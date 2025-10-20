Выпуск браузерного движка Servo 0.0.1

Опубликован первый отдельный выпуск браузерного движка Servo, написанного на языке Rust. До сих пор проектом формировались только ночные сборки. В примечании к выпуску отмечено только то, что по функциональности он аналогичен ночной сборке от 19 октября, для которой проведено дополнительное ручное тестирование. Выпуск также ознаменовал начало формирования сборок для систем Apple с macOS на базе процессоров с архитектурой ARM. Готовые сборки предоставлены для Linux, Android, macOS и Windows.

Движок изначально развивался компанией Mozilla, но затем перешёл под покровительство организации Linux Foundation. Servo отличается поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц, распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model) и задействованием предоставляемых языком Rust механизмов безопасного программирования. Servo изначально создан с поддержкой разбиения кода DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. В Firefox уже интегрированы некоторые части Servo, такие как многопоточный CSS-движок и система отрисовки WebRender. На базе Servo развивается демонстрационный браузер ServoShell.



