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Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.44.0 и web-браузера Epiphany 46

17.03.2024 16:55

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.44.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить штатный браузер GNOME (Epiphany). Ранее WebKitGTK применялся в браузере Midori, но после перехода проекта в руки Astian Foundation старый вариант Midori на WebKitGTK был заброшен и создан принципиально другой продукт с тем же названием Midori.

Ключевые изменения:

  • Прекращена поддержка движков отрисовки, использующих X11 и WPE. Для отрисовки задействован механизм, использующий разделяемые буферы DMA-BUF.
  • При отрисовке улучшена синхронизация с кадровым гасящим импульсом (vblank) для исключения появления разрывов при выводе (tearing).
  • Из процесса формирования интерфейса, использующего GTK4, обеспечен доступ к компонентам DOM для людей с ограниченными возможностями (accessibility).
  • Для работы клавиатурных комбинаций на сайтах прекращена повторная подстановка событий нажатия клавиш в GTK4.
  • Налажено определение геймпадов.



На базе WebKitGTK 2.44.0 сформирован выпуск браузера GNOME Web 46 (Epiphany). Основные изменения:

  • Разрешено закрытие прикреплённых вкладок.
  • Добавлена поддержка аутентификации с использованием смарт-карт (PKCS #11).
  • Улучшена навигация при помощи клавиатуры по списку, выпадающему из адресной строки.
  • В контекстное меню, показываемое для ссылок, добавлен пункт отправки ссылки на email ("Send Link by Email...").
  • При нажатии средней кнопкой мыши на кнопку открытия новой вкладки, обеспечена вставка в адресую строку выделенного текста.
  • Запрещено обращение сайтов к некоторым внутренним API Epiphany.
  • На системах без безлимитного подключения сокращён интервал обновления фильтров блокировщика рекламы.
  • При выделении текста обеспечено скрытие некоторых элементов контекстного меню.
  • Прекращена поддержка обращения к серверам Google Safe Browsing.
  • В контекстном меню по умолчанию скрыты действия для разработчиков.
  • Диалог с настройками переведён на использование виджета AdwSpinRow.
  • Отображение меток приведено в соответствие с рекомендациями по стилевому оформлению интерфейса пользователя GNOME HIG (Human Interface Guidelines).

  1. Главная ссылка к новости (https://webkitgtk.org/2024/03/...)
  2. OpenNews: В WebKit добавлена поддержка библиотеки Skia для отрисовки 2D-графики
  3. OpenNews: iLeakage - метод эксплуатации уязвимости в CPU Apple через браузеры на базе движка WebKit
  4. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.42.0 и обновление проекта Servo
  5. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.40.0 и web-браузера Epiphany 44
  6. OpenNews: Опубликован Tangram 2.0, web-браузер на основе WebKitGTK
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60796-webkitgtk
Ключевые слова: webkitgtk, epiphany, webkit, gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, КО (?), 18:19, 17/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    WebKit and the WebKit logo are trademarks of Apple Inc.
    Свободка, лел
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 19:29, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сами используют и дают возможность другим, что плохого ?
    https://www.apple.com/safari/
     
  • 2.15, Аноним (15), 20:12, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Притом что сам WebKit это украденный KHTML. Эппл такой эппл
     
     
  • 3.16, Аноним (14), 20:17, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >украденный

    В смысле ?
    https://en.wikipedia.org/wiki/WebKit

     
     
  • 4.18, Аноним (15), 20:31, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В прямом - WebKit started as a fork of the KHTML and KJS libraries from KDE.
    Сами никогда ничерта сделать не могу, всю жизнь всё воруют, выдавая за свои инновации.
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 20:44, 17/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 6.22, Аноним (22), 22:03, 17/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.20, Аноним (14), 20:46, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >украденный
    >fork
     

  • 1.2, Аноним (-), 18:20, 17/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понял. Эпифани прибит гвоздями к GTK, или к GNOME?
     
     
  • 2.5, Kuromi (ok), 18:41, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К Гному точно не прибит, хотя подается как его часть и сильно сихронизирован с  ним в цикле разработке.
    Можно вполне себе поставить отдельно и установки гнома не требует, хотя сами Гноморазрабы считают что вне гнома смысла использовать нет (непонятно почему, не видел там ничего такого).

    К GTK таки прибит, да.

     
  • 2.6, BrainFucker (ok), 18:53, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не проблема, использую иногда из под KDE когда надо подебажить проблемы с вёрсткой или JS, возникшие у пользователей iPhone, т.к. с большой вероятностью та же проблема воспроизведётся и в Epiphany.
     
     
  • 3.8, Kuromi (ok), 18:59, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спорное решение учитывая сколько глюков Эпифания\WebKitGTK имеют сами по себе. На Ютубе все до сих пор глючит, зависания и падения на ровном месте.
     
     
  • 4.10, BrainFucker (ok), 19:02, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так я и говорю что оно не для использования, а жалобы пользователей айфона проверить и если баг там воспроизведётся, можно там и отладить, без необходимости доставать где-то айфон. А Ютуб не я пилю.
     
     
  • 5.11, Kuromi (ok), 19:14, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так я и говорю что оно не для использования, а жалобы
    > пользователей айфона проверить и если баг там воспроизведётся, можно там и
    > отладить, без необходимости доставать где-то айфон. А Ютуб не я пилю.

    Я вот пользую как быстрый браузер для того чтоб что-то глянуть и закрыть. Держать вкладки открытые там нереально, памяти жрет Эпифания как не в себя. Видел на Ютубе некотоыре люди делали "челленджи" пожить месяцок только на Эпифании - результат боль и страдания.
    Совершенно непригоден как полноценный браузер. Откровенно говоря не понимаю зачем вообще его пилят...

     

  • 1.7, Kuromi (ok), 18:54, 17/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    " Добавлена поддержка аутентификации с использованием смарт-карт (PKCS #11). "

    Смотрю взрослеет браузер наконец. Научился некоторым некаждодневным (но нужным когда они нужны) API.

    " Запрещено обращение сайтов к некоторым внутренним API Epiphany. "

    А вот тут было смешно. Рыночная доля Эпифании - около нуля. Абсолютное большинство сайтов если и определяют этот браузер то как Сафари, причем устаревшую версию. Каклй может быть Сафари на Линуксе похоже никто даже и не задумывается.

    Сайты которые копаются в внутренних API Эпифани - это шутка на 1-е апреля, не дотерпели похоже.

     
     
  • 2.13, нах. (?), 19:24, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    самое смешное в твоем непонимании -  что это примерно те же самые сайты которым нужен pkcs11 в браузере который обычно показывает только пустое белое ничего.

    Т.е. внутренние энтерпрайзные разработки ориентированные на свою собственную инфраструктуру.

     

  • 1.9, Аноним (9), 19:00, 17/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохой такой Эдж от мира Гнома. Разве что по ощущениям тяжелые сайты грузятся медленнее, чем на мажорных браузерах.
     
     
  • 2.12, Kuromi (ok), 19:22, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Неплохой такой Эдж от мира Гнома. Разве что по ощущениям тяжелые сайты
    > грузятся медленнее, чем на мажорных браузерах.

    Шутить извините? Он тормозной, память жрет как не в себя, половина сайтов глючит, половина тормозит на ровном месте. Современные API поддерживаются местами, видео не грузится в половине случаев (а в прошлых версиях еще и звук искажался). А еще вкладки часто падают либо зависают.

    История и поиск по ней работают из рук вон плохо, поддержка расширений - это просто шутка, "совместимо с Firefox WebExt (xpi)", но 99% расширений не запускаются.

    Я не говорю уж о том что большая часть проблем в WebKitGTK и разрабы Гнома их пофиксить вообще не могут, но даже тот факт что багфиксы прилетают лишь с мажорным обновлением уже плохо.

     

  • 1.17, Аноним (17), 20:18, 17/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Прекращена поддержка движков отрисовки, использующих X11 и WPE.

    Не понял, они готовятся выпилить X11 окончательно?

     
     
  • 2.21, X512 (?), 20:58, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно просто избавились от X11-специфичного кода в браузере заменив его платформонезависимыми вызовами API из GTK. И уже GTK работает с X11 а не браузер.
     

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