WebKit переходит на использование библиотеки Skia для отрисовки 2D-графики

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|2.4, Аноним (4), 23:36, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а что с лицом должно быть? Skia де-факто стандарт, альтернатив которому нет. В неё уже частично внедряют rust
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|2.17, laindono (ok), 00:48, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У нас куча своих библиотек для рисования векторной графики. piet, forma, lyon, femtovg как рандомные примеры. Плюс разумеется биндинги ко всяким skia тоже есть. У меня даже своя карманная либа есть (reui).
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|1.7, Анонист (?), 23:41, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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И что это даст обычному пользователю? Скролллинг на тачпаде в линпусе наконец станет плавным как в макоси, "резиновым" с лёгким флёром, "прыгающим", без статтеров и фризов?
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|1.10, Витюшка (?), 23:56, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Короче не осилили написать сами, силенок не хватило. Сделать нормально в своей библиотеке тоже.
Но там половину библиотек можно и нужно выкидывать, а не только это.
Чего стоит обход дерева элементов для отрисовки (типа css стилизация, упрощённая).
И там у них линейный поиск ноды и так для каждого элемента. ООООЧЕНЬ МЕДЛЕННО.
А я им патчи предлагал, они отказались.
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|2.18, Аноним (-), 00:55, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм, ты им патчи в кайро предлагал или в сам вебкит?
Потому что в сафари все относительно быстро работает.
> Короче не осилили написать сами, силенок не хватило. Сделать нормально в своей библиотеке тоже.
Скорее решили "а чего напрягаться, если есть готовое".
У них этот подход еще с макоси (XNU kernel и куски БСД).
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|4.29, Аноним (-), 01:47, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А...
Я просто не понял про Gnome/GTK css и подумал, "ну ничоси самому эплу в вебкит патчи отправляют".
Это же что за гигачады на нашем форуме сидят?)
А то что гномеры не приняли, не удивительно.
За ними несколько раз наблюдал, что патч может приниматься или отвергаться по велению левой пятки ревьювера.
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|1.11, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:56, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для отрисовки 2D-графики библиотеки Skia, применяемой в Google Chrome, ChromeOS, Android и Flutter
Еще и в ff.
Теперь все браузеры на одной либе. Теперь достаточно сделать уязвимость в одном месте и она будет во всех браузерах. Ура, товарищи!
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|2.14, Аноним (-), 00:14, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Теперь достаточно сделать уязвимость в одном месте и она будет во всех браузерах.
Так вот зачем весь линукс использует одни единственные иксы! Это просто всё объясняет!
Ну ничего, скоро будет зоопарк вяленых и не будет одной уязвимости чтобы похачить всё...
А вот те, кто так яро топять за ein xorg, вызывают вопросы...
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|3.21, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:07, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Теперь достаточно сделать уязвимость в одном месте и она будет во всех браузерах.
> Так вот зачем весь линукс использует одни единственные иксы! Это просто всё
> объясняет!
Иксы пишет сообщество, skia гугл. Разницу сражу скажешь или будешь крутить барабан?
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|4.24, Аноним (-), 01:13, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Иксы пишет сообщество
Бред, сообщество не пишет практически нифига.
Иксы пишут чуваки на зп у шапки и других корпов. Именно поэтому был такой вой, когда шапка сказала "я устал от этого ####ма".
Skia пишет гугл. Может поэтому они смогли в гпу.
А не написали такой булщит, что оно архитектурно туда не ложится))
> Разницу сражу скажешь или будешь крутить барабан?
Угу, то что гугл смог, а "шообщество" - неосияторы.
Поэтому даже если им дать открытый код, их тыщща глаз там ничего не увидит.
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|5.25, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:22, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Иксы пишет сообщество
> Бред, сообщество не пишет практически нифига.
> Иксы пишут чуваки на зп у шапки и других корпов. Именно поэтому
> был такой вой, когда шапка сказала "я устал от этого ####ма".
Статистику по коммитам приведешь?
> Skia пишет гугл. Может поэтому они смогли в гпу.
> А не написали такой булщит, что оно архитектурно туда не ложится))
Ты сравниваешь либу для отрисовки и X-ы. Сравнивай одного уровня либы, например, с cairo. То, что написал гугл, написал гугл. Тут тебе остается только кушать, что подано без права голоса. И да, релизов то нет, завтра кушать может уже не собраться, если ты шибко умный.
>> Разницу сражу скажешь или будешь крутить барабан?
> Угу, то что гугл смог, а "шообщество" - неосияторы.
> Поэтому даже если им дать открытый код, их тыщща глаз там ничего
> не увидит.
Ой, опять эта песня. Обычно ее поют любители проприетарщины, которые все скачали с нужных сайтов.
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|6.26, Аноним (-), 01:27, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Статистику по коммитам приведешь?
Приводи. Это ж ты первый написал "Иксы пишет сообщество".
Сейчас "сообщество" ноет что иксы отправляются на помойку. И... а не, оно только ноет.
> Сравнивай одного уровня либы, например, с cairo.
Ну вот skia смогла, а cairo - который изначально писался для иксов - нешмог. Что тут еще нужно сравнивать?
> Ой, опять эта песня.
А что не так? Сколько лет живут дыры в икса?
Десятилетиями. Хотя тыщщи глаз упорно тупять в исходники.
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|5.32, Аноним (-), 01:55, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И на закуску, просто как пример:
people.freedesktop.org/~vignatti/xdevelopment/xorg_19_xserver-SHOWING-WHEREIS-CANONICAL.txt
Top changeset contributors by employer
Intel 87 (17.2%)
jamey@minilop.net 75 (14.9%)
Red Hat 67 (13.3%)
Nokia 62 (12.3%)
Oracle 33 (6.5%)
dottedmag@dottedmag.net 33 (6.5%)
Apple 28 (5.5%)
dbn.lists@gmail.com 17 (3.4%)
yselkowitz@users.sourceforge.net 12 (2.4%)
jcristau@debian.org 9 (1.8%)
NVidia 8 (1.6%)
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|4.27, Аноним (-), 01:41, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хахаха, опять эти басни про Сообщесто™ которое все пишет.
Давай посмотрим на X.Org?
Его создали как форк XFree86, причем уже вполне зрелой версии (что-то типа 4.4, ЕМНИП).
Он вырос из Project Athena (корпорации DEC и IBM) и для его написания был даже сделан XConsortium.
Давай посмотрим кто были его создатели, и ты преестанешь заливать про сообщество и какиеров одиночек.
www.x.org/wiki/XConsortium/
Full Members: Adobe, Cray, Hewlett-Packard, IBM, Motorola, Novell, Sony, Sun ... и куча других.
А сообщество в виде вечно недовольных, ноющих, но ничего не делающих паразитов..
В опенсорсе это очень распространено.
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|4.31, Аноним (-), 01:54, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/graphs/master?ref_type=heads
Список тех, у кого больше 100 коммитов:
Adam Jackson 800 commits (ajax@redhat.com) - Корп
Keith Packard 481 commits (keithp@keithp.com) - хз
Emma Anholt 419 commits (emma@anholt.net) - Google и Broadcom (anholt.net)
Peter Hutterer 386 commits (peter.hutterer@who-t.net) - хз
Olivier Fourdan 365 commits (ofourdan@redhat.com) - Корп
Michel Dänzer 342 commits (michel@daenzer.net) - RedHat
Alan Coopersmith 204 commits (alan.coopersmith@oracle.com) - Корп
Jeremy Huddleston Sequoia 191 commits (jeremyhu@apple.com) - Корп
Zhigang Gong 180 commits (zhigang.gong@intel.com) - Корп
Dave Airlie 171 commits (airlied@redhat.com) - Корп
Hans de Goede 119 commits (hdegoede@redhat.com) - Корп
Ну и где шообщестно? Где все гордые васянокакиры, борящиеся с грязными корпами??
А их нет, Пейн!
Это все миф от создателей опенсорса, чтобы привлекать немамонтов обещаниями, что от них что-то зависит и думали что от них что-то зависит.
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|2.20, Аноним (-), 01:07, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е все переедут на одну либу.
Потом в ней начнут находить уязвимости.
А потом её перепишут на раст....
Звучит как отличный план!
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|3.23, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:09, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Т.е все переедут на одну либу.
> Потом в ней начнут находить уязвимости.
> А потом её перепишут на раст....
А потом компилятор раста будет генерить уязвимости за тебя.
> Звучит как отличный план!
Просто офигительный, Уолтер! Надежный как швейцарские часы.
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|1.15, prokoudine (ok), 00:19, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> После обсуждения с разработчиками из Google, Sony, Apple и Red Hat было принято решение о переводе WebKit с библиотеки Cairo на Skia
Sic transit gloria mundi
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|2.16, Анонист (?), 00:24, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Butylochnik, когда уже расскажешь как 2 года в армии проходил с butыlkoй в джoпe?
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|1.19, Аноним (19), 00:58, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Везде теперь bazel... Не пойму buck2 юзабелен или нет? Его эта изолированность во имя повторяемости если я правильно понял сломает примерно всё.
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|1.33, an2 (?), 02:09, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если бы гугл хотя бы наконец-то оформил в Skia в нормальную библиотеку с версиями.
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