Выпуск web-браузера Otter 1.0.3 с интерфейсом в стиле Opera 12

2.62 , Аноним ( - ), 15:37, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем оно с QML? Чтобы тормозить и тонну памяти жрать этой скриптотой? Хром и мозилла и без них уже есть, берите, пользуйтесь. Зачем вам еще одна скриптятина, как js только поторомозней и похуже? :)

3.65 , Аноним ( 60 ), 15:41, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чтобы тормозить и тонну памяти жрать этой скриптотой? Видно мнение эксперта, разбирающегося в вопросе. Qml не требует много памяти (немного требуют .so-шки), рендерится на порядок быстрее виджетов, выглядит отлично везде, если не нанимать дизайнеров (потому что товарищи из гугла давно придумали самые более лудший Material Design).

4.69 , Аноним ( - ), 15:50, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – QML так то тормозная штука, в сравнении с тем же жыэсом который в бразуере всяко есть. И как по мне если что-то нормально выглядит, это заслуга кутей, а не какой-то из прослоек позволяющей немного кутей и скриптомакакам. И вообще, должен быть хоть 1 нормальный браузер? А то будет как мозила, где скриптомакаки выжили всех нормальных кодеров и теперь в основном ломают интерфейс, портят настройки да придумывают как пользователей рекламерам слить повыгоднее. Зачем еще один такой? Заодно скриптомакаки изгадили билдссистему настолько что можно спятить до того как лис или хром сбилдить. Им в их энтерпрайзе роботы собирают, а если вы не это и не можете парк серверов выделить - suxx to be you.

5.72 , Аноним ( 60 ), 15:53, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – обожаю экспертов. есть ещё чего сказать, кроме как объединять Qml и js в единое понятие?

6.79 , Аноним ( 79 ), 16:48, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – QML требует JIT для скорости, но это, WX и не безопасно. Ебылды пока QML в бинарь без JIT не компилят. А без JIT или компиляции ваш QML тормозная жидкость.

2.63 , Аноним ( 57 ), 15:39, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем тебе в бровзере QML? Чтобы вирусы писать? JIT - гадость притянуть?

3.67 , Аноним ( 60 ), 15:42, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – лишь бы не на тормознутых виджетах, которые хоть через qt5ct, хоть через что GTK-темы не поддерживают, а в qml протянуть 4 цвета системной темы не проблема

4.70 , Аноним ( - ), 15:51, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С какого б рожна у кутя нативные виджеты стали тормознее скриптоты, которая IIRC даже без JIT'а?

5.71 , Аноним ( 60 ), 15:52, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – с какого рожна qml стал скриптотой (напоминаю, не 2012 на дворе) и софтварно рендерится?