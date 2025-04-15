Доступен web-браузер qutebrowser 3.5.0

Опубликован релиз web-браузера qutebrowser 3.5.0, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt. Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов), интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения. В новой версии: Идентификатор браузера (user agent) переведён на использование сокращённого номера версии Chromium, без упоминания QtWebEngine, т.е. заголовок User Agent теперь эквивалентен заголовку, выставляемому обычным Chromium. Изменение внесено для обхода блокировок антибот-систем, распознающих запросы от QtWebEngine, как обращения ботов (например, QtWebEngine блокируют сайты Whatsapp Web, UPS и Digitec Galaxus).

Сборки для Windows и macOS переведены на использование Qt 6.9.0.

В качестве основы использован движок Chromium 130.0.6723.192 в который перенесены исправления уязвимостей из Chromium 133.0.6943.141.

В настройке "content.headers.user_agent" реализована поддержка подстановки "{upstream_browser_version_short}", содержащей версию используемого движка Chromium.

Расширены возможности userscripts: в qute-bitwarden добавлена поддержка передачи пароля в дочерний процесс через переменную окружения вместо указания в числе опций командной строки.

Добавлен отладочный флаг "-D no-system-pdfjs" для игнорирования системного PDF-просмотрщика PDF.js.

Добавлена обвязка для поддержки метода URL.parse, отсутствующего в QtWebEngine < 6.9 и используемого в PDF.js 5.



