Инициатива по избавлению браузерного движка Servo от привязки к Mozilla SpiderMonkey

4.24 , ryoken ( ok ), 13:42, 15/04/2024
> А вот интересно, пробовал ли кто-нить написать браузер, к-й запускается прям из

> UEFI без операционки? Там хватает костылей просто для того, чтоб он вообще работало. Графический драйвер потребует графическую среду, соответственно. На примере DooM-Efi можно сказать, что завелось оно ровно на 1-м ноуте Dell :D.

4.25 , Аноним ( 25 ), 13:44, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чушь не неси - UEFI и есть опреационка.

Написать рендер https+css под это не проблема. Проблема с JS и мультимедиа. Тупо устройства не инициализированы. Возьми lynx и ему подобные и с некоторыми, не сложными, ухищрениями оно там полетит

5.29 , Бывалый Смузихлёб ( ok ), 13:58, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Его даже под макось не могут сделать по-человечески. Предлагают всякие мак-порты и вообще хз что, сделанное на основе линкса, а то ещё и подразумевающее питоновские поделия для опенГЛ и даже фильтра рекламы в качестве первоочередных зависимостей

Куда уж там уефи. Кстати, а пихон со всем своим обвесом на уефи встанет ?) Ещё забавнее то, что он и под вендой так себе работал( запускался но не открыл ни одной ссылки ). Мне было лень разбираться с проблемой, тем более, что всё остальное работало, посему, тупо выкинул.

При всей его якобы минимальности, проблем с ним, вероятно, даже больше чем с обычным браузером нормально отображающим страницы

4.27 , Зазнайка ( ? ), 13:48, 15/04/2024
У меня дежа-ву: и по тезису и по вопросу…

4.30 , Карлос Сношайтилис ( ok ), 14:00, 15/04/2024
Да там особых проблем нет, просто надо будет написать прослойки между протоколами uefi и браузером. Дело простое, но очень муторное, кто этим будет заниматься и, главное, зачем? Гораздо проще запустить Линукс и показать браузер в монопольном режиме.

4.46 , Аноним ( 45 ), 15:09, 15/04/2024
>А вот интересно, пробовал ли кто-нить написать браузер, к-й запускается прям из UEFI без операционки? Думаю, systemd-browserd это более реально.