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Разработка браузерного движка Servo переведена в организацию Linux Foundation Europe

11.09.2023 08:34

Проект по разработке браузерного движка Servo официально перешёл под управление некоммерческой организации Linux Foundation Europe, в которой будет развиваться как независимый браузерный движок на нейтральной площадке с привлечением сообщества из заинтересованных разработчиков и компаний.

Проект Servo был создан в 2012 году компанией Mozilla в рамках эксперимента по повышению безопасности и усилению многопоточности Firefox. В 2013 году к разработке подключилась компания Samsung. В 2020 году Mozilla уволила команду, развивавшую Servo, и передала проект под крыло организации Linux Foundation. После этого разработка движка около двух лет находилась в стагнации. В 2023 году к разработке Servo подключилась компания Igalia, которая является участником организации Linux Foundation Europe. Под эгидой организации Linux Foundation Europe компании Igalia удалось собрать новую команду инженеров, подключившихся к разработке Servo.

Servo написан на языке Rust и отличается поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц, а также распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model). Кроме эффективного распараллеливания операций, используемые в Rust технологии безопасного программирования позволяют поднять уровень безопасности кодовой базы. Изначально браузерный движок Firefox не мог в полной мере задействовать потенциал современных многоядерных систем из-за использования однопоточных схем обработки контента. Servo позволяет разбить код DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. В Firefox уже интегрированы некоторые части Servo, такие как многопоточный CSS-движок и система отрисовки WebRender.

  1. Главная ссылка к новости (https://linuxfoundation.eu/new...)
  2. OpenNews: Возобновлена активная разработка браузерного движка Servo
  3. OpenNews: Компания Mozilla передала движок Servo организации Linux Foundation
  4. OpenNews: Представлен браузерный движок Kosmonaut, написанный на языке Rust
  5. OpenNews: Проект RustPython развивает реализацию интерпретатора Python на языке Rust
  6. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлен WebRender, использующий GPU для отрисовки web-страниц
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59736-servo
Ключевые слова: servo, rust
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Bob (??), 08:44, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Firefox переводите уже. Хватит насиловать труп всякой шаболдой!
    Тупо бабло на з/п менеджеров воруют и увольняют разрабов с тестерами.
    Завезти поддержку PWA? - Нафига? Лучше телеметрию и ads с Facebook пилить)
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:06, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть какое-то развитие все равно лучше никакого.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:18, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конкретно здесь ты неправ.
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:36, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты у нас значит любитель показухи и поедания с лопаты?
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:43, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты с этими pwa уже всех задолбал, на кой они нужны?
     
     
  • 3.22, Аноним (16), 10:46, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вообще можно без них?
     

  • 1.2, Анонит (?), 09:00, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Делают и пусть делают. Может быть чего-нибудь и получится. Рано хоронить стюардессу.
     
     
  • 2.4, Тот_ещё_аноним (ok), 09:07, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://linuxfoundation.eu/en/projects

    Прикопали

     
  • 2.7, Tron is Whistling (?), 09:17, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ничего не получится.
    Давно уже понятно, что писать на хрусте что-то - можно, а вот написать что-то всерьёз работающее -  нет.
     
     
  • 3.17, Аноним (16), 10:38, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне не хватает часов чтобы запомнить время жизни всех указателей.
     

  • 1.5, User (??), 09:07, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Балкон-гараж-дача-apache software foundation?
     
  • 1.6, Tron is Whistling (?), 09:16, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Короче просто выкинули.
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:56, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока они там 12 лет копошатся в своём гoвнокоде, ребята из SerenityOS написали вполне себе работающий движок, достаточно близкий по возможностям к Servo.
     
     
  • 2.12, Бог 8470324657642 (?), 10:11, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а этот пост ты из под какого движка написал ?
     
  • 2.19, Аноним (16), 10:44, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они на C++ пишут, на нём кто угодно напишет.
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:57, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mozilla типичный пример капиталистической модели существования прикрывающейся разработкой свободного ПО. Как только разработка перестала приносить достаточную прибавочную стоимость фаундерам компании,они мгновенно избавились от людей.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:05, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как только разработка перестала приносить достаточную прибавочную стоимость фаундерам компании,они мгновенно избавились от людей.

    И это по вашему плохо?

     
  • 2.11, Аноним (11), 10:11, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форкни и покажи всем как надо.
     
  • 2.21, Аноним (16), 10:45, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа правильно было бы отнять всё у крестьян и продолжать пилить ненужный браузер?
     
  • 2.23, Аноним (18), 10:50, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А "настоящие" разработчики свободного ПО платили бы разработчикам независимости от работы и востребованности их ПО,тоесть в вашем воображение компании разработчики свободного ПО должны быть неэффективными и просто сливать деньги без всякой на то необходимости? Или ещё лучше просто отдавать деньги программистам за факт их существования?
     

  • 1.14, _ (??), 10:23, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну … не чокаясь!
     
  • 1.15, Аноним (16), 10:35, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вы как не садитесь, в программисты не годитесь.
     
  • 1.20, Анонимас (?), 10:44, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бейкер. 9 лет. Итоги.
     
  • 1.24, Аноним (24), 10:58, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тот случай, когда не смогли!
     
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