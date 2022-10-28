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Fedora 37 отложен на две недели из-за критической уязвимости в OpenSSL

28.10.2022 08:19

Разработчики проекта Fedora объявили о переносе релиза Fedora 37 на 15 ноября в связи с необходимостью устранения критической уязвимости в библиотеке OpenSSL. Так как данные о сути уязвимости будут раскрыты только 1 ноября и непонятно сколько времени потребуется для реализации защиты в дистрибутиве решено отложить выпуск на 2 недели. Это не первый перенос сроков - изначально релиз Fedora 37 ожидался 18 октября, но два раза был перенесён (на 25 октября и 1 ноября) из-за невыполнения критериев качества.

В настоящее время в финальных тестовых сборках остаются неисправленными 3 проблемы, которые отнесены к блокирующим выпуск. Помимо необходимости устранения уязвимости в openssl, упоминается зависание композитного менеджера kwin при запуске сеанса KDE Plasma на базе Wayland при выставлении режима nomodeset (базовая графика) в UEFI и зависание приложения gnome-calendar при редактировании повторяющихся событий.

Критическая уязвимость в OpenSSL затрагивает только ветку 3.0.x, выпуски 1.1.1x уязвимости не подвержены. Ветка OpenSSL 3.0 уже используется в таких дистрибутивах, как Ubuntu 22.04, CentOS Stream 9, RHEL 9, OpenMandriva 4.2, Gentoo, Fedora 36, Debian Testing/Unstable. В SUSE Linux Enterprise 15 SP4 и openSUSE Leap 15.4 пакеты с OpenSSL 3.0 доступны опционально, системные пакеты используют ветку 1.1.1. На ветках OpenSSL 1.x остаются Debian 11, Arch Linux, Void Linux, Ubuntu 20.04, Slackware, ALT Linux, RHEL 8, OpenWrt, Alpine Linux 3.16.

Уязвимость отнесена к категории критических, подробности пока не сообщаются, но по уровню опасности проблема близка к нашумевшей уязвимости Heartbleed. Критический уровень опасности подразумевает возможность совершения удалённой атаки на типовые конфигурации. К критическим могут быть отнесены проблемы приводящие к удалённым утечкам содержимого памяти сервера, выполнению кода атакующего или компрометации серверных закрытых ключей. Исправление OpenSSL 3.0.7 с устранением проблемы и информация о сути уязвимости будет опубликована 1 ноября.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/fed...)
  2. OpenNews: В OpenSSL обнаружена критическая уязвимость, которая может привести к утечке закрытых ключей
  3. OpenNews: Опубликован прототип эксплоита для Heartbleed-уязвимости в OpenSSL
  4. OpenNews: Heartbleed-уязвимость в OpenSSL могла эксплуатироваться с ноября прошлого года
  5. OpenNews: Уязвимость в Cloudflare привела к утечке конфиденциальной информации клиентов
  6. OpenNews: Дистрибутив Fedora Linux 37 перешёл на стадию бета-тестирования
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57996-fedora
Ключевые слова: fedora, openssl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ryoken (ok), 08:45, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как уже писал в другую ветку - все на RawHide!!! :D
     
     
  • 2.3, Michael Shigorin (ok), 09:03, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    ...и пусть никто не уйдёт? :D
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:14, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Критическая уязвимость в OpenSSL затрагивает только ветку 3.0.x, выпуски 1.1.1x уязвимости не подвержены.

    Сидим на старых версиях.

     

  • 1.4, пох. (?), 09:05, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    странно, чегой-та они? Любители обмазываться наисвежайшим должны же ж страдать?!

     
     
  • 2.7, лютый жабби.... (?), 09:19, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ни арч, ни воид не подвержены. вот неожиданность-то? а мегаштабильная убунточка упс, упс... оказывается роллинг не так уж и плохо, хотя вам крикунам лишь бы повозмущаться
     
  • 2.13, n00by (ok), 10:19, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Любители обмазываться наисвежайшим должны же ж страдать?!

    «Свеженькое» - это не Федора, а «офедореный» форк Мандривы. Это официальное наименование. :)

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:07, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Федорино горе
     
     
  • 2.8, Аноним (11), 10:02, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно ли улучшить ситуацию, перейдя на другой современный язык? называть не могу - тут запрещено...
     

  • 1.6, xuniL (?), 09:15, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Щетай на месяц отложили: должно было быть 18, а обещают 15 след. месяца.
     
  • 1.9, n00by (ok), 10:08, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > выпуски 1.1.1x уязвимости не подвержены

    Литера в конце версии важна. По ссылке из новости речь о 1.1.1s:

    1.1.1 is not susceptible to the CVE that is being fixed in 3.0:

        /the forthcoming release of OpenSSL version 1.1.1s that is a *bug
        fix* release/.


    А вот про 1.1.1r:

    We have received a report of a significant regression in the latest
    3.0.6 and 1.1.1r versions.

    https://mta.openssl.org/pipermail/openssl-announce/2022-October/000237.html

     
  • 1.10, Аноним (10), 10:12, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вместо того чтобы выпускать сырой продукт, но в срок, команда сдвигает сроки. За это можно только похвалить. Сроки - лишь условность, а качество - данность! Просто лучшие...
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 10:16, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сроки - лишь условность, а качество - данность!

    Твои б слова да в уши гугла!

     

  • 1.14, podman (?), 10:25, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А могли как Ubuntu и прочие – партия сказала, пионеры выпустили
     
     
  • 2.16, Айноним (?), 10:40, 28/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По многочисленным письмам трудящихся
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:30, 28/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Это не первый перенос сроков - изначально релиз Fedora 37 ожидался 18 октября, но два раза был перенесён (на 25 октября и 1 ноября) из-за невыполнения критериев качества.

    Надо снижать критерии качества, манагеры чё-т вообще не чешутся.

     

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