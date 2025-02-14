Fedora пригрозили иском из-за поставки сбойного flatpak-пакета с OBS Studio

Разработчики системы потокового видеовещания OBS Studio предъявили проекту Fedora претензию, связанную с поставкой некорректно работающего неофициального flatpak-пакета в форме, создающей у пользователей впечатление, что они используют официальный пакет. Проблема в том, что разработчики OBS Studio распространяют через каталог Flathub собственный flatpak-пакет, но вместо него пользователям Fedora предоставляется другой вариант flatpak-пакета, сопровождаемый разработчиками Fedora и при установке являющийся более приоритетным.

Из-за этого пользователи Fedora направляют разработчикам OBS Studio претензии, считая, что проблемы присутствуют в официальном flatpak-пакете. Разработчики OBS Studio попросили пометить предлагаемый в Fedora пакет как неофициальный или удалить его в пользу доступного на Flathub официального пакета. Уведомление о проблеме было направлено три недели назад через системы отслеживания ошибок репозитория fedora-flatpaks, GNOME Software и fedora-workstation.

Так как конструктивного обсуждения вопроса добиться не удалось и дискуссия скатилась к личным нападкам, разработчики OBS Studio официально потребовали прекратить использование в дистрибутиве Fedora любых элементов бренда OBS Studio, включая имя и логотип. Для исполнения требования предоставлена одна неделя (до 21 февраля). В случае игнорирования требования разработчики OBS Studio намерены привлечь юристов для подачи судебного иска.

В ответ мэйнтейнер пакета заполнил заявку на удаление flatpak-пакета obs-studio из репозиториев Fedora. Проблемы во flatpak-пакете от проекта Fedora возникали из-за поставки версии Qt, в которой присутствуют неисправленные регрессивные изменения. В официальном flatpak-пакете от OBS Studio в обход flatpak-runtime поставляется старая версия Qt, в которой данные регрессии не проявляются. Так как срок сопровождения лишённой регрессий старой версии Qt истёк, в Fedora собирался свой вариант flatpak-пакета с актуальным выпуском Qt.



