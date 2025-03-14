Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.48.0 и web-браузера Epiphany 48

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|1.1, u235 (ok), 16:51, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Жаль, что для Qt WebKit больше не доступен. QWebEngine жирное тормозное говно.
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|2.3, Аноним (3), 17:04, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну, тебе никто не мешает апдейтнуть QtWebKit на современную версию Blink и получить такое же тормозное гoвно.
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|2.4, 12yoexpert (ok), 17:09, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а где-то есть в них реальная необходимость? видел, webengine даже в rssguard затащили. как по мне, браузер в rss клиенте это как-то дико. благо, можно без webengine собрать
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|3.5, u235 (ok), 17:16, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Навскидку – многие редакторы маркдауна используют браузерный движок, как бы дико это не звучало. Ещё смотрели для epub и словари вроде goldendict.
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|2.6, Аноним (6), 17:17, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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webkit, к сожалению очень тормозной. Движки хрома и фф лучше.
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|1.7, Аноним (7), 17:17, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Движок собираются оптимизировать или тормоза это часть аутентичного опыта использования? Самый тормозной браузер, который я когда-либо видел.
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|2.9, Аноним (9), 17:41, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Помоги своими патчами или так и будешь что-то требовать от Open Source проектов?
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|2.11, Аноним (11), 17:56, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня ничего не тормозило, когда недавно пускал. Единственный косяк был в артефактах при перемотке видоса. Но возможно это вяленый так отработал у меня - я им не пользуюсь, поэтому не знаю. В остальном особых отличий от хромого не заметил.
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|1.12, Аноним (-), 18:03, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для справки из Википедии: Основан на движке WebKit (до версии 2.28 использовался движок Gecko). Web позиционируется как простой в использовании браузер, лишённый посторонней функциональности (почтового клиента, редактора веб-страниц и тому подобного), предназначенный только для «веб-серфинга» (просмотра страниц и скачивания файлов).
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|1.13, Аноним (13), 18:11, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, оно зашевелилось. Ну теперь точно у Мозиллы станет меньше пользователей! ;)
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|1.14, Nochi (?), 18:13, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Все ещё неплохо было бы, если на windows выпустили бы, и другие на веб ките браузеры тоже
А falcon конкурент чот слабо развивается
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|2.15, Аноним (-), 18:21, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Falcon движок Qt WebEngine. Если посмотреть сайт, вроде бы развивается.
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|2.18, Аноним (11), 18:34, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде тут любят рассказывать сказки вида "на винде всё работает"/"много софта". Зачем нужен порт гнутого поделия?
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|1.17, Аноним (-), 18:28, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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WebKit для браузера (или даже браузерного движка) это как Unix для Linux или BSD. Т.е. других идей нет.
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|1.21, MT (ok), 20:26, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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(Может быть, слегка «out of the loop».) WebKitGTK основан на актуальной версии WebKit или является полностью независимым форком, ответвившимся от WebKit бог знает когда?
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|1.22, зомбированный (?), 20:49, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ребята, скомпилируйте мне этот браузер под Windus 7, а лучше под ХР - а я подарю скидочные купоны для алиэкспресс, ВкусВилл и др маркеты...
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