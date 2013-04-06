The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск браузера Pale Moon 33.9.0

24.09.2025 19:52

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 33.9.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, сохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

Основные изменения:

  • В CSS реализованы ключевые слова revert и clip.
  • Добавлена поддержка сокращённой формы записи свойства overflow, что решило проблемы с прокруткой на некоторых сайтах.
  • Реализована CSS-функция color-mix.
  • В CSS добавлена поддержка синтаксиса "@supports(selector(<complex selector>))".
  • Добавлена поддержка каскадных слоёв CSS (@layer).
  • Добавлена частичная поддержка CSS clip-path:<geometry-box>.
  • Добавлены CSS-свойства "overflow-inline" и "overflow-block".
  • Добавлены CSS-псевдоклассы ":autofill" и ":focus-visible".
  • В CSS реализован медиазапрос "prefers-reduced-motion".
  • Предложена минимальная версия API VisualViewport.
  • Улучшена поддержка HTTP-заголовка "X-Content-Type-Options: nosniff".
  • Обработка конструктора TypedArray приведена к соответствию спецификации ECMAScript.
  • Добавлена поддержка FFmpeg 7.0 и libavcodec 61.

Дополнительно отмечается, что проект Pale Moon ввёл в строй собственные общедоступные DNS-резолверы 5.189.164.139 и 80.255.7.132, а также NTP-сервер time.palemoon.org для синхронизации точного времени. Заявлено, что в данных сервисах не сохраняются логи и не цензурируются запросы.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузеров Pale Moon 33.7.0 и Firefox 137.0.1
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 33.6.0
  4. OpenNews: В Pale Moon планируют повысить требования к CPU в готовых сборках
  5. OpenNews: Проект Pale Moon добился прекращения разработки браузера Mypal
  6. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63937-palemoon
Ключевые слова: palemoon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:59, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Оно живо
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:02, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_browser_engines
     

  • 1.3, зомбированный (?), 20:04, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    постоянно им пользовался, пока они не отказались от ХР - зря они так...
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:37, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Девять лет назад, алё.
     
  • 2.13, Аноним (13), 20:47, 24/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.32, Аноним (32), 00:41, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда были проблемы с доступом на сайты вроде Twitch из-за сертов Pale Moon хорошо выручал.
     
  • 2.33, Аноним (33), 01:33, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >постоянно им пользовался

    Постоянно им пользовался, кстати мне нравится больше чем Firefox, пока не стал тормозить интерфейс при просмотре Youtube.

    Нравилось что то в этом браузере, какое то ощущение что делают для людей. Чтоли. Ничего лишнего. Просто браузер который делает все то что нужно пользователю Firefox, но потребляет меньше ресурсов.

    Возвращаться конечно я не собираюсь.

     

  • 1.4, Fracta1L (ok), 20:06, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня одного в сабже не работает чатгпт?
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 20:07, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что пишет ?
     
     
  • 3.9, Васян (?), 20:34, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ----- Что пишет ?

    Наверно пишет что не работает... :)

     
  • 3.14, Fracta1L (ok), 20:56, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего, просто пустой экран.
     
  • 2.18, Dzen Python (ok), 21:58, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто-то из белых людей вообще пользуется чатгопотой?
    Разве это не удел школьников и всяких книггеров?
     
     
  • 3.23, Аноним (11), 22:57, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Белые люди как раз без проблем пользуются.
     
     
  • 4.40, Аноним (-), 02:42, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Белые люди как раз без проблем пользуются.

    Белые люди юзают Грок от Илона Маска, а ЧатГПТ это для чёрных и прочих цветных.

     
  • 3.34, Аноним (33), 01:34, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кто-то из белых людей вообще пользуется чатгопотой?

    Возможно им пользуешься ты, при Поиске в Google.

     
     
  • 4.41, Аноним (-), 02:43, 25/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.42, Аноним (-), 02:44, 25/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, зомбированный (?), 20:36, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets - не поддерживает, а как тогда Pale Moon предоставляет широкие возможности кастомизации ?
     

  • 1.12, Commet (?), 20:38, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Пираточка от васяна со свежими троянами подоспела
     
     
  • 2.15, An (??), 21:02, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Пруф?
     
  • 2.35, Аноним (33), 01:35, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Пираточка

    Не Palemoon в этом плане нормальный,
    Но отсталый он.
    Сейчас.
    На фоне трендов.

     

  • 1.16, Аноним (16), 21:14, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Введены в строй собственные общедоступные DNS-резолверы 5.189.164.139 и 80.255.7.132, а также NTP-сервер time.palemoon.org

    Зачем? Почему не использовать системные?

     
     
  • 2.17, зомбированный (?), 21:38, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чтобы твой трафик прослушивать...
     
  • 2.25, Фрол (?), 23:03, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лол

    смех смехом но 15 лет назад имел удовольствие отловить одного такого гаврика

    поверх ping свой тисипи написал и думал, что самый хитрый.

    заодно понял что сб не зря хлеб ест.

    яхез присел он или нет но зная наших юристов как минимум нервы ему помотали

     
  • 2.28, Аноним (28), 00:07, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простите, но я даже не знаю что тут ответить. А системные это какие?
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 00:25, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну как же, кто же их не знает: 8.8.8.8, 8.8.4.4  ;)
     
  • 3.37, Аноним (37), 02:30, 25/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.43, Аноним (-), 02:46, 25/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.20, Аноним (20), 22:31, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А пдф то зачем выкинули? Просмотрщик пдф это вообще чуть ли самая важная составляющая любого нормального браузера, после самого браузера. Как они хотят чтобы их пользователи без пдф инет-то серфили? Ни документацию не посмотришь, ничего.
     
     
  • 2.21, Я (??), 22:41, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Atril для кого придумали?
     
     
  • 3.24, Аноним (11), 22:59, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вроде и для воспроизведения видео есть специальные программы.
    И для звука. И для картинок.
    Да и текст не обязательно в браузере смотреть.
     
  • 2.30, Аноним (31), 00:21, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А FTP ?
     

  • 1.22, Аноним (-), 22:47, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В CSS реализованы ключевые слова

    revert - привет из 2020, всего 5 лет пришлось ждать
    clip - а этот уже успели депрекейтнуть)))

    > также NTP-сервер time.palemoon.org

    Пришло время собирать пользовательские данные :)

     
     
  • 2.26, Аноним (11), 23:05, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прямо интересно стало, какие данные можно собрать через NTP.
     
     
  • 3.29, OpenEcho (?), 00:08, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Прямо интересно стало, какие данные можно собрать через NTP.

    Количество юзеров ?

     
  • 3.38, Аноним (37), 02:33, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Данные ещё ладно, а вот открутить кому-нибудь время назад чтобы истекший сертификат биткоин-биржи подсунуть — тут без ntp никак.
     

  • 1.27, анон (?), 23:43, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    как же он люто тормозит, кто им пользуется интересно, видимо посетители каких-то очень простых сайтов, зашёл на ютую и на дзен - адские торсоза, будто у меня pentium 4 и 2 гига оперативы
     
     
  • 2.36, Аноним (33), 01:36, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >как же он люто тормозит, кто им пользуется интересно

    Это да, это интерфейс у него тормозит на тяжелых сайтах.
    Я на слабом ноутбуке, когда пользовался, даже перешел на более тяжелые Браузеры, потому как больше потребляют, но не тормозят.
    Что то с движком интерфейса у него.
    Из за этого.

     

  • 1.39, Аноним (-), 02:37, 25/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор специально отказался от XP, чтобы браузер не ассоциировался со старым железом. В противном случае спонсоры могли бы не захотеть выделять гранты, стипендии и другие приятности.

    И поступок его был необдуманным. Спонсоры так и не нашлись, а большая часть людей ушла, тех, кто пользовался им именно из-за XP.

     
     
  • 2.44, Аноним (44), 04:16, 25/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если он через десять лет не помрёт (и сайт не помрёт), уверен, в комментах будет плач по удалённой поддержке XP (или тогда уже всё-таки о семёрке?).
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру