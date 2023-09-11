Разработка браузерного движка Servo переведена в организацию Linux Foundation Europe

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|1.1, Bob (??), 08:44, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Firefox переводите уже. Хватит насиловать труп всякой шаболдой!
Тупо бабло на з/п менеджеров воруют и увольняют разрабов с тестерами.
Завезти поддержку PWA? - Нафига? Лучше телеметрию и ads с Facebook пилить)
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|1.2, Анонит (?), 09:00, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Делают и пусть делают. Может быть чего-нибудь и получится. Рано хоронить стюардессу.
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|2.7, Tron is Whistling (?), 09:17, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ничего не получится.
Давно уже понятно, что писать на хрусте что-то - можно, а вот написать что-то всерьёз работающее - нет.
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|3.17, Аноним (16), 10:38, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне не хватает часов чтобы запомнить время жизни всех указателей.
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|1.8, Аноним (8), 09:56, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пока они там 12 лет копошатся в своём гoвнокоде, ребята из SerenityOS написали вполне себе работающий движок, достаточно близкий по возможностям к Servo.
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|1.9, Аноним (9), 09:57, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Mozilla типичный пример капиталистической модели существования прикрывающейся разработкой свободного ПО. Как только разработка перестала приносить достаточную прибавочную стоимость фаундерам компании,они мгновенно избавились от людей.
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|2.10, Аноним (10), 10:05, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как только разработка перестала приносить достаточную прибавочную стоимость фаундерам компании,они мгновенно избавились от людей.
И это по вашему плохо?
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|2.21, Аноним (16), 10:45, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типа правильно было бы отнять всё у крестьян и продолжать пилить ненужный браузер?
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|2.23, Аноним (18), 10:50, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А "настоящие" разработчики свободного ПО платили бы разработчикам независимости от работы и востребованности их ПО,тоесть в вашем воображение компании разработчики свободного ПО должны быть неэффективными и просто сливать деньги без всякой на то необходимости? Или ещё лучше просто отдавать деньги программистам за факт их существования?
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