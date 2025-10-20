Выпуск браузерного движка Servo 0.0.1

|
1.1, Аноним (1), 14:12, 20/10/2025
+2
То что они неготовому движку присвоили версию совершенно не значит что он готов.
4.5, Аноним (1), 14:15, 20/10/2025
+3
|
Только он не готов, потому что на расте не бывает ничего готового.
5.10, 12yoexpert (ok), 14:32, 20/10/2025
|+/–
|
в мире раст это считается готовым и стабильным, и теперь никто не сможет говорить, что на расте не написано ничего полезного (с)
5.12, Аноним (1), 14:38, 20/10/2025
+4
|
Что им мешало последние 15 лет выставить 0.0.1 и что изменилось? Я даже отвечу ничего не изменилось он такой же сырой.
6.27, Аноним (2), 15:39, 20/10/2025
+1
А при чем тут это, изначальный вопрос был: "где написано, что он готов"?
6.28, Аноним (28), 15:40, 20/10/2025
|+/–
Вот это, как раз, пример того, как на Раст писали. Именно писали, а не переписывали. Потому, что переписывать было не с чего.
2.17, Жироватт (ok), 14:45, 20/10/2025
+1
|
Ну, зато теперь можно активнее клянчить донатики - теперь не как на технодемку с мозиллиным кодом, как на РАННИЙ ДОСТУП!
1.3, Аноним (1), 14:14, 20/10/2025
+2
Единственное применение это порофлить и запустить этот движкок в нормальном браузере через wasm и запустить там вебстраницу.
2.15, Жироватт (ok), 14:43, 20/10/2025
|+/–
Так, стой. А как же основное - собственно ради чего его и писали - притаскивать ссылку на него в комментарии, чтобы показать этим, как там их, ну этим, которые отродья диавола и сцотоны, ну, дидам, точно, вспомнил, дидам - что и не нём можно написать что-то сложнее хеллуворлда?
1.7, Аноним (7), 14:19, 20/10/2025
–1
Обычная история: бесперспективный движок компания выбрасывает на мороз в данном случае это Mozilla его подхватывает LF, спустя некоторое время про него все забывают.
1.9, Аноним (9), 14:25, 20/10/2025
+1
|
Увидели новости успеха Ladybird и началась тряска. Хотя, учитывая, что verso, который должен был делать браузер поверх серво, сдулся, то интересно какие планы дальше. Но до момента кроссплатформенного вебвью для tauri и ему подобных хотелось бы дожить.
2.18, Жироватт (ok), 14:48, 20/10/2025
|+/–
Скорее просто решили попиарится к началу штатовского финансового года.
В этом мире вообще все просто, если за каждым действием видеть желаемый результат.
1.14, Жироватт (ok), 14:41, 20/10/2025
+1
Кхе-кхе.
А этот движок как сильно защищает меня от уязвимостей в памяти...?
Кхе-кхе.
2.20, Жироватт (ok), 14:50, 20/10/2025
|+/–
Хммм...
Кстати, вот тебе идея для имени браузерного движка на чистом хаскелль - fisto!
1.24, Аноним (24), 15:04, 20/10/2025
|+/–
servo$ ./servo
./servo: error while loading shared libraries: libgstplay-1.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
УГ
3.29, Аноним (24), 15:43, 20/10/2025
|+/–
да это понятно, только зачем servo зависит от gstreamer? а ещё от libwebrtc
видимо rust-ffmpeg и webrtc-rs они не осилили или не успели
4.30, Аноним (30), 16:03, 20/10/2025
|+/–
Почему они должны были реализовывать мультимедию именно через ffmpeg, а не через gstreamer?
1.31, Аноним (31), 16:05, 20/10/2025
|+/–
Собаки лаят, корован идет.
Уже четверть нативного кода в Firefox написано на Rust (25% на Rust, 25% на C и 50% на C++).
|