтересовать второго школьника (опа, групповое дело, тут уже десяточкой пахнет), там полный п-ц.
А для публикации _собственных_ видосиков на _собственном_ сервере - нафиг не нужны все эти извращения, которые оказывается осилили превьюшки в слайдере - к ШЕСТОООООЙ версии.
Ты не поверишь, но в обычных, standalone видео-плейерах они были нормой еще лет десять назад.
|
|1.28, Basilius (?), 20:34, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Удалена поддержка протокола WebTorrent, а разработка сфокусирована на использовании протокола HLS (HTTP Live Streaming) с WebRTC для P2P.
А если вкратце - чем так плох WebTorrent и чем хорош HLS?
|
|1.30, Basilius (?), 20:43, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Добавлена возможность загрузки новой версии видео, которую можно использовать для обновления видео, например, после исправления ошибки или добавления недостающей информации. После обновления старый вариант видео безвозвратно теряется и по старой ссылке становится доступен обновлённый вариант (сохраняются также комментарии и статистика).
Нифига себе! Это же киллер-фича, о которой миллионы людей мечтали в ютабчике. Например, в самых разных видео, которые ведут какую-либо хронологию событий - просто добавить что-то в конце и перезалить, сохранив лайки, просмотры и каменты. Не плодить сотни одинаковых видео, засоряя место на диске, а просто обновлять одно и то же, добавляя новую информацию. Ну круто же! PeerTube на глазах прям вырастает в серьезный проект, удобный в первую очередь пользователям.
|
|1.36, realmafia (?), 21:38, 29/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Как обстоят дела с перекодировкой видосов при заливке в Peertube? Напримет, Youtube на динамических сценах превращает все в какое-то месиво из пикселей. Создается ощущение, что Youtube спецом выбирает худшие параметры качества кодирования. Возможно, место на серверах экономит. Кучу роликов моих, снятых на экшен-камеру, просто в какое-то месиво пиксельное превратил! Peertube так же будет делать?
|