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Дистрибутив Fedora Linux 37 перешёл на стадию бета-тестирования

13.09.2022 18:31

Началось тестирование бета-версии дистрибутива Fedora Linux 37. Бета-выпуск ознаменовал переход на финальную стадию тестирования, при которой допускается только исправление критических ошибок. Релиз запланирован на 18 октября. Выпуск охватывает Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora Silverblue, Fedora IoT, Fedora CoreOS, Fedora Cloud Base и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64 и ARM64 (AArch64).

Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 37:

  • Рабочий стол Fedora Workstation обновлён до выпуска GNOME 43, релиз которого ожидается 21 сентября. В выпуске GNOME 43 в конфигураторе появилась новая панель с параметрами безопасности устройств и прошивок (например, показана информация об активации UEFI Secure Boot, состояние TPM, Intel BootGuard и механизмов защиты IOMMU). Продолжен перевод приложений на использование GTK 4 и библиотеки libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие новым рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines).
  • Архитектура ARMv7, также известная как ARM32 или armhfp, переведена в разряд устаревших. В качестве причин прекращения поддержки ARMv7 упоминается общее сворачивание развития дистрибутива для 32-разрядных систем, так как некоторые новые возможности Fedora, связанные с усилением безопасности и повышением производительности, доступны только для 64-разрядных архитектур. ARMv7 оставалась последней полностью поддерживаемой в Fedora 32-разрядной архитектурой (формирование репозиториев для архитектуры i686 прекращено в 2019 году, оставлены лишь репозитории multi-lib для окружений x86_64).
  • Файлы, входящие в RPM-пакеты, снабжены цифровыми подписями, которые могут использоваться для проверки целостности и защиты от подмены файлов при помощи подсистемы ядра IMA (Integrity Measurement Architecture). Добавление подписей привело к увеличению размера RPM-пакетов на 1.1% и увеличению размера установленной системы на 0.3%.
  • Официально обеспечена поддержка платы Raspberry Pi 4, включая поддержку аппаратного ускорения графики для GPU V3D.
  • Предложены две новые официальные редакции: Fedora CoreOS (атомарно обновляемое окружение для запуска изолированных контейнеров) и Fedora Cloud Base (образы для создания виртуальных машин, запускаемых в публичных и частных облачных окружениях).
  • Добавлена политика TEST-FEDORA39 для тестирования предстоящего прекращения поддержки цифровых подписей на основе алгоритма SHA-1. По желанию пользователь может отключить поддержку SHA-1 при помощи команды "update-crypto-policies --set TEST-FEDORA39".
  • Обновлены версии пакетов, в том числе Python 3.11, Perl 5.36, LLVM 15, Go 1.19, Erlang 25, Haskell GHC 8.10.7, Boost 1.78, glibc 2.36, binutils 2.38, Node.js 18, RPM 4.18, BIND 9.18, Emacs 28, Stratis 3.2.0.
  • Пакеты и редакция дистрибутива с рабочим столом LXQt обновлены до версии LXQt 1.1.
  • В разряд устаревших переведён пакет openssl1.1, на смену которому пришёл пакет с актуальной веткой OpenSSL 3.0.
  • Компоненты поддержки дополнительных языков и локализации выделены в из основного пакета с Firefox в отдельный пакет firefox-langpacks, что позволило сэкономить около 50 МБ дискового пространства на системах, в которых нет необходимости в поддержке языков, отличных от английского. Аналогично из пакета gettext в пакет gettext-runtime выделены вспомогательные утилиты (envsubst, gettext, gettext.sh и ngettext), что сократило размер базовой установки на 4.7 МБ.
  • Сопровождающим рекомендовано прекратить сборку пакетов для архитектуры i686, если необходимость в подобных пакетах сомнительна или приводит к заметным затратам времени или ресурсов. Рекомендация не распространяется на пакеты, используемые в качестве зависимостей в других пакетах или применяемые в контексте "multilib" для обеспечения запуска 32-разрядных программ в 64-разрядных окружениях. Для архитектуры i686 прекращена сборка пакетов java-1.8.0-openjdk, java-11-openjdk, java-17-openjdk и java-latest-openjdk.
  • Предложена предварительная сборка для тестирования управления инсталлятором Anaconda через web-интерфейс, в том числе с удалённой системы.
  • На системах x86 с BIOS по умолчанию задействована разбивка на разделы с использованием GPT вместо MBR.
  • В редакциях Fedora Silverblue и Kinoite предоставлена возможность перемонтирования раздела /sysroot в режиме только для чтения, для защиты от случайных изменений.
  • Для загрузки подготовлен вариант Fedora Server, оформленный в виде образа виртуальной машины, оптимизированного для гипервизора KVM.


  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/ann...)
  2. OpenNews: В Fedora Linux 37 намечено прекращение поддержки spin-сборок Robotics, Games и Security
  3. OpenNews: В Fedora 37 намерены оставить только поддержку UEFI
  4. OpenNews: В Fedora Linux 37 намерены прекратить сборку необязательных пакетов для архитектуры i686
  5. OpenNews: В Fedora Linux 37 намерены прекратить поддержку 32-разрядной архитектуры ARM
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 36
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57777-fedora
Ключевые слова: fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:34, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >armhfp, переведена в разряд устаревших. В качестве причин прекращения поддержки ARMv7 упоминается общее сворачивание развития дистрибутива для 32-разрядных систем

    Устаревшие технология нужно выкидывать!

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:03, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть две архитектуры: AMD64, ARM64.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:42, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это всё хорошо, но есть ведь роллинги, зачем эти вечные мытарства с разваливающимися из-за смены цифр в названии обновлениями? Лет 20 назад не было доступного интернета, тогда это ещё имело хоть какой-то смысл. Но сегодня?
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 22:46, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А сегодня главное цифири в версии. Чтоб больше, чем у конкурентов.
    За примерами далеко ходить не надо: оно, файрфокс....да тысячи их.
    Вау маркетинг.
     
     
  • 3.7, Аноним (4), 22:56, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут хоть как-то понять можно. Сразу можно оценить, когда сломали то или удалили это. Пусть и не во всех случаях. Зачем это дистрибутиву, это же максимально не эффективно, получается?
     
     
  • 4.8, Аноним (-), 22:59, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря что мы подразумеваем под эффективностью.
    Сообщество одно. Генеральный спонсор другое.
     
  • 2.22, Аноним (19), 00:07, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что лучше: дебиан подобные, редхат подобные или арч подобные? Поставил ЭндеверОС, скачал установщик Steam, а он deb. В очередной раз убеждаюсь, что софт под Убунту.
     
  • 2.23, Аноним (23), 00:08, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это всё хорошо, но есть ведь роллинги, зачем эти вечные мытарства с
    > разваливающимися из-за смены цифр в названии обновлениями? Лет 20 назад не
    > было доступного интернета, тогда это ещё имело хоть какой-то смысл. Но
    > сегодня?

    Версии хороши тем, что в Федоре можно использовать не текущую версию, а предыдущую, в которой к моменту когда на неё уже обязательно надо обновляться с версии, только что достигшей EOL, уже, скорее всего, починили самые неприятные баги прикладного софта, при этом, поскольку Федора использует только самые последние стейбл версии ядер, всё новое оборудование поддерживается так же, как и в текущей.

     

  • 1.6, Аноним (-), 22:52, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хосподя, проясните пжл:

    >Предложены две новые официальные редакции: Fedora CoreOS (атомарно обновляемое окружение для запуска изолированных контейнеров) и Fedora Cloud Base (образы для создания виртуальных машин, запускаемых в публичных и частных облачных окружениях).

    Оно все таки десктопное? Если да, то причем тут эти ваши облачка?
    Был же вроде кентос серверный.
    Это главный кормчий приказал соединить и похоронить и десктоп и сервер, скрестив козла и петуха?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:32, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже в 2014 году была Fedora Server для серверов
    https://archives.fedoraproject.org/pub/archive/fedora/linux/releases/21/Server
    Просто новые сборки добавили. Fedora и десктопная и серверная, равно как и популярная Ubuntu
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 23:36, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Директори сервер помню. Федору сервер не.
    Но я ее с 18 емнип версии и не видел даже. Когда все заверте... потерял интерес из-за идеологической платформы.

    Благодарю за информацию!

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 23:47, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последняя время серверная всегда была, но не поставишь же ты в прод федору на сервер? https://mirror.yandex.ru/fedora/linux/releases/36/Server/x86_64/
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 23:59, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно же нет.
    Как по мне так ни один порядочный попен сорсовец к этому и не прикоснется. Зашквар же.
     
     
  • 6.21, Аноним (14), 00:06, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фух ты меня успокоил. Уважающая себя компания никогда не поставить на сервер то за что надо платить меньше 10000 долларов в год за ядро.  
     
  • 6.26, Аноним (19), 00:12, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так а что ставить?
     
     
  • 7.29, Аноним (14), 00:24, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для начала надо накатить vmware sphere
     
     
  • 8.31, Аноним (-), 00:29, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для начала надо накатить Пофиксил Не благодарите ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.32, Аноним (-), 00:36, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Накатить для начала. А потом прикинуть, какую задачу решать. Потом еще накатить.
    Потом прослушать песню "админы сервер держат".
    Снова накатить.
    Вот после третьей можно закусить.
    Прослезиться по временам труь опен сорса.
    Достать/найти потерянный хард с ключом на 1000 бтц. Послать все к едрене фене и наслаждаться...
     
  • 2.15, linuxbuild (ok), 23:54, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виртуальные рабочие станции
     

  • 1.13, Аноним (14), 23:45, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Fedora CoreOS как и всякие Ubuntu Core, Fedora Silverblue, Fedora Kinoite это то как надо было сразу делать линукс и вообще все операционные системы. Решает одновременно и депенденси хел и позволяет правильно распространять софт так чтобы его не пересобирать на каждый чих. И сокращает потребление оперативы за счет динамических либ в базовом образе. Вот где будущее всего Линукса.  
     
     
  • 2.17, Аноним (18), 23:57, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоп. Недавно на презентациях со слайдиками говорили, что депхела больше нет, а флетпаки панацея!
    Уже не?
     
     
  • 3.20, Аноним (14), 00:05, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да они решение, но внедрить то его можно еще глубже.
     
     
  • 4.25, Аноним (-), 00:11, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может конечно мне мерещится, но с времен вхождения системдЫ, из множества маленьких, делающих простую работу инструментов, линукс мир стал тяготеть к глубоким проникновениям, простите внедрениям.
     
  • 3.27, Аноним (23), 00:12, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сильверблю и Киноит предполагают использование флетпаков в качестве основного источника пользовательского софта (хотя и можно добавлять рпмки в образ), так что всё согласно презентациям.
     
     
  • 4.28, Аноним (14), 00:22, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сама ОС это не обновляемая и постоянная база. Даже если поставить что-то не из флетпака, а поставить простой rpm он превратится в слой как в докере и его можно откатывать и тосавать как захочется.  
     
     
  • 5.33, Аноним (-), 00:37, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом отношении у расово неверных гиксовцев конечно покраше концепция будет.
     
  • 4.30, Аноним (-), 00:26, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вау! Это супер! Вот это будущее!
    А как там на флетхабе нонче дела обстоят с приложениями?
    сказать загрузить_и_выполнить_сплоит >> ~/.башрц да выйти из песочницы по прежнему можно? Права как и раньше хост, хоум или девайс олл?

     

  • 1.16, linuxbuild (ok), 23:56, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шаблон для статистики использования оборудования: https://github.com/linuxhw/TestCoverage/tree/main/Dist/Fedora_37
     
     
  • 2.24, native76 (ok), 00:10, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
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