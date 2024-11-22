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Автора BcacheFS временно отстранили от разработки ядра Linux из-за нарушения кодекса поведения

22.11.2024 10:53

Кент Оверстрит (Kent Overstreet), разработчик ФС Bcachefs, сообщил, что будущее развиваемой им файловой системы в ядре под вопросом из-за действий комитета, отвечающего за соблюдение кодекса поведения в сообществе разработчиков (CoC Committee). Линус Торвальдс отказался принимать очередной набор исправлений к Bcachefs в состав ветки ядра 6.13, сославшись на наличие претензий со стороны комитета CoC.

За несколько дней до этого, в документы, регламентирующие активность, связанную с кодексом поведения, было внесено изменение, вводящее возможность блокировки разработчика, в случае нарушения кодекса поведения и несогласия урегулировать конфликт по предложенному комитетом CoC сценарию. Новая редакция правил в случае отказа принести публичные извинения вводит возможность выставления "бана", на какое-то время блокирующего приём патчей и pull-запросов, а также исключающего нарушителя кодекса из обсуждений в сообществе путём блокирования доступа к почтовой рассылке и сервисам kernel.org.

С внесением изменений в кодекс поведения согласились Линус Торвальдс, Грег Кроа-Хартман (ответственный за стабильные ветки ядра), Мигель Охеда (Rust-for-Linux), Дэйв Хансен (сопровождающий подсистему mm из Intel), Джонатан Корбет (LWN), Стивен Ростедт (Red Hat), Дэн Вильямс (Intel), Теодор Цо (ext4) и Константин Рябцев (администратор Kernel.org). Блокировка может осуществляться на время, не превышающее цикл разработки новой ветки ядра (примерно 2 месяца). В качестве условий снятия блокировки комитет CoC может потребовать от нарушителя принесения публичного извинения. Решение о блокировке принимается комитетом CoC при согласии 2/3 участников голосования.

Блокировка Кента Оверстрита связана с оскорбительным выражением "Get your head examined. And get the fuck out of here with this shit.", высказанным в ходе дискуссии с Михалом Хочко (Michal Hocko), одним из разработчиков системы распределения памяти в ядре. Оскорбление заметили члены комитета CoC и попросили принести публичное извинение, на что Кент ответил отказом, посчитав недопустимым поднятие личных дел на публику и заявив, что они c Михалом уже решили этот вопрос в личном порядке. Кент также упомянул оставившие неприятный осадок уговоры с упоминанием необходимости поддержать имидж сообщества, но, по мнению Кента, продиктованные желанием сохранить привлекательность участия в проекте корпораций.

Кент подробно описал историю и своё видение конфликта, а также раскритиковал навязывание комитетом CoC рафинированного общения в сообществе, которое, по его мнению, нарушает сложившуюся инженерную культуру. Cпоры обычно возникают между людьми, глубоко заботящимися о своей работе, но имеющими разные точки зрения. В ходе горячих споров разработчики могут не сдержать свои эмоции и накричать друг на друга, но это принимаемый участниками рабочий процесс, который в итоге приводит к нахождению эффективного решения и движению проекта вперёд.

Сдерживание жарких споров, по мнению Кента, приводит к появлению культуры пренебрежения, отбивающей желание взаимодействовать с другими, и превращающей разработку в клуб для избранных, вместо сохранения сообщества, в котором каждый может принять участие и высказать своё мнение. Работа инженеров сводится к тому, чтобы решать сложные проблемы, а не избегать их, в этом контексте подавление споров при их зарождении является вредной практикой.

По наблюдению Кента, жаркие споры обычно возникают, когда разработчики хотят докопаться до сути и пытаются решить технически интересные проблемы. Даже если спорщики не могут договориться между собой, находится третье лицо, которое оценив ситуацию со стороны, способно решить проблему, учтя доводы, представленными разными сторонами спора.

Кент признаёт, что не сдержался, пытаясь привести технические доводы, но получив в ответ формальные отговорки и не желание углубляться в детали. Отмечается, что конфликт с сопровождающим подсистему управления памятью (mm) зародился ещё год назад, когда сопровождающий отказался принимать изменение, необходимое для реализации легковесного механизма профилирования операций выделения памяти. Для работы механизма требовалось добавить макро-обвязки над функциями выделения памяти и сопровождающий отклонил их, опасаясь, что они могут негативно повлиять на производительность.

Спустя год ситуация повторилась при попытке добиться изменения, связанного с обработкой ошибок в файловых системах - сопровождающий подсистему mm опять отклонил изменение, на этот раз сославшись на возможное влияние на безопасность. По мнению Кента, сопровождающий не пожелал углубиться в детали и выслушать аргументы других разработчиков, согласившихся с необходимостью изменения, а ограничился лишь поверхностными суждениями (изменение было связано с принятием исключения, допускавшего обработку некоторых ошибок выделение памяти при выставленном режиме GFP_NOFAIL, запрещающем внешнюю обработку ошибок в критических секциях, таких как обработки транзакции журналирования в ФС, что приводит к принудительному завершению процесса, даже в ситуации, когда ошибку можно было обработать).

Кент также упомянул, что члены комитета CoC тоже не лишены эмоциональных выпадов, например, один из его участников при обсуждении в кулуарах на конференции позволял себе вполне оскорбительные выражения (назвал других разработчиков "asshole"). Такое поведение при личном общении на конференции не более приемлемо, чем в списке рассылки, и получается, что сторонники кодекса пытаются навязать другим правила, которые нарушают сами.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.opennet.ru/openfor...)
  2. OpenNews: Линус Торвальдс снова недоволен коммитами в Bcachefs
  3. OpenNews: Линус Торвальдс начал сожалеть, что принял Bcachefs в ядро Linux
  4. OpenNews: В состав ядра Linux 5.8 приняты рекомендации по инклюзивной терминологии
  5. OpenNews: Руководство Perl приостановило работу команды, следящей за соблюдением кодекса поведения
  6. OpenNews: Один из ключевых разработчиков Python отстранён на три месяца из-за нарушения кодекса поведения
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62276-bcachefs
Ключевые слова: bcachefs, coc, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:57, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Внезапно, адекватный выпад Кента.
     
     
  • 2.8, Air (?), 11:05, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Всмысле адекватный? Когда это жаркие споры с матами и оскорблениями помогали решать проблемы?
    Наоборот, если тебя помоями облили ты займешь принципиальную позицию к человеку и не будешь даже пытаться сотрудничать с ним.
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 11:07, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Когда это жаркие споры с матами и оскорблениями помогали решать проблемы?

    Не согласен. После матов, споров и оскорблений, NVidia таки запилили годные драйверы.

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:10, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открытые?
     
     
  • 5.19, Аноним (-), 11:11, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему тебя это волнует, открытые они или закрытые? Будешь в одиночку аудит миллиардов строк кода делать?
     
  • 4.28, Аноним (28), 11:15, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее чтобы языковые модели обучать
     
  • 4.71, Аноним (71), 12:01, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько лет прошло после оскорбления и до открытых драйверов? Вы действительно уверены, что из-за такой чуши стали писать открытые драйверы?
     
  • 3.46, Аноним (46), 11:34, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там не жаркие споры с матами и оскорблениями, а попытка пробить глухую стену непонимания. Почитай их переписку.
     
  • 3.54, Аноним (54), 11:46, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Когда это жаркие споры с матами и оскорблениями помогали решать проблемы?

    Всегда! Только так и можно решать проблемы.

     
  • 3.72, Аноним (71), 12:01, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, мало кто тебя здесь поддержит.
     

  • 1.4, Аноним (14), 11:02, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    После высказываний в стиле "я финский" всё это как-то смешно звучит. Двойные стандарты такие двойные.
     
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 11:05, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто девушку платит - то её и танцует.
     
     
  • 3.13, Аноним (14), 11:09, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю этот товарищ не бесплатно работал, так что твой аргумент ну такое себе.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:05, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот что кок животворящий делает. Ни с кем не считаешься и хамишь в рассылке, тебя посылают подальше. Для сравнения, TempleOS тоже написана в одиночку, видимо, по схожей причине. Туда и дорога, не считаете? Теперь остаётся Линуса выпнуть по схожим мотивам.
     
     
  • 2.18, Аноним (14), 11:11, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там у них каста неприкасаемых. Им можно хамить и оскорблять.
     
  • 2.36, Шарп (ok), 11:20, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ни с кем не считаешься и хамишь в рассылке, тебя посылают подальше.

    Линуса пошлют или это другое?

     
     
  • 3.59, Аноним (59), 11:50, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Члена элиты пошлют?
     
  • 2.68, Аноним (68), 11:58, 22/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, Аноним (-), 11:06, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Замечательным примером может служить параллель с мышами, где грызуны, будучи полностью обеспечены всем необходимым, от скуки начинают проявлять аутоагрессию, поедая сами себя.
     
     
  • 2.56, Аноним (54), 11:48, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Результаты эксперимента  «Вселенная 25» (англ. Universe 25) давно уже опровергнуты.
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:07, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    корпорации все больше и больше контроллируют разработку. если раньше через деньги и своих разработчиков, то теперь пытаются навязать свое мнение и остальным.

    коготок увяз - всей птичке пропасть

     
  • 1.17, prokoudine (ok), 11:10, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > "Get your head examined. And get the fuck out of here with this shit."
    >
    > Our duties are to the community, to our users, to fostering and preserving a working engineering culture that the world looks to and relies on.
    >
    > Being too heavy handed is bad because it discourages people from engaging, and it encourages a culture of dismissiveness

    О б-же, очередной снежинке не дали вести себя как м*даку, теперь снежинка строит теории космического масштаба про инженерную культуру. Что могло пойти не так?

     
     
  • 2.22, Аноним (14), 11:12, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линусу значит можно, а другим нельзя?
     
     
  • 3.24, prokoudine (ok), 11:14, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линусу тоже не надо бы. Вся наблюдаемая фигня в профессиональной среде совершенно справедливо считается неприемлемой.
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 11:40, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Финишу можно всё. Ибо проект - собственный Финиша.
     
  • 4.61, Герострат (?), 11:52, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот когда "бы" станет реальностью - тогда и надевайте белое пальто, а то получается типичное западное лицемерие, когда некоторые животные равнее и стрелочка не поворачивается.
     
  • 2.63, Аноним (59), 11:53, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снежинка - это Michal.
     
     
  • 3.74, Аноним (-), 12:02, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Снежинка - это Michal.

    Да вроде бы нет. Это же не он пожаловался в коммитет.

    Вот то что ему пофиг, он не хочет разбираться в изменениях и ограничивается формальными отписками... то это просто не профессионально, но не "снежинка"

     

  • 1.27, ijuij (?), 11:15, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Linux kernel разрушается на наших глазах.
     
     
  • 2.53, Аноним (50), 11:45, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зато Финиш реабилитировался. Последние 2 деяния явно под признаки ксенофобии не подпадают.
     
  • 2.57, Аноним (54), 11:49, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше в illumos контрибутьте.
     

  • 1.34, Шарп (ok), 11:19, 22/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.37, Василий Пупов (?), 11:24, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А раньше говорили "болтовня ничего не стоит, покажите код"...
     
     
  • 2.42, Аноним (41), 11:28, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом средний палец показывали. Что характерно линусу за палец ничего. А сабжевому челу за меньшее бан.
     
     
  • 3.64, Аноним (-), 11:55, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А потом средний палец показывали. Что характерно линусу за палец ничего.

    Разве?
    Мне казалось он именно после этого пошел "на отдых".
    А потом извинялся типа "мне нужно быть мягче"

    > А сабжевому челу за меньшее бан.

    Модеры не всегда адекватные.
    Даже тут иногда случается)


     
  • 2.49, Аноним (50), 11:40, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Финиш же показал. Код.
     

  • 1.44, Аноним (44), 11:32, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть свой репозиторий с патчами заводит и ведет. Кому нужно, добавят. Aufs не входит в состав ядра, но легко добавляется ручками.
     
  • 1.48, Аноним (50), 11:38, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мемуары.
    Том 1. Just for fun. Как денег не хотел.
    Том 2. I am finish. Как денег захотел.
     
     
  • 2.65, Аноним (59), 11:55, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Том 1. Just for fun. Как денег не хотел.

    Был студентом, на обеспечении папы. логично.

    >Том 2. I am finish. Как денег захотел.

    Перестал быть студентом на обеспечении папы. логично.

     

  • 1.55, Аноним (55), 11:47, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Блокировка может осуществляться на время, не превышающее цикл разработки новой ветки ядра (примерно 2 месяца)

    Через 2 месяца ждем истерику Линуса о накопившемся слишком большом количестве патчей, которые ему влом ревьюить.

    На самом деле Кент молодец, сразу видно творческую личность, такие и двигают технологии вперед, несмотря на сложности во взаимоотношениях с окружением.

     
  • 1.60, Аноним (60), 11:50, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И кто вообще догадался назвать эту хрень коком? Они же все англоговорящие, не китайцы.
     
     
  • 2.66, Аноним (59), 11:56, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те, у кого нет.
     
  • 2.70, Аноним (-), 12:01, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И кто вообще догадался назвать эту хрень коком?

    Code of Conduct - это, кажется, впервые амерская армия применила.

    > Они же все англоговорящие, не китайцы.

    У армейцев довольно специфический юмор.
    Хотя это потом много где обыгрывалось, например в Футураме - там был "Code of Conduct for Cannibalism"


     

  • 1.62, Аноним (-), 11:53, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > С внесением ... согласились ... Мигель Охеда (Rust-for-Linux)

    А разве он не свалил?

    > Оскорбление заметили члены комитета CoC
    > заявив, что они c Михалом уже решили этот вопрос в личном порядке.

    Т.е. Michal Hocko было на это как-то пофиг - поговорили и забыли, но нашлись вахтеры, которые решили это все вывалить в публичное пространство?

    Да они просто гении решения конфликтных ситуаций!

     
     
  • 2.73, Аноним (73), 12:02, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А разве он не свалил?

    Нет, ушёл Wedson Almeida Filho https://www.opennet.ru/61819

     

  • 1.67, iPony129412 (?), 11:57, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    CoC суров, но это — CoC.
     
  • 1.69, xsignal (ok), 11:58, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "сославшись на наличие претензий со стороны комитета CoC"
    Фигасе, в ядре уже своя полиция нравов появилась...
     

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