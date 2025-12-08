Выпуск файловой системы Bcachefs 1.33.0

|
Фонтимос (?), 19:31, 08/12/2025
> И снежинок этих вертел
кто кого вертел не понятно:
> Проведена подготовка кода к переходу на использование языка Rust
Аноним (24), 20:13, 08/12/2025
>> И снежинок этих вертел
> кто кого вертел не понятно:
>> Проведена подготовка кода к переходу на использование языка Rust
Ты бы лучше дальше процитировал. 2500 гото было, КАРЛ??!
Не фанат Линуса, но начинаю понимать за что он его не взлюбил..
Аноним (53), 21:08, 08/12/2025
> кто кого вертел не понятно:
Да сам себя он повертел случайно. Или закономерно. Впрочем какая разница. Главное что повертел, при том конкретно так.
Xo (?), 20:09, 08/12/2025
Эту фс с постоянными крупными изменениями в коде можно относить в статус бета/разработки. Почему он так рано влетел в ядро непонятно.
Аноним (5), 19:37, 08/12/2025
ФС теперь есть, RedoxOS дождаться бы. осталось крысу на Rust и можно уйти от СИтишки шизов
Аноним (53), 21:10, 08/12/2025
> ФС теперь есть, RedoxOS дождаться бы. осталось крысу на Rust и можно
> уйти от СИтишки шизов
Да, и писать еще - из servo. Если конечно вы надеетесь столько прожить, чтоб увидеть эту пору прекрасную...
Аноним (6), 19:37, 08/12/2025
Судя по всему раз не в ведре, то решил на раст перевести, польза проекту.
нах. (?), 20:41, 08/12/2025
> глядя на changelog, её ещё 10 лет нельзя использовать будет
как будто через 10 станет можно?
С другой стороны - ну а минусы, минусы-то какие?!
онанист (?), 19:43, 08/12/2025
|+2 +/–
Проведена подготовка кода к переходу на использование языка Rust. Число используемых в коде операций goto сокращено с 2500 до 600.
он чо, с бейсика переходит?
А (??), 20:42, 08/12/2025
> С сей. Там это идиоматика для обработки ошибок инициализации.
в ядре уже лет 10 не применяют в новом коде
Аноним (-), 21:22, 08/12/2025
> Там это идиоматика для обработки ошибок инициализации.
Там это лютый 6ыdloкодинг, который критиковали еще 50+ лет назад.
Для типичного си погромиста - самое оно))
Аноним (10), 19:48, 08/12/2025
> Проведена подготовка кода к переходу на использование языка Rust.
Вовремя выкинули из ядра.
myster (ok), 20:09, 08/12/2025
Это временно. Из lore.kernel.org рассылки никто не выгонял, а анонс именно там.
Аноним (11), 19:50, 08/12/2025
Кто-нибудь может внятно объяснить чем эта фс принципиально отличается от btrfs и зачем нужен ещё один велосипед? Вообще ситуация с файловыми системами в линуксе удивительная -- столько разных фс и ни одной нормальной. Либо примитивная архаика, либо кривые и вечно недоделанные поделия с идиотским управлением наподобие btrfs. При том что есть zfs. Тоже не подарок, но хотя бы задумка хорошая. Казалось бы, возьми её за образец и сделай то же самое, только лучше, с учётом всех недостатков... Но нет, всех куда-то тянет не в ту сторону... Чем-то это напоминает бесконечные извращение майкрософта с несчастным меню "пуск".
Аноним (14), 19:57, 08/12/2025
И в чем ZFS "нормальная"?
Она ломается каждая актуализация ядро.
При каждая актуализация ZFS соществует риск потерь...
Она работает нормально только на Солярис...
нах. (?), 20:29, 08/12/2025
может. Но разработч...вредители на зарплате от ibm нарочно запрещают это делать.
Без всяких технических причин - "патамушта магу!"
Аноним (-), 21:01, 08/12/2025
> Ещё одно доказательство ущербности лицензии GPL, которая не может
> нормально линковаться с кодом для Солярис
Вы так говорите, как будто к вам прикатил Торвальдс на бэхе, его жена-каратистка использовала вас для отработки приемов, и пообещала еще и дочку на вас потренировать если Linux не поюзаете.
Не, не было такого? Ну так и не используйте Linux, кто ж вас заставляет то...
Аноним (11), 20:13, 08/12/2025
> И в чем ZFS "нормальная"?
Относительно логичным управлением.
> Она ломается каждая актуализация ядро
В смысле "ломается"? У меня ничего не ломается. Другое дело что она тормозная словно ленивец какой-то, и своп нормально не работает (помимо прочего).
Аноним (53), 21:04, 08/12/2025
> В смысле "ломается"? У меня ничего не ломается.
А у вон тех гентушников зато - вполне. Окзалось что нынче модно релизы новых фич тестировать прям на юзерях, активировав новые фичи по дефолту.
> Другое дело что она тормозная словно ленивец какой-то,
А с фига ли античному блочному дизайну наподобии *никсной классики быстрым быть?
> и своп нормально не работает (помимо прочего).
А также управление памятью, пдумаешь мелочи какие...
Xo (?), 20:13, 08/12/2025
Ещё одна особь вышедшая из криокамеры нулевых... Твой нтфс даже на глаз работает медленней чем любая Линукс фс.
Аноним (11), 20:19, 08/12/2025
Ну это ложь. Я как-то испытывал разные ФС и ntfs была где-то на уровне ext4.
Аноним (53), 21:05, 08/12/2025
> Ещё одна особь вышедшая из криокамеры нулевых... Твой нтфс даже на
> глаз работает медленней чем любая Линукс фс.
Я как-то билданул один и тот же проект в винде - а потом - накатил убунту, с сидюка который Шатлворт любезно прислал. Что такое? Тот же проект разика в 3 быстрее билдится? Так я и перешел на линух. Что я, Маклауд чтоли?
Аноним (17), 20:21, 08/12/2025
> Либо примитивная архаика, либо кривые и вечно недоделанные поделия с идиотским управлением наподобие btrfs.
Ну видишь - в линуксе выбор есть. В винде же просто примитивная архаика ntfs.
нах. (?), 20:28, 08/12/2025
> Кто-нибудь может внятно объяснить чем эта фс принципиально отличается от btrfs
1. это единственная layered fs в линуксе.
нет, бырбрысь не layered, l2arc в zfs это l2arc(advanced или adaptive replacement cache) а не fs и работает он через одно место (by design, понять и простить - у того сана для которого придумали - память измерялась в _мегабайтах_).
2. в ней есть шанс увидеть работающий EC (но етанеточна...но ты можешь помочь автору. Код не выглядит совсем уж ушлепским)
3. и минусы - чтоб ему не мешать, мы не договаривались (но он у нас гепеле поэтому мешать ему будут более сложными способами чем zfs)
> Вообще ситуация с файловыми системами в линуксе удивительная -- столько разных фс и ни
> одной нормальной.
да нормальная там ntfs3g, не наговаривай. Еще через пять лет французик выйдет из анабиоза, и может junctions починит. А пока и так сойдет.
> Тоже не подарок, но хотя бы задумка хорошая. Казалось бы, возьми её за образец и сделай
> то же самое, только лучше
для этого надо было не заборостроительный заканчивать. Там - математических дисеров минимум парочка за той фс.
Аноним (19), 20:08, 08/12/2025
> По производительности Bcachefs опережает Btrfs и другие ФС на базе механизма Copy-on-Write, и демонстрирует скорость работы, близкую к Ext4 и XFS.
Пруфпики будут? В прошлых новостях анон кидал ссылки на похороникс, нет там никакого "опережает".
Аноним (-), 21:13, 08/12/2025
> В прошлых новостях анон кидал ссылки на похороникс, нет там никакого "опережает".
- Официант, подите сюда!
- Да, что такое?
- Что это за фигня у меня в чеке написана: "прокатило - $50"?!
- Ну значит не прокатило :(((
Вот как-то так, да.
myster (ok), 20:13, 08/12/2025
Кcтати, в Linux ядре есть автономный модуль bcache и никто его выпиливать не собирается и угадайте кто мейнтейнер, тоже Кент.
Я использую bcache SSD кэширование для быстрого доступа к NAS HDD, супер тема.
Xo (?), 20:21, 08/12/2025
Да там просто так много модулей, что никто не заметил отмененного "вора".
нах. (?), 20:32, 08/12/2025
В отличие от ранее доступного режима "rebalance", механизм "reconcile" позволяет выполнить ребалансировку не только данных (например, реплицирование нескольких копий на разные накопители),
э... шито?! Т.е. волшебная звездолетная фесе при добавлении второго диска в зеркало - не переносила туда копии метаданных, они так и оставались валяться на одном-единственном?
Дайте угадаю - идея взята из бырбырбрысь и у той все точно так же?
morphe (?), 21:00, 08/12/2025
> э... шито?! Т.е. волшебная звездолетная фесе при добавлении второго диска в зеркало - не переносила туда копии метаданных, они так и оставались валяться на одном-единственном?
А кто-то переносит какие-то данные сразу после добавления диска?
Что ZFS требует resilver, что btrfs ребаланс
> Дайте угадаю - идея взята из бырбырбрысь и у той все точно так же?
У btrfs rebalance все данные приводит в соответствие с профилем, профили у данных и метаданных могут быть разные, но по дефолту для raid данных профиль метаданных тоже raid
Аноним (63), 21:25, 08/12/2025
> В отличие от ранее доступного режима "rebalance", механизм "reconcile" позволяет
> выполнить ребалансировку не только данных (например, реплицирование нескольких
> копий на разные накопители), но и метаданных в ФС (например, для переноса
> метаданных после добавления в пул дополнительного накопителя)
Ну может новость просто так написана, но из неё следует, что раньше, старый ребаланс не ребалансил метаданные, а зато вот новый научился.
Аноним (-), 20:47, 08/12/2025
>Проведена подготовка кода к переходу на использование языка Rust
Ой-ой, парень не туда поворачивает. Одерните его пацаны!
Аноним (56), 21:15, 08/12/2025
> Проведена подготовка кода к переходу на использование языка Rust.
Неужели появится хотя бы одна недырявая ФС???
> Число используемых в коде операций goto сокращено с 2500 до 600.
ТипиkAл сишечка))
> задействован макрос DARRAY(),
> Для обработки ошибок задействован макрос try(), заимствованный из Rust.
Ну надо же.
Аноним (62), 21:22, 08/12/2025
> недырявая ФС???
Это та самая, которую выпилили из ядра из-за ненормального сопровождающего?
12yoexpert (ok), 21:24, 08/12/2025
> представил выпуск
просто отрезать язык и повесить возле памятника Пушкину. мол, смотри, Шурик, до чего мы докатились
|