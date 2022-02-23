Выпуск web-браузера Otter 1.0.3 с интерфейсом в стиле Opera 12

|
|1.1, WE (?), 09:22, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Что за интерфейс в браузере? строка под url и поиск?
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 09:25, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Так это в современном. В древней опере было много чего напихано, включая почтовый клиент, и даже торрент, если не ошибаюсь. Видимо, чуваки хотят сделать такой же комбайн.
|
|
|
|3.4, Анони (?), 09:29, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Да, торрент был. Очень удобно кстати было - вообще не обращал внимание каким протоколом идёт скачивание... Как в каком downloader'е, но без тонн рекламы.
Ну конечно опций не богато было ни в загружайке ни в почтовике. Минимализм...
|
|
|
|4.53, rvs2016 (ok), 14:53, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Как в каком downloader'е, но без тонн рекламы.
Transmission нормально без рекламы качает.
|
|
|
|
|
|6.74, Аноним (-), 15:58, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
При том и того и другого можно настроить как на магниты так и на торентфайлы, будет не сильно хуже любой встроеной качалки.
|
|3.6, А (??), 09:34, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Торрент был, но только на скачивание и в принципе был повсеместно забанен
|
|
|
|4.14, Анони (?), 10:26, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну не повсеместно, не преувеличивай
Бухта как минимум работала, а это совсем не минимум)
|
|
|
|5.40, Аноним (-), 13:54, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Он так то магнитики не умел отродясь как и DHT, а на многих трекерах был забанен. Прикольное сочетание, но с таким не живут.
|
|
|
|4.75, Аноним (-), 15:59, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Эта штука вроде DE быть не собирается. Хотя если отфоркать хромось...
|
|3.31, Мад (?), 12:54, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
самое годное что было - пережатие картинок. на диалапе столько трафика экономила
|
|2.39, Аноним (-), 13:52, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Что за интерфейс в браузере? строка под url и поиск?
Ну так здорово же, когда поиск это поиск а строка ввода это строка ввода. И вообще, выглядит как браузер для людей, а не биороботов как мазила и хромой.
|
|
|
|2.47, Аноним (47), 14:08, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Огласи список бровзеров которые не требуют выделение память в режиме WX.
Otter + QTWebKit корректно работает с памятью. Для многих это основное требование для бровзеров.
|
|1.5, Аноним (5), 09:33, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Заголовок окна, панель меню, статусбар - бесполезные полосы, съедающие вертикальное пространство, которое могло бы уйти на отображение веб-страницы.
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 09:47, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>вертикальное пространство
Просто поверни монитор на 90 градусов.
|
|
|
|3.68, mihael1ex (ok), 15:44, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто нужен монитор с соотношением сторон 3:2. Но сейчас даже 16:10 не очень много в продаже, а те которые есть, напорядок дороже стоят...
|
|2.9, Аноним (9), 09:50, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
Комментарии на опеннете - бесполезные полосы, съедающие вертикальное пространство, которое могло бы уйти на отображение веб-страницы.
|
|
|
|
|
|4.37, Аноним (-), 13:51, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Простаранственно-временной парадокс прямо, портал в параллельные миры.
|
|2.15, Аноним (15), 10:48, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Строка состояния действительно полезная штука, не понимаю, зачем её из того же огнялиса выпилили.
|
|2.17, Аноним (17), 11:29, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Тебе страницу всё равно вертикально крутить так и так сейчас все веб-дизайны - ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.18, Аноним (18), 11:55, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
А зачем вы беспрерывно в настройки лезете ? Порнуху что ли там впихнули ?
|
|
|
|4.26, Аноним (26), 12:25, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там в строке доступ к печати, журналу, закладкам. Все это удобно.
|
|4.50, Аноним (17), 14:26, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Глупый ты, тиктокер. Но один раз (но всего один) на твой глупый вопрос отвечу: У тебя в браузере там в меню спрятаны даже такие банальности, как "открыть новое окно" и "открыть приватное/инкогнито окно". Это не говоря, про всякие закладки/истории/печати и прочее. И даже zoom т сохранить страницу. И они там, чтобы по ним кликать. И, ты не поверишь, по ним кликают (причём - большинство).
|
|
|
|5.52, Тот_Самый_Анонимус (?), 14:47, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тебе, как умному тиктокеру, следует знать про горячие клавиши. Иначе ты ТРАТИШЬ ВРЕМЯ, вместо того, чтобы трындеть на опеннете. Хотя ты и без них ТРАТИШЬ ВРЕМЯ!!!!1111 чтобы тут трындеть.
|
|5.54, Аноним (5), 15:03, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> "открыть новое окно" и "открыть приватное/инкогнито окно"
> даже zoom
У меня в Edge в "бутербродном меню" это самые первые пункты. Zoom - это вообще Ctrl+скролл.
> закладки/истории
Кнопки слева от адресной строки.
> печати
> сохранить страницу
В контекстном меню и по Ctrl+P, Ctrl+S.
> причём - большинство
Приведешь статистику или пустобрех?
|
|
|
|6.73, Аноним (-), 15:56, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Твой эдж это вообще глубокий заглот сразу штукам трем мегакорпораций, где толпа ушлых менеджеров сделает зашибись. Свинарь тоже делает поросятам зашибись, холодец и колбаска пользуются спросом.
|
|
|
|3.43, Аноним (-), 13:55, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Типа строки ввода урлов. Ходить на топ5 того что гуглчик и мозила покажут и хватит с вас веба
|
|1.8, Аноним (78), 09:48, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
До сих пор не пойму, почему по ОЗУ браузеры стали проигрывать потенциально такому же открытию контента отдельными прогами на ОС? Почему открывая видео в браузере, он в разы проигрывает тому же MPV?
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 09:58, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Teams в браузере памяти жрёт меньше, чем само приложение Teams.
|
|
|
|3.44, Аноним (-), 13:57, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
если это про мелкосакс - вебмакаки что в браузере что в приложении однохренствены
|
|2.13, Аноним (13), 10:11, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Простите, а когда оно выигрывало? Или вы только современные электроно-отбросы видели?
|
|
|
|3.27, Аноним (10), 12:29, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
VS Code, например, память еле еле нюхает, а тоже, если не ошибаюсь, электрон.
|
|
|
|4.59, Аноним (-), 15:35, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это смотря с чем его сравнивать. Оно продует по жору только какому-нибудь эклипсу, хотя по возможностям скорее ближе к kate и programmer's notepad'у.
|
|1.16, Аноним (16), 11:11, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
а какие сейчас требования то для сборки?
1.0.2 требовал qtwebkit-opensource-src 5.212 и на дистрибутивах до 2018 года без бубна не собирался
|
|1.19, _dz (?), 11:58, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Что-то слишком много вертикального пространства сожрано под менюшки и информационные панели. В 12-й Опере всё было не настолько плохо.
|
|
|
|
|
|3.57, Аноним (57), 15:31, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Модульная архитектура, позволяющая использовать разные браузерные движки (поддерживаются QtWebKit и QtWebEngine/Blink)
Все верно сказано, собирайте с QtWebKit и ни мозилы ни хромого ни памяти в WX.
|
|1.23, Аноним (23), 12:24, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
До вменяемого рабочего браузера допилится только лет через сто. Такими темпами. Хотя нет..., не допилится.
|
|
|
|2.33, VladSh (?), 12:59, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Да, потому что основная масса коммитов - ничего не значащая перестановка строк и обновления года копирайта.
|
|
|
|3.45, Аноним (-), 14:00, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это лучше чем перестановка гуя с ног на голову во имя луны, замена иконок, снос настроек, впихивание телеметрии и какие там еще прелести я забыл. Вон, посмотрите на новости про мозилу. Что ни новость - 50 минусов, юзеры чувствуют себя обделаными. Зачем такие изменения нужны? Может, нехай помрет уже такое? И хромой с собой может забрать.
А, в отличие от хромого и лиса это даже еще и скомпилить относительно реально. За тех двух лучше не браться если вы не энтерпрайз с билдфермой и тимой кодеров.
|
|1.32, Аноним (32), 12:57, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Есть же Vivaldi от разработчиков оригинальной Opera, которые преследуют ту же цель в плане интерфейса. Только движок на базе Хромиума.
|
|
|
|2.66, Аноним (-), 15:42, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Страшнее хрома с лисой не получится, в соседней новости корпозила рассуждает "как бы вас всех паниковскому продать, купить и перепродать еще раз, безпалева".
|
|1.48, Аноним (47), 14:12, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Модульная архитектура, позволяющая использовать разные браузерные движки (поддерживаются QtWebKit и QtWebEngine/Blink)
А почему в Gentoo начиная с otter-1.0.2 выкинули USE webkit?
Если собирать с webengine оно память требует в WX и в пацанячих сборках не работает.
|
|
|
|
|
|3.61, Аноним (57), 15:36, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А у меня на WebKit.
Qtwebengine от хромого тянет JIT и выделяет память в WX.
Новые технологии? Сидеть в интернете с памятью в режиме RWX?
Да с вас лошар трусы сняли и раком голые *опы в инеты выставили!
Ты только верь в ынтерпрайз и его новые технологии.
|
|
|
|4.77, Аноним (-), 16:01, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты термины различай, это - пони. Его - в хвост и в гриву, между прочим!
|
|3.64, Аноним (-), 15:40, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Устаревшие технологии и всё такое.
Без телеметрии и жора 2 гигов на пустую вкладку, безобразие. И что за технология которая не имеет поняш в хвост и гриву, как можно?!
|
|
|
|2.62, Аноним (-), 15:37, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А зачем оно с QML? Чтобы тормозить и тонну памяти жрать этой скриптотой? Хром и мозилла и без них уже есть, берите, пользуйтесь. Зачем вам еще одна скриптятина, как js только поторомозней и похуже? :)
|
|
|
|3.65, Аноним (60), 15:41, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Чтобы тормозить и тонну памяти жрать этой скриптотой?
Видно мнение эксперта, разбирающегося в вопросе. Qml не требует много памяти (немного требуют .so-шки), рендерится на порядок быстрее виджетов, выглядит отлично везде, если не нанимать дизайнеров (потому что товарищи из гугла давно придумали самые более лудший Material Design).
|
|
|
|4.69, Аноним (-), 15:50, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
QML так то тормозная штука, в сравнении с тем же жыэсом который в бразуере всяко есть. И как по мне если что-то нормально выглядит, это заслуга кутей, а не какой-то из прослоек позволяющей немного кутей и скриптомакакам. И вообще, должен быть хоть 1 нормальный браузер? А то будет как мозила, где скриптомакаки выжили всех нормальных кодеров и теперь в основном ломают интерфейс, портят настройки да придумывают как пользователей рекламерам слить повыгоднее. Зачем еще один такой? Заодно скриптомакаки изгадили билдссистему настолько что можно спятить до того как лис или хром сбилдить. Им в их энтерпрайзе роботы собирают, а если вы не это и не можете парк серверов выделить - suxx to be you.
|
|
|
|5.72, Аноним (60), 15:53, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
обожаю экспертов. есть ещё чего сказать, кроме как объединять Qml и js в единое понятие?
|
|
|
|6.79, Аноним (79), 16:48, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
QML требует JIT для скорости, но это, WX и не безопасно. Ебылды пока QML в бинарь без JIT не компилят. А без JIT или компиляции ваш QML тормозная жидкость.
|
|2.63, Аноним (57), 15:39, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем тебе в бровзере QML? Чтобы вирусы писать? JIT - гадость притянуть?
|
|
|
|3.67, Аноним (60), 15:42, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
лишь бы не на тормознутых виджетах, которые хоть через qt5ct, хоть через что GTK-темы не поддерживают, а в qml протянуть 4 цвета системной темы не проблема
|
|
|
|4.70, Аноним (-), 15:51, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С какого б рожна у кутя нативные виджеты стали тормознее скриптоты, которая IIRC даже без JIT'а?
|
|
|
|5.71, Аноним (60), 15:52, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
с какого рожна qml стал скриптотой (напоминаю, не 2012 на дворе) и софтварно рендерится?
|