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Выпуск SSH-клиента PuTTY 0.82

05.12.2024 18:05

Сформирован релиз PuTTY 0.82, клиента для протоколов SSH, Telnet, Rlogin и SUPDUP, поставляемого со встроенным эмулятором терминала и поддерживающего работу в Unix-подобных системах и Windows. Исходные тексты проекта доступны под лицензией MIT.

В новой версии улучшена поддержка Unicode. В частности, Unicode теперь поддерживается в именах пользователей и паролях, вводимых с терминала или консоли, а также в именах файлов, параметрах команд и именах пользователей, задаваемых через командную строку и графический интерфейс. Обработка Unicode производится независимо от кодировки, выставленной в операционной системе и в настройках PuTTY. Например, в пароле могут указываться специальные Unicode-символы, отсутствующие в активной системной кодировке символов.

Из других изменений можно отметить добавление в лог событий информации о локальном сокете сетевого соединения, включая сведения о номере сетевого порта. В настройки добавлена опция для отключения режима вставки в терминал с подстановкой escape-последовательностей (bracketed paste). В SSH-агент Pageant для unix-систем добавлена опция "--foreground" для отключения перевода процесса в фоновый режим.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.tartarus.org/pip...)
  2. OpenNews: Уязвимость в PuTTY, позволяющая восстановить закрытый ключ пользователя
  3. OpenNews: Выпуск SSH-клиента PuTTY 0.75
  4. OpenNews: Уязвимость в SSH-клиентах OpenSSH и PuTTY
  5. OpenNews: Выпуски libssh2 1.8.1 и Putty 0.71 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Уязвимости в реализациях SCP из OpenSSH, PuTTY и WinSCP
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62349-putty
Ключевые слова: putty, ssh
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:14, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Юникод в поролях бесполезен, Саймону надо добавлять поддержку хардварных ключей, вот то, чего требует рынок, а он фигнёй мается.
     
     
  • 2.24, Me (??), 19:52, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используй PuTTY-CAC и не морочь мине мозгов.
     
     
  • 3.26, Аноним (1), 19:57, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ему нет веры, я верю только саймону
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:17, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Неделя уже прошла с релиза 0.82.
    Люблю опеннет за уже отстоявшиеся, стабильные новости.
     
     
  • 2.4, Аноним Анонимович Анонимов (?), 18:21, 05/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 2.28, Аноним (28), 20:25, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага а вдруг бы выпуск отменили. А так надо было проверит что точно не отменят выпуск.  
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:20, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Один из примеров самого бессмысленного софта. OpenSSH с агентом, клиентом и сервером есть в составе Windows...
     
     
  • 2.5, Аноним Анонимович Анонимов (?), 18:22, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но много лет этого не было, по наитию пилят для тех, кто привык… это как с софтом для прожига болванок. Кто-то, наверное, ещё использует.
     
     
  • 3.6, Аноним324 (ok), 18:26, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Оно там со времён Windows 7 SP1.
     
     
  • 4.8, 1 (??), 18:39, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да, ладно, что-то не припомню такого
     
     
  • 5.13, 1 (??), 18:47, 05/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.7, Rev (ok), 18:33, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А в OpenSSH есть хранение настроек для кучи разных серверов? Чтобы не вбивать айпишники или домены каждый раз. Есть настройка заголовка окна под каждый сервер?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 18:42, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в OpenSSH есть хранение настроек для кучи разных серверов? Чтобы не вбивать айпишники или домены каждый раз.

    есть. Или вы про возможность мышкой натыкать?

     
     
  • 4.12, Rev (ok), 18:47, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну хоть как, лишь бы видеть список подключений и быстро выбрать одно из них. Мышкой, конечно, это будет быстрее, чем листать кнопками.
     
     
  • 5.19, Аноним Анонимович Анонимов (?), 19:30, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    remmina
     
  • 5.20, Аноним (20), 19:31, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо бы наверно ОС уточнить.
    Не совсем понимаю зачем вообще видеть список подключений. Автодополнение шелла по первым буквам найдет вам подходящие хосты в ~/.ssh/config. Если не подходит по первым буквам, то можно прикрутить fzf. На крайний случай греп по файлу выведет полный список
     
  • 5.22, daydve (?), 19:37, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    man ssh_config

    а когда добавите нужные хосты

    awk '/^Host/ {print $2}' ~/.ssh/config | fzf

     
     
  • 6.23, daydve (?), 19:41, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    точнее
    ssh $(awk '/^Host/ {print $2}' ~/.ssh/config | fzf)

    можно алиас привязать

     
  • 3.11, topin89 (ok), 18:44, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могу ещё WinSSHTerm порекомендовать. По сути, обёртка над PuTTY, с вкладками вместо тонны окошек
     
  • 3.18, hshhhhh (ok), 19:23, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А в OpenSSH есть хранение настроек для кучи разных серверов?

    ~/.ssh/config

    > Чтобы не вбивать айпишники или домены каждый раз.

    $ ssh my_se<tab>

     
  • 2.15, ктото из тумана (?), 19:07, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если  пользователей много - значит востребовано

    спасибо  Автору.

    пс: сам пользуюсь

     
     
  • 3.29, Аноним (28), 20:28, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большинство пользователей ещё не закончило 9 класс.
     

  • 1.9, Аноним (-), 18:41, 05/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.16, mos87 (ok), 19:12, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Изя ушёл в запой.
     

  • 1.17, Аноним (17), 19:14, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А рекламу уже вшили или это будет в следующей версии?
     
  • 1.21, Аноним (21), 19:35, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хороший подарок админам, как раз к выходу FreeBSD 14.2.
     
  • 1.25, Me (??), 19:54, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственное достоинство - безплатность.
     

  • 1.27, Вася (??), 20:08, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    устарел, даже не став 1.0
     
  • 1.30, Аноним (-), 20:30, 05/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.33, Аноним (33), 20:37, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Именно благодаря данному творению линуксячий openssh не нужен, и о да, спасибо PuTTY! А линукс - продукт таких же корпораций, как и Виндовса. Энтузиасты без корпораций, даже хэловорт в линуксе не написали бы.
     

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