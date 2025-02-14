Fedora пригрозили иском из-за поставки сбойного flatpak-пакета с OBS Studio

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|1.1, Аноним (1), 11:44, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Какой ещё иск? OBS Studio - свободное программное обеспечание, предоставляемое "как есть", без ответственности и прочего. Кто угодно может делать какие угодно сборки.
Если в магазине fedora приоритетной выбрана не официальная сборка, это не делает её "официальной". "Впечатления" субъективны.
Так что пусть OBS Studio терпит. Не имеют прав такие претензии качать.
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|2.4, Аноним (4), 11:47, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А если Федора свой вирус вставит виновата тоже будет обс?
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|2.6, User (??), 11:53, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Не-не-не, Дэвид Блейн! GNU GPL не (совсем) про "было ваше - стало наше, чо хочу то и ворочу!" - лицензия per se ничего не говорит о передаче имущественных прав (В том числе и на официальный трейдмарк) - всего лишь о том, что если вы легально получили ПО, то вы имеете право получить еще и его исходный код.
И даже делать с этим исходным кодом "чего захотите" - можете (тихо-сами-с-собою, левою рукою...) - а вот распространять свою вариацию под именем исходного продукта - уже нет. Не-а. Не можете. Правда можете форкнуть со сменой имени (и сохранением лицензии). Это про сам софт, ага.
А, например, имя\трейдмарк может предоставляться и на других условиях....
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|3.27, sena (ok), 12:30, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а вот распространять свою вариацию под именем исходного продукта - уже нет. Не-а. Не можете.
Это ложное утверждение. Право изменять код и распространять изменённые копии это одна из базовых свобод, которую защищает GPL. Так что да, изменённые копии распространять можно.
Некоторые разработчики и фирмы пытаются это запретить, путём регистрации торговой марки и тому подобных вещей. Но сама GPL этого не запрещает, а наоборот защищает право распространять изменённые копии.
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|2.19, чатжпт (?), 12:11, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Какой ещё иск? OBS Studio - свободное программное обеспечание, предоставляемое "как есть", без ответственности и прочего.
То что оно свободное не значит, что разработчик не может зарегистрировать торговую марку/бренд с именем проекта и наложить ограничение на его использование. Так делаю всякие фонды сформированные вокруг открытых проектов. В таком случае, для обхода ограничений, ты можешь форкнуть проект, назвать другим именем и делать что хочешь (в рамках лицензии).
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|2.26, Аноним (26), 12:26, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Было время Mozilla запрещала Debian использовать торговые марки Furefix, Thunderbird, потому что в них вносили изменения. Пришлось переделывать в Debian Iceweasel, Icedove. Потом договорились.
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|3.29, sena (ok), 12:40, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мозилла просто опять разрешила Дебиану использовать торговую марку Фаерфокс и Тундербёрд. Есть ли у OBS Studio зарегистрированная торговая марка? Сомневаюсь, это же денег стоит.
Ситуация конечно интересная. Надеюсь разрешится миром.
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|4.35, Аноним (35), 12:47, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>конструктивного обсуждения вопроса добиться не удалось и дискуссия скатилась к личным нападкам,
Судя "по", обсуждение у них там проходит в духе "сам дурак"...
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|1.2, Аноним (4), 11:46, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Дистрибутивы не должны своими ручонками лезть в софт. И вообще дистрибутив как понятие не должен существовать.
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|2.5, Аноним (5), 11:53, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дистрибутивы не должны своими ручонками лезть в софт
тебе кто такое сказал? или это ламповые правила твоего маня мирка?
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|3.13, Аноним (13), 12:01, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Подумай на досуге почему Майкрософт своими ручонками в софт не лезет.
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|3.24, blkkid (?), 12:22, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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помимо легально-теоретических, чисто практическая причина: апстрим потом не знает что делать с таким криво собранным и порой откровенно сломанным софтом
например, obs поддерживает проприетарные кодеки, для этого он опирается на ffmpeg и хардварные кодеки на гпу (через nvenc, amf, quicksync и vaapi)
разработчикам федоры не нравятся проприетарные кодеки -- будь то из-за идеологических или правовых вопросов, и они их благополучно вырезают из драйверов и ffmpeg
потом кто-то пытается использовать условный h.265, на что федорин obs посылает его на все 4 стороны. он идёт и пишет багрепорт obs, разработчикам которого затем приходится тратить время на выяснение откуда он пришел, и что на самом деле его проблема в кривом пакете
недовольны абсолютно все, потратили время впустую (на собрание кривого бессмысленного пакета, на попытки настройки кривого пакета и на разбор багрепорта) абсолютно все
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|4.33, sena (ok), 12:44, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кодеки надо в виде плагинов делать, тогда не нужно будет пересобирать для каждого кодека. Но кто-то должен эту работу сделать...
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|5.39, Аноним (-), 12:53, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кому надо?
Не все же поехавшие проприетаре-нанавистники.
Представь, что ты написал программу, которая что-то делает, ну пусть открывает текстовые файлы.
Потом какой-то фанатик выкинул из нее поддержку всех кодировок, кроме КОІ-8 и выложил под тем же именем.
Если они лезут своими грязными рученками и ломают функционал, то пусть переименовывают.
Называют OBS-без-кодеков-во-имя-Щво6одьки.
Но они это не делают.
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|4.36, Аноним (-), 12:47, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> апстрим потом не знает что делать с таким криво собранным
> и порой откровенно сломанным софтом
Просто у софтины должны быть нормальные опции сборки, которые нативно поддерживаются в самой аппе. Напр. при сборке без h.265, в UI должно показываться "В вашей версии поддержка h.265 отключена"
Это же не рокетсайнс какой-то. И тогда вообще никаких вопросов не возникало бы.
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|2.34, sena (ok), 12:46, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дистрибутивы не должны своими ручонками лезть в софт.
Так никто тебе не запрещает пользоваться оригинальной программой, качай приложение прямо с сайта производителя.
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|1.7, Аноним (-), 11:55, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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> В официальном flatpak-пакете от OBS Studio в обход
> flatpak-runtime поставляется старая версия Qt
> срок сопровождения лишённой регрессий старой версии Qt истёк
Т.е. OBS использует устаревшую, уже EOLнутую версию, а виновата Федора?
> официально потребовали прекратить использование в дистрибутиве
> Fedora любых элементов бренда OBS Studio, включая имя
> и логотип.
Опенсор такой опенсорс!
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|2.18, anoni (?), 12:04, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Т.е. OBS использует устаревшую, уже EOLнутую версию, а виновата Федора?
А ты дальше читать пробовал зачем они это делают? И да, виновата федора.
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|3.22, Аноним (-), 12:20, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А ты дальше читать пробовал зачем они это делают?
И как это оправдывает использование EOL версии?
Пусть пинают qtшников чтобы исправили или пишут workaround для актуальной версии qt.
> И да, виновата федора.
Хаха, ну разумеется! Аргументируешь как боженька))
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|3.25, Аноним (-), 12:23, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мейнтейнеры в СВОЕМ дистре могут делать все что угодно.
И уж точно не обзаны тянуть всякое омно мамонта, даже если разрабы так хотят.
Пусть пишут нормально или идут нафиг.
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|4.40, Аноним (35), 12:54, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну то есть виноват мантейнер, в том что
перепаковал ПО с другой версией QT, потому что в оригинальном пакете она уже протухла, а в дистрибе используют актуальную версию.
А если это флатпак - то какая разница, там же все зависимости должны быть уже положены в пакет.
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|1.8, iPony129412 (?), 11:56, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Проприетарщики Valve: «Нехорошо, что Canonical наш Steam как попало в SNAP пакует, но ладно, посоветуем пользователям нк использовать».
Разработчики OBS: «нанимаем юристов, до встречи в суде!»
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|2.17, User (??), 12:03, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А могли бы и бритвой по глазам! В смысле в SFC, EFF и какой-нибудь АБЭВЭГЭДЭ до кучи (Да будет роскомнадзор со всеми тремя!) на нарушение CoC пожаловаться!
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|2.21, Аноним (21), 12:20, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А у вентилей есть официальный снап со стимом у которого портится репутация от этого?
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|2.41, Аноним (35), 12:56, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да ладно, все мы знаем что первая халва - это модифицированный кваковский движок от айдисофтваре.
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|1.10, Аноним (10), 11:59, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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как хорошо, что можно взять предыдущие версии и пользоваться, а не решать их говнопроблемы
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|2.42, Аноним (35), 12:57, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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есть еще вариант - использовать другой дистрибутив.
да и вообще, как мы теперь видим - флатпаки ЗЛО.
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|1.11, Уууууъъъ (?), 11:59, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Разработчики системы потокового видеовещания OBS Studio предъявили проекту Fedora претензию, связанную с поставкой некорректно работающего неофициального flatpak-пакета
Я полностью с этим согласен и считаю, что так должен поступать каждый. Поставки неработающего неофициального flatpak-пакета могут подорвать отличную репутацию OBS Studio.
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|2.14, Уууууъъъ (?), 12:01, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Либо вы создаете качественные flatpak-пакеты, либо лучше займитесь чем-то другим и не вмешивайтесь сюда.
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|3.43, Аноним (35), 12:58, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там временем мантейнер федоры, пакующий собственную ОБС -
"а что, так можно было?"
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|1.15, поле Name (?), 12:01, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Если "OBS Studio" не зарегистрирован как торговая марка, Федоровцы могут запихнуть Hello World с таким названием и никакой судебный иск тут не поможет.
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|2.28, Аноним (-), 12:32, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если "OBS Studio" не зарегистрирован как торговая марка,
А это уже будет решать суд)
Уверен что список коммитов с 201х года, сайт и прочее будут весомым аргументом даже без торговой марки.
Есть же не только буква закона, но и его дух.
Например ФИО не является торговой маркой.
И всяких Иван Иванычей Ивановых может быть много.
Но если писать "гражданин Отправлено поле Name с форума опенне согрешил с козой"... это будет клевета.
> Федоровцы могут запихнуть Hello World с таким названием
И получат/подтвердят репутацию удаков)
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|3.45, Аноним (35), 13:00, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну окромя буквы и духа закона,
есть еще правоприменительная практика, которая в каждой стране и даже в каждом штате немножко разная.
зря что ли эпол подавала в суд на самсунг именно в германии?
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|1.30, Аноним (-), 12:41, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кажется дурной привер заразителен.
Они что арендовали идйотов из дебиана?
Которые под именем KeePassXC поставляли урезанный пакет. [1]
[1] opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61163
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|1.31, Аноним (31), 12:42, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> OBS Studio распространяют через каталог Flathub собственный flatpak-пакет, но вместо него пользователям Fedora предоставляется другой вариант flatpak-пакета, сопровождаемый разработчиками Fedora
Ну если Fedora сама сопровождает flatpak-пакет OBS Studio, то чтож они к OBS Studio обращатся раз они все сами.
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|1.32, Аноним (35), 12:43, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>мэйнтейнер пакета заполнил заявку на удаление flatpak-пакета obs-studio из репозиториев
Зарисовка Задорнова про два девятых вагона в составе поезда...
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|1.37, KKK (?), 12:47, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот в какой ещё ОС встретишь подобный цирк? Лично я никогда в здравом уме не стал бы ничего писать под линукс на низкоуровневых языках, только через километровый слой абстракций. Какой в этом смысл, если через пол года всё сломают и тебе снова придётся выполнять бесполезную работу по сопровождению...
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|3.52, нах. (?), 13:06, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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майнтейнер тоже не может быстренько переписать софтину на другую major version культей. Тем более что это нужно каждые полл-года делать.
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|2.50, нах. (?), 13:05, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну вот они и написали. Теперь пошли ягодки - стопиццотый обстрактный слой - паламалася.
Ты его - паченил, но, поскольку ты пейсатель - про заек, а не про обстракции - бесконечно чинить за его авторами у тебя ни возможности нет, они ломают быстрее чем ты будешь разбираться, ни желания - ты ж про заек, а не это вот все.
Поэтому, собственно, и существовали когда-то дистрибутивы - где люди из подобных куч собирали нечто работающее, самостоятельно правя мелкие несовместимости.
Но разработчики шлоев - не шмагли в backward compatibility совсем, абсолютно, вообще никак. И дистрибутивы с горя начали собирать пакеты с пакетами в виде всяких флэтшлаков.
Теперь у тебя и дистрибутива как целого толком нет, и пакет с пакетами кривой, кто б его ни собирал.
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|1.38, Аноним (38), 12:52, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если нужно патчить кутию, пусть патчат, а потом пересобирают обс. Никакие флатпаки не нужны, можно обычными пакетами обойтись.
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|1.49, anonymous (??), 13:05, 14/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Так как срок сопровождения лишённой регрессий старой версии Qt истёк, в Fedora собирался свой вариант flatpak-пакета с актуальным выпуском Qt.
Всё что надо знать о концепции бесмысленных и бесконечных обновлений, ломающих совместимость со старыми версиями, и заодно вносящими новые баги.
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|2.53, нах. (?), 13:07, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дык куда деваться-то? Такие вот современные разработчики, такая вот современная разработка.
Им -то самим на макпуке не дует.
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