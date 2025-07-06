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Выпуск утилиты для сжатия данных 7-Zip 25.00

06.07.2025 08:56

Игорь Павлов анонсировал новую версию архиватора 7-Zip 25.00. Проектом развивается собственный формат архивов 7z, базирующийся на алгоритмах сжатия LZMA и LZMA2. Дополнительно поддерживается упаковка и распаковка архивов в форматах XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP и WIM, а также распаковка более 30 форматов архивов, пакетов, образов виртуальных машин и файловых систем (ISO, NTFS, EXT*, UDF, UEFI, VDI, VHD, VMDK, CAB, RPM, SquashFS, QCOW2 и т.п.). Для форматов ZIP и GZIP обеспечен на 2-10% более высокий уровень сжатия по сравнению с PKZip и WinZip. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией LGPL. Для загрузки доступны готовые сборки для Windows, macOS и Linux (i686, x86-64, ARM, ARM64).

В новой версии:

  • Скорость сжатия в формате bzip2 повышена на 15-40%.
  • Скорость сжатия в формате deflate (zip/gz) повышена на 1-3%.
  • Улучшена поддержка архивов zip и cpio, а также образов ФС FAT.
  • В сборках для Windows реализована возможность использования более 64 потоков CPU для распараллеливания операций сжатия в форматах zip, 7z и xz.
  • Устранены уязвимости, информация о которых пока не раскрывается (например, информация об уязвимости CVE-2025-0411, исправленной в осеннем выпуске 7-Zip 24.09, была раскрыта только в январе). Код выпуска 7-Zip 25.00 опубликован одним патчем без разделения коммитов, что затрудняет анализ исправлений.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/seve...)
  2. OpenNews: Выпуск 7-Zip 24.05
  3. OpenNews: Уязвимость в 7-Zip, позволяющая получить привилегии SYSTEM в Windows
  4. OpenNews: Вышла официальная консольная версия 7-zip для Linux
  5. OpenNews: Обновление XZ Utils 5.8.1 с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Разработчики bzip2 потеряли контроль над доменом bzip.org
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63530-7-zip
Ключевые слова: 7-zip
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, WE (?), 09:09, 06/07/2025 [ответить]  
    		• +4 +/
    Страшный сон Евгения Рошаля.
     
     
  • 2.2, Dzen Python (ok), 09:39, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты уже купил винрар?
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:52, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пока не умеет паковать в RAR — Рошаль может спать спокойно.
     
  • 2.4, Tita_M (ok), 10:01, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве WinRAR до сих пор ему принадлежит?
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:09, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    7-Zip не умеет в избыточное кодирование. Хотя, это осталось актуально для HDD и оптических носителей, на SSD пропадает все и сразу
     
     
  • 3.6, Аноним (3), 10:26, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про утечку заряда не забывайте.
    И про дешёвые (а других нет) флешки.
     
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