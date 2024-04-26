Движок Servo прошёл тесты Acid2. Сrash Reporter в Firefox переписан на Rust

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|1.1, Аноним (1), 22:39, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну наконец-то хоть какой-то выхлоп. Поздравляю причастных и сочувствующих.
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|2.17, Аноним (17), 00:03, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну наконец-то хоть какой-то выхлоп. Поздравляю причастных и сочувствующих.
Воистину - "какой-то".
> Движок Servo прошёл тесты Acid2.
Напомните пожалуйста - это вообще какого года стандарт? А то я уже забыть успел пока эту консерву писали. Прямо реактос от браузеростроения какой-то получился. Наверное самое время затеять переписывание этой консервы с ноля.
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|1.5, Аноним (4), 22:49, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вопрос немного не в тему. Мозилла вроде собиралась переносить свой репозиторий на гит. Она всё ещё собирается?
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|1.6, cheburnator9000 (ok), 22:54, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раньше через winapi код реализации этого простого окна с дефолтными виджетами под вендой весил скажем 10КБ, зато теперь оно будет весить не меньше 3МБ если не все 10 из-за десятка уровней абстракций.
>>> on_click(move || *show_details.borrow_mut() = false)
скапздц.
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|3.10, cheburnator9000 (ok), 23:34, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А давай более конкретно, а не взятыми с потолка цифрами.
Вот когда новый crashreporter попадет в релизы тогда и сравним. Сейчас exe весит 252кб, а если специально уронить firefox то процесс 2.5мб озу.
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|2.11, Аноним (-), 23:35, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так чего ты тут ноешь?
Показал бы мастер класс, написал браузер на самом чистом ассемблере.
Хотя скорее не написал бы даже лет за 20.
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|3.19, cheburnator9000 (ok), 00:09, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну так чего ты тут ноешь?
> Показал бы мастер класс, написал браузер на самом чистом ассемблере.
> Хотя скорее не написал бы даже лет за 20.
Речь не о браузере, а об утилите которая загружает на сервера мозиллы телеметрию и minidump файл в случае краха процессов firefox.
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|1.9, Аноним (9), 23:21, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, понадеемся, что теперь у нас три движка, а не хромиум и пять процентов фаерфокса.
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|1.13, Аноним (13), 23:46, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зашёл в новость про Раст, сразу поиском начал искать слова "переписывание", "переписать" и, внезапно, я его нашел
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|2.15, Аноним (15), 23:57, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зашёл в новость про Си, сразу поиском начал искать слова "уязвимость", "эксплоит" и, внезапно, я его нашел
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|1.18, Аноним (16), 00:09, 27/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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NetSurf 3.11 Acid2 пройти не смог, но древний 45 фаерфокс успешно проходит Acid2 и в Acid3 100 из 100...
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