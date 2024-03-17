Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.44.0 и web-браузера Epiphany 46

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|1.1, КО (?), 18:19, 17/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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WebKit and the WebKit logo are trademarks of Apple Inc.
Свободка, лел
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|4.18, Аноним (15), 20:31, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В прямом - WebKit started as a fork of the KHTML and KJS libraries from KDE.
Сами никогда ничерта сделать не могу, всю жизнь всё воруют, выдавая за свои инновации.
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|2.5, Kuromi (ok), 18:41, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К Гному точно не прибит, хотя подается как его часть и сильно сихронизирован с ним в цикле разработке.
Можно вполне себе поставить отдельно и установки гнома не требует, хотя сами Гноморазрабы считают что вне гнома смысла использовать нет (непонятно почему, не видел там ничего такого).
К GTK таки прибит, да.
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|2.6, BrainFucker (ok), 18:53, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не проблема, использую иногда из под KDE когда надо подебажить проблемы с вёрсткой или JS, возникшие у пользователей iPhone, т.к. с большой вероятностью та же проблема воспроизведётся и в Epiphany.
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|3.8, Kuromi (ok), 18:59, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спорное решение учитывая сколько глюков Эпифания\WebKitGTK имеют сами по себе. На Ютубе все до сих пор глючит, зависания и падения на ровном месте.
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|4.10, BrainFucker (ok), 19:02, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так я и говорю что оно не для использования, а жалобы пользователей айфона проверить и если баг там воспроизведётся, можно там и отладить, без необходимости доставать где-то айфон. А Ютуб не я пилю.
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|5.11, Kuromi (ok), 19:14, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну так я и говорю что оно не для использования, а жалобы
> пользователей айфона проверить и если баг там воспроизведётся, можно там и
> отладить, без необходимости доставать где-то айфон. А Ютуб не я пилю.
Я вот пользую как быстрый браузер для того чтоб что-то глянуть и закрыть. Держать вкладки открытые там нереально, памяти жрет Эпифания как не в себя. Видел на Ютубе некотоыре люди делали "челленджи" пожить месяцок только на Эпифании - результат боль и страдания.
Совершенно непригоден как полноценный браузер. Откровенно говоря не понимаю зачем вообще его пилят...
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|1.7, Kuromi (ok), 18:54, 17/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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" Добавлена поддержка аутентификации с использованием смарт-карт (PKCS #11). "
Смотрю взрослеет браузер наконец. Научился некоторым некаждодневным (но нужным когда они нужны) API.
" Запрещено обращение сайтов к некоторым внутренним API Epiphany. "
А вот тут было смешно. Рыночная доля Эпифании - около нуля. Абсолютное большинство сайтов если и определяют этот браузер то как Сафари, причем устаревшую версию. Каклй может быть Сафари на Линуксе похоже никто даже и не задумывается.
Сайты которые копаются в внутренних API Эпифани - это шутка на 1-е апреля, не дотерпели похоже.
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|2.13, нах. (?), 19:24, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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самое смешное в твоем непонимании - что это примерно те же самые сайты которым нужен pkcs11 в браузере который обычно показывает только пустое белое ничего.
Т.е. внутренние энтерпрайзные разработки ориентированные на свою собственную инфраструктуру.
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|1.9, Аноним (9), 19:00, 17/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неплохой такой Эдж от мира Гнома. Разве что по ощущениям тяжелые сайты грузятся медленнее, чем на мажорных браузерах.
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|2.12, Kuromi (ok), 19:22, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Неплохой такой Эдж от мира Гнома. Разве что по ощущениям тяжелые сайты
> грузятся медленнее, чем на мажорных браузерах.
Шутить извините? Он тормозной, память жрет как не в себя, половина сайтов глючит, половина тормозит на ровном месте. Современные API поддерживаются местами, видео не грузится в половине случаев (а в прошлых версиях еще и звук искажался). А еще вкладки часто падают либо зависают.
История и поиск по ней работают из рук вон плохо, поддержка расширений - это просто шутка, "совместимо с Firefox WebExt (xpi)", но 99% расширений не запускаются.
Я не говорю уж о том что большая часть проблем в WebKitGTK и разрабы Гнома их пофиксить вообще не могут, но даже тот факт что багфиксы прилетают лишь с мажорным обновлением уже плохо.
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|1.17, Аноним (17), 20:18, 17/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Прекращена поддержка движков отрисовки, использующих X11 и WPE.
Не понял, они готовятся выпилить X11 окончательно?
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|2.21, X512 (?), 20:58, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно просто избавились от X11-специфичного кода в браузере заменив его платформонезависимыми вызовами API из GTK. И уже GTK работает с X11 а не браузер.
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