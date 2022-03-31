Развиваемый проектом SerenityOS web-браузер успешно прошёл тесты Acid3

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|2.3, Аноним (2), 15:08, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, это вроде не тот тест, который хром только на половину проходит. Но всё ещё вендовенько.
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|3.5, Аноним (5), 15:11, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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FF тоже не на 100% проходит.
Вообще гордиться прохождением теста четырнадцатилетней давности — такое себе.
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|3.21, Гугл (?), 15:44, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А, это вроде не тот тест, который хром только на половину проходит.
Нам вообще не нужно ничего проходить - мы теперь ваш новый стандарт.
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|2.6, Аноним (6), 15:12, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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продолжай ко-ко-рекать. Только не устану напоминать, что Стив Джобс украл саму идею графического интерфейса у Xeorx Alto. Билл Гейтс украл идею у Стива Джобса. А KDE и Gnome первых версий копировал один в один Windwos 95-98. Это только в последнее время Гном решили копировать макинтош и то неудачно. Это я к тому что линуксоиды и все их идеи вторичный. Всё что могут линуксоиды это повторять за проприетарными.
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|3.28, Сейлор Мун (?), 15:54, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Анонимы активно минусуют, правда глаза колит анонимам. Анорнимы же все не такие как все.
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|2.19, Аноним (19), 15:44, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> SerenityOS Browser стал первым полностью прошедшим тесты проектом
100
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|1.4, Аноним (6), 15:09, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хотя чего-то похожего можно добиться поставив Equinox Desktop Environment или IceWM, TDE.
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|1.7, Аноним (6), 15:14, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Единственное не понимаю зачем они сделали кнопку свернуть все окна в правом нижнем углу, слева удобнее в разы.
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|3.22, Аноним (19), 15:46, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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или даже висты... до них точно помню что эта кнопка была тупо ярлыком
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|3.24, Сейлор Мун (?), 15:47, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну допустим в панели быстрого запуска мне больше нравится. и в 7-ке и в 10-ке можно вернуть, уверен чт ои в 11-ке можно, не проверял. %AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
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|2.30, Аноним (6), 15:57, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На момент появления каждой среды : KDE, EDE, GNOME - повторяли Win98 но имели свой тулкит. Могли бы не менять внеший вид, но развивать дополнительный софт. Вот только EDE осталась на месте и не стала деградировать, а КДЕ и Гном пошли по пути деградации.
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|1.31, Аноним (31), 15:57, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>> Разработка ведётся с нуля, ради интереса и не основана на коде существующих ОС <<<
Хм... бегло глянул. В LibC (например strspn, strcspn, strcmp, strncmp) явно проглядываются фрагменты из BSD систем, так что не хорошо обманывать:)
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|3.40, Попандопала (?), 16:11, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Та норм браузер,переводчик хороший. Допы типа Гисметео и все такое. Наши законы соблюдают. Чтобы не сливалось отключаю отчеты об ошибках. За остальное я не переживаю,если и течет,то куда надо течет..
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|4.42, ryoken (ok), 16:51, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>если и течет,то куда надо течет..
"зонд свой, православный, не натирает"
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|1.48, Kuromi (ok), 17:07, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ок, а помимо страницы с тестами он что-то еще отображает? А то некоторые разработчики слишком заморачиваются именно с прохождением теста, а не соответствием стандартам в результате которых тест проходится как бы сам собой.
Те же разработчиков IE ловили на том, что они некоторые вещи реализовывали постольку поскольку, минимально что бы тест прошелся.
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|2.50, A (?), 17:12, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если не отображает что-то, то не по стандартам свёрстано. Стало быть...
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