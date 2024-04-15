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Инициатива по избавлению браузерного движка Servo от привязки к Mozilla SpiderMonkey

15.04.2024 11:34

Разработчики браузерного движка Servo представили инициативу по усилению модульности и уходу от использования низкоуровневых API JavaScript-движка SpiderMonkey, развиваемого компанией Mozilla и применяемого в Servo для обеспечения поддержки JavaScript и WebAssembly. В дальнейшем Servo планируют перевести на более высокоуровневый API и слой абстракций для взаимодействия с JavaScript-движками, что даст возможность избавиться от небезопасных прямых обращений к коду SpiderMonkey, выполняемых в блоках unsafe. В отдалённой перспективе изменение позволит уйти от жёсткой привязи к SpiderMonkey и обеспечить поддержку других движков JavaScript и WebAssembly, таких как используемый в Chrome движок V8.

Проект Servo написан на языке Rust и отличается поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц, распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model) и задействованием предоставляемых языком Rust механизмов безопасного программирования. Проект Servo изначально развивался компанией Mozilla, но затем перешёл под покровительство организации Linux Foundation. Servo изначально создан с поддержкой разбиения кода DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. В Firefox уже интегрированы некоторые части Servo, такие как многопоточный CSS-движок и система отрисовки WebRender.

  1. Главная ссылка к новости (https://servo.org/blog/2024/04...)
  2. OpenNews: Проект по интеграции с Qt web-движка Servo, развиваемого на языке Rust
  3. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.42.0 и обновление проекта Servo
  4. OpenNews: Разработка браузерного движка Servo переведена в организацию Linux Foundation Europe
  5. OpenNews: Возобновлена активная разработка браузерного движка Servo
  6. OpenNews: Представлен браузерный движок Kosmonaut, написанный на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60994-servo
Ключевые слова: servo, rust, spidermonkey, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (65) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:49, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Самый выдающийся долгострой на расте.
     
     
  • 2.3, Советский инженер (ok), 11:57, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Самый выдающийся долгострой на расте.

    под крылом Linux Foundation

     
     
  • 3.36, Австрийский художник (?), 14:33, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > под крылом Linux Foundation

    Шарага, которая вкладывает в ядро всего 3% дохода, а остальное идёт на левацко-террористические трансгендерные конторы, ну удачи чё.

     
     
  • 4.67, Аноним (-), 16:40, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно Адя!
    Лучше бы они вкладывались в лысые правацкие конторки типа любителей душить змею в штатах или любителей "пучков" в европе.
    Вот тогда бы зажили?!
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:59, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то в нем все же есть. В Кеды вот проталкивают его тоже.
     
     
  • 3.8, ryoken (ok), 12:33, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это будет меньше чем qtwebengine собираться?
     
     
  • 4.15, куку (?), 12:53, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно будет быстрее и безопаснее работать на мощной встройке, бортовых интерактивных системах и терминалах, т.е. туда, куда суждено идти Qt со своим QML, а не эти QtWidgets и Frameworks.
     
  • 4.16, Аноним (16), 12:54, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в кедах сейчос флакон. Обновляется раз в два года по праздникам. Servo уж более прогрессивнее будет.
     
     
  • 5.17, ryoken (ok), 12:59, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну в кедах сейчос флакон. Обновляется раз в два года по праздникам.

    Флакон - да, а вот Qtwebengine - куда чаще. Т.к. я простой гентоюзер, то вижу его пересборку раз в месяц примерно, а это часа 1,5-2 :).

     
  • 4.19, Аноним (4), 13:03, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     
  • 3.45, Аноним (45), 15:03, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В Кеды вот проталкивают его тоже.

    Где, кто сказал?

     
     
  • 4.60, Аноним (4), 15:51, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60961
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:51, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какой ещё выдающийся. Это просто обычный среднестатистический провал.
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:00, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты вообще понимаешь, что браузеры сейчас -- это одни из самых сложных программ на планете? Без всякой иронии. Причем написать свой браузер оказалось не под силу даже Микрософту. Если им удастся переписать движок -- это реально будет выдающееся достижение.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:19, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот интересно, пробовал ли кто-нить написать браузер, к-й запускается прям из UEFI без операционки?
     
     
  • 4.24, ryoken (ok), 13:42, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот интересно, пробовал ли кто-нить написать браузер, к-й запускается прям из
    > UEFI без операционки?

    Там хватает костылей просто для того, чтоб он вообще работало. Графический драйвер потребует графическую среду, соответственно. На примере DooM-Efi можно сказать, что завелось оно ровно на 1-м ноуте Dell :D.

     
  • 4.25, Аноним (25), 13:44, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чушь не неси - UEFI и есть опреационка.
    Написать рендер https+css под это не проблема. Проблема с JS и мультимедиа. Тупо устройства не инициализированы.

    Возьми lynx и ему подобные и с некоторыми, не сложными, ухищрениями оно там полетит

     
     
  • 5.29, Бывалый Смузихлёб (ok), 13:58, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его даже под макось не могут сделать по-человечески. Предлагают всякие мак-порты и вообще хз что, сделанное на основе линкса, а то ещё и подразумевающее питоновские поделия для опенГЛ и даже фильтра рекламы в качестве первоочередных зависимостей
    Куда уж там уефи. Кстати, а пихон со всем своим обвесом на уефи встанет ?)

    Ещё забавнее то, что он и под вендой так себе работал( запускался но не открыл ни одной ссылки ). Мне было лень разбираться с проблемой, тем более, что всё остальное работало, посему, тупо выкинул.
    При всей его якобы минимальности, проблем с ним, вероятно, даже больше чем с обычным браузером нормально отображающим страницы

     
  • 4.27, Зазнайка (?), 13:48, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня дежа-ву: и по тезису и по вопросу…
     
  • 4.30, Карлос Сношайтилис (ok), 14:00, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да там особых проблем нет, просто надо будет написать прослойки между протоколами uefi и браузером.

    Дело простое, но очень муторное, кто этим будет заниматься и, главное, зачем?

    Гораздо проще запустить Линукс и показать браузер в монопольном режиме.

     
  • 4.46, Аноним (45), 15:09, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А вот интересно, пробовал ли кто-нить написать браузер, к-й запускается прям из UEFI без операционки?

    Думаю, systemd-browserd это более реально.

     
  • 3.37, Австрийский художник (?), 14:36, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > написать свой браузер оказалось не под силу даже Микрософту

    Чего это вдруг? Насколько я помню Осёл закопал Netscape, а лет 5 назад Edge (на своём движке), был лучшим браузером в мире.

     
     
  • 4.47, Аноним (45), 15:12, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего же виндузятники этим Edge на своём движке не пользовались, а педпочитали Хромого?
     
     
  • 5.61, Аноним (4), 15:54, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У МС мутный был магазин с дополнениями в том числе и к Едж, у Чрома лучше.
     
  • 4.50, Аноним (22), 15:15, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > был лучшим браузером в мире.

    Такой прекрасный был браузер, что променяли его на скин для хромиума

     
  • 4.54, _kp (ok), 15:27, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том Edge, что на своём движке, до сих пор вспоминаю, что  вместо сохранения страницы предлагалось открыть её в Internet Explorer, который в свою очередь являлся скачивалкой браузера...
    В итоге Edge на движке Хрома.;)
     
     
  • 5.58, Аноним (58), 15:39, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том емнип работало сглаживание шрифтов, в целом не такой и плохой браузер был по сравнению с хромоногом. Сейчас, как я слышал, недавно уже прикрутили и к хромому ежу, но не проверял. Шрифты в хромом разъедают глаза, если у тебя не ретина вместо экрана и с ретиной просто жыр вместо шрифтов.
     
  • 4.59, Аноним (59), 15:44, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IE 5.5 для своего времени был прорывным, но на этом Microsoft остановился. А отстав на 10 лет, уже никогда не смогли догнать. По старой привычке неимоверными усилиями смогли сделать на костылях и подпорках что-то близкое к современному браузеру, но когда Гугл отказался поддерживать windows for ARM, а пользователи стали просить Хром (неудивительно), Microsoft взялся за портирование самостоятельно. Ознакомившись с исходниками Хрома, разрабы Microsoft подумали "ну и фигнёй же мы страдаем", выбросили свой код отфоркались от Хромиума.
     
  • 2.34, VladSh (?), 14:24, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Linux для десктопа разве не выдающийся долгострой, но кого это смущает? Собака лает, а караван идёт.
     
     
  • 3.49, Аноним (1), 15:15, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ХЗ о чем ты, я уже четверть века использую исключительно Linux на десктопе. А ты можешь попробовать Servo вместо лисы или хрома юзать, потом расскажешь об успехах.
     
  • 3.53, Аноним (53), 15:27, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Window еще больше долгострой для сервера...
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:56, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Servo с duktape 🤔
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:01, 15/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:31, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прочитал первый абзац, какая-то ерунда джаваскриптовая.
    На втором оказалось что на расте написано. Так это же отлично. Надо было сразу в заголовок выносить.
     
     
  • 2.13, Аноним (14), 12:50, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Уже выросло поколение фанатиков раста, которое не помнит серво и с чего всё начиналось.
     

  • 1.9, Аноним (22), 12:37, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Проект Servo написан на языке Rust

    вот от этого его и надо избавлять в первую очередь

     
     
  • 2.11, НяшМяш (ok), 12:48, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем этому миру ещё один кривой, глючный и полный дыреней движок?
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 13:12, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Та не-е-е-е... Он будет идеален - его же будут писАть Правильные Эксперты-Плюсовики с опеннета, которые уж точно знают как надо, а не эти гугловские/майкрософтовские "студенты-рукожопы", которые даже со всевозможными специализированными инструментами и техниками программирования вечно плодят дырени.
     
     
  • 4.55, Аноним (45), 15:30, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OK, Гугель перепишет на Carbon.
     

  • 1.12, КО (?), 12:50, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Чуваки пытаются из нехромиума очередной хромиум с костылями сляпать, лол
     
  • 1.21, Аноним (21), 13:17, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оптимизации движка SpiderMonkey (Firefox 118-121)
    https://spidermonkey.dev/blog/2023/11/27/newsletter-firefox-118-121.html
     
  • 1.23, Chromium (ok), 13:25, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В отдалённой перспективе изменение позволит уйти от жёсткой привязи к SpiderMonkey и обеспечить поддержку других движков JavaScript и WebAssembly, таких как используемый в Chrome движок V8.

    Окошко Овертона планомерно раскачивается. Скоро нам предложат лису на движке хрома.

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:48, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... или Хром на движке SpiderMonkey. Что было бы лучше, так как SpiderMonkey опережает v8 по производительности (а хромой код для DOM быстрее лисьего).
     
     
  • 3.62, Аноним (14), 15:57, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох уж эти сказочники.
     
  • 3.66, Аноним (66), 16:39, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > SpiderMonkey опережает v8 по производительности

    Где, на специально написанных синтетических тестах? Не следует путать время запуска с общим временем исполнения. Java вон тоже долго запускается, но после прогрева JIT он работает всего в полтора раза медленнее плюсов. С V8/JIT vs. всякие хипстерские "bun" ситуация та же.

     

  • 1.26, Аноним (26), 13:46, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >слой абстракций для взаимодействия с JavaScript-движками

    давно пора. Ибо неудобно для внедрения каждого движка в приложение для каждого свой код писать. Главное чтобы потом, как Keras, не свернули лавочку, перейдя эксклюзивно на v8, как keras выкинул все бэкэнды, кроме TensorFlow.

     
  • 1.31, Аноним (31), 14:07, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В последнее время о нём так много новостей, хотя проект давно в стагнации и со всей своей кривой архитектурой не может даже собраться при помощи cargo, что им пришлось аж придумывать python-проект для всех необходимых действий (сборка и тд)
     
     
  • 2.63, Аноним (14), 15:58, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ор с растовиков давняя традиция.
     

  • 1.32, Rev (?), 14:08, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, так это может открыть дорогу другим языкам вместо JS. Например заменить его на Lua :)
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 14:14, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем там язык? Заменить на ИИ, чтоб тот не только сам рендерил страницу, но и смотрел сам. А тебе даже с толчка слезать не надо, все нужные сайты просмотрят за тебя.
     
     
  • 3.51, Аноним (22), 15:18, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так что круто звучит. Сидишь на толчку, а ИИ за тебя новости читает, на опеннете комменты оставляет и т.д.
     
     
  • 4.65, Аноним (20), 16:30, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сидишь на толчку, а ИИ за тебя

    " - Стоп! Стоп! Вы что это... и к... и конфеты за меня есть будете?
      - Ага!
    ..." (ц) Вовка в тридевятом царстве

    Не будешь ты и на толчке сидеть. Потому что скрипач (мешки с костями) тогда станет не нужен.

     

  • 1.35, cheburnator9000 (ok), 14:30, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>> В дальнейшем Servo планируют перевести на более высокоуровневый API и слой абстракций для взаимодействия с JavaScript-движками, что даст возможность избавиться от небезопасных прямых обращений к коду SpiderMonkey, выполняемых в блоках unsafe.

    О да. И в этом весь rust. Наш код safe кричат они со слюной у рта, в то же самое время используют прослойку, которая содержит в себе весь unsafe код, который раньше был в main проекте. Но наш код то unsafe-free! Значит он безопасный!!!11 Как ты смеешь говорить плохое про rust?!?11

    Давайте писать прослойки абстракции на C++ с умными указателями для C библиотек, ведь тогда все эти си библиотеки станут безопасными! Ведь так? Или не так?

     
     
  • 2.38, Аноним (-), 14:40, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Или не так?

    Конечно не так.
    Мы не можем переписать весь дырявый код одномоментно.
    Поэтому переписываем по частям. А если дыра в сишном овнокоде - ну так это еще одна причина его переписать!

     
     
  • 3.39, cheburnator9000 (ok), 14:44, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Или не так?
    > Конечно не так.
    > Мы не можем переписать весь дырявый код одномоментно.
    > Поэтому переписываем по частям. А если дыра в сишном овнокоде - ну
    > так это еще одна причина его переписать!

    Что именно в данной новости авторы Servo собираются переписывать в SpiderMonkey (и возможном V8)? Ровном смысле ни_че_го. Они пишут прослойку, которая в свою очередь будет ровно также обмазана unsafe кодом. Каким иным способом кроме как unsafe блоками можно вызывать Си/С++ код?

     
     
  • 4.42, Аноним (-), 14:54, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Что именно в данной новости авторы Servo собираются переписывать в SpiderMonkey

    Они перепишут интерфейс обращения к SpiderMonkey, чтобы его можно было заменять на что-то другое, напр. на V8.
    Или на что-то новое. В том числе и по частям.

    > Они пишут прослойку, которая в свою очередь будет ровно также обмазана unsafe кодом.

    Разумеется! Оно же обращается к с/с++ кодам.

    > Каким иным способом кроме как unsafe блоками можно вызывать Си/С++ код?

    Никаким.

    Мне кажется ты немного недогоняешь зачем это делается.
    Попробуй, что ли, пройтись по ссылкам из новости
    servo.org/blog/2024/04/15/spidermonkey/
    github.com/servo/servo/wiki/Servo-and-SpiderMonkey-Report

     
  • 4.56, Аноним (53), 15:32, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Каким иным способом кроме как unsafe блоками можно вызывать Си/С++ код?

    Никаким, ведь любой C/C++ априори unsafe и safe быть не может by design.

    C в CVE - означает язык программирования (простите за каламбур).

     
  • 3.52, Аноним (22), 15:20, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем тут мы, т.е. вы? Ты ничего не пишешь, не примазывайся.
     

  • 1.43, Аноним (45), 15:01, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так пониаю, SpiderMonkey готовят выставить на мороз.
     
  • 1.44, Аноним (44), 15:02, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сложно ли привязать к сабжу интерфейс от КДЕ-ешного браузера?
     
     
  • 2.68, Аноним (66), 16:42, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совсем не сложно, там по сути просто убрать старый движок и прикрутить к нему сабж. Работы от силы на 5 минут.
     

  • 1.48, uis (??), 15:14, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сначала добавить ничего не делающий слой абстракции, а потом грохнуть свой движок жс. Гендиру Mozilla Corporation тоже яхта нужна.
     
     
  • 2.57, Аноним (53), 15:35, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сначала добавить ничего не делающий слой абстракции, а потом грохнуть свой движок жс.

    Так у них и нет своего движка ЖС, потому и движения к независимому API, иначе свой не получится написать.

    > Гендиру Mozilla Corporation тоже яхта нужна.

    А зачем Linux Foundation покупать яхту CEO какой-то мутной компании?

    Аналитика опеннета в своем репертуаре...

     

  • 1.64, Аноним (-), 16:23, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во что имел ввиду Хуанг когда сказал цель, чтобы каждый кто хотел, мог сам быть... большой текст свёрнут, показать
     

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