Инициатива по избавлению браузерного движка Servo от привязки к Mozilla SpiderMonkey

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|3.36, Австрийский художник (?), 14:33, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> под крылом Linux Foundation
Шарага, которая вкладывает в ядро всего 3% дохода, а остальное идёт на левацко-террористические трансгендерные конторы, ну удачи чё.
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|4.67, Аноним (-), 16:40, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Правильно Адя!
Лучше бы они вкладывались в лысые правацкие конторки типа любителей душить змею в штатах или любителей "пучков" в европе.
Вот тогда бы зажили?!
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|4.15, куку (?), 12:53, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оно будет быстрее и безопаснее работать на мощной встройке, бортовых интерактивных системах и терминалах, т.е. туда, куда суждено идти Qt со своим QML, а не эти QtWidgets и Frameworks.
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|4.16, Аноним (16), 12:54, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну в кедах сейчос флакон. Обновляется раз в два года по праздникам. Servo уж более прогрессивнее будет.
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|5.17, ryoken (ok), 12:59, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну в кедах сейчос флакон. Обновляется раз в два года по праздникам.
Флакон - да, а вот Qtwebengine - куда чаще. Т.к. я простой гентоюзер, то вижу его пересборку раз в месяц примерно, а это часа 1,5-2 :).
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|2.14, Аноним (14), 12:51, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Какой ещё выдающийся. Это просто обычный среднестатистический провал.
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|2.18, Аноним (18), 13:00, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты вообще понимаешь, что браузеры сейчас -- это одни из самых сложных программ на планете? Без всякой иронии. Причем написать свой браузер оказалось не под силу даже Микрософту. Если им удастся переписать движок -- это реально будет выдающееся достижение.
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|3.22, Аноним (22), 13:19, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот интересно, пробовал ли кто-нить написать браузер, к-й запускается прям из UEFI без операционки?
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|4.24, ryoken (ok), 13:42, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вот интересно, пробовал ли кто-нить написать браузер, к-й запускается прям из
> UEFI без операционки?
Там хватает костылей просто для того, чтоб он вообще работало. Графический драйвер потребует графическую среду, соответственно. На примере DooM-Efi можно сказать, что завелось оно ровно на 1-м ноуте Dell :D.
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|4.25, Аноним (25), 13:44, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чушь не неси - UEFI и есть опреационка.
Написать рендер https+css под это не проблема. Проблема с JS и мультимедиа. Тупо устройства не инициализированы.
Возьми lynx и ему подобные и с некоторыми, не сложными, ухищрениями оно там полетит
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|5.29, Бывалый Смузихлёб (ok), 13:58, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Его даже под макось не могут сделать по-человечески. Предлагают всякие мак-порты и вообще хз что, сделанное на основе линкса, а то ещё и подразумевающее питоновские поделия для опенГЛ и даже фильтра рекламы в качестве первоочередных зависимостей
Куда уж там уефи. Кстати, а пихон со всем своим обвесом на уефи встанет ?)
Ещё забавнее то, что он и под вендой так себе работал( запускался но не открыл ни одной ссылки ). Мне было лень разбираться с проблемой, тем более, что всё остальное работало, посему, тупо выкинул.
При всей его якобы минимальности, проблем с ним, вероятно, даже больше чем с обычным браузером нормально отображающим страницы
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|4.30, Карлос Сношайтилис (ok), 14:00, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да там особых проблем нет, просто надо будет написать прослойки между протоколами uefi и браузером.
Дело простое, но очень муторное, кто этим будет заниматься и, главное, зачем?
Гораздо проще запустить Линукс и показать браузер в монопольном режиме.
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|4.46, Аноним (45), 15:09, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А вот интересно, пробовал ли кто-нить написать браузер, к-й запускается прям из UEFI без операционки?
Думаю, systemd-browserd это более реально.
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|3.37, Австрийский художник (?), 14:36, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> написать свой браузер оказалось не под силу даже Микрософту
Чего это вдруг? Насколько я помню Осёл закопал Netscape, а лет 5 назад Edge (на своём движке), был лучшим браузером в мире.
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|4.47, Аноним (45), 15:12, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чего же виндузятники этим Edge на своём движке не пользовались, а педпочитали Хромого?
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|5.61, Аноним (4), 15:54, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У МС мутный был магазин с дополнениями в том числе и к Едж, у Чрома лучше.
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|4.50, Аноним (22), 15:15, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> был лучшим браузером в мире.
Такой прекрасный был браузер, что променяли его на скин для хромиума
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|4.54, _kp (ok), 15:27, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В том Edge, что на своём движке, до сих пор вспоминаю, что вместо сохранения страницы предлагалось открыть её в Internet Explorer, который в свою очередь являлся скачивалкой браузера...
В итоге Edge на движке Хрома.;)
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|5.58, Аноним (58), 15:39, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В том емнип работало сглаживание шрифтов, в целом не такой и плохой браузер был по сравнению с хромоногом. Сейчас, как я слышал, недавно уже прикрутили и к хромому ежу, но не проверял. Шрифты в хромом разъедают глаза, если у тебя не ретина вместо экрана и с ретиной просто жыр вместо шрифтов.
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|4.59, Аноним (59), 15:44, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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IE 5.5 для своего времени был прорывным, но на этом Microsoft остановился. А отстав на 10 лет, уже никогда не смогли догнать. По старой привычке неимоверными усилиями смогли сделать на костылях и подпорках что-то близкое к современному браузеру, но когда Гугл отказался поддерживать windows for ARM, а пользователи стали просить Хром (неудивительно), Microsoft взялся за портирование самостоятельно. Ознакомившись с исходниками Хрома, разрабы Microsoft подумали "ну и фигнёй же мы страдаем", выбросили свой код отфоркались от Хромиума.
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|2.34, VladSh (?), 14:24, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А Linux для десктопа разве не выдающийся долгострой, но кого это смущает? Собака лает, а караван идёт.
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|3.49, Аноним (1), 15:15, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ХЗ о чем ты, я уже четверть века использую исключительно Linux на десктопе. А ты можешь попробовать Servo вместо лисы или хрома юзать, потом расскажешь об успехах.
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|1.7, Аноним (7), 12:31, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прочитал первый абзац, какая-то ерунда джаваскриптовая.
На втором оказалось что на расте написано. Так это же отлично. Надо было сразу в заголовок выносить.
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|2.13, Аноним (14), 12:50, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Уже выросло поколение фанатиков раста, которое не помнит серво и с чего всё начиналось.
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|1.9, Аноним (22), 12:37, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Проект Servo написан на языке Rust
вот от этого его и надо избавлять в первую очередь
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|2.11, НяшМяш (ok), 12:48, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем этому миру ещё один кривой, глючный и полный дыреней движок?
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|3.20, Аноним (20), 13:12, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Та не-е-е-е... Он будет идеален - его же будут писАть Правильные Эксперты-Плюсовики с опеннета, которые уж точно знают как надо, а не эти гугловские/майкрософтовские "студенты-рукожопы", которые даже со всевозможными специализированными инструментами и техниками программирования вечно плодят дырени.
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|1.12, КО (?), 12:50, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Чуваки пытаются из нехромиума очередной хромиум с костылями сляпать, лол
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|1.23, Chromium (ok), 13:25, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В отдалённой перспективе изменение позволит уйти от жёсткой привязи к SpiderMonkey и обеспечить поддержку других движков JavaScript и WebAssembly, таких как используемый в Chrome движок V8.
Окошко Овертона планомерно раскачивается. Скоро нам предложат лису на движке хрома.
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|2.28, Аноним (28), 13:48, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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... или Хром на движке SpiderMonkey. Что было бы лучше, так как SpiderMonkey опережает v8 по производительности (а хромой код для DOM быстрее лисьего).
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|3.66, Аноним (66), 16:39, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> SpiderMonkey опережает v8 по производительности
Где, на специально написанных синтетических тестах? Не следует путать время запуска с общим временем исполнения. Java вон тоже долго запускается, но после прогрева JIT он работает всего в полтора раза медленнее плюсов. С V8/JIT vs. всякие хипстерские "bun" ситуация та же.
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|1.26, Аноним (26), 13:46, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>слой абстракций для взаимодействия с JavaScript-движками
давно пора. Ибо неудобно для внедрения каждого движка в приложение для каждого свой код писать. Главное чтобы потом, как Keras, не свернули лавочку, перейдя эксклюзивно на v8, как keras выкинул все бэкэнды, кроме TensorFlow.
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|1.31, Аноним (31), 14:07, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В последнее время о нём так много новостей, хотя проект давно в стагнации и со всей своей кривой архитектурой не может даже собраться при помощи cargo, что им пришлось аж придумывать python-проект для всех необходимых действий (сборка и тд)
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|1.32, Rev (?), 14:08, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, так это может открыть дорогу другим языкам вместо JS. Например заменить его на Lua :)
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|2.33, Аноним (33), 14:14, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем там язык? Заменить на ИИ, чтоб тот не только сам рендерил страницу, но и смотрел сам. А тебе даже с толчка слезать не надо, все нужные сайты просмотрят за тебя.
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|3.51, Аноним (22), 15:18, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так что круто звучит. Сидишь на толчку, а ИИ за тебя новости читает, на опеннете комменты оставляет и т.д.
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|4.65, Аноним (20), 16:30, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сидишь на толчку, а ИИ за тебя
" - Стоп! Стоп! Вы что это... и к... и конфеты за меня есть будете?
- Ага!
..." (ц) Вовка в тридевятом царстве
Не будешь ты и на толчке сидеть. Потому что скрипач (мешки с костями) тогда станет не нужен.
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|1.35, cheburnator9000 (ok), 14:30, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>> В дальнейшем Servo планируют перевести на более высокоуровневый API и слой абстракций для взаимодействия с JavaScript-движками, что даст возможность избавиться от небезопасных прямых обращений к коду SpiderMonkey, выполняемых в блоках unsafe.
О да. И в этом весь rust. Наш код safe кричат они со слюной у рта, в то же самое время используют прослойку, которая содержит в себе весь unsafe код, который раньше был в main проекте. Но наш код то unsafe-free! Значит он безопасный!!!11 Как ты смеешь говорить плохое про rust?!?11
Давайте писать прослойки абстракции на C++ с умными указателями для C библиотек, ведь тогда все эти си библиотеки станут безопасными! Ведь так? Или не так?
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|2.38, Аноним (-), 14:40, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Или не так?
Конечно не так.
Мы не можем переписать весь дырявый код одномоментно.
Поэтому переписываем по частям. А если дыра в сишном овнокоде - ну так это еще одна причина его переписать!
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|3.39, cheburnator9000 (ok), 14:44, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Или не так?
> Конечно не так.
> Мы не можем переписать весь дырявый код одномоментно.
> Поэтому переписываем по частям. А если дыра в сишном овнокоде - ну
> так это еще одна причина его переписать!
Что именно в данной новости авторы Servo собираются переписывать в SpiderMonkey (и возможном V8)? Ровном смысле ни_че_го. Они пишут прослойку, которая в свою очередь будет ровно также обмазана unsafe кодом. Каким иным способом кроме как unsafe блоками можно вызывать Си/С++ код?
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|4.42, Аноним (-), 14:54, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Что именно в данной новости авторы Servo собираются переписывать в SpiderMonkey
Они перепишут интерфейс обращения к SpiderMonkey, чтобы его можно было заменять на что-то другое, напр. на V8.
Или на что-то новое. В том числе и по частям.
> Они пишут прослойку, которая в свою очередь будет ровно также обмазана unsafe кодом.
Разумеется! Оно же обращается к с/с++ кодам.
> Каким иным способом кроме как unsafe блоками можно вызывать Си/С++ код?
Никаким.
Мне кажется ты немного недогоняешь зачем это делается.
Попробуй, что ли, пройтись по ссылкам из новости
servo.org/blog/2024/04/15/spidermonkey/
github.com/servo/servo/wiki/Servo-and-SpiderMonkey-Report
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|4.56, Аноним (53), 15:32, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Каким иным способом кроме как unsafe блоками можно вызывать Си/С++ код?
Никаким, ведь любой C/C++ априори unsafe и safe быть не может by design.
C в CVE - означает язык программирования (простите за каламбур).
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|2.68, Аноним (66), 16:42, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Совсем не сложно, там по сути просто убрать старый движок и прикрутить к нему сабж. Работы от силы на 5 минут.
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|1.48, uis (??), 15:14, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сначала добавить ничего не делающий слой абстракции, а потом грохнуть свой движок жс. Гендиру Mozilla Corporation тоже яхта нужна.
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|2.57, Аноним (53), 15:35, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сначала добавить ничего не делающий слой абстракции, а потом грохнуть свой движок жс.
Так у них и нет своего движка ЖС, потому и движения к независимому API, иначе свой не получится написать.
> Гендиру Mozilla Corporation тоже яхта нужна.
А зачем Linux Foundation покупать яхту CEO какой-то мутной компании?
Аналитика опеннета в своем репертуаре...
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|1.64, Аноним (-), 16:23, 15/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Во что имел ввиду Хуанг когда сказал цель, чтобы каждый кто хотел, мог сам быть... большой текст свёрнут, показать
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