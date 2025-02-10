Выпуск SSH-клиента PuTTY 0.83

Сформирован релиз PuTTY 0.83, клиента для протоколов SSH, Telnet, Rlogin и SUPDUP, поставляемого со встроенным эмулятором терминала и поддерживающего работу в Unix-подобных системах и Windows. Исходные тексты проекта доступны под лицензией MIT.

В новой версии обеспечена поддержка обмена ключами на базе алгоритма ML-KEM (CRYSTALS-Kyber), стойкого к подбору на квантовом компьютере. ML-KEM использует методы криптографии, основанные на решении задач теории решёток, время решения которых не отличается на обычных и квантовых компьютерах. Вторым улучшением в новом выпуске стала поддержка имён файлов с символами Unicode, отсутствующими в системой кодовой странице, в диалоге выбора файла на платфлрме Windows (при сохранении сеанса подобные имена пока не поддерживаются).



