Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.48.0 и web-браузера Epiphany 48

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.48.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить штатный браузер GNOME (Epiphany). Ранее WebKitGTK применялся в браузере Midori, но после перехода проекта в руки Astian Foundation старый вариант Midori на WebKitGTK был заброшен и создан принципиально другой продукт с тем же названием Midori. Ключевые изменения: Для WebGL реализована поддержка использования отдельного процесса для взаимодействия с GPU. По умолчанию связанные WebGL операции выполняются в процессе обработки web-контента, а для включения отдельного процесса следует использовать параметр UseGPUProcessForWebGL.

В случаях, когда для отрисовки используется GPU, отрисовка частей страниц перенесена в worker-потоки.

В GLib API JavaScriptCore добавлена функция для создания объектов Promise.

В бэкенд MediaRecorder добавлена поддержка формата WebM, для воспроизведения которого требуется наличие как минимум версии GStreamer 1.24.9.

Добавлена поддержка настройки битрейта звука.

Возвращена поддержка шрифтов OpenType-SVG, реализованная через модуль SVG в библиотеке Skia.

В генерируемые для печати PDF-документы добавлены метаданные с такой информацией, как заголовок и дата создания/изменения. На базе WebKitGTK 2.48.0 сформирован выпуск браузера GNOME Web 48 (Epiphany). Основные изменения: Расширены возможности диалога для навигации по истории посещений. Сокращено число операций обновления экрана. Добавлен режим выделения.

Добавлено предупреждение, показываемой при отключении для сайта доступа к хранилищу данных.

Добавлена возможность закрытия закреплённых вкладок.

Упрощён интерфейс для импорта закладок и паролей из других браузеров.

Реализована цикличная прокрутка элементов в выпадающем блоке адресной строки.

Улучшен механизм автозаполнения полей с паролями.

В контекстное меню на странице открытия новой вкладки добавлен пункт для перезагрузки страницы.

Улучшены диалоги для работы с закладками и показа информации о проблемах с конфиденциальностью (заблокированного кода для отслеживания).



