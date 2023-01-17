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Возобновлена активная разработка браузерного движка Servo

17.01.2023 10:51

Разработчики браузерного движка Servo, написанного на языке Rust, объявили о получении финансирования, которое поможет возродить проект. В качестве первых задач упоминается возвращение к активной разработке движка, восстановление сообщества и привлечение новых участников. В течение 2023 года планируется заняться улучшением системы компоновки страниц (layout system) и добиться рабочей поддержки CSS2.

Стагнация проекта продолжалась с 2020 года, после того как компания Mozilla уволила команду, развивавшую Servo, и передала проект организации Linux Foundation, в которой для разработки планировалось сформировать сообщество из заинтересованных разработчиков и компаний. До преобразования в независимый проект движок развивался работниками Mozilla в сотрудничестве с компанией Samsung.

Движок написан на языке Rust и отличается поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц, а также распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model). Кроме эффективного распараллеливания операций, используемые в Rust технологии безопасного программирования позволяют поднять уровень безопасности кодовой базы. Изначально браузерный движок Firefox не мог в полной мере задействовать потенциал современных многоядерных систем из-за использования однопоточных схем обработки контента. Servo позволяет разбить код DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. В Firefox уже интегрированы некоторые части Servo, такие как многопоточный CSS-движок и система отрисовки WebRender.

  1. Главная ссылка к новости (https://servo.org/blog/2023/01...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla передала движок Servo организации Linux Foundation
  3. OpenNews: Представлен браузерный движок Kosmonaut, написанный на языке Rust
  4. OpenNews: Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников
  5. OpenNews: Проект RustPython развивает реализацию интерпретатора Python на языке Rust
  6. OpenNews: В Firefox добавлен CSS-движок Stylo, написанный на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Андрей
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58492-servo
Ключевые слова: servo, rust, mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Stanislavvv (?), 10:54, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    То есть, страница сможет сожрать более одного ядра разом тупо на css.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:04, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Как что-то плохое. Либо дольше ждать на одном ядре, либо быстрее на нескольких.
     
     
  • 3.24, товарищ майор (?), 11:17, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не на долго. Через какое-то время css на новой кормовой базе разжиреет и будет тормозить уже на нескольких ядрах...
     
     
  • 4.47, Бывалый смузихлёб (?), 11:43, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С css в современном двигле забавно сделано - оно тупо компилится и дальше каждое правило/селектор отрабатывает как функция-селектор, которой скармливают каждый элемент страницы , а оно - говорит, относится ли это к нему( и тогда накидываются перечисленные свойства ) или нет

    В общем, оно если и тормозит то на этапе конпеляции, после - работает шустро

     
     
  • 5.51, Аноним (51), 11:50, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в современном двигле ... компилится

    В современном, но не растамановской заброшенном проекте уровня CSS 1. Да и всё немного сложнее, чем ты описал, стили же каскадные, применяются не абы как, а с определённым порядком. Ещё и динамические, замаешься по каждому изменению рекомпилировать.

     
  • 3.44, Аноним (51), 11:41, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше скажи, в каком браузере будут использовать выброшенный из мозилы серво?
     
  • 2.19, Random (??), 11:07, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будем отсаживать браузер в виртуалку с одним ядром.
    И безжалостно резать всякую "шевелюгу" на страницах.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 11:20, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cpuset?
     
  • 2.22, u235 (ok), 11:13, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так современный Firefox уже отжирает.
     
     
  • 3.41, Stanislavvv (?), 11:37, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так современный Firefox уже отжирает.

    Там вроде js отжирает. А тут - ещё и css будет.

     
     
  • 4.48, Аноним (51), 11:44, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём растаманы ещё только CSS 1 осилили. Второй - делают, а про третий даже не слышали.
     

  • 1.2, Xenia Joness (ok), 10:54, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Разработчики браузерного движка Servo, написанного на языке Rust, объявили о получении финансирования

    Финансировать что-то на Rust - деньги на ветер

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:58, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Финансировать что-то деньги на ветер
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:00, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А вы точно финансист?
     
  • 2.39, Аноним (39), 11:32, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе жалко резаной бумаги?
     

  • 1.3, Аноним (10), 10:54, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Через тысячу лет после начала. Так глядишь и Фаерфокс на раст перепишут(конечно же нет им тупо слабо)
     
     
  • 2.7, verh010m (?), 10:59, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так он вроде бы на нем в кишочках. Классная антиреклама языку, особенно если включить аппаратное ускорение
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 11:19, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Аппаратное ускорение, которое работает? Действительно. Тогда что рекламирует хром, у которого на линуксе его нет? С другой стороны, раньше мне не приходилось закрывать браузер, чтобы игрушечка не тормозила из-за альттабнутого браузера с 0 загрузкой. Или pytorch.
     
  • 3.27, Аноним (26), 11:21, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Около половины.
     

  • 1.4, Аноним (26), 10:57, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Может они и огнеглиста в Linux Foundation отдадут наконец-то?
     
     
  • 2.8, pofigist (?), 10:59, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб сдох и не мучался?
     
     
  • 3.29, Аноним (26), 11:23, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЛФ - это же не Опач. И даже Опачовые проекты живут как-то, не говоря уже об ЛФ-ных.
     
     
  • 4.33, Аноним (10), 11:28, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опач выживают или доживают.
     

  • 1.6, Аноним (26), 10:59, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тут недавно в соседней новости хромой обещал начать принимать ржавые библиотеки в состав себя. Совпадение - не думаю.
     
     
  • 2.13, Аноним (10), 11:01, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Принимать не значит на нём что-то написать.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:12, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем писать самим, если можно закинуть донат сообществу растоманов с похожим проектом под открытой лицензией и потом спереть результат.
     
     
  • 4.34, Аноним (10), 11:29, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем общаться с этим сбродом, тем более что либо годное написать не в состоянии. Даже донаты им не помогут как в сабже.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:59, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А где 33 абазаца про безопасность раста?

    >> Стагнация проекта продолжалась с 2020 года

    Стагнация началась ещё в 2014 году почти сразу. Вместе со стагнацией самого раста.


     
     
  • 2.14, Кровосток (ok), 11:02, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    300-30-3
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:00, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В кодовой базе Chromium разрешено использование языка Rust

    Совпадение?

     
  • 1.12, Аноним (12), 11:00, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Отличные новости, рад слышать! Надеюсь, в этот раз всё сложится удачно.
     
     
  • 2.42, Аноним (51), 11:37, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как заливать пожар бензином.
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:06, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень хорошо. Возможно его смогут доделать
     
     
  • 2.18, verh010m (?), 11:07, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Того кто придумал раст никогда не смогут доделать
     

  • 1.21, InuYasha (??), 11:13, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Инвесторы начитались комментариев на Опеннете и решили сделать всё назло наоборот )
     
  • 1.23, InuYasha (??), 11:15, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    М-да, мне как-то хватало распараллеливания на табы. А от мелких разбиений может и хуже стать.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 11:27, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не понимаю, зачем вообще распараллеливать DOM. Вроде жабаскрипты отбирают всю производительный? Или это css2 настолько разжирел, в пору современности, что его потребовалось параллелить?
     
     
  • 3.36, Аноним (10), 11:31, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы сказать смотрите как я могу, да ещё и на расте или брейнфаке. Как же без этого разобрать простейшую по своей структуре XML'ку и построить простейшее дерево.  
     
  • 3.52, Бывалый смузихлёб (?), 11:52, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там много чего происходит
    У css обычно селектора компилятся в функции что само по себе не моментально, которым скармливают вообще каждый элемент страницы, а те отвечают, подходит ли он им, после чего навешивают стили
    Происходит отрисовка всей цепочки элементов
    И многое иное

    Производительность отбирают запросы из жс в браузер. В т.ч те самые DOM API для взаимодействия с элементами. Оно очень медленное


    Но едва ли раст способен что-то принципиально изменить

    > и добиться рабочей поддержки CSS2

    Тем более, что то двигло фактически нефункционально. И откуда берутся инвесторы с настолько лишними деньгами

     
  • 2.35, Аноним (15), 11:29, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CSS давно уже не только для табов. Там и интерактивные элементы, сложная графика и анимации.
     
     
  • 3.40, InuYasha (??), 11:33, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, мы о разных табах говорим? Я о вкладках, в которых веб-страницы открыты. Ну, те, которые ещё закрывать жалко, которые у инстабабок на телефонах сотнями накапливаются, которые ездят туда-сюда когда не нужно, которые ещё были в опере и фф, а в ИЕ не было... м?
     

  • 1.28, Аноним (28), 11:22, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну таки шо, пусть пилят, авось что выйдет, таки за rust'ом будущее!
     
     
  • 2.37, Аноним (10), 11:32, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пусть лучше делом займутся, а не каких-то простачков на бабки разводят.  
     
     
  • 3.50, Аноним (28), 11:48, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А шо сразу таки на бабки разводят? Вроде пока никто шекели и не терял.
     

  • 1.43, Аноним (51), 11:40, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А тут в соседней теме растаманы пели, что серво в FF используется... Дак, получается, не используется растамановский серво?!
     
     
  • 2.49, Анонн (?), 11:44, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так почему не используют? Они перетянули себе нужные куски кода и продолжили разработку у себя.
     
     
  • 3.53, Аноним (51), 11:53, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос тогда: в каком браузере будут использовать растаманы эту откопанную стюардессу?
     

  • 1.46, Аноним (51), 11:43, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > добиться рабочей поддержки CSS2

    Ооо... как всё запущено. Подсказать им, какой текущий CSS на дворе?

     
     
  • 2.54, Аноним (39), 11:56, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так не для тебя делают.
     

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