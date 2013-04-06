Выпуск браузера Pale Moon 33.9.0

|
|2.32, Аноним (32), 00:41, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Когда были проблемы с доступом на сайты вроде Twitch из-за сертов Pale Moon хорошо выручал.
|2.33, Аноним (33), 01:33, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>постоянно им пользовался
Постоянно им пользовался, кстати мне нравится больше чем Firefox, пока не стал тормозить интерфейс при просмотре Youtube.
Нравилось что то в этом браузере, какое то ощущение что делают для людей. Чтоли. Ничего лишнего. Просто браузер который делает все то что нужно пользователю Firefox, но потребляет меньше ресурсов.
Возвращаться конечно я не собираюсь.
|2.18, Dzen Python (ok), 21:58, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Кто-то из белых людей вообще пользуется чатгопотой?
Разве это не удел школьников и всяких книггеров?
|4.40, Аноним (-), 02:42, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Белые люди как раз без проблем пользуются.
Белые люди юзают Грок от Илона Маска, а ЧатГПТ это для чёрных и прочих цветных.
|3.34, Аноним (33), 01:34, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Кто-то из белых людей вообще пользуется чатгопотой?
Возможно им пользуешься ты, при Поиске в Google.
|1.10, зомбированный (?), 20:36, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets - не поддерживает, а как тогда Pale Moon предоставляет широкие возможности кастомизации ?
|2.35, Аноним (33), 01:35, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Пираточка
Не Palemoon в этом плане нормальный,
Но отсталый он.
Сейчас.
На фоне трендов.
|1.16, Аноним (16), 21:14, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> Введены в строй собственные общедоступные DNS-резолверы 5.189.164.139 и 80.255.7.132, а также NTP-сервер time.palemoon.org
Зачем? Почему не использовать системные?
|2.25, Фрол (?), 23:03, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
лол
смех смехом но 15 лет назад имел удовольствие отловить одного такого гаврика
поверх ping свой тисипи написал и думал, что самый хитрый.
заодно понял что сб не зря хлеб ест.
яхез присел он или нет но зная наших юристов как минимум нервы ему помотали
|2.28, Аноним (28), 00:07, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Простите, но я даже не знаю что тут ответить. А системные это какие?
|1.20, Аноним (20), 22:31, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
А пдф то зачем выкинули? Просмотрщик пдф это вообще чуть ли самая важная составляющая любого нормального браузера, после самого браузера. Как они хотят чтобы их пользователи без пдф инет-то серфили? Ни документацию не посмотришь, ничего.
|3.24, Аноним (11), 22:59, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Так вроде и для воспроизведения видео есть специальные программы.
И для звука. И для картинок.
Да и текст не обязательно в браузере смотреть.
|1.22, Аноним (-), 22:47, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> В CSS реализованы ключевые слова
revert - привет из 2020, всего 5 лет пришлось ждать
clip - а этот уже успели депрекейтнуть)))
> также NTP-сервер time.palemoon.org
Пришло время собирать пользовательские данные :)
|3.29, OpenEcho (?), 00:08, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Прямо интересно стало, какие данные можно собрать через NTP.
Количество юзеров ?
|3.38, Аноним (37), 02:33, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Данные ещё ладно, а вот открутить кому-нибудь время назад чтобы истекший сертификат биткоин-биржи подсунуть — тут без ntp никак.
|1.27, анон (?), 23:43, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
как же он люто тормозит, кто им пользуется интересно, видимо посетители каких-то очень простых сайтов, зашёл на ютую и на дзен - адские торсоза, будто у меня pentium 4 и 2 гига оперативы
|2.36, Аноним (33), 01:36, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>как же он люто тормозит, кто им пользуется интересно
Это да, это интерфейс у него тормозит на тяжелых сайтах.
Я на слабом ноутбуке, когда пользовался, даже перешел на более тяжелые Браузеры, потому как больше потребляют, но не тормозят.
Что то с движком интерфейса у него.
Из за этого.
|1.39, Аноним (-), 02:37, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Автор специально отказался от XP, чтобы браузер не ассоциировался со старым железом. В противном случае спонсоры могли бы не захотеть выделять гранты, стипендии и другие приятности.
И поступок его был необдуманным. Спонсоры так и не нашлись, а большая часть людей ушла, тех, кто пользовался им именно из-за XP.
|2.44, Аноним (44), 04:16, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Если он через десять лет не помрёт (и сайт не помрёт), уверен, в комментах будет плач по удалённой поддержке XP (или тогда уже всё-таки о семёрке?).
|