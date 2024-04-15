Инициатива по избавлению браузерного движка Servo от привязки к Mozilla SpiderMonkey

2.38 , Аноним ( - ), 14:40, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Или не так? Конечно не так.

Мы не можем переписать весь дырявый код одномоментно.

Поэтому переписываем по частям. А если дыра в сишном овнокоде - ну так это еще одна причина его переписать!

3.39 , cheburnator9000 ( ok ), 14:44, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> Или не так?

> Конечно не так.

> Мы не можем переписать весь дырявый код одномоментно.

> Поэтому переписываем по частям. А если дыра в сишном овнокоде - ну

> так это еще одна причина его переписать! Что именно в данной новости авторы Servo собираются переписывать в SpiderMonkey (и возможном V8)? Ровном смысле ни_че_го. Они пишут прослойку, которая в свою очередь будет ровно также обмазана unsafe кодом. Каким иным способом кроме как unsafe блоками можно вызывать Си/С++ код?

4.42 , Аноним ( - ), 14:54, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Что именно в данной новости авторы Servo собираются переписывать в SpiderMonkey Они перепишут интерфейс обращения к SpiderMonkey, чтобы его можно было заменять на что-то другое, напр. на V8.

Или на что-то новое. В том числе и по частям. > Они пишут прослойку, которая в свою очередь будет ровно также обмазана unsafe кодом. Разумеется! Оно же обращается к с/с++ кодам. > Каким иным способом кроме как unsafe блоками можно вызывать Си/С++ код? Никаким. Мне кажется ты немного недогоняешь зачем это делается.

Попробуй, что ли, пройтись по ссылкам из новости

servo.org/blog/2024/04/15/spidermonkey/

github.com/servo/servo/wiki/Servo-and-SpiderMonkey-Report

4.56 , Аноним ( 53 ), 15:32, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Каким иным способом кроме как unsafe блоками можно вызывать Си/С++ код? Никаким, ведь любой C/C++ априори unsafe и safe быть не может by design. C в CVE - означает язык программирования (простите за каламбур).

3.52 , Аноним ( 22 ), 15:20, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Причем тут мы, т.е. вы? Ты ничего не пишешь, не примазывайся.

