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Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.42.0 и обновление проекта Servo

18.09.2023 09:07

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.42.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить штатный браузер GNOME (Epiphany). Ранее WebKitGTK применялся в браузере Midori, но после перехода проекта в руки Astian Foundation старый вариант Midori на WebKitGTK был заброшен и путём создания ответвления от браузера Wexond создан принципиально другой продукт с тем же названием Midori, но на основе платформы Electron и React.

Ключевые изменения:

  • Реализован новый механизм рендеринга, использующий разделяемые буферы DMA-BUF.
  • Добавлен новый запрос полномочий, применяемый для предоставления доступа к вставке через DOM (DOM paste).
  • Добавлен API для настройки экспериментальных возможностей во время работы.
  • Добавлен API для установки объёма хранилища, используемого для хранения данных.
  • Реализация WebGL избавлена от привязке к GBM.

Дополнительно можно отметить публикацию отчёта о последних достижениях браузерного движка Servo, написанного на языке Rust и ориентированного на выполнение рендеринга web-страниц в многопоточном режиме, распараллеливание операций с DOM (Document Object Model) и достижение более высокого уровня безопасности кодовой базы. Servo позволяет разбить код DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. В Firefox уже интегрированы некоторые части Servo, такие как многопоточный CSS-движок и система отрисовки WebRender.

В свежих ночных сборках Servo реализованы следующие возможности:

  • Включён по умолчанию интерфейс пользователя minibrowser (рабочий пример браузера на базе движка Servo), оснащённый адресной строкой.
  • Обновлена экспериментальная реализация API WebGPU, включаемая через параметр "--pref dom.webgpu.enabled". Новая версия успешно проходит более 5000 тестов, оценивающих совместимость со спецификацией.
  • Код, обеспечивающий работу HTTPS, переведён с OpenSSL на пакет rustls.
  • Добавлена возможность сборки для архитектуры ARM32, помимо ARM64.
  • Возвращена поддержка плавающих элементов CSS и свойства "white-space: nowrap".
  • Улучшена страница, показываемая при аварийном завершении.


  1. Главная ссылка к новости (https://webkitgtk.org/2023/03/...)
  2. OpenNews: Разработка браузерного движка Servo переведена в организацию Linux Foundation Europe
  3. OpenNews: Возобновлена активная разработка браузерного движка Servo
  4. OpenNews: Компания Mozilla передала движок Servo организации Linux Foundation
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59771-servo
Ключевые слова: servo, webkitgtk, webkit, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:25, 18/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Epiphany все также будет отдной вкладкой жрать памяти как весь firefox?
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 09:44, 18/09/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     

  • 1.2, Аноним (-), 09:43, 18/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:44, 18/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject

    Жуткая абсолютно не нужная гадость, сотворённая только с одной целью - не использовать C++, как делают все адекватные люди, и возведённая после этго в карго-культ.

     
     
  • 2.5, Аноним (-), 09:45, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жуткая абсолютно не нужная гадость, сотворённая только с одной целью ...

    забавно, твоим родителям говорили так же. про тебя

     
     
  • 3.8, Аноним (4), 09:46, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как чайлдфри, не могу не согласиться.
     
     
  • 4.10, Аноним (-), 09:47, 18/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.6, Аноним (4), 09:45, 18/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Включён по умолчанию интерфейс пользователя браузера, оснащённый адресной строкой.

    Великое достижение!

     
  • 1.7, Аноним (-), 09:46, 18/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.11, Аноним (4), 09:50, 18/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

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