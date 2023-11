Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 6.0

2.39 , Аноним ( 39 ), 22:20, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "We decided to maintain the WebTorrent player for several years, but it leads to a bigger bundle size for a bad user experience (slow start time, hacky resolution change etc.). Moreover the P2P aspect of WebTorrent is not really used since most of new and popular videos are using HLS now.

It's the reason why we want to remove WebTorrent support in PeerTube V6 (end of 2023). It will allow us to clean and improve the player code." - https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/5465 PS: Теоретически он позволял сидировать существующее видео без поднятия целой ноды, хотя автор почему-то писал, что нет: https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/4895#issuecomment-1092832005