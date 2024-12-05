Выпуск SSH-клиента PuTTY 0.82

Сформирован релиз PuTTY 0.82, клиента для протоколов SSH, Telnet, Rlogin и SUPDUP, поставляемого со встроенным эмулятором терминала и поддерживающего работу в Unix-подобных системах и Windows. Исходные тексты проекта доступны под лицензией MIT.

В новой версии улучшена поддержка Unicode. В частности, Unicode теперь поддерживается в именах пользователей и паролях, вводимых с терминала или консоли, а также в именах файлов, параметрах команд и именах пользователей, задаваемых через командную строку и графический интерфейс. Обработка Unicode производится независимо от кодировки, выставленной в операционной системе и в настройках PuTTY. Например, в пароле могут указываться специальные Unicode-символы, отсутствующие в активной системной кодировке символов.

Из других изменений можно отметить добавление в лог событий информации о локальном сокете сетевого соединения, включая сведения о номере сетевого порта. В настройки добавлена опция для отключения режима вставки в терминал с подстановкой escape-последовательностей (bracketed paste). В SSH-агент Pageant для unix-систем добавлена опция "--foreground" для отключения перевода процесса в фоновый режим.



