Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 30.1

Опубликован выпуск OBS Studio 30.1, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux (flatpak), Windows и macOS. Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в PeerTube, Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC, Intel QSV и VAAPI). Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов. Ключевые изменения: Включена поддержка HDR (High Dynamic Range) для потоков в формате HEVC (H.265), передаваемых поверх RTMP (Real-Time Messaging Protocol). Ранее HDR мог использоваться с форматом AV1, но данная конфигурация не поддерживалась в YouTube.

Переработан источник вещания, показывающий слайдшоу из изображений. Загрузка файлов в Slideshow Source теперь выполняется в асинхронном режиме. Решена проблема с зацикливанием до завершения показа всех изображений.

Добавлена настройка для автоматического кадрирования по заданным границам.

Для SDR (Standard Dynamic Range) в фильтре HDR Tone Mapping добавлена поддержка преобразователя оттенков maxRGB.

Добавлены опции для изменения масштаба силами GPU при стриминге и записи видео.

Для платформы Windows реализованы опции для захвата звука (Capture Audio) в играх и поддержки режима композитинга PMA (Premultiplied alpha).

Добавлена поддержка многотрекового звука для mpegts и возможность выбора звуковых каналов для CoreAudio.

Для VA-API и вывода через WebRTC/WHIP реализована поддержка формата AV1.

Добавлен новый источник вещания, использующий в качестве устройства захвата видео мультимедийный сервер PipeWire.

В фрагментированных форматах MP4 и MOV реализована поддержка PCM-звука.

Применяемый по умолчанию формат записи изменён на фрагментированный MP4 (fMP4) на платформах Linux и Windows, и фрагментированный MOV (fMOV) на платформе macOS.



