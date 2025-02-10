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Выпуск SSH-клиента PuTTY 0.83

10.02.2025 16:17

Сформирован релиз PuTTY 0.83, клиента для протоколов SSH, Telnet, Rlogin и SUPDUP, поставляемого со встроенным эмулятором терминала и поддерживающего работу в Unix-подобных системах и Windows. Исходные тексты проекта доступны под лицензией MIT.

В новой версии обеспечена поддержка обмена ключами на базе алгоритма ML-KEM (CRYSTALS-Kyber), стойкого к подбору на квантовом компьютере. ML-KEM использует методы криптографии, основанные на решении задач теории решёток, время решения которых не отличается на обычных и квантовых компьютерах. Вторым улучшением в новом выпуске стала поддержка имён файлов с символами Unicode, отсутствующими в системой кодовой странице, в диалоге выбора файла на платфлрме Windows (при сохранении сеанса подобные имена пока не поддерживаются).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.tartarus.org/pip...)
  2. OpenNews: Выпуск SSH-клиента PuTTY 0.82
  3. OpenNews: Уязвимость в PuTTY, позволяющая восстановить закрытый ключ пользователя
  4. OpenNews: Terrapin - уязвимость в протоколе SSH, позволяющая снизить защиту соединения
  5. OpenNews: В OpenSSH код аутентификации вынесен в отдельный процесс sshd-auth
  6. OpenNews: Релиз OpenSSH 9.9 с поддержкой алгоритма постквантового шифрования ML-KEM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62699-putty
Ключевые слова: putty, ssh
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 16:38, 10/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    >В новой версии обеспечена поддержка обмена ключами на базе алгоритма ML-KEM (CRYSTALS-Kyber), стойкого к подбору на квантовом компьютере.

    Неужели они существуют?

     
     
  • 3, morphe (?), 17:11, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели надо дождаться пока они появятся прежде чем внедрять от них защиту?
     

  • 2, Аноним (2), 16:55, 10/02/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Поздравляю всех пользователей FreeBSD с релизом самого популярного GUI!
     
  • 4, Аноним (4), 17:19, 10/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    надоели обновления. у меня и так хорошо все настроено.
     
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