Представлена библиотека Servo GTK для интеграции движка Servo с GTK-приложениями

Один из сотрудников Amazon представил библиотеку Servo GTK, предназначенную для встраивания web-движка Servo в приложения, использующие GTK4. Библиотека реализует GTK-виджет, при помощи которого можно использовать Servo Webview для отрисовки web-контента. Из особенностей отмечается поддержка ускорения отрисовки при помощи OpenGL и возможность обработки событий в асинхронном режиме. Проект написан на языке Rust и распространяется под лицензией MPL 2.0. В качестве примера использования на базе библиотеки подготовлен простейший web-браузер с интерфейсом на базе GTK.

Движок Servo изначально развивался компанией Mozilla, но затем перешёл под покровительство организации Linux Foundation. Servo отличается поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц, распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model) и задействованием предоставляемых языком Rust механизмов безопасного программирования. Servo изначально создан с поддержкой разбиения кода DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. В Firefox уже интегрированы некоторые части Servo, такие как многопоточный CSS-движок и система отрисовки WebRender. На базе Servo развиваются браузеры ServoShell и Verso.



