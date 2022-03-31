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Развиваемый проектом SerenityOS web-браузер успешно прошёл тесты Acid3

31.03.2022 14:51

Разработчики операционной системы SerenityOS сообщили, что развиваемый проектом web-браузер успешно прошёл тесты Acid3, применяемые для проверки web-браузеров на предмет поддержки web-стандартов. Отмечается, что из новых открытых браузеров, созданных после формирования Acid3, SerenityOS Browser стал первым полностью прошедшим тесты проектом.

Набор тестов Acid3 создан в 2008 году Яном Хиксоном (Ian Hickson), инициатором создания спецификации HTML5 и соавтором спецификаций CSS. Acid3 включает в себя 100 тестов, подготовленных в виде функций, возвращающих положительный или отрицательный результат прохождения теста. Тесты охватывают различные области, такие как ECMAScript, HTML 4.01, DOM Level 2, HTTP/1.1, SVG, XML и т.п. В 2011 году тесты были обновлены, но из-за изменений в современных web-спецификациях современные Chrome и Firefox проходят лишь 97 из 100 тестов Acid3.

SerenityOS Browser написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD. В проекте используется собственный браузерный движок LibWeb и JavaScript-интерпретатор LibJS, вынесенные во внешние библиотеки. Имеется поддержка выполнения промежуточного кода WebAssembly. Для поддержки протоколов HTTP и HTTPS развиваются библиотеки LibHTTP и LibTLS.

Напомним, что в проект Serenity развивает Unix-подобную операционную систему для архитектур x86 и x86_64, оснащённую собственным ядром и графическим интерфейсом, оформленным в стиле операционных систем конца 1990-х годов. Разработка ведётся с нуля, ради интереса и не основана на коде существующих ОС. Авторы поставили перед собой цель довести SerenityOS до уровня, пригодного для повседневной работы, сохранив эстетику систем конца 90-х, но дополнив её полезными идеями для опытных пользователей из современных систем.

В ядре SerenityOS заявлена поддержка таких возможностей, как вытесняющая многозадачность, применение аппаратных механизмов защиты (SMEP, SMAP, UMIP, NX, WP, TSD), многопоточность, IPv4 стек, файловая система на основе Ext2, POSIX-сигналы, mmap(), исполняемые файлы в формате ELF, псевдо-ФС /proc, Unix-сокеты, псевдотерминалы, средства профилирования.

Пользовательское окружение составляют композитный и консольный менеджеры (WindowServer, TTYServer), оболочка командной строки, стандартная Си-библиотека (LibC), набор типовых пользовательских утилит и графическое окружение на базе собственного GUI фреймворка (LibGUI, LibGfx, LibGL) и набора виджетов. В набор графических приложений входят почтовый клиент, среда для визуального проектирования интерфейса HackStudio, текстовый редактор, звуковой cинтезатор, файловый менеджер, несколько игр, интерфейс для запуска программ, редактор шрифтов, менеджер загрузки файлов, эмулятор терминала, конфигураторы, PDF-просмотрщик, графический редактор PixelPaint, музыкальный проигрыватель, редактор электронных таблиц, видеопроигрыватель.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Обновлённый комплект тестов Acid3 теперь успешно проходят почти все браузеры
  3. OpenNews: Выпуск операционной системы ToaruOS 2.0
  4. OpenNews: Essence - самобытная операционная система со своим ядром и графической оболочкой
  5. OpenNews: Выпуск свободной операционной системы Visopsys 0.9
  6. OpenNews: Проект SerenityOS развивает Unix-подобную ОС c графическим интерфейсом
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56945-serenityos
Ключевые слова: serenityos, browser, acid3
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Обсуждение (50) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 15:07, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вендовенько. А сколько % то прошёл?
     
     
  • 2.3, Аноним (2), 15:08, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, это вроде не тот тест, который хром только на половину проходит. Но всё ещё вендовенько.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 15:11, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FF тоже не на 100% проходит.
    Вообще гордиться прохождением теста четырнадцатилетней давности — такое себе.
     
  • 3.21, Гугл (?), 15:44, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А, это вроде не тот тест, который хром только на половину проходит.

    Нам вообще не нужно ничего проходить - мы теперь ваш новый стандарт.

     
  • 2.6, Аноним (6), 15:12, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    продолжай ко-ко-рекать. Только не устану напоминать, что Стив Джобс украл саму идею графического интерфейса у Xeorx Alto. Билл Гейтс украл идею у Стива Джобса. А KDE и Gnome первых версий копировал один в один Windwos 95-98. Это только в последнее время Гном решили копировать макинтош и то неудачно. Это я к тому что линуксоиды и все их идеи вторичный. Всё что могут линуксоиды это повторять за проприетарными.
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 15:15, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё скажи, что это выглядит лучше ToaruOS.
     
     
  • 4.27, Сейлор Мун (?), 15:52, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в огороде бузина
     
     
  • 5.37, Аноним (37), 16:06, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В огороде Бузова.
     
  • 3.17, arthi747 (ok), 15:39, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А мерседес украл колесо у Флинстоунов.
     
  • 3.28, Сейлор Мун (?), 15:54, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонимы активно минусуют, правда глаза колит анонимам. Анорнимы же все не такие как все.
     
  • 2.19, Аноним (19), 15:44, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > SerenityOS Browser стал первым полностью прошедшим тесты проектом

    100

     

  • 1.4, Аноним (6), 15:09, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотя чего-то похожего можно добиться поставив Equinox Desktop Environment или IceWM, TDE.
     
  • 1.7, Аноним (6), 15:14, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Единственное не понимаю зачем они сделали кнопку свернуть все окна в правом нижнем углу, слева удобнее в разы.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:24, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    слева пуск, если не заметил.
     
  • 2.13, НяшМяш (ok), 15:25, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что так сделано в винде ещё со времён Windows 7
     
     
  • 3.22, Аноним (19), 15:46, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или даже висты... до них точно помню что эта кнопка была тупо ярлыком
     
  • 3.24, Сейлор Мун (?), 15:47, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну допустим в панели быстрого запуска мне больше нравится. и в 7-ке и в 10-ке можно вернуть, уверен чт ои в 11-ке можно, не проверял. %AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:15, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так я так и не понял, как он называется ? SerenityOS Browser ?
     
  • 1.10, Иван Ворстаненко (?), 15:21, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Windows 98 здорового человека.
     
     
  • 2.15, th3m3 (ok), 15:26, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только опоздали почти на 25 лет :)
     
     
  • 3.38, Аноним (37), 16:08, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Win98 с точки зрения интерфейса все ещё удобнее Гноме 40к
     
  • 2.30, Аноним (6), 15:57, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На момент появления каждой среды : KDE, EDE, GNOME - повторяли Win98 но имели свой тулкит. Могли бы не менять внеший вид, но развивать дополнительный софт. Вот только EDE осталась на месте и не стала деградировать, а КДЕ и Гном пошли по пути деградации.
     

  • 1.14, Айнаниммм (?), 15:26, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Светлячёк...Сиренити... ах как лампово
     
     
  • 2.23, Аноним (19), 15:47, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и не говори, душевный сериал)
     

  • 1.16, Аноним (16), 15:31, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ютуб показывает?
     
     
  • 2.18, arthi747 (ok), 15:40, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С рябью.
     

  • 1.26, Антифрактал (?), 15:51, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А может есть готовый образ для qemu или может даже ISO?
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 16:01, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Печально всё.

    https://github.com/SerenityOS/serenity/issues/448

    // b.

     

  • 1.29, Аноним (29), 15:55, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > но из-за изменений в современных web-спецификациях современные Chrome и Firefox проходят лишь 97 из 100 тестов Acid3.

    Враньё. Chrome 100.0.4896.60 - 100 из 100 в http://wpt.live/acid/acid3/test.html 97 из 100 - это в тесте http://acid3.acidtests.org/, который нерелевантен.

     
  • 1.31, Аноним (31), 15:57, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>>  Разработка ведётся с нуля, ради интереса и не основана на коде существующих ОС <<<

    Хм... бегло глянул. В LibC (например strspn, strcspn, strcmp, strncmp) явно проглядываются фрагменты из BSD систем, так что не хорошо обманывать:)

     
     
  • 2.44, nvidiaamd (?), 17:01, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас есть идеи как улучшить идеальное? Не поделитесь?
     

  • 1.32, Попандопала (?), 15:58, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Яндекс браузер 97 взял acid test,красавчики.)
     
     
  • 2.35, Аноним (34), 16:02, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы пользуетесь браузером от гэбни? Мда.

    // b.

     
     
  • 3.36, Аноним12345 (?), 16:04, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все пользуются от АМД ? Мдя
     
  • 3.40, Попандопала (?), 16:11, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та норм браузер,переводчик хороший. Допы типа Гисметео и все такое. Наши законы соблюдают. Чтобы не сливалось отключаю отчеты об ошибках. За остальное я не переживаю,если и течет,то куда надо течет..
     
     
  • 4.42, ryoken (ok), 16:51, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>если и течет,то куда надо течет..

    "зонд свой, православный, не натирает"

     
     
  • 5.45, nvidiaamd (?), 17:02, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя есть без зондовый?
     
  • 5.49, Куку (?), 17:07, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуйся забугорным, хосспаде, никто же не запрещает.
     
  • 2.39, Ooiiii (?), 16:10, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет же такого браузера
     

  • 1.46, Любитель Монеточки (?), 17:03, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Так Acid3 вроде устарел. Сейчас есть другие сайты-тестировщиков браузеров на поддержку "всего"
     
  • 1.47, Аноним (47), 17:05, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А сама OS тесты POSIX проходит?
     
  • 1.48, Kuromi (ok), 17:07, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ок, а помимо страницы с тестами он что-то еще отображает? А то некоторые разработчики слишком заморачиваются именно с прохождением теста, а не соответствием стандартам в результате которых тест проходится как бы сам собой.
    Те же разработчиков IE ловили на том, что они некоторые вещи реализовывали постольку поскольку, минимально что бы тест прошелся.
     
     
  • 2.50, A (?), 17:12, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не отображает что-то, то не по стандартам свёрстано. Стало быть...
     

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