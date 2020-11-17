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Компания Mozilla передала движок Servo организации Linux Foundation

17.11.2020 20:51

Компания Mozilla передала проект Servo некоммерческой организации Linux Foundation, курирующая широкий спектр работ, связанных с развитием Linux. Одновременно объявлено об изменении методов управления проектом - для принятия решений и выработки стратегии развития будут созданы управляющий и технический комитеты.

Сам Servo будет развиваться как независимый браузерный движок. Основные цели разработки останутся прежними - предоставление высокопроизводительного и безопасного движка для встраивания в другие приложения. За следования данным целям будет отвечать технический комитет, который также будет способствовать привлечению к разработке более широкого сообщества заинтересованных лиц.

После перехода под крыло Linux Foundation проект больше не зависит от конкретной коммерческой компании, что упрощает присоединение к разработке различных компаний для совместной работы над проектом. О своей поддержке проекта уже объявили такие компании, сообщества и организации, как Futurewei, Let’s Encrypt, Mozilla, Samsung и Three.js.

Напомним, что браузерный движок Servo развивался Mozilla в сотрудничестве с компанией Samsung. Движок написан на языке Rust и отличается поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц, а также распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model). Кроме эффективного распараллеливания операций, используемые в Rust технологии безопасного программирования позволяют кардинально поднять уровень безопасности, решив текущие проблемы с безопасностью.

Изначально браузерный движок Firefox не мог в полной мере задействовать потенциал современных многоядерных систем из-за изначального использования однопоточных схем обработки контента. Использование Rust позволяет разбить код DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. В Firefox уже интегрированы такие наработки Servo, как многопоточный CSS-движок и система отрисовки WebRender.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Началось формирование ночных сборок браузерного движка Servo
  3. OpenNews: Анонсировано создание независимой от Mozilla организации Rust Foundation
  4. OpenNews: В ночных сборках Firefox для Linux активирован WebRender для видеокарт NVIDIA
  5. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка WebGPU
  6. OpenNews: Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54102-servo
Ключевые слова: servo, mozilla
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  • 1.1, Аноним (1), 20:52, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отдали тип "все равно выкидывать"?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:54, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это все равно что закрыли. Тем более зачем Серво нужен если разработку Раста тоже закрыли.
     
     
  • 3.5, анонист (?), 20:58, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем более зачем нужен раст если разработку линукса закрыли, да и зачем нужен линукс если разработку процессоров закрыли... кхм-кхм
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 21:07, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем теперь машинам нужен проект "человечество", если он и все его форки оказались неудачными?
     
  • 4.9, Аноним (4), 21:12, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И это еще Фрактал в тред не пришел…
     
     
  • 5.19, псевдонимус (?), 21:25, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не к добру это... :-)
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:53, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Начало конца.
     
  • 1.3, Аноним (4), 20:54, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Где растофанатики? Что скажете про то что ваш Серво закрыли так и не выпустив ни единого релиза?
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 21:00, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ваш?

    А зачем он собственно нужен. Это растохейтеры в него вперлись, как в пример безуспешного проекта на расте. А у нас есть: https://rustinblockchain.org/awesome-blockchain-rust/

     
  • 2.12, Ordu (ok), 21:16, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Где растофанатики?

    Здесь. Мы всегда рядом.

    > Что скажете про то что ваш Серво закрыли так и не выпустив ни единого релиза?

    Ничего.

     
  • 2.14, Аноним (7), 21:23, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ни единого разрыва
     
  • 2.27, Аноним (27), 21:52, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ДА НЕ БОМБИТ У МЕНЯ))0) ПРОСТО Я УГАРАЮ С ТУПЫХ ФАНАТИКОВ РАСТА КОТОРЫЕ ПИХАЮТ СВОЙ УГ БРАУЗЕР КУДА УГОДНО!!!1! ЧТО? НЕ ПИХАЮТ? ДА ЧТО ВЫ ВРЁТЕ МНЕ)))))))))))0
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:09, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если они сумеют из этого что-то новое родить, это будет даже интересно. Но скорее всего как обычно ничего не выйдет.
     
     
  • 2.10, Аноним (4), 21:14, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безопасность Раста подострена на том что ничего толкового на нем написать невозможно.
     
     
  • 3.28, Аноним (27), 21:54, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А лично ТЫ что-то писал на расте кроме хелловорда?
     
     
  • 4.30, Аноним (4), 22:02, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что можно написать на языке для хелоуворлдов. Только хеллоуворлд и всё.
     

  • 1.13, Ordu (ok), 21:19, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Крысы бегут с тонущего корабля. servo, rust... Мозилле кабздец.
     
     
  • 2.15, шо (?), 21:23, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять
     
  • 2.18, Аноним (18), 21:25, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозилле кобздец уже наверное лет как 20 ... А да еще и виндовсу тоже и тыры пыры
     
  • 2.20, Дроп бейнов на мейн (?), 21:30, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нетскейпу тоже в своё время был кабздец, на браузере он отразился весьма положительно.
     

  • 1.16, псевдонимус (?), 21:24, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Походу совсем плохи дела у мазиллы :-(
     
  • 1.17, Радиолюбитель (?), 21:25, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Возьми Боже что нам негоже
     
  • 1.21, uis (ok), 21:44, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне кажется, или мир не наигрался в театр безопасности?
     
  • 1.22, Moomintroll (ok), 21:47, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пи-дец расту!
     
     
  • 2.24, uis (ok), 21:48, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Педе расты
     

  • 1.23, uis (ok), 21:48, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну отлично. Теперь проблемы проектирования и проблемы архитектуры поклонники карго-культа сваливают на язык. Мол, сишечка такая плохая и ужасная, а мы такие хорошие и идеальные. Вот перепишем-то, безопасности будет - жопой жуй!
     
  • 1.25, Kuromi (ok), 21:48, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну понятно, этого следовало ожидать, не зря же они там в Багзилле писали мол "Нам больше не нужно синхронизровать код с Серво, давайте костыли лепить прямо тут".
    Вопрос однако в другом - серво вроде как показал весьма хорошие результаты, всяко быстрее чем то из чего состоит Gecko, а что если его еще больше улучшат, как они будут синхронизировать свою версию? Никак?
    Они уже как-о брали IPC их Хромиума, под конец настолько его "кастомизировав", что синхронизировать более невозможно.

    Стоило ли отказываться от Серво? Те куски что они взяли уже ощутимо их ускорили (stylo, webrender). Они столько сил потратили на него, а теперь опять на помойку?

     
  • 1.26, anoname (?), 21:51, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Компания Mozilla передала проект Servo некоммерческой организации Linux Foundation

    Ну, хоть не в кунсткамеру фонда Apache.

     
  • 1.29, Аноним. (?), 21:55, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > развивался Mozilla в сотрудничестве с компанией Samsung

    Когда Самс. в разработке, то потом выбросить.

     
     
  • 2.31, Аноним (4), 22:03, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эпл может себе вебкит тащить, Самсунг еще не вырос.
     

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