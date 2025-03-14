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Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.48.0 и web-браузера Epiphany 48

14.03.2025 16:37

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.48.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить штатный браузер GNOME (Epiphany). Ранее WebKitGTK применялся в браузере Midori, но после перехода проекта в руки Astian Foundation старый вариант Midori на WebKitGTK был заброшен и создан принципиально другой продукт с тем же названием Midori.

Ключевые изменения:

  • Для WebGL реализована поддержка использования отдельного процесса для взаимодействия с GPU. По умолчанию связанные WebGL операции выполняются в процессе обработки web-контента, а для включения отдельного процесса следует использовать параметр UseGPUProcessForWebGL.
  • В случаях, когда для отрисовки используется GPU, отрисовка частей страниц перенесена в worker-потоки.
  • В GLib API JavaScriptCore добавлена функция для создания объектов Promise.
  • В бэкенд MediaRecorder добавлена поддержка формата WebM, для воспроизведения которого требуется наличие как минимум версии GStreamer 1.24.9.
  • Добавлена поддержка настройки битрейта звука.
  • Возвращена поддержка шрифтов OpenType-SVG, реализованная через модуль SVG в библиотеке Skia.
  • В генерируемые для печати PDF-документы добавлены метаданные с такой информацией, как заголовок и дата создания/изменения.

На базе WebKitGTK 2.48.0 сформирован выпуск браузера GNOME Web 48 (Epiphany). Основные изменения:

  • Расширены возможности диалога для навигации по истории посещений. Сокращено число операций обновления экрана. Добавлен режим выделения.
  • Добавлено предупреждение, показываемой при отключении для сайта доступа к хранилищу данных.
  • Добавлена возможность закрытия закреплённых вкладок.
  • Упрощён интерфейс для импорта закладок и паролей из других браузеров.
  • Реализована цикличная прокрутка элементов в выпадающем блоке адресной строки.
  • Улучшен механизм автозаполнения полей с паролями.
  • В контекстное меню на странице открытия новой вкладки добавлен пункт для перезагрузки страницы.
  • Улучшены диалоги для работы с закладками и показа информации о проблемах с конфиденциальностью (заблокированного кода для отслеживания).


  1. Главная ссылка к новости (https://webkitgtk.org/2025/03/...)
  2. OpenNews: GTK перевёл бэкенд для X11 в разряд устаревших
  3. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.16
  4. OpenNews: В WebKit добавлена поддержка библиотеки Skia для отрисовки 2D-графики
  5. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.44.0 и web-браузера Epiphany 46
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62882-webkitgtk
Ключевые слова: webkitgtk, epiphany
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, u235 (ok), 16:51, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Жаль, что для Qt WebKit больше не доступен. QWebEngine жирное тормозное говно.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:04, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну, тебе никто не мешает апдейтнуть QtWebKit на современную версию Blink и получить такое же тормозное гoвно.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 17:51, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QtWebKit != Blink
     
  • 2.4, 12yoexpert (ok), 17:09, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а где-то есть в них реальная необходимость? видел, webengine даже в rssguard затащили. как по мне, браузер в rss клиенте это как-то дико. благо, можно без webengine собрать
     
     
  • 3.5, u235 (ok), 17:16, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Навскидку – многие редакторы маркдауна используют браузерный движок, как бы дико это не звучало. Ещё смотрели для epub и словари вроде goldendict.
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:17, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    webkit, к сожалению очень тормозной. Движки хрома и фф лучше.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 22:46, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Apple то и не знали.
     

  • 1.7, Аноним (7), 17:17, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Движок собираются оптимизировать или тормоза это часть аутентичного опыта использования? Самый тормозной браузер, который я когда-либо видел.
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 17:18, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    браузерный движок*
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:41, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Помоги своими патчами или так и будешь что-то требовать от Open Source проектов?
     
  • 2.11, Аноним (11), 17:56, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня ничего не тормозило, когда недавно пускал. Единственный косяк был в артефактах при перемотке видоса. Но возможно это вяленый так отработал у меня - я им не пользуюсь, поэтому не знаю. В остальном особых отличий от хромого не заметил.
     

  • 1.12, Аноним (-), 18:03, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для справки из Википедии: Основан на движке WebKit (до версии 2.28 использовался движок Gecko). Web позиционируется как простой в использовании браузер, лишённый посторонней функциональности (почтового клиента, редактора веб-страниц и тому подобного), предназначенный только для «веб-серфинга» (просмотра страниц и скачивания файлов).
     
  • 1.13, Аноним (13), 18:11, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, оно зашевелилось. Ну теперь точно у Мозиллы станет меньше пользователей! ;)
     
  • 1.14, Nochi (?), 18:13, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все ещё неплохо было бы, если на windows выпустили бы, и другие на веб ките браузеры тоже
    А falcon конкурент чот слабо развивается
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 18:21, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Falcon движок Qt WebEngine. Если посмотреть сайт, вроде бы развивается.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 18:45, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Falcon, вроде и открывает сайты с тормознутостью PaleMoon.
     
  • 2.18, Аноним (11), 18:34, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде тут любят рассказывать сказки вида "на винде всё работает"/"много софта". Зачем нужен порт гнутого поделия?
     

  • 1.17, Аноним (-), 18:28, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    WebKit для браузера (или даже браузерного движка) это как Unix для Linux или BSD. Т.е. других идей нет.
     
  • 1.20, Аноним (20), 19:21, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мидори всегда был уныл чуть более чем полностью...
    Только перестал падать на 7 версии и помер...

    Но есть https://hacktivis.me/projects/badwolf
    Легкий и менее глюкавный чем мидори
    Если епифайний не нравится - самое то на сабжевом движке...

     
  • 1.21, MT (ok), 20:26, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    (Может быть, слегка «out of the loop».) WebKitGTK основан на актуальной версии WebKit или является полностью независимым форком, ответвившимся от WebKit бог знает когда?
     
  • 1.22, зомбированный (?), 20:49, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ребята, скомпилируйте мне этот браузер под Windus 7, а лучше под ХР - а я подарю скидочные купоны для алиэкспресс, ВкусВилл и др маркеты...
     

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