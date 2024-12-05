Выпуск SSH-клиента PuTTY 0.82

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|1.1, Аноним (1), 18:14, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Юникод в поролях бесполезен, Саймону надо добавлять поддержку хардварных ключей, вот то, чего требует рынок, а он фигнёй мается.
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|1.2, Аноним (2), 18:17, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Неделя уже прошла с релиза 0.82.
Люблю опеннет за уже отстоявшиеся, стабильные новости.
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|2.28, Аноним (28), 20:25, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага а вдруг бы выпуск отменили. А так надо было проверит что точно не отменят выпуск.
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|1.3, Аноним (3), 18:20, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Один из примеров самого бессмысленного софта. OpenSSH с агентом, клиентом и сервером есть в составе Windows...
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|2.5, Аноним Анонимович Анонимов (?), 18:22, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но много лет этого не было, по наитию пилят для тех, кто привык… это как с софтом для прожига болванок. Кто-то, наверное, ещё использует.
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|4.8, 1 (??), 18:39, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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да, ладно, что-то не припомню такого
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|2.7, Rev (ok), 18:33, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А в OpenSSH есть хранение настроек для кучи разных серверов? Чтобы не вбивать айпишники или домены каждый раз. Есть настройка заголовка окна под каждый сервер?
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|3.10, Аноним (10), 18:42, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А в OpenSSH есть хранение настроек для кучи разных серверов? Чтобы не вбивать айпишники или домены каждый раз.
есть. Или вы про возможность мышкой натыкать?
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|4.12, Rev (ok), 18:47, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну хоть как, лишь бы видеть список подключений и быстро выбрать одно из них. Мышкой, конечно, это будет быстрее, чем листать кнопками.
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|5.20, Аноним (20), 19:31, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Надо бы наверно ОС уточнить.
Не совсем понимаю зачем вообще видеть список подключений. Автодополнение шелла по первым буквам найдет вам подходящие хосты в ~/.ssh/config. Если не подходит по первым буквам, то можно прикрутить fzf. На крайний случай греп по файлу выведет полный список
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|5.22, daydve (?), 19:37, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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man ssh_config
а когда добавите нужные хосты
awk '/^Host/ {print $2}' ~/.ssh/config | fzf
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|6.23, daydve (?), 19:41, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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точнее
ssh $(awk '/^Host/ {print $2}' ~/.ssh/config | fzf)
можно алиас привязать
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|3.11, topin89 (ok), 18:44, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Могу ещё WinSSHTerm порекомендовать. По сути, обёртка над PuTTY, с вкладками вместо тонны окошек
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|3.18, hshhhhh (ok), 19:23, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А в OpenSSH есть хранение настроек для кучи разных серверов?
~/.ssh/config
> Чтобы не вбивать айпишники или домены каждый раз.
$ ssh my_se<tab>
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|1.33, Аноним (33), 20:37, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Именно благодаря данному творению линуксячий openssh не нужен, и о да, спасибо PuTTY! А линукс - продукт таких же корпораций, как и Виндовса. Энтузиасты без корпораций, даже хэловорт в линуксе не написали бы.
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