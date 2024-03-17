Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.44.0 и web-браузера Epiphany 46

2.5 , Kuromi ( ok ), 18:41, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К Гному точно не прибит, хотя подается как его часть и сильно сихронизирован с ним в цикле разработке.

Можно вполне себе поставить отдельно и установки гнома не требует, хотя сами Гноморазрабы считают что вне гнома смысла использовать нет (непонятно почему, не видел там ничего такого). К GTK таки прибит, да.

2.6 , BrainFucker ( ok ), 18:53, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не проблема, использую иногда из под KDE когда надо подебажить проблемы с вёрсткой или JS, возникшие у пользователей iPhone, т.к. с большой вероятностью та же проблема воспроизведётся и в Epiphany.

3.8 , Kuromi ( ok ), 18:59, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спорное решение учитывая сколько глюков Эпифания\WebKitGTK имеют сами по себе. На Ютубе все до сих пор глючит, зависания и падения на ровном месте.

4.10 , BrainFucker ( ok ), 19:02, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну так я и говорю что оно не для использования, а жалобы пользователей айфона проверить и если баг там воспроизведётся, можно там и отладить, без необходимости доставать где-то айфон. А Ютуб не я пилю.

5.11 , Kuromi ( ok ), 19:14, 17/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну так я и говорю что оно не для использования, а жалобы

> пользователей айфона проверить и если баг там воспроизведётся, можно там и

> отладить, без необходимости доставать где-то айфон. А Ютуб не я пилю. Я вот пользую как быстрый браузер для того чтоб что-то глянуть и закрыть. Держать вкладки открытые там нереально, памяти жрет Эпифания как не в себя. Видел на Ютубе некотоыре люди делали "челленджи" пожить месяцок только на Эпифании - результат боль и страдания.

Совершенно непригоден как полноценный браузер. Откровенно говоря не понимаю зачем вообще его пилят...

