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|2.8, Аноним324 (?), 12:50, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Фига себе затычки. м чипы вполне сопоставимы по мощам с ноутбучными x86 те которые серия U и P. Серия А чипов, как была самой мощной среди мобильных устройств так ею и остаётся.
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|3.9, Аноним324 (?), 12:55, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ну и если говорить на чистоту, даже чип айфона 6S который вышел миллиард лет назад, мощнее компов местных обитателей, так что называть эти армы затычками, это глупо.
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|5.17, Аноним324 (?), 13:04, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в топ500 так и не нашел
Свой пк ты там тоже не найдёшь. И каким таким образом потребительский процессор, должен оказатся в листе топ500 суперкомпов? Где связь?
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|4.55, коньюктив ит (?), 14:33, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> даже чип айфона 6S который вышел миллиард лет назад, мощнее компов местных обитателей
О, да!
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|3.34, Аноним (34), 13:43, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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запусти мне на этих сопоставимых хоть одну программу не из магазина эпла
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|4.35, Аноним324 (ok), 13:46, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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>запусти мне на этих сопоставимых хоть одну программу не из магазина эпла
У тебя есть браузер. Запускай. А так то проблем чтобы установить приложение с апстора у меня нет.
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|6.100, coocos (?), 17:42, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будут адекватные опенсурс варианты? Нашел пропритарщину, которая выпускается только по х86 и где нет поддержки macos. Можно через виртуалку с виндой запустить.
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|7.105, Аноним (105), 18:51, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> адекватные опенсурс варианты
Здесь оксюморон вообще-то. Или адекватные, или опенсурс.
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|4.107, Всем Анонимам Аноним (?), 19:04, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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macports, brew есть. очень много образов на docker hub включают arm64 компиляцию.
IntelliJ работает отлично, например. MS Office. Firefox.
Не забывайте, что софт, которым Вы пользуетесь, в основном написан на маках. Кроме MS наверное, но я не удивлюсь если и там уже всем разрешили раздать.
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|5.109, Аноним (109), 19:36, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А там никогда и не запрещали. Другое дело, если тебе там винда нужна для выполнения профобязанностей.
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|3.46, Аноним (46), 14:04, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут дело не в затычках, а в том что они упарываются по оптимизации своего софта под эти затычки
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|4.50, Аноним324 (ok), 14:08, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тут дело не в затычках, а в том что они упарываются по
> оптимизации своего софта под эти затычки
Ну просто нет огромной фрагментации.
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|4.101, Аноним (34), 17:43, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ага, почти 20 лет это слышим в рекламках. только софта 1.5 глючных бесполезных проги, а больше ничего не запустить
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|2.10, Аноним (10), 12:55, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А какие же процы на смартфонах не являются затычками, по мнению 12yoexpert?
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|3.19, Аноним324 (?), 13:07, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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> А какие же процы на смартфонах не являются затычками, по мнению 12yoexpert?
Конечно же пентиум 3. Что же может быть не затычкой. Пентиум 3, с потреблением в 125 Ватт, к слову как современный Core i7 с 20 ядрами.
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|4.32, Аноним (32), 13:36, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Враньё. Первые пни в ноутах без системы охлаждения вообще работали, и крутили всякие офисы и шутеры типа дума. Какой полноценный офис есть под iphone15 ?
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|5.33, Аноним324 (ok), 13:42, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Враньё. Первые пни в ноутах без системы охлаждения вообще работали, и крутили
> всякие офисы и шутеры типа дума. Какой полноценный офис есть под
> iphone15 ?
Любой, майкрософтовский, эпловский, гугловский, wps, и тому подобное. Проблема в том, что последний нормальный телефон с нормальным офисом, были люмии, на Windows Phone.
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|6.42, Аноним (34), 13:56, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты про те гигабайты джавы, которые лёгким движением кривой руки вeб-мaкаки сводят на нет 15 лет технического прогресса процессоростроения? (эпол в расчёт не берём, там только деградация, даже на арм скатились)
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|7.44, Аноним324 (ok), 14:00, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>15 лет технического прогресса процессоростроения
За последние 15 лет вышло буквально три поколения процессоров, это коры 1-2, кор 3-4, и коры с 5 по 14. Всего три поколения.
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|7.48, Аноним324 (ok), 14:04, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты можешь дальше продолжать пользоватся пиратским майкрософт офисом 2003 запущеным через вайн.
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|5.59, коньюктив ит (?), 14:45, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они уже победили. Как и 694 гендера. Теперь расслабились и поплёвывют на опустившуюся нечисть с другого континента. Нет, вру, не поплёвывают - что-то нужно делать.
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|1.3, Аноним (3), 12:36, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Снова сайдченнел атака, снова спекулятивное выполнение, красотища. Глазам приятно.
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|3.7, Аноним (7), 12:48, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Но тратить время на забивание памяти нулями мы все равно не будем.
так данные из кеша утекают, но вы забивайте :)
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|5.53, Аноним (7), 14:12, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А кэш, типа, не разновидность памяти.
нолями его не забивают а выполняют инвалидацию
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|1.4, YetAnotherOnanym (ok), 12:36, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> использован трюк с открытием исследуемой чужой страницы во всплывающем окне при помощи JavaScript-метода window.open(). В этом случае сайт открывался не в отдельном процессе, а в одном процессе с кодом атакующего.
О, сколько нам открытий чудных готовит анализ исходников интерпретатора жабаскрипта.
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|2.72, Аноньимъ (ok), 16:09, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> открытием исследуемой чужой страницы во всплывающем окне при помощи JavaScript-метода window.open()
Это не интерпретатора проблема. А бездумного мерзкого дизайна позволяющего вообще такое делать. Открывать всплывающие окна, да ещё со сторонними сайтами внутри, мрак и мерзость.
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|2.117, Аноним (-), 20:33, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> О, сколько нам открытий чудных готовит анализ исходников интерпретатора жабаскрипта.
Идея запускать ремотно чужой код вообще гарантирует много интересных открытий.
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|1.15, Аноним (12), 13:01, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В госах в РФ эпл запретили в Китае тоже. В яблоке таких приколов как сабж на много лет припасено.
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|4.91, Аноним (91), 17:10, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одно движение клеевого пистолета, и что угодно превращается в отечественное.
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|3.24, Аноним (12), 13:16, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Огорошу тебя и заодно порву тебе шаблон. Китайские телефоны отправляют телеметрию в Китай и контроль китайских служб и про это знает каждый чиновник. А эпл отправляет в АНБ и всем кому продали эксплоиты.
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|4.61, коньюктив ит (?), 14:49, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так вам куда лучше свои отправлять? Китайским товарищам, в ФБР или родному Товарищу из под альт-шмальт линукс?
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|6.66, коньюктив ит (?), 15:08, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, бывают вопросы. А то, вдруг вы свой, но затем сразу не свой. И вы такой: Произошла чудовищная ошибка!.. Дальше не продолжаю это ваше менталитетное клише.
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|6.84, Второй из села Кукуево (?), 16:53, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рекомендую почитать что сделал товарищ Берия с товарищем Эйхе, а потом что случилось с самим товарищем Берией
Или почитать биографию товарища Постышева
Можно почитать про товарища Тухачевского
Очень познавательно ознакомится с биографией товарища Ежова
Когда почитаешь приходи, поговорим про ваших "своих"
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|7.90, Аноним (91), 17:09, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты походу отбитый алик с флажком и шапке ушанке. С тобой я разговаривать не буду.
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|9.111, Аноним (111), 19:37, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да мы уже поняли, что чем моложе комментатор, тем сильнее он пострадал от сталин... текст свёрнут, показать
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|5.115, Аноним (31), 20:27, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Лисп же. Гипертекстовый лисповый schemanet.
Боюсь, что с современными "разработчиками" мы получим в итоге schemalenet.
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|4.85, Sw00p aka Jerom (?), 17:00, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нужен новый безопастный безджаваскриптовый интернет.
а как иначе? сайдченнел атаки всегда будут, пока есть возможность исполнять чужой не контроллируемый код на том же цпу где исполняется код системы и прочих "трастовых" програм. Даже архитектура аля "куб ос" не спасет.
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|2.77, Tron is Whistling (?), 16:20, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Write-through? Было уже. Не взлетело, потому что обычно то, что записано, сразу же назад читается, и получаются аж две операции доступа к памяти.
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|2.113, AKTEON (?), 20:07, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы уже джва года предлагали выпустить процессор со специальными ядрами для браузера - без спекулятивного выполнения вообще,хе-хе
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|1.76, Tron is Whistling (?), 16:19, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кстати да, вот где возможности тайминг-атак приближены к лабораторным - так это на яббле. Железо в пределах каждой линейки (коих мало) - одинаковое, набор софта одинаков, да ещё и всё "лишнее" гасится, чтобы кислый арм продолжал казаться экономичным.
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|1.104, лютый арчешкольник... (?), 18:23, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня три учётки для браузера. юзер приватный, юзер помоешный и юзер текущий (где звук нужен). шах и мат, какиры. даже фиксы можно не ставить )
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|1.112, Аноним (112), 19:54, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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самое смешное - своим тупым запретом на сторонние веб-движки на iOS они сделали уязвимыми все браузеры сразу
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|2.116, Аноним (31), 20:29, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нууу вот, огрызки опять ненадежны за такие то деньги
"Вы просто неправильно держите телефон!"(c)
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