Выпуск web-браузера Min 1.34

Опубликована новая версия браузера Min 1.34, предлагающего минималистичный интерфейс, сосредоточенный на манипуляциях с адресной строкой. Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows. Min поддерживает навигацию по открытым страницам через систему вкладок. Доступны такие функции как открытие новой вкладки рядом с текущей вкладкой, скрытие невостребованных вкладок (к которым пользователь не обращался определённое время), группировка вкладок и просмотр всех вкладок в виде списка. Имеются средства для построения списков отложенных задач/ссылок для чтения в будущем, а также система закладок с поддержкой полнотекстового поиска. В браузер встроена система блокировки рекламы (по списку EasyList) и кода для отслеживания посетителей. Имеется возможность отключения загрузки изображений и скриптов. Центральным элементом управления в Min является адресная строка, через которую можно отправлять запросы к поисковой системе (по умолчанию DuckDuckGo) и выполнять поиск на текущей странице. При вводе в адресной строке по мере набора формируется сводка актуальной для текущего запроса информации, такой как ссылка на статью в Wikipedia, выборка из закладок и истории посещений, а также рекомендации от поисковой системы DuckDuckGo. Каждая открытая в браузере страница индексируется и становится доступна для последующего поиска в адресной строке. В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot" - создание скриншота, "!clearhistory"- очистка истории посещений и т.п.). В новом выпуске: На страницу с настройками добавлена возможность импорта и экспорта паролей из других браузеров.

В интерфейсе улучшено переключение на вкладку из строки поиска.

Предоставлена возможность создания собственных комбинаций клавиш, в которых используется клавиша Super (Windows).

При открытии результатов полнотекстового поиска обеспечен сдвиг на позицию на странице, соответствующую найденному совпадению.

Повышена надёжность восстановления прерванного сеанса.

Скрыто по умолчанию меню с отладочными функциями (для показа данного меню теперь требуется запуск с опцией "--debug-browser").



