Выпуск утилиты для сжатия данных 7-Zip 25.00

Игорь Павлов анонсировал новую версию архиватора 7-Zip 25.00. Проектом развивается собственный формат архивов 7z, базирующийся на алгоритмах сжатия LZMA и LZMA2. Дополнительно поддерживается упаковка и распаковка архивов в форматах XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP и WIM, а также распаковка более 30 форматов архивов, пакетов, образов виртуальных машин и файловых систем (ISO, NTFS, EXT*, UDF, UEFI, VDI, VHD, VMDK, CAB, RPM, SquashFS, QCOW2 и т.п.). Для форматов ZIP и GZIP обеспечен на 2-10% более высокий уровень сжатия по сравнению с PKZip и WinZip. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией LGPL. Для загрузки доступны готовые сборки для Windows, macOS и Linux (i686, x86-64, ARM, ARM64). В новой версии: Скорость сжатия в формате bzip2 повышена на 15-40%.

Скорость сжатия в формате deflate (zip/gz) повышена на 1-3%.

Улучшена поддержка архивов zip и cpio, а также образов ФС FAT.

В сборках для Windows реализована возможность использования более 64 потоков CPU для распараллеливания операций сжатия в форматах zip, 7z и xz.

Устранены уязвимости, информация о которых пока не раскрывается (например, информация об уязвимости CVE-2025-0411, исправленной в осеннем выпуске 7-Zip 24.09, была раскрыта только в январе). Код выпуска 7-Zip 25.00 опубликован одним патчем без разделения коммитов, что затрудняет анализ исправлений.



