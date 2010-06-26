WebKit переходит на использование библиотеки Skia для отрисовки 2D-графики

4.24 , Аноним ( - ), 01:13, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Иксы пишет сообщество Бред, сообщество не пишет практически нифига.

Иксы пишут чуваки на зп у шапки и других корпов. Именно поэтому был такой вой, когда шапка сказала "я устал от этого ####ма". Skia пишет гугл. Может поэтому они смогли в гпу.

А не написали такой булщит, что оно архитектурно туда не ложится)) > Разницу сражу скажешь или будешь крутить барабан? Угу, то что гугл смог, а "шообщество" - неосияторы.

Поэтому даже если им дать открытый код, их тыщща глаз там ничего не увидит.

5.25 , Вы забыли заполнить поле Name ( ? ), 01:22, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Иксы пишет сообщество

> Бред, сообщество не пишет практически нифига.

> Иксы пишут чуваки на зп у шапки и других корпов. Именно поэтому

> был такой вой, когда шапка сказала "я устал от этого ####ма". Статистику по коммитам приведешь?



> Skia пишет гугл. Может поэтому они смогли в гпу.

> А не написали такой булщит, что оно архитектурно туда не ложится)) Ты сравниваешь либу для отрисовки и X-ы. Сравнивай одного уровня либы, например, с cairo. То, что написал гугл, написал гугл. Тут тебе остается только кушать, что подано без права голоса. И да, релизов то нет, завтра кушать может уже не собраться, если ты шибко умный. >> Разницу сражу скажешь или будешь крутить барабан?

> Угу, то что гугл смог, а "шообщество" - неосияторы.

> Поэтому даже если им дать открытый код, их тыщща глаз там ничего

> не увидит. Ой, опять эта песня. Обычно ее поют любители проприетарщины, которые все скачали с нужных сайтов.

6.26 , Аноним ( - ), 01:27, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Статистику по коммитам приведешь? Приводи. Это ж ты первый написал "Иксы пишет сообщество".

Сейчас "сообщество" ноет что иксы отправляются на помойку. И... а не, оно только ноет. > Сравнивай одного уровня либы, например, с cairo. Ну вот skia смогла, а cairo - который изначально писался для иксов - нешмог. Что тут еще нужно сравнивать? > Ой, опять эта песня. А что не так? Сколько лет живут дыры в икса?

Десятилетиями. Хотя тыщщи глаз упорно тупять в исходники.

5.32 , Аноним ( - ), 01:55, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И на закуску, просто как пример:

people.freedesktop.org/~vignatti/xdevelopment/xorg_19_xserver-SHOWING-WHEREIS-CANONICAL.txt Top changeset contributors by employer

Intel 87 (17.2%)

jamey@minilop.net 75 (14.9%)

Red Hat 67 (13.3%)

Nokia 62 (12.3%)

Oracle 33 (6.5%)

dottedmag@dottedmag.net 33 (6.5%)

Apple 28 (5.5%)

dbn.lists@gmail.com 17 (3.4%)

yselkowitz@users.sourceforge.net 12 (2.4%)

jcristau@debian.org 9 (1.8%)

NVidia 8 (1.6%)

4.27 , Аноним ( - ), 01:41, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хахаха, опять эти басни про Сообщесто™ которое все пишет.

Давай посмотрим на X.Org?

Его создали как форк XFree86, причем уже вполне зрелой версии (что-то типа 4.4, ЕМНИП).

Он вырос из Project Athena (корпорации DEC и IBM) и для его написания был даже сделан XConsortium. Давай посмотрим кто были его создатели, и ты преестанешь заливать про сообщество и какиеров одиночек.

www.x.org/wiki/XConsortium/

Full Members: Adobe, Cray, Hewlett-Packard, IBM, Motorola, Novell, Sony, Sun ... и куча других. А сообщество в виде вечно недовольных, ноющих, но ничего не делающих паразитов..

В опенсорсе это очень распространено.

4.31 , Аноним ( - ), 01:54, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/graphs/master?ref_type=heads Список тех, у кого больше 100 коммитов:

Adam Jackson 800 commits (ajax@redhat.com) - Корп

Keith Packard 481 commits (keithp@keithp.com) - хз

Emma Anholt 419 commits (emma@anholt.net) - Google и Broadcom (anholt.net)

Peter Hutterer 386 commits (peter.hutterer@who-t.net) - хз

Olivier Fourdan 365 commits (ofourdan@redhat.com) - Корп

Michel Dänzer 342 commits (michel@daenzer.net) - RedHat

Alan Coopersmith 204 commits (alan.coopersmith@oracle.com) - Корп

Jeremy Huddleston Sequoia 191 commits (jeremyhu@apple.com) - Корп

Zhigang Gong 180 commits (zhigang.gong@intel.com) - Корп

Dave Airlie 171 commits (airlied@redhat.com) - Корп

Hans de Goede 119 commits (hdegoede@redhat.com) - Корп Ну и где шообщестно? Где все гордые васянокакиры, борящиеся с грязными корпами??

А их нет, Пейн!

Это все миф от создателей опенсорса, чтобы привлекать немамонтов обещаниями, что от них что-то зависит и думали что от них что-то зависит.

