Разработка браузерного движка Servo переведена в организацию Linux Foundation Europe

Проект по разработке браузерного движка Servo официально перешёл под управление некоммерческой организации Linux Foundation Europe, в которой будет развиваться как независимый браузерный движок на нейтральной площадке с привлечением сообщества из заинтересованных разработчиков и компаний.

Проект Servo был создан в 2012 году компанией Mozilla в рамках эксперимента по повышению безопасности и усилению многопоточности Firefox. В 2013 году к разработке подключилась компания Samsung. В 2020 году Mozilla уволила команду, развивавшую Servo, и передала проект под крыло организации Linux Foundation. После этого разработка движка около двух лет находилась в стагнации. В 2023 году к разработке Servo подключилась компания Igalia, которая является участником организации Linux Foundation Europe. Под эгидой организации Linux Foundation Europe компании Igalia удалось собрать новую команду инженеров, подключившихся к разработке Servo.

Servo написан на языке Rust и отличается поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц, а также распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model). Кроме эффективного распараллеливания операций, используемые в Rust технологии безопасного программирования позволяют поднять уровень безопасности кодовой базы. Изначально браузерный движок Firefox не мог в полной мере задействовать потенциал современных многоядерных систем из-за использования однопоточных схем обработки контента. Servo позволяет разбить код DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. В Firefox уже интегрированы некоторые части Servo, такие как многопоточный CSS-движок и система отрисовки WebRender.



