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Уязвимость в PuTTY, позволяющая восстановить закрытый ключ пользователя

16.04.2024 11:11

В PuTTY, клиенте для протокола SSH, пользующегося популярностью на платформе Windows, выявлена опасная уязвимость (CVE-2024-31497), позволяющая воссоздать закрытый ключ пользователя, сгенерированный с использованием алгоритма ECDSA с эллиптической кривой NIST P-521 (ecdsa-sha2-nistp521). Для подбора закрытого ключа достаточно проанализировать примерно 60 цифровых подписей, сформированных проблемным ключом.

Уязвимость проявляется начиная с версии PuTTY 0.68 и также затронула продукты, в состав которых включены уязвимые версии PuTTY, например, FileZilla (3.24.1 - 3.66.5), WinSCP (5.9.5 - 6.3.2), TortoiseGit (2.4.0.2 - 2.15.0) и TortoiseSVN (1.10.0 - 1.14.6). Проблема устранена в обновлениях PuTTY 0.81, FileZilla 3.67.0, WinSCP 6.3.3 и TortoiseGit 2.15.0.1. После установки обновления пользователям рекомендуется сгенерировать новые ключи и удалить старые открытые ключи из файлов authorized_keys.

Уязвимость вызвана беспечностью разработчиков, которые для генерации 521-битного ключа использовали вектор инициализации (nonce) на основе 512-битной случайной последовательности, вероятно, посчитав что энтропии в 512 бит будет достаточно и оставшиеся 9 бит не имеют принципиального значения. В итоге, во всех закрытых ключах, созданных в PuTTY с использованием алгоритма ecdsa-sha2-nistp521, первые 9 бит вектора инициализации всегда принимали нулевые значения.

Для ECDSA и DSA качество генератора псевдослучайных чисел и полное покрытие случайными данными параметра, используемого при вычислении модуля, имеет принципиальное значение, так как определение даже нескольких битов с информацией о векторе инициализации достаточно для совершения атаки по последовательному восстановлению всего закрытого ключа. Для успешного восстановления ключа достаточно наличия открытого ключа и анализа нескольких десятков цифровых подписей, сгенерированных с использованием проблемного ключа для известных атакующему данных. Атака сводится к решению задачи HNP (Hidden Number Problem).

Необходимые цифровые подписи можно получить, например, при подключении пользователя к SSH-серверу атакующего или к Git-серверу, использующему SSH в качестве транспорта. Необходимые для атаки подписи также можно узнать, если ключ использовался для заверения произвольных данных, например, git-коммитов при применении SSH-агента Pageant для перенаправления трафика на хост разработчика. Получение необходимых для восстановления ключа данных в ходе MITM-атаки исключено, так как подписи в SSH не передаются в открытом виде.

Отмечается, что похожее использование неполных векторов инициализации применялось в PuTTY и для других видов эллиптических кривых, но для алгоритмов, отличных от ECDSA P-521, возникших утечек информации недостаточно для реализации работающей атаки по восстановлению ключа. Ключи ECDSA другого размера и ключи Ed25519 атаке не подвержены.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: В неофициальных сборках PuTTY выявлен троян
  3. OpenNews: Выявлен метод клонирования ключей из криптографических токенов на базе чипов NXP
  4. OpenNews: Уязвимость TPM-Fail, позволяющая восстановить ключи, хранимые в TPM-модулях
  5. OpenNews: Новая техника атаки по сторонним каналам, позволяющая восстановить ключи ECDSA
  6. OpenNews: Уязвимость в SSH-клиентах OpenSSH и PuTTY
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60998-putty
Ключевые слова: putty, crypt, ecdsa
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.6, Аноним (6), 12:10, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Беспечностью, ну да, верим.
     
     
  • 2.9, анон (?), 12:23, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Трудно, наверное, жить без теорий заговора в голове? Здесь самая банальная ситуация сегодняшнего дня - программисты пишут код с элементами криптографии, но саму криптографию, даже в той части, где пишут, они не знают.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:33, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Математики вам напишут на Python или OCaml. Но вам же это не понравится.
     
     
  • 4.25, IdeaFix (ok), 13:01, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я тоже так думал, но мне математики приносили R и скалу... питон ничо так по сравнению.
     
     
  • 5.29, Аноним (-), 13:10, 16/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.26, Аноним (26), 13:03, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое забавное что знание криптографии нужно именно атакующему. Благонадежный программист без знания криптографии сделал бы вме нормально.
     
  • 3.21, Аноним (26), 12:58, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Коммитер xz тоже просто беспечно закоммитил все в это верят. Не мамонты не истребимы.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:22, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вы в опасТности! Каждый день.
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 12:34, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Конкретнее, в опасности пользователи FreeBSD ;)
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 13:15, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://packages.ubuntu.com/search?keywords=putty
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:23, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По поводу WinSCP на офсайте нет 6.3.3 а вот 6.3.2 имеется
     
  • 1.10, Аноним (13), 12:30, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Казалось бы, объявить NIST P-521 deprecated из-зы высокой чувствительности к качеству энтропии. Но NIST кого надо алгоритмы.
     
  • 1.11, Аноним (11), 12:31, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На винде без перемен
     
  • 1.12, Аноним (12), 12:33, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > оставшиеся 9 бит
    > первые 9 бит вектора инициализации всегда принимали нулевые значения

    Не очень понятно.

     
     
  • 2.15, Аноним (13), 12:37, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, важными посчитали старшие биты, а биты с 0 по 8-й занулили.
     
     
  • 3.23, Аноним (26), 13:00, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что они хотели от этого выиграть ты хоть сам понимаешь? Да я тебе даже скажу выиграть время на пользование уязвимостью отрицательного дня.
     

  • 1.16, Максим (??), 12:38, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    PuTTY никогда не нравился, хоть и открытый. SecureCRT лучше.
     
     
  • 2.17, Аноним (13), 12:42, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ssh из пакета Msys2 внушает больше доверия.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:51, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ssh.exe вроде в десяточке штатно идёт
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:51, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В винде есть консольный ssh, в точности как на линухе.
    PuTTY хорошо только настраивать коммутаторы через COM-порт
     
  • 2.24, Аноним (26), 13:01, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот почему люди платят большие деньжищи за софт не от васянов. Васян тебя всегда кинет.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:04, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно русский Васян.
     
     
  • 4.33, Аноним (30), 13:23, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или украинский мыкола
     

  • 1.20, Аноним (-), 12:55, 16/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.22, Аноним (28), 12:59, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пацаны а вы на свои коммутаторы как заходите без Пути?
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:04, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ансиблом
     
  • 2.32, Аноним (30), 13:22, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xterm + openssh
     

  • 1.31, Аноним (31), 13:21, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это просто шикарно! Это не просто ошибка, это откровенный дебилизм. И отбросьте эти теории про "неслучайную" уязвимость. Полагаю, что те люди, которые оставляют закладки, всё-таки немного поумнее.
     

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