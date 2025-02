Fedora пригрозили иском из-за поставки сбойного flatpak-пакета с OBS Studio

2.4 , Аноним ( 4 ), 11:47, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А если Федора свой вирус вставит виновата тоже будет обс?

2.6 , User ( ?? ), 11:53, 14/02/2025 Не-не-не, Дэвид Блейн! GNU GPL не (совсем) про "было ваше - стало наше, чо хочу то и ворочу!" - лицензия per se ничего не говорит о передаче имущественных прав (В том числе и на официальный трейдмарк) - всего лишь о том, что если вы легально получили ПО, то вы имеете право получить еще и его исходный код.

И даже делать с этим исходным кодом "чего захотите" - можете (тихо-сами-с-собою, левою рукою...) - а вот распространять свою вариацию под именем исходного продукта - уже нет. Не-а. Не можете. Правда можете форкнуть со сменой имени (и сохранением лицензии). Это про сам софт, ага. А, например, имя\трейдмарк может предоставляться и на других условиях....

А, например, имя\трейдмарк может предоставляться и на других условиях....

3.27 , sena ( ok ), 12:30, 14/02/2025 > а вот распространять свою вариацию под именем исходного продукта - уже нет. Не-а. Не можете. Это ложное утверждение. Право изменять код и распространять изменённые копии это одна из базовых свобод, которую защищает GPL. Так что да, изменённые копии распространять можно. Некоторые разработчики и фирмы пытаются это запретить, путём регистрации торговой марки и тому подобных вещей. Но сама GPL этого не запрещает, а наоборот защищает право распространять изменённые копии.

2.19 , чатжпт ( ? ), 12:11, 14/02/2025 > Какой ещё иск? OBS Studio - свободное программное обеспечение, предоставляемое "как есть", без ответственности и прочего. То что оно свободное не значит, что разработчик не может зарегистрировать торговую марку/бренд с именем проекта и наложить ограничение на его использование. Так делаю всякие фонды сформированные вокруг открытых проектов. В таком случае, для обхода ограничений, ты можешь форкнуть проект, назвать другим именем и делать что хочешь (в рамках лицензии).

2.26 , Аноним ( 26 ), 12:26, 14/02/2025 Было время Mozilla запрещала Debian использовать торговые марки Furefix, Thunderbird, потому что в них вносили изменения. Пришлось переделывать в Debian Iceweasel, Icedove. Потом договорились.

3.29 , sena ( ok ), 12:40, 14/02/2025 Мозилла просто опять разрешила Дебиану использовать торговую марку Фаерфокс и Тундербёрд. Есть ли у OBS Studio зарегистрированная торговая марка? Сомневаюсь, это же денег стоит. Ситуация конечно интересная. Надеюсь разрешится миром.

4.35 , Аноним ( 35 ), 12:47, 14/02/2025 >конструктивного обсуждения вопроса добиться не удалось и дискуссия скатилась к личным нападкам, Судя "по", обсуждение у них там проходит в духе "сам дурак"...