Компания Mozilla передала движок Servo организации Linux Foundation

Компания Mozilla передала проект Servo некоммерческой организации Linux Foundation, курирующая широкий спектр работ, связанных с развитием Linux. Одновременно объявлено об изменении методов управления проектом - для принятия решений и выработки стратегии развития будут созданы управляющий и технический комитеты.

Сам Servo будет развиваться как независимый браузерный движок. Основные цели разработки останутся прежними - предоставление высокопроизводительного и безопасного движка для встраивания в другие приложения. За следования данным целям будет отвечать технический комитет, который также будет способствовать привлечению к разработке более широкого сообщества заинтересованных лиц.

После перехода под крыло Linux Foundation проект больше не зависит от конкретной коммерческой компании, что упрощает присоединение к разработке различных компаний для совместной работы над проектом. О своей поддержке проекта уже объявили такие компании, сообщества и организации, как Futurewei, Let’s Encrypt, Mozilla, Samsung и Three.js.

Напомним, что браузерный движок Servo развивался Mozilla в сотрудничестве с компанией Samsung. Движок написан на языке Rust и отличается поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц, а также распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model). Кроме эффективного распараллеливания операций, используемые в Rust технологии безопасного программирования позволяют кардинально поднять уровень безопасности, решив текущие проблемы с безопасностью.

Изначально браузерный движок Firefox не мог в полной мере задействовать потенциал современных многоядерных систем из-за изначального использования однопоточных схем обработки контента. Использование Rust позволяет разбить код DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. В Firefox уже интегрированы такие наработки Servo, как многопоточный CSS-движок и система отрисовки WebRender.



