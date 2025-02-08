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Выпуск web-браузера Min 1.34

08.02.2025 11:21

Опубликована новая версия браузера Min 1.34, предлагающего минималистичный интерфейс, сосредоточенный на манипуляциях с адресной строкой. Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows.

Min поддерживает навигацию по открытым страницам через систему вкладок. Доступны такие функции как открытие новой вкладки рядом с текущей вкладкой, скрытие невостребованных вкладок (к которым пользователь не обращался определённое время), группировка вкладок и просмотр всех вкладок в виде списка. Имеются средства для построения списков отложенных задач/ссылок для чтения в будущем, а также система закладок с поддержкой полнотекстового поиска. В браузер встроена система блокировки рекламы (по списку EasyList) и кода для отслеживания посетителей. Имеется возможность отключения загрузки изображений и скриптов.

Центральным элементом управления в Min является адресная строка, через которую можно отправлять запросы к поисковой системе (по умолчанию DuckDuckGo) и выполнять поиск на текущей странице. При вводе в адресной строке по мере набора формируется сводка актуальной для текущего запроса информации, такой как ссылка на статью в Wikipedia, выборка из закладок и истории посещений, а также рекомендации от поисковой системы DuckDuckGo. Каждая открытая в браузере страница индексируется и становится доступна для последующего поиска в адресной строке. В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot" - создание скриншота, "!clearhistory"- очистка истории посещений и т.п.).

В новом выпуске:

  • На страницу с настройками добавлена возможность импорта и экспорта паролей из других браузеров.
  • В интерфейсе улучшено переключение на вкладку из строки поиска.
  • Предоставлена возможность создания собственных комбинаций клавиш, в которых используется клавиша Super (Windows).
  • При открытии результатов полнотекстового поиска обеспечен сдвиг на позицию на странице, соответствующую найденному совпадению.
  • Повышена надёжность восстановления прерванного сеанса.
  • Скрыто по умолчанию меню с отладочными функциями (для показа данного меню теперь требуется запуск с опцией "--debug-browser").


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/minbrowser/...)
  2. OpenNews: Свободный web-браузер Camino прекращает своё существование
  3. OpenNews: Доступны web-браузеры qutebrowser 2.5 и Min 1.24
  4. OpenNews: Первый тестовый выпуск web-браузера FixBrowser
  5. OpenNews: Релиз минималистичного web-браузера Dillo 3.2.0
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Otter 1.0.3 с интерфейсом в стиле Opera 12
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62693-min
Ключевые слова: min, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 11:32, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Electron - не кашерно.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:37, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Электрон всему голова.
     
  • 2.4, ijuij (?), 11:43, 08/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.32, Admino (ok), 13:57, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выкинуть бы из него браузерный движок, тогда будет нормальный браузер.
     

  • 1.2, Аноним (3), 11:37, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Закапывайте хром конкуренты полезли.
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:44, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Только что проверил - пишет что это Хромиум 132.0
    и требуется обновление до 133 для устранения уязвимостей.
     
  • 1.6, User (??), 11:44, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Браузер на электроне? Рекурсивненько...
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:02, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В новостях про поделия на Электроне обязательно надо писать сколько Gb на диске занимает этот "Min"
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:13, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пару сотен МБ.
     
     
  • 3.11, Аноним (3), 12:14, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это же два жёстких диска.
     
     
  • 4.30, Аноним (5), 13:57, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    202 дискеты 1.44
    .zip в сжатом виде - 84 дискеты, экономный вы наш.
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:28, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спорим ты в слепом тесте не сможешь сказать, написана программа на электроне или на плюсах? =)
     
     
  • 3.24, chdlb (?), 13:05, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    смешной ты, когда я искал различные десктопные клиенты месенджеров, то сразу было понятно какая шляпа на электроне
     
  • 3.51, morphe (?), 17:33, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программа на electron будет выглядеть хорошо, а программа на плюсах с вероятностью 50% будет использовать неродной тулкит, а может даже adwaita уродливую
     
  • 2.39, Илья (??), 14:58, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    24 мегабайта. В этом проекте используется Electron-Mini, в котором обрезали всё лишнее
     
     
  • 3.40, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:05, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это чего же лишнего можно настолько порезать в браузерном движке если от него требуется функционал по профилю
     
     
  • 4.43, Илья (??), 15:17, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это чего же лишнего можно настолько порезать в браузерном движке если от
    > него требуется функционал по профилю

    Убрали поддержку старых мутных протоколов, оставили по минимальный CSS, обрезанное современное подмножество HTML.

    По сути, там от браузера осталось около мегабайта на обвязку ОС, движок CSS и рендерилка HTML.

    Электрон только в прошлом году допилили. Тот же Postman в 2023 году занимал 560 мегабайт оперативной памяти, а сейчас 110.

    В принципе на сегодняшний день веб разработка не только удобнее, но и производительнее чем нативная

     
  • 3.47, А (??), 16:13, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрели в коде, обычный электрон. 188 мегабайт.
    Ещё и гору JS-файлов кода при установке вываливает прямо на диск, без всякого asar.
    Феерически.
    Безопасность на уровне.
     

  • 1.14, Аноним (13), 12:30, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot"

    Вместо нажатия хоткея. Очень быстро, ага.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:50, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Долго набирает, быстро выполняет.
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:32, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Разраб этого броузера наверняка друг разраба броузера дилдо. Накой они пишут этот шлак? Ради смеха? Вряд ли бы они для резюме писали бы такое позорище.
     
     
  • 2.17, Alex (??), 12:52, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Такому недалекому как ты, удод. Хотя бы посмотрел отзывы или попробовал. Это полнофуннкциональный хром, только быстрее хрома раза в два и меньше раза в 4.
     
     
  • 3.19, Аноним (3), 12:56, 08/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:05, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >только быстрее хрома раза в два и меньше раза в 4.

    Пруфы, нам нужны пруфы Билли.

     
     
  • 4.33, Аноним (33), 14:03, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сам сначала соответствуй своим требованиям, а потом умоляй других про ссылки
     
  • 3.25, chdlb (?), 13:06, 08/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:08, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ради включения в реестр отечественного софта.
     

  • 1.18, Alex (??), 12:53, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Недалекие, это быстрее хрома раза в полтора и меньше раза в 4. И да, полностью все работает и показывает все сайты. Юзаю года 3 как второй бразуер
     
     
  • 2.22, Аноним (3), 12:58, 08/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +4 +/
     
  • 2.41, электроник (?), 15:12, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему как второй если он самый быстрый, не успеваешь за ним?
     
  • 2.48, Аноним (48), 16:24, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как второй бразуер

    Если это такое хорошее и открывает все сайты даже, то почему как второй браузер.

     

  • 1.28, Аноним (28), 13:55, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > минималистичный интерфейс

    Люблю, когда честно. Минималистичный там - интерфейс.

     
  • 1.34, Аноним (33), 14:10, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но это лучше чем Firefox, здесь есть перспективы.
     
     
  • 2.42, электроник (?), 15:13, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Всё что угодно лучше чем Firefox.
     
     
  • 3.44, Аноним (3), 15:59, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сегодня в туалет ходил по большому, так у меня и то лучше получилось чем фаерфокс.
     

  • 1.36, Аноним (36), 14:46, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что такое манипуляция с адресной строкой, и почему для этого понадобился аж целый браузер?
     
  • 1.37, Анонимище (?), 14:49, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дайте Хрому мощную систему скинов а-ля Winamp и внезапно количество "альтернативных" браузеров сильно уменьшится
     
  • 1.38, Аноним (38), 14:53, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный браузер, лично пару лет пользую как основной, про хром забыл впринципе. Те кто поливает помоями этот браузер, для начала бы скачали и ознакоились. Движок хромиума, без засорения интерфейса ненужными элементами(рулится с хоткеев легко).
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 16:07, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > рулится с хоткеев

    zxspectrumовщина

     
  • 2.49, Аноним (48), 16:26, 08/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для клавиатурофилов.
     

  • 1.50, th3m3 (ok), 16:51, 08/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Electron

    Сразу лесом.

     

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