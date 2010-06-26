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WebKit переходит на использование библиотеки Skia для отрисовки 2D-графики

19.02.2024 22:35

Развиваемый компанией Apple браузерный движок WebKit, применяемый в таких браузерах, как Safari и Epiphany (GNOME Web), переходит на использование для отрисовки 2D-графики библиотеки Skia, применяемой в Google Chrome, ChromeOS, Android и Flutter, и поддерживающей отрисовку с использованием GPU. Портирование проведено компанией Igalia в рамках инициативы по оптимизации производительности WebKitGTK для GNOME. В качестве причины миграции упоминается достижение предела в процессе оптимизации производительности 2D-отрисовки с использованием CPU, и возникновение необходимости задействовать GPU для дальнейшего повышения производительности.

Попытки добавления в библиотеку Cairo, которая применялась в WebKit, возможности 2D-отрисовки с использованием GPU не увенчались успехом из-за архитектурных особенностей данной библиотеки, а проект написания собственной библиотеки отрисовки был отброшен из-за трудности в достижении баланса между производительностью и качеством отрисовки. В итоге, разработчики из Igalia вернулись к идее использования библиотеки Skia, которая была оптимальным решением, но изначально была забракована из-за отсутствия стабильного API, проблем с использованием в качестве внешней зависимости и необходимости сопровождать сторонний модуль в WebKit.

Решению перевести WebKit на библиотеку Skia способствовало то, что связанные с заменой зависимостей недостатки перекрывали достоинства, которые выражались не только в повышении производительности отрисовки, но и в упрощении кодовой базы и расширения возможностей для развития новой функциональности. Что касается производительности, то начальный порт WebKit на Skia при прохождении тестов MotionMark на ПК показал ускорение отрисовки в два раза, по сравнению со старым кодом, использующим CPU.

В феврале 2024 года ветка WebKit, переведённая на Skia, достигла готовности к передаче в основной состав кодовой базы WebKit. После обсуждения с разработчиками из Google, Sony, Apple и Red Hat было принято решение о переводе WebKit с библиотеки Cairo на Skia и в настоящее время код для поддержки Skia уже принят в основную ветку WebKit.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.igalia.com/carlo...)
  2. OpenNews: iLeakage - метод эксплуатации уязвимости в CPU Apple через браузеры на базе движка WebKit
  3. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.42.0 и обновление проекта Servo
  4. OpenNews: Оценка безопасности WebKit в дистрибутивах Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60627-webkit
Ключевые слова: webkit, skia, cairo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 23:31, 19/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.2, 12yoexpert (ok), 23:31, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    растоманы, что с лецом?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:36, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что с лицом должно быть? Skia де-факто стандарт, альтернатив которому нет. В неё уже частично внедряют rust
     
     
  • 3.8, Маняним (?), 23:44, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    раст ой-вэй, пропал калабуховский дом
     
     
  • 4.30, Анонист (?), 01:53, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ой-вэй

    Чleн иzo pta вынь, а то непонятно что ты там mяmлишь

     
  • 2.6, Аноним (6), 23:39, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нам твоё лЕцо не видно .
     
  • 2.17, laindono (ok), 00:48, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас куча своих библиотек для рисования векторной графики. piet, forma, lyon, femtovg как рандомные примеры. Плюс разумеется биндинги ко всяким skia тоже есть. У меня даже своя карманная либа есть (reui).
     

  • 1.3, Аноним (4), 23:32, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Давно пора было выбросить cairo на помойку
     
  • 1.5, Шарп (ok), 23:38, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Эмейзинг!
     
  • 1.7, Анонист (?), 23:41, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И что это даст обычному пользователю? Скролллинг на тачпаде в линпусе наконец станет плавным как в макоси, "резиновым" с лёгким флёром, "прыгающим", без статтеров и фризов?
     

  • 1.10, Витюшка (?), 23:56, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Короче не осилили написать сами, силенок не хватило. Сделать нормально в своей библиотеке тоже.

    Но там половину библиотек можно и нужно выкидывать, а не только это.

    Чего стоит обход дерева элементов для отрисовки (типа css стилизация, упрощённая).

    И там у них линейный поиск ноды и так для каждого элемента. ООООЧЕНЬ МЕДЛЕННО.

    А я им патчи предлагал, они отказались.

     
     
  • 2.18, Аноним (-), 00:55, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, ты им патчи в кайро предлагал или в сам вебкит?
    Потому что в сафари все относительно быстро работает.

    > Короче не осилили написать сами, силенок не хватило. Сделать нормально в своей библиотеке тоже.

    Скорее решили "а чего напрягаться, если есть готовое".
    У них этот подход еще с макоси (XNU kernel и куски БСД).

     
     
  • 3.22, Витюшка (?), 01:08, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я засылал патчи в их (Gnome/GTK) css движок.
     
     
  • 4.29, Аноним (-), 01:47, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А...
    Я просто не понял про Gnome/GTK css и подумал, "ну ничоси самому эплу в вебкит патчи отправляют".
    Это же что за гигачады на нашем форуме сидят?)

    А то что гномеры не приняли, не удивительно.
    За ними несколько раз наблюдал, что патч может приниматься или отвергаться по велению левой пятки ревьювера.

     

  • 1.11, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:56, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для отрисовки 2D-графики библиотеки Skia, применяемой в Google Chrome, ChromeOS, Android и Flutter

    Еще и в ff.

    Теперь все браузеры на одной либе. Теперь достаточно сделать уязвимость в одном месте и она будет во всех браузерах. Ура, товарищи!

     
     
  • 2.14, Аноним (-), 00:14, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Теперь достаточно сделать уязвимость в одном месте и она будет во всех браузерах.

    Так вот зачем весь линукс использует одни единственные иксы! Это просто всё объясняет!
    Ну ничего, скоро будет зоопарк вяленых и не будет одной уязвимости чтобы похачить всё...

    А вот те, кто так яро топять за ein xorg, вызывают вопросы...

     
     
  • 3.21, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:07, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Теперь достаточно сделать уязвимость в одном месте и она будет во всех браузерах.
    > Так вот зачем весь линукс использует одни единственные иксы! Это просто всё
    > объясняет!

    Иксы пишет сообщество, skia гугл. Разницу сражу скажешь или будешь крутить барабан?


     
     
  • 4.24, Аноним (-), 01:13, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Иксы пишет сообщество

    Бред, сообщество не пишет практически нифига.
    Иксы пишут чуваки на зп у шапки и других корпов. Именно поэтому был такой вой, когда шапка сказала "я устал от этого ####ма".

    Skia пишет гугл. Может поэтому они смогли в гпу.
    А не написали такой булщит, что оно архитектурно туда не ложится))

    > Разницу сражу скажешь или будешь крутить барабан?

    Угу, то что гугл смог, а "шообщество" - неосияторы.
    Поэтому даже если им дать открытый код, их тыщща глаз там ничего не увидит.

     
     
  • 5.25, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:22, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Иксы пишет сообщество
    > Бред, сообщество не пишет практически нифига.
    > Иксы пишут чуваки на зп у шапки и других корпов. Именно поэтому
    > был такой вой, когда шапка сказала "я устал от этого ####ма".

    Статистику по коммитам приведешь?

    > Skia пишет гугл. Может поэтому они смогли в гпу.
    > А не написали такой булщит, что оно архитектурно туда не ложится))

    Ты сравниваешь либу для отрисовки и X-ы. Сравнивай одного уровня либы, например, с cairo. То, что написал гугл, написал гугл. Тут тебе остается только кушать, что подано без права голоса. И да, релизов то нет, завтра кушать может уже не собраться, если ты шибко умный.

    >> Разницу сражу скажешь или будешь крутить барабан?
    > Угу, то что гугл смог, а "шообщество" - неосияторы.
    > Поэтому даже если им дать открытый код, их тыщща глаз там ничего
    > не увидит.

    Ой, опять эта песня. Обычно ее поют любители проприетарщины, которые все скачали с нужных сайтов.

     
     
  • 6.26, Аноним (-), 01:27, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Статистику по коммитам приведешь?

    Приводи. Это ж ты первый написал "Иксы пишет сообщество".
    Сейчас "сообщество" ноет что иксы отправляются на помойку. И... а не, оно только ноет.

    > Сравнивай одного уровня либы, например, с cairo.

    Ну вот skia смогла, а cairo - который изначально писался для иксов - нешмог. Что тут еще нужно сравнивать?

    > Ой, опять эта песня.

    А что не так? Сколько лет живут дыры в икса?
    Десятилетиями. Хотя тыщщи глаз упорно тупять в исходники.

     
  • 5.32, Аноним (-), 01:55, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И на закуску, просто как пример:
    people.freedesktop.org/~vignatti/xdevelopment/xorg_19_xserver-SHOWING-WHEREIS-CANONICAL.txt

    Top changeset contributors by employer
    Intel                       87 (17.2%)
    jamey@minilop.net           75 (14.9%)
    Red Hat                     67 (13.3%)
    Nokia                       62 (12.3%)
    Oracle                      33 (6.5%)
    dottedmag@dottedmag.net     33 (6.5%)
    Apple                       28 (5.5%)
    dbn.lists@gmail.com         17 (3.4%)
    yselkowitz@users.sourceforge.net   12 (2.4%)
    jcristau@debian.org          9 (1.8%)
    NVidia                       8 (1.6%)

     
  • 4.27, Аноним (-), 01:41, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хахаха, опять эти басни про Сообщесто™ которое все пишет.
    Давай посмотрим на X.Org?
    Его создали как форк XFree86, причем уже вполне зрелой версии (что-то типа 4.4, ЕМНИП).
    Он вырос из Project Athena (корпорации DEC и IBM) и для его написания был даже сделан XConsortium.

    Давай посмотрим кто были его создатели, и ты преестанешь заливать про сообщество и какиеров одиночек.
    www.x.org/wiki/XConsortium/
    Full Members: Adobe, Cray, Hewlett-Packard, IBM, Motorola, Novell, Sony, Sun ... и куча других.

    А сообщество в виде вечно недовольных, ноющих, но ничего не делающих паразитов..
    В опенсорсе это очень распространено.

     
  • 4.31, Аноним (-), 01:54, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/graphs/master?ref_type=heads

    Список тех, у кого больше 100 коммитов:
      Adam Jackson 800 commits (ajax@redhat.com) - Корп
      Keith Packard 481 commits (keithp@keithp.com) - хз
      Emma Anholt 419 commits (emma@anholt.net) - Google и Broadcom (anholt.net)
      Peter Hutterer 386 commits (peter.hutterer@who-t.net) - хз
      Olivier Fourdan 365 commits (ofourdan@redhat.com) - Корп
      Michel Dänzer 342 commits (michel@daenzer.net) - RedHat
      Alan Coopersmith 204 commits (alan.coopersmith@oracle.com) - Корп
      Jeremy Huddleston Sequoia 191 commits (jeremyhu@apple.com) - Корп
      Zhigang Gong 180 commits (zhigang.gong@intel.com)  - Корп
      Dave Airlie 171 commits (airlied@redhat.com) - Корп
      Hans de Goede 119 commits (hdegoede@redhat.com) - Корп

    Ну и где шообщестно? Где все гордые васянокакиры, борящиеся с грязными корпами??
    А их нет, Пейн!
    Это все миф от создателей опенсорса, чтобы привлекать немамонтов обещаниями, что от них что-то зависит и думали что от них что-то зависит.

     
  • 2.20, Аноним (-), 01:07, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е все переедут на одну либу.
    Потом в ней начнут находить уязвимости.
    А потом её перепишут на раст....

    Звучит как отличный план!

     
     
  • 3.23, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:09, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Т.е все переедут на одну либу.
    > Потом в ней начнут находить уязвимости.
    > А потом её перепишут на раст....

    А потом компилятор раста будет генерить уязвимости за тебя.

    > Звучит как отличный план!

    Просто офигительный, Уолтер! Надежный как швейцарские часы.

     

  • 1.12, Аноним (12), 00:09, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Remove freedesktop.
     
  • 1.13, kawaii boy (?), 00:11, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Один и тот же движок у браузера, но сафари работает намного лучше и быстрее гном веба.
     
  • 1.15, prokoudine (ok), 00:19, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > После обсуждения с разработчиками из Google, Sony, Apple и Red Hat было принято решение о переводе WebKit с библиотеки Cairo на Skia

    Sic transit gloria mundi

     
     
  • 2.16, Анонист (?), 00:24, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Butylochnik, когда уже расскажешь как 2 года в армии проходил с butыlkoй в джoпe?
     

  • 1.19, Аноним (19), 00:58, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Везде теперь bazel... Не пойму buck2 юзабелен или нет? Его эта изолированность во имя повторяемости если я правильно понял сломает примерно всё.
     
  • 1.28, Rock (?), 01:43, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда не слышал и даже зашел посмотреть. https://skia.org/docs/user/api/skcanvas_overview :
    void draw(SkCanvas* canvas) {
        canvas->drawColor(SK_ColorWHITE);
    }

    Если так писать на С++, то, да, С++ не нужен и его нужно заменить хоть тем же Растом.

     
  • 1.33, an2 (?), 02:09, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы гугл хотя бы наконец-то оформил в Skia в нормальную библиотеку с версиями.
     
  • 1.34, Kuromi (ok), 02:10, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удивительно. Даже ФФ давно перешел на Skia с Cairo.
     

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