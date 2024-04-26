Движок Servo прошёл тесты Acid2. Сrash Reporter в Firefox переписан на Rust

Разработчики браузерного движка Servo, написанного на языке Rust, объявили о достижении проектом уровня, позволяющего успешно пройти тесты Acid2, применяемые для проверки поддержки web-стандартов в web-браузерах. Тесты Acid2 созданы в 2005 году и оценивают базовые возможности CSS и HTML4, а также корректность поддержки изображений PNG с прозрачным фоном и URL-схемы "data:". Из недавних изменений в Servo упоминается синхронизация CSS-движка Stylo с кодовой базой Firefox, улучшение отрисовки и обработки шрифтов, показ заставки для тега <video>, подготовка демонстрации Servo WebView для Qt.

Дополнительно можно отметить инициативу Mozilla по переписыванию на языке Rust компонента Сrash Reporter в Firefox. Сrash Reporter отслеживает аварийное завершение основного процесса Firefox и выводит диалог для отправки отчёта о проблеме разработчикам браузера. Необходимость переработки Сrash Reporter обусловлена проблемами с сопровождением старой кодовой базы, которые мешали дальнейшему развитию и подготовке изменений из-за наличия трёх отдельных реализаций графического интерфейса (для Windows, Linux и macOS) и применения дополнительных прослоек на Objective-C для macOS.

В новом варианте обеспечена унификация интерфейса для всех платформ и задействован язык Rust для снижения вероятности появления ошибок с памятью, повышения надёжности и упрощения сопровождения. Для создания кросс-платформенного GUI, независимого от Firefox, задействован уровень абстракции с базовыми элементами интерфейса, реализуемыми поверх GTK, API Win32 и Cocoa для придания интерфейсу родного вида для каждой платформы.