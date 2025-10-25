Доступен web-браузер qutebrowser 3.6.0

Опубликован релиз web-браузера qutebrowser 3.6.0, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt. Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов), интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения. В новой версии: В команду ":version" добавлен вывод информации об оконном менеджере X11 или композитном сервере Wayland и загруженных дополнениях WebExtensions.

Добавлена поддержка подсказок (hint) для элементов, являющихся частью теневого DOM (Shadow DOM).

В скрипте qutedmenu обеспечена сортировка истории по времени доступа.

На системах с Qt 6.8.2+ по умолчанию включено аппаратное ускорение отрисовки 2D canvas.

В окружениях на базе Wayland, в которых не используется ветка Qt 6.10, обеспечено выставление по умолчанию переменной окружения EGL_PLATFORM=wayland для решение проблем с включением аппаратного ускорения отрисовки.



