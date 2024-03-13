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Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 30.1

13.03.2024 08:20

Опубликован выпуск OBS Studio 30.1, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux (flatpak), Windows и macOS.

Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в PeerTube, Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC, Intel QSV и VAAPI).

Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.

Ключевые изменения:

  • Включена поддержка HDR (High Dynamic Range) для потоков в формате HEVC (H.265), передаваемых поверх RTMP (Real-Time Messaging Protocol). Ранее HDR мог использоваться с форматом AV1, но данная конфигурация не поддерживалась в YouTube.
  • Переработан источник вещания, показывающий слайдшоу из изображений. Загрузка файлов в Slideshow Source теперь выполняется в асинхронном режиме. Решена проблема с зацикливанием до завершения показа всех изображений.
  • Добавлена настройка для автоматического кадрирования по заданным границам.
  • Для SDR (Standard Dynamic Range) в фильтре HDR Tone Mapping добавлена поддержка преобразователя оттенков maxRGB.
  • Добавлены опции для изменения масштаба силами GPU при стриминге и записи видео.
  • Для платформы Windows реализованы опции для захвата звука (Capture Audio) в играх и поддержки режима композитинга PMA (Premultiplied alpha).
  • Добавлена поддержка многотрекового звука для mpegts и возможность выбора звуковых каналов для CoreAudio.
  • Для VA-API и вывода через WebRTC/WHIP реализована поддержка формата AV1.
  • Добавлен новый источник вещания, использующий в качестве устройства захвата видео мультимедийный сервер PipeWire.
  • В фрагментированных форматах MP4 и MOV реализована поддержка PCM-звука.
  • Применяемый по умолчанию формат записи изменён на фрагментированный MP4 (fMP4) на платформах Linux и Windows, и фрагментированный MOV (fMOV) на платформе macOS.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/obsproject/...)
  2. OpenNews: Опубликована система потокового видеовещания OBS Studio 30.0
  3. OpenNews: В OBS Studio добавлена поддержка WebRTC с возможностью вещания в режиме P2P
  4. OpenNews: В TikTok Live Studio выявлено заимствование кода OBS, нарушающее лицензию GPL
  5. OpenNews: Выпуск серверов для потокового вещания Roc 0.1, Ant 1.7 и Red5 1.1.1
  6. OpenNews: Выпуск сервера потокового вещания Owncast 0.1.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60779-obs
Ключевые слова: obs, webrtc, video, stream
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:52, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > HDR мог использоваться с форматом AV1, но данная конфигурация не поддерживалась в YouTube

    Испанский стыд, гугель...

     
     
  • 2.5, Golangdev (?), 11:06, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, гугель, это тебе не рекламу пихать...
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:01, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Под Ubuntu уже ставится или еще нет?
     
     
  • 2.6, nox. (?), 11:09, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы такими комментариями бизнес ломаете. Пора понять, что 90% всех программ, представляемых здесь, работают только под Windows.
     
  • 2.8, Слава Линуксу (?), 12:24, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там стримить на бубунте? Не скучные обои?
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 13:04, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что там стримить на бубунте? Не скучные обои?

    Скоростной пердолинг в консоли.
    В виме разумеется!
    Больше вроде нечего

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:08, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >фрагментированный MP4

    Это те, которые в ffmpeg поломали? Хотя у сабжа всё равно свой форк наверно, но такое изменение выглядит злонамеренным.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:24, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё-таки что и где злонамеренное и что сломали?

    И не был ли ты этим аноном?
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60521#3

     
     
  • 3.9, Аноним (3), 12:56, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да, сломали-сломали. Лучи ненависти всем причастным. Благодаря изменению, все файлы внезапно оказываются "битыми" и все программы, которые использовали ffmpeg, тоже обламываются, пытаясь их обработать.

    Претензия к разрабам ffmpeg в том, что они не знакомы с правилами и принципами разработки и уже почти год держат битые релизы во всех ветках, чтобы они гарантированно попали во все дистрибутивы видимо. Ну и явная деградация на сегментированных mp4, в 6 ветке их обработка занимает гораздо больше ресурсов и происходит дольше.

    А тут изменение злонамеренное, потому что гадит конкретно линуксоидам, которые любят разбандливать и использовать общесистемные либы.

     
     
  • 4.11, Аноним (7), 13:17, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То это тот плодотворный анон, которого дальше за враньё банить предлагали. Он в #25 предоставил доказательства, которые оказались разоблачением.

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60521#92

    ---
    Вообще здесь речь о другом. Не о сегментированных [на файлы] mp4, а о фрагментированных [внутри файла] mp4.
    "fragmented MP4 is usable even if ffmpeg gets killed midway" - https://superuser.com/questions/1530913/creating-an-mp4-file-that-is-tolerant-

     
     
  • 5.12, Аноним (3), 13:27, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие-то глупости в аргументы приводишь, не знаю, как комментировать.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:41, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Виртуальный микрофон так и не прикрутили?
     
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