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Fedora пригрозили иском из-за поставки сбойного flatpak-пакета с OBS Studio

14.02.2025 11:14

Разработчики системы потокового видеовещания OBS Studio предъявили проекту Fedora претензию, связанную с поставкой некорректно работающего неофициального flatpak-пакета в форме, создающей у пользователей впечатление, что они используют официальный пакет. Проблема в том, что разработчики OBS Studio распространяют через каталог Flathub собственный flatpak-пакет, но вместо него пользователям Fedora предоставляется другой вариант flatpak-пакета, сопровождаемый разработчиками Fedora и при установке являющийся более приоритетным.

Из-за этого пользователи Fedora направляют разработчикам OBS Studio претензии, считая, что проблемы присутствуют в официальном flatpak-пакете. Разработчики OBS Studio попросили пометить предлагаемый в Fedora пакет как неофициальный или удалить его в пользу доступного на Flathub официального пакета. Уведомление о проблеме было направлено три недели назад через системы отслеживания ошибок репозитория fedora-flatpaks, GNOME Software и fedora-workstation.

Так как конструктивного обсуждения вопроса добиться не удалось и дискуссия скатилась к личным нападкам, разработчики OBS Studio официально потребовали прекратить использование в дистрибутиве Fedora любых элементов бренда OBS Studio, включая имя и логотип. Для исполнения требования предоставлена одна неделя (до 21 февраля). В случае игнорирования требования разработчики OBS Studio намерены привлечь юристов для подачи судебного иска.

В ответ мэйнтейнер пакета заполнил заявку на удаление flatpak-пакета obs-studio из репозиториев Fedora. Проблемы во flatpak-пакете от проекта Fedora возникали из-за поставки версии Qt, в которой присутствуют неисправленные регрессивные изменения. В официальном flatpak-пакете от OBS Studio в обход flatpak-runtime поставляется старая версия Qt, в которой данные регрессии не проявляются. Так как срок сопровождения лишённой регрессий старой версии Qt истёк, в Fedora собирался свой вариант flatpak-пакета с актуальным выпуском Qt.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 31.0
  3. OpenNews: Debian перешёл на поставку урезанного варианта менеджера паролей KeePassXC
  4. OpenNews: В TikTok Live Studio выявлено заимствование кода OBS, нарушающее лицензию GPL
  5. OpenNews: Конфликт из-за поставки устаревшей версии XScreenSaver в Debian
  6. OpenNews: Нарушение авторского права в хранителе экрана GNOME и производных проектах
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62718-fedora
Ключевые слова: fedora, obs, studio, law
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (50) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:44, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Какой ещё иск? OBS Studio - свободное программное обеспечание, предоставляемое "как есть", без ответственности и прочего. Кто угодно может делать какие угодно сборки.
    Если в магазине fedora приоритетной выбрана не официальная сборка, это не делает её "официальной". "Впечатления" субъективны.
    Так что пусть OBS Studio терпит. Не имеют прав такие претензии качать.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:47, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А если  Федора свой вирус вставит виновата тоже будет обс?
     
  • 2.6, User (??), 11:53, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Не-не-не, Дэвид Блейн! GNU GPL не (совсем) про "было ваше - стало наше, чо хочу то и ворочу!" - лицензия per se ничего не говорит о передаче имущественных прав (В том числе и на официальный трейдмарк) - всего лишь о том, что если вы легально получили ПО, то вы имеете право получить еще и его исходный код.
    И даже делать с этим исходным кодом "чего захотите" - можете (тихо-сами-с-собою, левою рукою...) - а вот распространять свою вариацию под именем исходного продукта - уже нет. Не-а. Не можете. Правда можете форкнуть со сменой имени (и сохранением лицензии). Это про сам софт, ага.
    А, например, имя\трейдмарк может предоставляться и на других условиях....
     
     
  • 3.27, sena (ok), 12:30, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а вот распространять свою вариацию под именем исходного продукта - уже нет. Не-а. Не можете.

    Это ложное утверждение. Право изменять код и распространять изменённые копии это одна из базовых свобод, которую защищает GPL. Так что да, изменённые копии распространять можно.

    Некоторые разработчики и фирмы пытаются это запретить, путём регистрации торговой марки и тому подобных вещей. Но сама GPL этого не запрещает, а наоборот защищает право распространять изменённые копии.

     
  • 2.19, чатжпт (?), 12:11, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Какой ещё иск? OBS Studio - свободное программное обеспечание, предоставляемое "как есть", без ответственности и прочего.

    То что оно свободное не значит, что разработчик не может зарегистрировать торговую марку/бренд с именем проекта и наложить ограничение на его использование. Так делаю всякие фонды сформированные вокруг открытых проектов. В таком случае, для обхода ограничений, ты можешь форкнуть проект, назвать другим именем и делать что хочешь (в рамках лицензии).

     
  • 2.26, Аноним (26), 12:26, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было время Mozilla запрещала Debian использовать торговые марки Furefix, Thunderbird, потому что в них вносили изменения. Пришлось переделывать в Debian Iceweasel, Icedove. Потом договорились.
     
     
  • 3.29, sena (ok), 12:40, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозилла просто опять разрешила Дебиану использовать торговую марку Фаерфокс и Тундербёрд. Есть ли у OBS Studio зарегистрированная торговая марка? Сомневаюсь, это же денег стоит.

    Ситуация конечно интересная. Надеюсь разрешится миром.

     
     
  • 4.35, Аноним (35), 12:47, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >конструктивного обсуждения вопроса добиться не удалось и дискуссия скатилась к личным нападкам,

    Судя "по",  обсуждение у них там проходит в духе "сам дурак"...

     

  • 1.2, Аноним (4), 11:46, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дистрибутивы не должны своими ручонками лезть в софт. И вообще дистрибутив как понятие не должен существовать.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:53, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дистрибутивы не должны своими ручонками лезть в софт

    тебе кто такое сказал? или это ламповые правила твоего маня мирка?

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:01, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Подумай на досуге почему Майкрософт своими ручонками в софт не лезет.
     
  • 3.24, blkkid (?), 12:22, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    помимо легально-теоретических, чисто практическая причина: апстрим потом не знает что делать с таким криво собранным и порой откровенно сломанным софтом

    например, obs поддерживает проприетарные кодеки, для этого он опирается на ffmpeg и хардварные кодеки на гпу (через nvenc, amf, quicksync и vaapi)

    разработчикам федоры не нравятся проприетарные кодеки -- будь то из-за идеологических или правовых вопросов, и они их благополучно вырезают из драйверов и ffmpeg

    потом кто-то пытается использовать условный h.265, на что федорин obs посылает его на все 4 стороны. он идёт и пишет багрепорт obs, разработчикам которого затем приходится тратить время на выяснение откуда он пришел, и что на самом деле его проблема в кривом пакете

    недовольны абсолютно все, потратили время впустую (на собрание кривого бессмысленного пакета, на попытки настройки кривого пакета и на разбор багрепорта) абсолютно все

     
     
  • 4.33, sena (ok), 12:44, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кодеки надо в виде плагинов делать, тогда не нужно будет пересобирать для каждого кодека. Но кто-то должен эту работу сделать...
     
     
  • 5.39, Аноним (-), 12:53, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому надо?
    Не все же поехавшие проприетаре-нанавистники.

    Представь, что ты написал программу, которая что-то делает, ну пусть открывает текстовые файлы.
    Потом какой-то фанатик выкинул из нее поддержку всех кодировок, кроме КОІ-8 и выложил под тем же именем.

    Если они лезут своими грязными рученками и ломают функционал, то пусть переименовывают.
    Называют OBS-без-кодеков-во-имя-Щво6одьки.
    Но они это не делают.

     
  • 4.36, Аноним (-), 12:47, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > апстрим потом не знает что делать с таким криво собранным
    > и порой откровенно сломанным софтом

    Просто у софтины должны быть нормальные опции сборки, которые нативно поддерживаются в самой аппе. Напр. при сборке без h.265, в UI должно показываться "В вашей версии поддержка h.265 отключена"

    Это же не рокетсайнс какой-то. И тогда вообще никаких вопросов не возникало бы.

     
  • 2.34, sena (ok), 12:46, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дистрибутивы не должны своими ручонками лезть в софт.

    Так никто тебе не запрещает пользоваться оригинальной программой, качай приложение прямо с сайта производителя.

     

  • 1.7, Аноним (-), 11:55, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    > В официальном flatpak-пакете от OBS Studio в обход
    > flatpak-runtime поставляется старая версия Qt
    > срок сопровождения лишённой регрессий старой версии Qt истёк

    Т.е. OBS использует устаревшую, уже EOLнутую версию, а виновата Федора?

    > официально потребовали прекратить использование в дистрибутиве
    > Fedora любых элементов бренда OBS Studio, включая имя
    > и логотип.

    Опенсор такой опенсорс!

     
     
  • 2.18, anoni (?), 12:04, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Т.е. OBS использует устаревшую, уже EOLнутую версию, а виновата Федора?

    А ты дальше читать пробовал зачем они это делают? И да, виновата федора.

     
     
  • 3.22, Аноним (-), 12:20, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ты дальше читать пробовал зачем они это делают?

    И как это оправдывает использование EOL версии?
    Пусть пинают qtшников чтобы исправили или пишут workaround для актуальной версии qt.

    > И да, виновата федора.

    Хаха, ну разумеется! Аргументируешь как боженька))

     
  • 2.20, Шарп (ok), 12:14, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Разработчик сам определяет какую версию библиотеки использовать. Мейнтейнеры пусть не лезут. Они не компетентны. Их дело баш-портянки писать.

    Напомню историю с дебианом, где мейнтейнер хотел исправить предупреждение компилятора (какое его собачье дело?!), а в итоге уничтожил стойкость ключей шифрования https://www.schneier.com/blog/archives/2008/05/random_number_b.html

     
     
  • 3.25, Аноним (-), 12:23, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мейнтейнеры в СВОЕМ дистре могут делать все что угодно.
    И уж точно не обзаны тянуть всякое омно мамонта, даже если разрабы так хотят.
    Пусть пишут нормально или идут нафиг.
     
     
  • 4.40, Аноним (35), 12:54, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну то есть виноват мантейнер, в том что
    перепаковал ПО с другой версией QT, потому что в оригинальном пакете она уже протухла, а в дистрибе используют актуальную версию.
    А если это флатпак - то какая разница, там же все зависимости должны быть уже положены в пакет.

     

  • 1.8, iPony129412 (?), 11:56, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проприетарщики Valve: «Нехорошо, что Canonical наш Steam как попало в SNAP пакует, но ладно, посоветуем пользователям нк использовать».

    Разработчики OBS: «нанимаем юристов, до встречи в суде!»

     
     
  • 2.17, User (??), 12:03, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А могли бы и бритвой по глазам! В смысле в SFC, EFF и какой-нибудь АБЭВЭГЭДЭ до кучи (Да будет роскомнадзор со всеми тремя!) на нарушение CoC пожаловаться!
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:20, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А у вентилей есть официальный снап со стимом у которого портится репутация от этого?
     
  • 2.41, Аноним (35), 12:56, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ладно, все мы знаем что первая халва - это модифицированный кваковский движок от айдисофтваре.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:59, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как хорошо, что можно взять предыдущие версии и пользоваться, а не решать их говнопроблемы
     
     
  • 2.42, Аноним (35), 12:57, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть еще вариант - использовать другой дистрибутив.
    да и вообще, как мы теперь видим - флатпаки ЗЛО.
     

  • 1.11, Уууууъъъ (?), 11:59, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Разработчики системы потокового видеовещания OBS Studio предъявили проекту Fedora претензию, связанную с поставкой некорректно работающего неофициального flatpak-пакета

    Я полностью с этим согласен и считаю, что так должен поступать каждый. Поставки неработающего неофициального flatpak-пакета могут подорвать отличную репутацию OBS Studio.

     
     
  • 2.14, Уууууъъъ (?), 12:01, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Либо вы создаете качественные flatpak-пакеты, либо лучше займитесь чем-то другим и не вмешивайтесь сюда.

     
     
  • 3.43, Аноним (35), 12:58, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там временем мантейнер федоры, пакующий собственную ОБС -
    "а что, так можно было?"
     

  • 1.15, поле Name (?), 12:01, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если "OBS Studio" не зарегистрирован как торговая марка, Федоровцы могут запихнуть Hello World с таким названием и никакой судебный иск тут не поможет.
     
     
  • 2.28, Аноним (-), 12:32, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если "OBS Studio" не зарегистрирован как торговая марка,

    А это уже будет решать суд)
    Уверен что список коммитов с 201х года, сайт и прочее будут весомым аргументом даже без торговой марки.
    Есть же не только буква закона, но и его дух.

    Например ФИО не является торговой маркой.
    И всяких Иван Иванычей Ивановых может быть много.
    Но если писать "гражданин Отправлено поле Name с форума опенне согрешил с козой"... это будет клевета.

    > Федоровцы могут запихнуть Hello World с таким названием

    И получат/подтвердят репутацию удаков)

     
     
  • 3.45, Аноним (35), 13:00, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну окромя буквы и духа закона,
    есть еще правоприменительная практика, которая в каждой стране и даже в каждом штате немножко разная.
    зря что ли эпол подавала в суд на самсунг именно в германии?
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:03, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Во всем виноват Qt.
     
  • 1.23, Аноним (23), 12:20, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем в репозиториях Fedora нужны flatpak'и? RPM, и никаких гвоздей!
     
     
  • 2.46, Аноним (35), 13:00, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снежинки же не поймут!
     

  • 1.30, Аноним (-), 12:41, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кажется дурной привер заразителен.
    Они что арендовали идйотов из дебиана?
    Которые под именем KeePassXC поставляли урезанный пакет. [1]

    [1] opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61163

     
  • 1.31, Аноним (31), 12:42, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > OBS Studio распространяют через каталог Flathub собственный flatpak-пакет, но вместо него пользователям Fedora предоставляется другой вариант flatpak-пакета, сопровождаемый разработчиками Fedora

    Ну если Fedora сама сопровождает flatpak-пакет OBS Studio, то чтож они к OBS Studio обращатся раз они все сами.

     
  • 1.32, Аноним (35), 12:43, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >мэйнтейнер пакета заполнил заявку на удаление flatpak-пакета obs-studio из репозиториев

    Зарисовка Задорнова про два девятых вагона в составе поезда...

     
  • 1.37, KKK (?), 12:47, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот в какой ещё ОС встретишь подобный цирк? Лично я никогда в здравом уме не стал бы ничего писать под линукс на низкоуровневых языках, только через километровый слой абстракций. Какой в этом смысл, если через пол года всё сломают и тебе снова придётся выполнять бесполезную работу по сопровождению...
     
     
  • 2.47, Аноним (35), 13:02, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого и нужны мантейнеры!
    ну путай мухъ и котлеты...
     
     
  • 3.52, нах. (?), 13:06, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    майнтейнер тоже не может быстренько переписать софтину на другую major version культей. Тем более что это нужно каждые полл-года делать.

     
  • 2.50, нах. (?), 13:05, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вот они и написали. Теперь пошли ягодки - стопиццотый обстрактный слой - паламалася.
    Ты его - паченил, но, поскольку ты пейсатель - про заек, а не про обстракции - бесконечно чинить за его авторами у тебя ни возможности нет, они ломают быстрее чем ты будешь разбираться, ни желания - ты ж про заек, а не это вот все.

    Поэтому, собственно, и существовали когда-то дистрибутивы - где люди из подобных куч собирали нечто работающее, самостоятельно правя мелкие несовместимости.

    Но разработчики шлоев - не шмагли в backward compatibility совсем, абсолютно, вообще никак. И дистрибутивы с горя начали собирать пакеты с пакетами в виде всяких флэтшлаков.
    Теперь у тебя и дистрибутива как целого толком нет, и пакет с пакетами кривой, кто б его ни собирал.

     

  • 1.38, Аноним (38), 12:52, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если нужно патчить кутию, пусть патчат, а потом пересобирают обс. Никакие флатпаки не нужны, можно обычными пакетами обойтись.
     

  • 1.44, Аноним (44), 12:59, 14/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.49, anonymous (??), 13:05, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Так как срок сопровождения лишённой регрессий старой версии Qt истёк, в Fedora собирался свой вариант flatpak-пакета с актуальным выпуском Qt.

    Всё что надо знать о концепции бесмысленных и бесконечных обновлений, ломающих совместимость со старыми версиями, и заодно вносящими новые баги.

     
     
  • 2.53, нах. (?), 13:07, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык куда деваться-то? Такие вот современные разработчики, такая вот современная разработка.
    Им -то самим на макпуке не дует.

     

  • 1.51, Аноним (51), 13:06, 14/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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