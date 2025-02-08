Выпуск web-браузера Min 1.34

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|2.32, Admino (ok), 13:57, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выкинуть бы из него браузерный движок, тогда будет нормальный браузер.
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|1.5, Аноним (5), 11:44, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Только что проверил - пишет что это Хромиум 132.0
и требуется обновление до 133 для устранения уязвимостей.
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|1.9, Аноним (9), 12:02, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В новостях про поделия на Электроне обязательно надо писать сколько Gb на диске занимает этот "Min"
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|4.30, Аноним (5), 13:57, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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202 дискеты 1.44
.zip в сжатом виде - 84 дискеты, экономный вы наш.
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|2.13, Аноним (13), 12:28, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спорим ты в слепом тесте не сможешь сказать, написана программа на электроне или на плюсах? =)
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|3.24, chdlb (?), 13:05, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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смешной ты, когда я искал различные десктопные клиенты месенджеров, то сразу было понятно какая шляпа на электроне
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|3.51, morphe (?), 17:33, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Программа на electron будет выглядеть хорошо, а программа на плюсах с вероятностью 50% будет использовать неродной тулкит, а может даже adwaita уродливую
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|2.39, Илья (??), 14:58, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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24 мегабайта. В этом проекте используется Electron-Mini, в котором обрезали всё лишнее
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|4.43, Илья (??), 15:17, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это чего же лишнего можно настолько порезать в браузерном движке если от
> него требуется функционал по профилю
Убрали поддержку старых мутных протоколов, оставили по минимальный CSS, обрезанное современное подмножество HTML.
По сути, там от браузера осталось около мегабайта на обвязку ОС, движок CSS и рендерилка HTML.
Электрон только в прошлом году допилили. Тот же Postman в 2023 году занимал 560 мегабайт оперативной памяти, а сейчас 110.
В принципе на сегодняшний день веб разработка не только удобнее, но и производительнее чем нативная
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|3.47, А (??), 16:13, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмотрели в коде, обычный электрон. 188 мегабайт.
Ещё и гору JS-файлов кода при установке вываливает прямо на диск, без всякого asar.
Феерически.
Безопасность на уровне.
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|1.14, Аноним (13), 12:30, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot"
Вместо нажатия хоткея. Очень быстро, ага.
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|1.15, Аноним (15), 12:32, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Разраб этого броузера наверняка друг разраба броузера дилдо. Накой они пишут этот шлак? Ради смеха? Вряд ли бы они для резюме писали бы такое позорище.
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|2.17, Alex (??), 12:52, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Такому недалекому как ты, удод. Хотя бы посмотрел отзывы или попробовал. Это полнофуннкциональный хром, только быстрее хрома раза в два и меньше раза в 4.
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|3.23, Аноним (23), 13:05, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>только быстрее хрома раза в два и меньше раза в 4.
Пруфы, нам нужны пруфы Билли.
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|4.33, Аноним (33), 14:03, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сам сначала соответствуй своим требованиям, а потом умоляй других про ссылки
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|1.18, Alex (??), 12:53, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Недалекие, это быстрее хрома раза в полтора и меньше раза в 4. И да, полностью все работает и показывает все сайты. Юзаю года 3 как второй бразуер
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|2.48, Аноним (48), 16:24, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как второй бразуер
Если это такое хорошее и открывает все сайты даже, то почему как второй браузер.
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|1.28, Аноним (28), 13:55, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> минималистичный интерфейс
Люблю, когда честно. Минималистичный там - интерфейс.
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|3.44, Аноним (3), 15:59, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я сегодня в туалет ходил по большому, так у меня и то лучше получилось чем фаерфокс.
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|1.36, Аноним (36), 14:46, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что такое манипуляция с адресной строкой, и почему для этого понадобился аж целый браузер?
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|1.37, Анонимище (?), 14:49, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Дайте Хрому мощную систему скинов а-ля Winamp и внезапно количество "альтернативных" браузеров сильно уменьшится
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|1.38, Аноним (38), 14:53, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличный браузер, лично пару лет пользую как основной, про хром забыл впринципе. Те кто поливает помоями этот браузер, для начала бы скачали и ознакоились. Движок хромиума, без засорения интерфейса ненужными элементами(рулится с хоткеев легко).
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