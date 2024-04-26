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Движок Servo прошёл тесты Acid2. Сrash Reporter в Firefox переписан на Rust

26.04.2024 22:05

Разработчики браузерного движка Servo, написанного на языке Rust, объявили о достижении проектом уровня, позволяющего успешно пройти тесты Acid2, применяемые для проверки поддержки web-стандартов в web-браузерах. Тесты Acid2 созданы в 2005 году и оценивают базовые возможности CSS и HTML4, а также корректность поддержки изображений PNG с прозрачным фоном и URL-схемы "data:". Из недавних изменений в Servo упоминается синхронизация CSS-движка Stylo с кодовой базой Firefox, улучшение отрисовки и обработки шрифтов, показ заставки для тега <video>, подготовка демонстрации Servo WebView для Qt.

Дополнительно можно отметить инициативу Mozilla по переписыванию на языке Rust компонента Сrash Reporter в Firefox. Сrash Reporter отслеживает аварийное завершение основного процесса Firefox и выводит диалог для отправки отчёта о проблеме разработчикам браузера. Необходимость переработки Сrash Reporter обусловлена проблемами с сопровождением старой кодовой базы, которые мешали дальнейшему развитию и подготовке изменений из-за наличия трёх отдельных реализаций графического интерфейса (для Windows, Linux и macOS) и применения дополнительных прослоек на Objective-C для macOS.

В новом варианте обеспечена унификация интерфейса для всех платформ и задействован язык Rust для снижения вероятности появления ошибок с памятью, повышения надёжности и упрощения сопровождения. Для создания кросс-платформенного GUI, независимого от Firefox, задействован уровень абстракции с базовыми элементами интерфейса, реализуемыми поверх GTK, API Win32 и Cocoa для придания интерфейсу родного вида для каждой платформы.



  1. Главная ссылка к новости (https://servo.org/blog/2024/04...)
  2. OpenNews: Развиваемый проектом SerenityOS web-браузер успешно прошёл тесты Acid3
  3. OpenNews: Webkit первым прошел полный комплект тестов Acid3
  4. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.42.0 и обновление проекта Servo
  5. OpenNews: Проект по интеграции с Qt web-движка Servo, развиваемого на языке Rust
  6. OpenNews: Инициатива по избавлению браузерного движка Servo от привязки к Mozilla SpiderMonkey
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61075-servo
Ключевые слова: servo, firefox, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:39, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну наконец-то хоть какой-то выхлоп. Поздравляю причастных и сочувствующих.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 00:03, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну наконец-то хоть какой-то выхлоп. Поздравляю причастных и сочувствующих.

    Воистину - "какой-то".

    > Движок Servo прошёл тесты Acid2.

    Напомните пожалуйста - это вообще какого года стандарт? А то я уже забыть успел пока эту консерву писали. Прямо реактос от браузеростроения какой-то получился. Наверное самое время затеять переписывание этой консервы с ноля.

     

  • 1.3, Nikki Next (?), 22:42, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Acid2 и Acid3 давно не актуальны. Самый актуальный тест браузеров - Html5Test
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:09, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тот - который давно заброшен ?
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:47, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Собаки лают, караван идёт.
     
  • 1.5, Аноним (4), 22:49, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вопрос немного не в тему. Мозилла вроде собиралась переносить свой репозиторий на гит. Она всё ещё собирается?
     
  • 1.6, cheburnator9000 (ok), 22:54, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Раньше через winapi код реализации этого простого окна с дефолтными виджетами под вендой весил скажем 10КБ, зато теперь оно будет весить не меньше 3МБ если не все 10 из-за десятка уровней абстракций.

    >>> on_click(move || *show_details.borrow_mut() = false)

    скапздц.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:04, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А давай более конкретно, а не взятыми с потолка цифрами.
     
     
  • 3.10, cheburnator9000 (ok), 23:34, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А давай более конкретно, а не взятыми с потолка цифрами.

    Вот когда новый crashreporter попадет в релизы тогда и сравним. Сейчас exe весит 252кб, а если специально уронить firefox то процесс 2.5мб озу.

     
  • 2.11, Аноним (-), 23:35, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так чего ты тут ноешь?
    Показал бы мастер класс, написал браузер на самом чистом ассемблере.
    Хотя скорее не написал бы даже лет за 20.
     
     
  • 3.19, cheburnator9000 (ok), 00:09, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так чего ты тут ноешь?
    > Показал бы мастер класс, написал браузер на самом чистом ассемблере.
    > Хотя скорее не написал бы даже лет за 20.

    Речь не о браузере, а об утилите которая загружает на сервера мозиллы телеметрию и minidump файл в случае краха процессов firefox.

     

  • 1.9, Аноним (9), 23:21, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну, понадеемся, что теперь у нас три движка, а не хромиум и пять процентов фаерфокса.
     
  • 1.12, Аноним (12), 23:37, 26/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.13, Аноним (13), 23:46, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зашёл в новость про Раст, сразу поиском начал искать слова "переписывание", "переписать" и, внезапно, я его нашел
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 23:57, 26/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:57, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зашёл в новость про Си, сразу поиском начал искать слова "уязвимость", "эксплоит" и, внезапно, я его нашел
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 00:01, 27/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.18, Аноним (16), 00:09, 27/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    NetSurf 3.11 Acid2 пройти не смог, но древний 45 фаерфокс успешно проходит Acid2 и в Acid3 100 из 100...
     

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