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Essence - самобытная операционная система со своим ядром и графической оболочкой

17.01.2022 16:54

Доступна для начального тестирования новая операционная система Essence, поставляемая со своим ядром и графическим интерфейсом пользователя. Проект развивается одним энтузиастом с 2017 года, создан с нуля и примечателен самобытным подходом к построению рабочего стола и графического стека. Наиболее заметной особенностью является возможность разделения окон на вкладки, дающие возможность работать в одном окне сразу с несколькими программами и группировать приложения по окнам в зависимости от решаемых задач. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией MIT.

Оконный менеджер работает на уровне ядра операционной системы, а интерфейс создаётся при помощи собственной графической библиотеки и программного векторного движка, поддерживающего сложные анимированные эффекты. Интерфейс полностью векторный и автоматически масштабируется для любых экранных разрешений. Вся информация о стилях хранится в отдельных файлах, что позволяет легко менять оформление приложений. Для программной отрисовки OpenGL применяется код из Mesa. Поддерживается работа с несколькими языками, а для отрисовки шрифтов задействованы FreeType и Harfbuzz.

Ядро включает планировщик задач с поддержкой нескольких уровней приоритетов, подсистему управления памятью с поддержкой разделяемой памяти, mmap и многопоточным обработчиком страниц памяти, сетевой стек (TCP/IP), звуковую подсистема для микширования звуков, VFS и файловую систему EssenceFS с отдельной прослойкой для кэширования данных. Кроме собственной ФС предоставляются драйверы для Ext2, FAT, NTFS и ISO9660. Поддерживается вынос функциональности в модули с возможностью загрузки подобных модулей по мере необходимости. Драйверы подготовлены для ACPI с ACPICA, IDE, AHCI, NVMe, BGA, SVGA, HD Audio, Ethernet 8254x и USB XHCI (устройства хранения и HID).

Совместимость со сторонними приложениями достигается при помощи POSIX-прослойки, достаточной для запуска GCC и части утилит Busybox. Из портированных для Essence приложений отмечаются Си-библиотека Musl, эмулятор Bochs, GCC, Binutils, FFmpeg и Mesa. Среди созданных специально для Essence графических приложений выделяются файловый менеджер, текстовый редактор, IRC-клиент, просмотрщик изображений и системный монитор.

Система может работать на устаревшем оборудовании с менее чем 64 МБ ОЗУ и занимает около 30 МБ дискового пространства. Для экономии ресурсов выполняется только активное приложение, а все фоновые программы приостанавливаются. Загрузка занимает всего несколько секунд, а завершение работы производится почти мгновенно. Проектом ежедневно публикуются новые готовые сборки, пригодные для тестирования в QEMU.



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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56525-essence
Ключевые слова: essence
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Антифрактал (?), 17:12, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Учитесь, создатели ReactOS!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:22, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чему? фану? в нём ничего плохого нет, конечно

    > Оконный менеджер работает на уровне ядра операционной системы

    т.е. падает графика и падает вся ОСь?

     
     
  • 3.11, Урри (ok), 17:27, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тому, что ЭТО работает и не падает.
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:14, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Уже лучше линукса для домашнего использования!
     
  • 1.3, Аноним (3), 17:15, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чёт хромось какая-то
     
     
  • 2.6, terryfilch (ok), 17:21, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    очень и очень похоже
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:23, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    токмо без круглых огромных вкладок, классика, я бы сказал
     

  • 1.4, Урри (ok), 17:15, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот чудак человек - нет, чтобы взять самый лучшый, безопастный язык и писать на нем; а он взял ужасный, сложный, совершенно непостижимый С++ и быстренько написал на нем целую ОСь!

    Идиoт, наверное.

     
     
  • 2.10, Урри (ok), 17:26, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Забавно, 'uname -a' в консольке этой ОС выдает "Essence 0.0.0 0.0.0 Unknown GNU/Linux".

    gcc, кстати, 11.1.0

     

  • 1.5, Аноним (5), 17:17, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чуваку нужно было пилить не целую ОС, а графический фреймворк и окружение рабочего стола, идеи у него очень здравые. Вкладки в окнах - просто бомба.
     
  • 1.8, Аноним (8), 17:22, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если не микроядро - на фиг такое нужно в 2022, если только для игр.

    Векторная графика и графический стек - взяли лучшее из Windows/Android - это зачёт. Должно летать.

    Насчёт низкого потребления ресурсов - это временно, в отсутствие фич, веб движков и электронов.

    Быстрый запуск и выключение? Ну, видимо, при запуске вообще ничего не стартует, кроме графического стека и базовой поддержки сети (есть она вообще или нет?).

    Выглядит няшно, потестим в VBox.

    // b.

     
  • 1.12, Fracta1L (ok), 17:27, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для экономии ресурсов выполняется только активное приложение, а все фоновые программы приостанавливаются.

    Эпично)

     
  • 1.13, Лже_ИТ_подрыв (?), 17:30, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удалось видимо узнать что такое crti c crtn и конвертнуть в текст
     
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