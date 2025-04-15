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Доступен web-браузер qutebrowser 3.5.0

15.04.2025 08:27

Опубликован релиз web-браузера qutebrowser 3.5.0, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt.

Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов), интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения.

В новой версии:

  • Идентификатор браузера (user agent) переведён на использование сокращённого номера версии Chromium, без упоминания QtWebEngine, т.е. заголовок User Agent теперь эквивалентен заголовку, выставляемому обычным Chromium. Изменение внесено для обхода блокировок антибот-систем, распознающих запросы от QtWebEngine, как обращения ботов (например, QtWebEngine блокируют сайты Whatsapp Web, UPS и Digitec Galaxus).
  • Сборки для Windows и macOS переведены на использование Qt 6.9.0.
  • В качестве основы использован движок Chromium 130.0.6723.192 в который перенесены исправления уязвимостей из Chromium 133.0.6943.141.
  • В настройке "content.headers.user_agent" реализована поддержка подстановки "{upstream_browser_version_short}", содержащей версию используемого движка Chromium.
  • Расширены возможности userscripts: в qute-bitwarden добавлена поддержка передачи пароля в дочерний процесс через переменную окружения вместо указания в числе опций командной строки.
  • Добавлен отладочный флаг "-D no-system-pdfjs" для игнорирования системного PDF-просмотрщика PDF.js.
  • Добавлена обвязка для поддержки метода URL.parse, отсутствующего в QtWebEngine < 6.9 и используемого в PDF.js 5.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/qutebrowser...)
  2. OpenNews: Новые версии браузеров SeaMonkey 2.53.18, Qutebrowser 3.1.0 и Tor Browser 13.0.6
  3. OpenNews: Доступен web-браузер qutebrowser 3.0
  4. OpenNews: Релиз минималистичного web-браузера Dillo 3.2.0
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера Min 1.34
  6. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.48.0 и web-браузера Epiphany 48
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63078-qutebrowser
Ключевые слова: qutebrowser
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, нитгитлистер (?), 08:53, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    это что-то на гиковоском... нет серьезно почему нельзя сделать человеческое управление? зачем эти экспериментальные заморочки? еще и на неактуальном хромированном ядрышке.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:01, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для позеров это. У меня знакомый был, который больше 10 лет был сисдамином виндузятником. И вот однажды он всё же выучил пихтон и устроился в галеру. Сразу поставил себе Маанджару на ноут а кодил исключительно в Vim и рассказывал какие вокруг виндузятники неосияторы, а vim труъ. Надо сказал из галеры его в результате выперли очень быстро из-за того что очень любил спорить с коллегами.
     
     
  • 3.4, Weders (ok), 09:11, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только, я порой ставлю такое ради интереса. Но в работе такое использовать сложно конечно. Хотя видел lynx у джунов (хбз для чего питонерам это, особенно на KDE).
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:27, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда надоест мышой тыкать, поймёшь, что можно освободиться от мыши и полностью клавиатурой управлять. Это удобно на ноутбуках очень. Хотя всяким вантузятникам точно не надоест мышой водить.
     
  • 2.10, Жироватт (ok), 09:27, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиструн маленький, на жЫп ещё не заработал, а линукс сам по себе уже тих-мирно стоит и работу работает много где и не является показателем ТРУЪ-хацкира и каквматрице уже лет 20.  

    Вот и извращаются, кто как может:
    - один себе на микроскопический экранчик тайловик воткнет;
    - другой сразу восемь консолей одновременно мультиплексирует (используется 1, очень редко 2, остальное - на скринфетч/пинги/htop);
    - третий вимовское управление пытается прикрутить куда только можно ради самого прикручивания;
    - четвёртый бездумно ядро патчит, меряясь синтетикой и воображаемым плацебо-паащущениям;
    - пятый - не иначе как из религиозного фанатизма втыкает себе абы что лишь бы не системди (и нет бы смог хоть раз внятно объяснить зачем, кроме "э... бэ... мэ... поттеринг");
    - шестой CDE собирает, вырвиглазного Motif'a на современном большом экране;
    - седьмой перед всеми своб гайку, кхгм, пардон, Haiku OS показывает, развернув плащик...

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:17, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А смысл делать нафигацию только клавиатурой, если без мыши там делать нечего?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:20, 15/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.8, Weders (ok), 09:26, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там автор пишет в FAQ, что он просто для себя это пишет/писал.
     
  • 2.11, Аноним (9), 09:29, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне возможно управлять клавиатурой, там отображаются hotkey на каждый элемент страницы.
     

  • 1.6, Аноним (-), 09:18, 15/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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