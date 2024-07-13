Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 30.2

Опубликован выпуск OBS Studio 30.2, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux (flatpak), Windows и macOS. Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в PeerTube, Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC, Intel QSV и VAAPI). Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов. Ключевые изменения: Реализована поддержка гибридного формата вывода MP4, более стойкого к потере данных, но сохраняющего совместимость с MP4. Формат сочетает в себе устойчивый к сбоям фрагментированный вариант MP4 с распространённым и обеспечивающий быстрый доступ обычный MP4.

Добавлена поддержка стриминга многотрекового видео (соответствует режиму "Enhanced Broadcasting" в Twitch). Данная возможность пока доступна только на системах с Windows при наличии GPU NVIDIA GTX 900, GTX 10, RTX 20, AMD RX 6000 или более новых серий. При вещании в данном режиме на стриминговый сервис отправляются такие данные как версия OBS, выставленные настройки звука и видео, информация о памяти, операционной системе, GPU и CPU

Добавлена поддержка передачи многотрекового звука и видео с использованием расширенного формата RTMP/FLV.

Реализована возможность использования кодировщика NVENC AV1 на платформе Linux.

На системах с Linux в кодировщиках на базе NVENC, QuickSync и VA-API обеспечена поддержка разделяемых текстур (shared texture), используемых несколькими объектами в 3D-сцене.

При выводе через WebRTC реализована возможность использования формата HEVC.

Добавлена система 'Composable Themes' для упрощения создания и сопровождения тем оформления. Возможно создание базовых тем, и основанных на них вариантов, переключаемых во вкладке "Appearance". Поддержка старого формата тем оформления прекращена.



