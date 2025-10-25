The OpenNET Project / Index page

Доступен web-браузер qutebrowser 3.6.0

25.10.2025 08:08

Опубликован релиз web-браузера qutebrowser 3.6.0, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt.

Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов), интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения.

В новой версии:

  • В команду ":version" добавлен вывод информации об оконном менеджере X11 или композитном сервере Wayland и загруженных дополнениях WebExtensions.
  • Добавлена поддержка подсказок (hint) для элементов, являющихся частью теневого DOM (Shadow DOM).
  • В скрипте qutedmenu обеспечена сортировка истории по времени доступа.
  • На системах с Qt 6.8.2+ по умолчанию включено аппаратное ускорение отрисовки 2D canvas.
  • В окружениях на базе Wayland, в которых не используется ветка Qt 6.10, обеспечено выставление по умолчанию переменной окружения EGL_PLATFORM=wayland для решение проблем с включением аппаратного ускорения отрисовки.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64115-qutebrowser
Ключевые слова: qutebrowser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:14, 25/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    > Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt.

    Что за гуманитарий мог написать такую глупость? Мы вроде на специализированном ресурсе.

     
