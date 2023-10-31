Представлен web-браузер Midori 11, переведённый на наработки проекта Floorp

Компания Astian, в 2019 году поглотившая проект Midori, представила новую ветку web-браузера Midori 11, перешедшего на движок Mozilla Gecko, применяемый в Firefox. Из основных целей разработки Midori упоминается забота о конфиденциальности пользователя и легковесность - разработчики поставили перед собой задачу сделать браузер, наиболее нетребовательный к ресурсам среди продуктов на движке Firefox и пригодный для работы даже на устаревших системах. Код проекта распространяется под лицензией MPLv2. Сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS. Репозиторий с кодом Midori 11 создан путём заимствования кодой базы браузера Floorp, развиваемого группой японских студентов и сочетающего движок Firefox с возможностями и интерфейсом в стиле Chrome. Выпуск Midori 11 аналогичен ветке Floorp 11. Отмечается, что ответвление сформировано совместно с командой разработчиков Floorp, сотрудничество с которой продолжится и в дальнейшем. При этом кодовые базы проектов будут развиваться своими путями, а интерфейс будет существенно отличаться. Примечательно, что это не первая кардинальная переделка Midori. Изначально данный браузер развивался участниками проекта Xfce на основе движка WebKitGTK и библиотеки GTK3 (для разработки использовался язык Vala). После перехода проекта в руки компании Astian, была опубликована кардинально переделанная ветка Midori 10, созданная путём ответвления от браузера Wexond, основанного на движке Chromium и платформе Electron. Основные особенности Midori 11: Включение компонентов для усиления защиты конфиденциальности. Например, включены по умолчанию блокировка назойливой рекламы, защита от отслеживания перемещений и настройки для предотвращения скрытой идентификации пользователей. Браузер Midori успешно прошёл 401 тест из набора BrowserAudit, получил 27 предупреждений и ни одного критического замечания.

По умолчанию задействован поисковый движок AstianGO, нацеленный на сохранение конфиденциальности.

Обеспечена интеграция с облачным хранилищем для размещения файлов. Бесплатно предоставляется хранилище, размером 50GB.

Добавлены инструменты для ведения заметок и перевода с одного языка на другой (на базе Google Translate). Предоставлена возможность добавления и других инструментов, таких как web-версия Telegram.

Встроен VPN для скрытия IP-адреса и обхода цензуры. Используется сервис Midori VPN, поддерживающий бесплатный доступ и расширенные платные тарифные планы.

Гибкие возможности для настройки интерфейса и функциональности на свой вкус.

Заявлено увеличение производительности по сравнению с прошлой веткой Midori на 20%, а по сравнению с браузерами на базе движка Chromium - на 15%.

Добавлена концепция рабочих пространств, позволяющих сгруппировать страницы определённой тематики и быстро переключаться между ними. Например, можно разделить сайты, используемые для работы и личных целей.

Переделано оформление, например, добавлена постоянно видимая боковая панель для быстрого доступа к истории, загрузкам, закладкам и web-приложениям, таким как заметки и перевод. Добавлены новые темы оформления, среди которых и тема, стилизованная под окружение GNOME.



