Компания Mozilla передала движок Servo организации Linux Foundation

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|2.4, Аноним (4), 20:54, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это все равно что закрыли. Тем более зачем Серво нужен если разработку Раста тоже закрыли.
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|3.5, анонист (?), 20:58, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тем более зачем нужен раст если разработку линукса закрыли, да и зачем нужен линукс если разработку процессоров закрыли... кхм-кхм
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|4.7, Аноним (7), 21:07, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем теперь машинам нужен проект "человечество", если он и все его форки оказались неудачными?
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|1.3, Аноним (4), 20:54, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Где растофанатики? Что скажете про то что ваш Серво закрыли так и не выпустив ни единого релиза?
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|2.12, Ordu (ok), 21:16, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Где растофанатики?
Здесь. Мы всегда рядом.
> Что скажете про то что ваш Серво закрыли так и не выпустив ни единого релиза?
Ничего.
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|2.27, Аноним (27), 21:52, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ДА НЕ БОМБИТ У МЕНЯ))0) ПРОСТО Я УГАРАЮ С ТУПЫХ ФАНАТИКОВ РАСТА КОТОРЫЕ ПИХАЮТ СВОЙ УГ БРАУЗЕР КУДА УГОДНО!!!1! ЧТО? НЕ ПИХАЮТ? ДА ЧТО ВЫ ВРЁТЕ МНЕ)))))))))))0
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|1.8, Аноним (8), 21:09, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если они сумеют из этого что-то новое родить, это будет даже интересно. Но скорее всего как обычно ничего не выйдет.
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|2.10, Аноним (4), 21:14, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Безопасность Раста подострена на том что ничего толкового на нем написать невозможно.
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|4.30, Аноним (4), 22:02, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что можно написать на языке для хелоуворлдов. Только хеллоуворлд и всё.
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|2.18, Аноним (18), 21:25, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мозилле кобздец уже наверное лет как 20 ... А да еще и виндовсу тоже и тыры пыры
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|1.23, uis (ok), 21:48, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну отлично. Теперь проблемы проектирования и проблемы архитектуры поклонники карго-культа сваливают на язык. Мол, сишечка такая плохая и ужасная, а мы такие хорошие и идеальные. Вот перепишем-то, безопасности будет - жопой жуй!
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|1.25, Kuromi (ok), 21:48, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну понятно, этого следовало ожидать, не зря же они там в Багзилле писали мол "Нам больше не нужно синхронизровать код с Серво, давайте костыли лепить прямо тут".
Вопрос однако в другом - серво вроде как показал весьма хорошие результаты, всяко быстрее чем то из чего состоит Gecko, а что если его еще больше улучшат, как они будут синхронизировать свою версию? Никак?
Они уже как-о брали IPC их Хромиума, под конец настолько его "кастомизировав", что синхронизировать более невозможно.
Стоило ли отказываться от Серво? Те куски что они взяли уже ощутимо их ускорили (stylo, webrender). Они столько сил потратили на него, а теперь опять на помойку?
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|1.26, anoname (?), 21:51, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Компания Mozilla передала проект Servo некоммерческой организации Linux Foundation
Ну, хоть не в кунсткамеру фонда Apache.
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|1.29, Аноним. (?), 21:55, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> развивался Mozilla в сотрудничестве с компанией Samsung
Когда Самс. в разработке, то потом выбросить.
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