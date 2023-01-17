Возобновлена активная разработка браузерного движка Servo

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|2.15, Аноним (15), 11:04, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Как что-то плохое. Либо дольше ждать на одном ядре, либо быстрее на нескольких.
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|3.24, товарищ майор (?), 11:17, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не на долго. Через какое-то время css на новой кормовой базе разжиреет и будет тормозить уже на нескольких ядрах...
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|4.47, Бывалый смузихлёб (?), 11:43, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С css в современном двигле забавно сделано - оно тупо компилится и дальше каждое правило/селектор отрабатывает как функция-селектор, которой скармливают каждый элемент страницы , а оно - говорит, относится ли это к нему( и тогда накидываются перечисленные свойства ) или нет
В общем, оно если и тормозит то на этапе конпеляции, после - работает шустро
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|5.51, Аноним (51), 11:50, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в современном двигле ... компилится
В современном, но не растамановской заброшенном проекте уровня CSS 1. Да и всё немного сложнее, чем ты описал, стили же каскадные, применяются не абы как, а с определённым порядком. Ещё и динамические, замаешься по каждому изменению рекомпилировать.
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|3.44, Аноним (51), 11:41, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше скажи, в каком браузере будут использовать выброшенный из мозилы серво?
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|2.19, Random (??), 11:07, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будем отсаживать браузер в виртуалку с одним ядром.
И безжалостно резать всякую "шевелюгу" на страницах.
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|3.41, Stanislavvv (?), 11:37, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так современный Firefox уже отжирает.
Там вроде js отжирает. А тут - ещё и css будет.
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|4.48, Аноним (51), 11:44, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причём растаманы ещё только CSS 1 осилили. Второй - делают, а про третий даже не слышали.
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|1.2, Xenia Joness (ok), 10:54, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Разработчики браузерного движка Servo, написанного на языке Rust, объявили о получении финансирования
Финансировать что-то на Rust - деньги на ветер
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|1.3, Аноним (10), 10:54, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Через тысячу лет после начала. Так глядишь и Фаерфокс на раст перепишут(конечно же нет им тупо слабо)
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|2.7, verh010m (?), 10:59, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так он вроде бы на нем в кишочках. Классная антиреклама языку, особенно если включить аппаратное ускорение
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|3.25, Аноним (25), 11:19, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Аппаратное ускорение, которое работает? Действительно. Тогда что рекламирует хром, у которого на линуксе его нет? С другой стороны, раньше мне не приходилось закрывать браузер, чтобы игрушечка не тормозила из-за альттабнутого браузера с 0 загрузкой. Или pytorch.
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|3.29, Аноним (26), 11:23, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ЛФ - это же не Опач. И даже Опачовые проекты живут как-то, не говоря уже об ЛФ-ных.
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|1.6, Аноним (26), 10:59, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Тут недавно в соседней новости хромой обещал начать принимать ржавые библиотеки в состав себя. Совпадение - не думаю.
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|3.20, Аноним (20), 11:12, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем писать самим, если можно закинуть донат сообществу растоманов с похожим проектом под открытой лицензией и потом спереть результат.
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|4.34, Аноним (10), 11:29, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем общаться с этим сбродом, тем более что либо годное написать не в состоянии. Даже донаты им не помогут как в сабже.
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|1.9, Аноним (9), 10:59, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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А где 33 абазаца про безопасность раста?
>> Стагнация проекта продолжалась с 2020 года
Стагнация началась ещё в 2014 году почти сразу. Вместе со стагнацией самого раста.
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|1.12, Аноним (12), 11:00, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Отличные новости, рад слышать! Надеюсь, в этот раз всё сложится удачно.
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|1.21, InuYasha (??), 11:13, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Инвесторы начитались комментариев на Опеннете и решили сделать всё назло наоборот )
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|1.23, InuYasha (??), 11:15, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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М-да, мне как-то хватало распараллеливания на табы. А от мелких разбиений может и хуже стать.
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|2.32, Аноним (32), 11:27, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не понимаю, зачем вообще распараллеливать DOM. Вроде жабаскрипты отбирают всю производительный? Или это css2 настолько разжирел, в пору современности, что его потребовалось параллелить?
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|3.36, Аноним (10), 11:31, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы сказать смотрите как я могу, да ещё и на расте или брейнфаке. Как же без этого разобрать простейшую по своей структуре XML'ку и построить простейшее дерево.
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|3.52, Бывалый смузихлёб (?), 11:52, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там много чего происходит
У css обычно селектора компилятся в функции что само по себе не моментально, которым скармливают вообще каждый элемент страницы, а те отвечают, подходит ли он им, после чего навешивают стили
Происходит отрисовка всей цепочки элементов
И многое иное
Производительность отбирают запросы из жс в браузер. В т.ч те самые DOM API для взаимодействия с элементами. Оно очень медленное
Но едва ли раст способен что-то принципиально изменить
> и добиться рабочей поддержки CSS2
Тем более, что то двигло фактически нефункционально. И откуда берутся инвесторы с настолько лишними деньгами
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|2.35, Аноним (15), 11:29, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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CSS давно уже не только для табов. Там и интерактивные элементы, сложная графика и анимации.
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|3.40, InuYasha (??), 11:33, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может, мы о разных табах говорим? Я о вкладках, в которых веб-страницы открыты. Ну, те, которые ещё закрывать жалко, которые у инстабабок на телефонах сотнями накапливаются, которые ездят туда-сюда когда не нужно, которые ещё были в опере и фф, а в ИЕ не было... м?
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|2.37, Аноним (10), 11:32, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пусть лучше делом займутся, а не каких-то простачков на бабки разводят.
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|3.50, Аноним (28), 11:48, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А шо сразу таки на бабки разводят? Вроде пока никто шекели и не терял.
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|1.43, Аноним (51), 11:40, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А тут в соседней теме растаманы пели, что серво в FF используется... Дак, получается, не используется растамановский серво?!
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|2.49, Анонн (?), 11:44, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так почему не используют? Они перетянули себе нужные куски кода и продолжили разработку у себя.
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|3.53, Аноним (51), 11:53, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопрос тогда: в каком браузере будут использовать растаманы эту откопанную стюардессу?
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|1.46, Аноним (51), 11:43, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> добиться рабочей поддержки CSS2
Ооо... как всё запущено. Подсказать им, какой текущий CSS на дворе?
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