Представлена библиотека Servo GTK для интеграции движка Servo с GTK-приложениями

09.10.2025 08:56

Один из сотрудников Amazon представил библиотеку Servo GTK, предназначенную для встраивания web-движка Servo в приложения, использующие GTK4. Библиотека реализует GTK-виджет, при помощи которого можно использовать Servo Webview для отрисовки web-контента. Из особенностей отмечается поддержка ускорения отрисовки при помощи OpenGL и возможность обработки событий в асинхронном режиме. Проект написан на языке Rust и распространяется под лицензией MPL 2.0. В качестве примера использования на базе библиотеки подготовлен простейший web-браузер с интерфейсом на базе GTK.

Движок Servo изначально развивался компанией Mozilla, но затем перешёл под покровительство организации Linux Foundation. Servo отличается поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц, распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model) и задействованием предоставляемых языком Rust механизмов безопасного программирования. Servo изначально создан с поддержкой разбиения кода DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. В Firefox уже интегрированы некоторые части Servo, такие как многопоточный CSS-движок и система отрисовки WebRender. На базе Servo развиваются браузеры ServoShell и Verso.

Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:04, 09/10/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Не понимаю что это за движок и зачем его интегрировать в ГТК.
     
     
  • 2, Аноним (2), 09:09, 09/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что бы ни было, всё лучше вебкита. Когда у тебя десяток хромых в зависимостях рабочего стола это не дело.
     
  • 4, 000110 (?), 09:32, 09/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это эксперименты мозиллы с Rust.
    В версии, которую можно скачать, поиском по умолчанию назначен duckduckgo html версия. Но javascript вроде как даже чуть-чуть работает
     

  • 3, Аноним (3), 09:31, 09/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    GовноTыK собирает самое лудшее.
     
