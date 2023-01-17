Возобновлена активная разработка браузерного движка Servo

Разработчики браузерного движка Servo, написанного на языке Rust, объявили о получении финансирования, которое поможет возродить проект. В качестве первых задач упоминается возвращение к активной разработке движка, восстановление сообщества и привлечение новых участников. В течение 2023 года планируется заняться улучшением системы компоновки страниц (layout system) и добиться рабочей поддержки CSS2.

Стагнация проекта продолжалась с 2020 года, после того как компания Mozilla уволила команду, развивавшую Servo, и передала проект организации Linux Foundation, в которой для разработки планировалось сформировать сообщество из заинтересованных разработчиков и компаний. До преобразования в независимый проект движок развивался работниками Mozilla в сотрудничестве с компанией Samsung.

Движок написан на языке Rust и отличается поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц, а также распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model). Кроме эффективного распараллеливания операций, используемые в Rust технологии безопасного программирования позволяют поднять уровень безопасности кодовой базы. Изначально браузерный движок Firefox не мог в полной мере задействовать потенциал современных многоядерных систем из-за использования однопоточных схем обработки контента. Servo позволяет разбить код DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. В Firefox уже интегрированы некоторые части Servo, такие как многопоточный CSS-движок и система отрисовки WebRender.



