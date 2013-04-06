Выпуск браузера Pale Moon 33.9.0

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 33.9.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, сохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

Основные изменения:

В CSS реализованы ключевые слова revert и clip.

Добавлена поддержка сокращённой формы записи свойства overflow, что решило проблемы с прокруткой на некоторых сайтах.

Реализована CSS-функция color-mix.

В CSS добавлена поддержка синтаксиса "@supports(selector(<complex selector>))".

Добавлена поддержка каскадных слоёв CSS (@layer).

Добавлена частичная поддержка CSS clip-path:<geometry-box>.

Добавлены CSS-свойства "overflow-inline" и "overflow-block".

Добавлены CSS-псевдоклассы ":autofill" и ":focus-visible".

В CSS реализован медиазапрос "prefers-reduced-motion".

Предложена минимальная версия API VisualViewport.

Улучшена поддержка HTTP-заголовка "X-Content-Type-Options: nosniff".

Обработка конструктора TypedArray приведена к соответствию спецификации ECMAScript.

Добавлена поддержка FFmpeg 7.0 и libavcodec 61.

Дополнительно отмечается, что проект Pale Moon ввёл в строй собственные общедоступные DNS-резолверы 5.189.164.139 и 80.255.7.132, а также NTP-сервер time.palemoon.org для синхронизации точного времени. Заявлено, что в данных сервисах не сохраняются логи и не цензурируются запросы.



