Дистрибутив Fedora Linux 37 перешёл на стадию бета-тестирования

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|1.2, Аноним (2), 22:34, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>armhfp, переведена в разряд устаревших. В качестве причин прекращения поддержки ARMv7 упоминается общее сворачивание развития дистрибутива для 32-разрядных систем
Устаревшие технология нужно выкидывать!
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|1.4, Аноним (4), 22:42, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это всё хорошо, но есть ведь роллинги, зачем эти вечные мытарства с разваливающимися из-за смены цифр в названии обновлениями? Лет 20 назад не было доступного интернета, тогда это ещё имело хоть какой-то смысл. Но сегодня?
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|2.5, Аноним (-), 22:46, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А сегодня главное цифири в версии. Чтоб больше, чем у конкурентов.
За примерами далеко ходить не надо: оно, файрфокс....да тысячи их.
Вау маркетинг.
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|3.7, Аноним (4), 22:56, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут хоть как-то понять можно. Сразу можно оценить, когда сломали то или удалили это. Пусть и не во всех случаях. Зачем это дистрибутиву, это же максимально не эффективно, получается?
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|4.8, Аноним (-), 22:59, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотря что мы подразумеваем под эффективностью.
Сообщество одно. Генеральный спонсор другое.
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|2.22, Аноним (19), 00:07, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что лучше: дебиан подобные, редхат подобные или арч подобные? Поставил ЭндеверОС, скачал установщик Steam, а он deb. В очередной раз убеждаюсь, что софт под Убунту.
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|2.23, Аноним (23), 00:08, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это всё хорошо, но есть ведь роллинги, зачем эти вечные мытарства с
> разваливающимися из-за смены цифр в названии обновлениями? Лет 20 назад не
> было доступного интернета, тогда это ещё имело хоть какой-то смысл. Но
> сегодня?
Версии хороши тем, что в Федоре можно использовать не текущую версию, а предыдущую, в которой к моменту когда на неё уже обязательно надо обновляться с версии, только что достигшей EOL, уже, скорее всего, починили самые неприятные баги прикладного софта, при этом, поскольку Федора использует только самые последние стейбл версии ядер, всё новое оборудование поддерживается так же, как и в текущей.
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|1.6, Аноним (-), 22:52, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хосподя, проясните пжл:
>Предложены две новые официальные редакции: Fedora CoreOS (атомарно обновляемое окружение для запуска изолированных контейнеров) и Fedora Cloud Base (образы для создания виртуальных машин, запускаемых в публичных и частных облачных окружениях).
Оно все таки десктопное? Если да, то причем тут эти ваши облачка?
Был же вроде кентос серверный.
Это главный кормчий приказал соединить и похоронить и десктоп и сервер, скрестив козла и петуха?
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|3.12, Аноним (-), 23:36, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Директори сервер помню. Федору сервер не.
Но я ее с 18 емнип версии и не видел даже. Когда все заверте... потерял интерес из-за идеологической платформы.
Благодарю за информацию!
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|5.18, Аноним (18), 23:59, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно же нет.
Как по мне так ни один порядочный попен сорсовец к этому и не прикоснется. Зашквар же.
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|6.21, Аноним (14), 00:06, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Фух ты меня успокоил. Уважающая себя компания никогда не поставить на сервер то за что надо платить меньше 10000 долларов в год за ядро.
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|7.32, Аноним (-), 00:36, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Накатить для начала. А потом прикинуть, какую задачу решать. Потом еще накатить.
Потом прослушать песню "админы сервер держат".
Снова накатить.
Вот после третьей можно закусить.
Прослезиться по временам труь опен сорса.
Достать/найти потерянный хард с ключом на 1000 бтц. Послать все к едрене фене и наслаждаться...
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|1.13, Аноним (14), 23:45, 13/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Fedora CoreOS как и всякие Ubuntu Core, Fedora Silverblue, Fedora Kinoite это то как надо было сразу делать линукс и вообще все операционные системы. Решает одновременно и депенденси хел и позволяет правильно распространять софт так чтобы его не пересобирать на каждый чих. И сокращает потребление оперативы за счет динамических либ в базовом образе. Вот где будущее всего Линукса.
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|2.17, Аноним (18), 23:57, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стоп. Недавно на презентациях со слайдиками говорили, что депхела больше нет, а флетпаки панацея!
Уже не?
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|4.25, Аноним (-), 00:11, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может конечно мне мерещится, но с времен вхождения системдЫ, из множества маленьких, делающих простую работу инструментов, линукс мир стал тяготеть к глубоким проникновениям, простите внедрениям.
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|3.27, Аноним (23), 00:12, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сильверблю и Киноит предполагают использование флетпаков в качестве основного источника пользовательского софта (хотя и можно добавлять рпмки в образ), так что всё согласно презентациям.
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|4.28, Аноним (14), 00:22, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А сама ОС это не обновляемая и постоянная база. Даже если поставить что-то не из флетпака, а поставить простой rpm он превратится в слой как в докере и его можно откатывать и тосавать как захочется.
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|5.33, Аноним (-), 00:37, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом отношении у расово неверных гиксовцев конечно покраше концепция будет.
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|4.30, Аноним (-), 00:26, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вау! Это супер! Вот это будущее!
А как там на флетхабе нонче дела обстоят с приложениями?
сказать загрузить_и_выполнить_сплоит >> ~/.башрц да выйти из песочницы по прежнему можно? Права как и раньше хост, хоум или девайс олл?
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