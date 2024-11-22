Автора BcacheFS временно отстранили от разработки ядра Linux из-за нарушения кодекса поведения

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|2.8, Air (?), 11:05, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Всмысле адекватный? Когда это жаркие споры с матами и оскорблениями помогали решать проблемы?
Наоборот, если тебя помоями облили ты займешь принципиальную позицию к человеку и не будешь даже пытаться сотрудничать с ним.
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|3.10, Аноним (-), 11:07, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Когда это жаркие споры с матами и оскорблениями помогали решать проблемы?
Не согласен. После матов, споров и оскорблений, NVidia таки запилили годные драйверы.
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|5.19, Аноним (-), 11:11, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему тебя это волнует, открытые они или закрытые? Будешь в одиночку аудит миллиардов строк кода делать?
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|4.71, Аноним (71), 12:01, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сколько лет прошло после оскорбления и до открытых драйверов? Вы действительно уверены, что из-за такой чуши стали писать открытые драйверы?
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|3.46, Аноним (46), 11:34, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там не жаркие споры с матами и оскорблениями, а попытка пробить глухую стену непонимания. Почитай их переписку.
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|3.54, Аноним (54), 11:46, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Когда это жаркие споры с матами и оскорблениями помогали решать проблемы?
Всегда! Только так и можно решать проблемы.
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|1.4, Аноним (14), 11:02, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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После высказываний в стиле "я финский" всё это как-то смешно звучит. Двойные стандарты такие двойные.
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|3.13, Аноним (14), 11:09, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я думаю этот товарищ не бесплатно работал, так что твой аргумент ну такое себе.
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|1.6, Аноним (6), 11:05, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот что кок животворящий делает. Ни с кем не считаешься и хамишь в рассылке, тебя посылают подальше. Для сравнения, TempleOS тоже написана в одиночку, видимо, по схожей причине. Туда и дорога, не считаете? Теперь остаётся Линуса выпнуть по схожим мотивам.
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|2.36, Шарп (ok), 11:20, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ни с кем не считаешься и хамишь в рассылке, тебя посылают подальше.
Линуса пошлют или это другое?
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|1.9, Аноним (-), 11:06, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Замечательным примером может служить параллель с мышами, где грызуны, будучи полностью обеспечены всем необходимым, от скуки начинают проявлять аутоагрессию, поедая сами себя.
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|2.56, Аноним (54), 11:48, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Результаты эксперимента «Вселенная 25» (англ. Universe 25) давно уже опровергнуты.
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|1.11, Аноним (11), 11:07, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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корпорации все больше и больше контроллируют разработку. если раньше через деньги и своих разработчиков, то теперь пытаются навязать свое мнение и остальным.
коготок увяз - всей птичке пропасть
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|1.17, prokoudine (ok), 11:10, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> "Get your head examined. And get the fuck out of here with this shit."
>
> Our duties are to the community, to our users, to fostering and preserving a working engineering culture that the world looks to and relies on.
>
> Being too heavy handed is bad because it discourages people from engaging, and it encourages a culture of dismissiveness
О б-же, очередной снежинке не дали вести себя как м*даку, теперь снежинка строит теории космического масштаба про инженерную культуру. Что могло пойти не так?
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|3.24, prokoudine (ok), 11:14, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линусу тоже не надо бы. Вся наблюдаемая фигня в профессиональной среде совершенно справедливо считается неприемлемой.
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|4.61, Герострат (?), 11:52, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот когда "бы" станет реальностью - тогда и надевайте белое пальто, а то получается типичное западное лицемерие, когда некоторые животные равнее и стрелочка не поворачивается.
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|3.74, Аноним (-), 12:02, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Снежинка - это Michal.
Да вроде бы нет. Это же не он пожаловался в коммитет.
Вот то что ему пофиг, он не хочет разбираться в изменениях и ограничивается формальными отписками... то это просто не профессионально, но не "снежинка"
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|2.53, Аноним (50), 11:45, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зато Финиш реабилитировался. Последние 2 деяния явно под признаки ксенофобии не подпадают.
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|2.42, Аноним (41), 11:28, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А потом средний палец показывали. Что характерно линусу за палец ничего. А сабжевому челу за меньшее бан.
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|3.64, Аноним (-), 11:55, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А потом средний палец показывали. Что характерно линусу за палец ничего.
Разве?
Мне казалось он именно после этого пошел "на отдых".
А потом извинялся типа "мне нужно быть мягче"
> А сабжевому челу за меньшее бан.
Модеры не всегда адекватные.
Даже тут иногда случается)
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|1.44, Аноним (44), 11:32, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пусть свой репозиторий с патчами заводит и ведет. Кому нужно, добавят. Aufs не входит в состав ядра, но легко добавляется ручками.
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|1.48, Аноним (50), 11:38, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мемуары.
Том 1. Just for fun. Как денег не хотел.
Том 2. I am finish. Как денег захотел.
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|2.65, Аноним (59), 11:55, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Том 1. Just for fun. Как денег не хотел.
Был студентом, на обеспечении папы. логично.
>Том 2. I am finish. Как денег захотел.
Перестал быть студентом на обеспечении папы. логично.
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|1.55, Аноним (55), 11:47, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Блокировка может осуществляться на время, не превышающее цикл разработки новой ветки ядра (примерно 2 месяца)
Через 2 месяца ждем истерику Линуса о накопившемся слишком большом количестве патчей, которые ему влом ревьюить.
На самом деле Кент молодец, сразу видно творческую личность, такие и двигают технологии вперед, несмотря на сложности во взаимоотношениях с окружением.
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|1.60, Аноним (60), 11:50, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И кто вообще догадался назвать эту хрень коком? Они же все англоговорящие, не китайцы.
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|2.70, Аноним (-), 12:01, 22/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И кто вообще догадался назвать эту хрень коком?
Code of Conduct - это, кажется, впервые амерская армия применила.
> Они же все англоговорящие, не китайцы.
У армейцев довольно специфический юмор.
Хотя это потом много где обыгрывалось, например в Футураме - там был "Code of Conduct for Cannibalism"
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|1.62, Аноним (-), 11:53, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> С внесением ... согласились ... Мигель Охеда (Rust-for-Linux)
А разве он не свалил?
> Оскорбление заметили члены комитета CoC
> заявив, что они c Михалом уже решили этот вопрос в личном порядке.
Т.е. Michal Hocko было на это как-то пофиг - поговорили и забыли, но нашлись вахтеры, которые решили это все вывалить в публичное пространство?
Да они просто гении решения конфликтных ситуаций!
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|1.69, xsignal (ok), 11:58, 22/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"сославшись на наличие претензий со стороны комитета CoC"
Фигасе, в ядре уже своя полиция нравов появилась...
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