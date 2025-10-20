The OpenNET Project / Index page

Выпуск браузерного движка Servo 0.0.1

20.10.2025 14:06

Опубликован первый отдельный выпуск браузерного движка Servo, написанного на языке Rust. До сих пор проектом формировались только ночные сборки. В примечании к выпуску отмечено только то, что по функциональности он аналогичен ночной сборке от 19 октября, для которой проведено дополнительное ручное тестирование. Выпуск также ознаменовал начало формирования сборок для систем Apple с macOS на базе процессоров с архитектурой ARM. Готовые сборки предоставлены для Linux, Android, macOS и Windows.

Движок изначально развивался компанией Mozilla, но затем перешёл под покровительство организации Linux Foundation. Servo отличается поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц, распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model) и задействованием предоставляемых языком Rust механизмов безопасного программирования. Servo изначально создан с поддержкой разбиения кода DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. В Firefox уже интегрированы некоторые части Servo, такие как многопоточный CSS-движок и система отрисовки WebRender. На базе Servo развивается демонстрационный браузер ServoShell.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64083-servo
Ключевые слова: servo, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:12, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    То что они неготовому движку присвоили версию совершенно не значит что он готов.  
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:13, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где написано, что он готов?
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 14:15, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В заголовке, раз выпустили с версией значит готов.
     
     
  • 4.5, Аноним (1), 14:15, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Только он не готов, потому что на расте не бывает ничего готового.
     
  • 4.8, Аноним (2), 14:20, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Версия 0.0.1 не наводит на размышления?
     
     
  • 5.10, 12yoexpert (ok), 14:32, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в мире раст это считается готовым и стабильным, и теперь никто не сможет говорить, что на расте не написано ничего полезного (с)
     
  • 5.12, Аноним (1), 14:38, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Что им мешало последние 15 лет выставить 0.0.1 и что изменилось? Я даже отвечу ничего не изменилось он такой же сырой.
     
     
  • 6.27, Аноним (2), 15:39, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А при чем тут это, изначальный вопрос был: "где написано, что он готов"?
     
  • 6.28, Аноним (28), 15:40, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это, как раз, пример того, как на Раст писали. Именно писали, а не переписывали. Потому, что переписывать было не с чего.
     
  • 2.17, Жироватт (ok), 14:45, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, зато теперь можно активнее клянчить донатики - теперь не как на технодемку с мозиллиным кодом, как на РАННИЙ ДОСТУП!
     
     
  • 3.23, Аноним (1), 14:58, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вопросов больше не имею.
     

  • 1.3, Аноним (1), 14:14, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Единственное применение это порофлить и запустить этот движкок в нормальном браузере через wasm и запустить там вебстраницу.
     
     
  • 2.15, Жироватт (ok), 14:43, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, стой. А как же основное - собственно ради чего его и писали - притаскивать ссылку на него в комментарии, чтобы показать этим, как там их, ну этим, которые отродья диавола и сцотоны, ну, дидам, точно, вспомнил, дидам - что и не нём можно написать что-то сложнее хеллуворлда?
     

  • 1.6, Доктор Альба (?), 14:16, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лидером по прежнему будет Blink (который в Chromium).
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:19, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Обычная история: бесперспективный движок компания выбрасывает на мороз в данном случае это Mozilla его подхватывает LF, спустя некоторое время про него все забывают.
     
     
  • 2.11, 12yoexpert (ok), 14:33, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    при чём тут Line Feed?
     
     
  • 3.13, Аноним (1), 14:40, 20/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.26, Аноним (28), 15:37, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчики Servo протягивают бумагу ;)
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:25, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Увидели новости успеха Ladybird и началась тряска. Хотя, учитывая, что verso, который должен был делать браузер поверх серво, сдулся, то интересно какие планы дальше. Но до момента кроссплатформенного вебвью для tauri и ему подобных хотелось бы дожить.
     
     
  • 2.18, Жироватт (ok), 14:48, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее просто решили попиарится к началу штатовского финансового года.
    В этом мире вообще все просто, если за каждым действием видеть желаемый результат.

     

  • 1.14, Жироватт (ok), 14:41, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кхе-кхе.
    А этот движок как сильно защищает меня от уязвимостей в памяти...?
    Кхе-кхе.
     
     
  • 2.16, Аноним (1), 14:45, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да
     
  • 2.21, Аноним (-), 14:50, 20/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 3.22, Жироватт (ok), 14:53, 20/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.19, Аноним (28), 14:48, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Движок с сервоприводом ;)
     
     
  • 2.20, Жироватт (ok), 14:50, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хммм...
    Кстати, вот тебе идея для имени браузерного движка на чистом хаскелль - fisto!
     

  • 1.24, Аноним (24), 15:04, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    servo$ ./servo
    ./servo: error while loading shared libraries: libgstplay-1.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory

    УГ

     
     
  • 2.25, eugener (ok), 15:24, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте установить gstreamer.
     
     
  • 3.29, Аноним (24), 15:43, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да это понятно, только зачем servo зависит от gstreamer? а ещё от libwebrtc
    видимо rust-ffmpeg и webrtc-rs они не осилили или не успели
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 16:03, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему они должны были реализовывать мультимедию именно через ffmpeg, а не через gstreamer?
     

  • 1.31, Аноним (31), 16:05, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Собаки лаят, корован идет.

    Уже четверть нативного кода в Firefox написано на Rust (25% на Rust, 25% на C и 50% на C++).

     

