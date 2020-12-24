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Первый выпуск DentOS, сетевой операционной системы для коммутаторов

24.12.2020 15:29

Организация Linux Foundation представила первый выпуск сетевой операционной системы DentOS, основанной на ядре Linux 5.6 и предназначенной для оснащения коммутаторов, маршрутизаторов и специализированного сетевого оборудования. Наработки проекта написаны на языке Си и распространяются под свободной лицензией Eclipse Public License. Разработка ведётся при участии компаний Amazon, Delta Electronics, Marvell, NVIDIA, Edgecore Networks и Wistron NeWeb (WNC). Изначальной целью проекта было создание платформы для сетевого оборудования в инфраструктуре Amazon.

Для коммутации пакетов в DentOS задействована подсистема ядра Linux SwitchDev, позволяющая создавать драйверы для коммутаторов Ethernet, способные делегировать операции по перенапаравлению кадров и обработки сетевых пакетов специализированным аппаратным чипам. Программная начинка базируется на штатном сетевом стеке Linux, подсистеме NetLink и таких инструментах, как IPRoute2, tc (Traffic Control), brctl (Bridge Control) и FRRouting, а также протоколах VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), LLDP (Link Layer Discovery Protocol) и MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol).

Системное окружение основано на дистрибутиве ONL (Open Network Linux), который, в свою очередь, использует пакетную базу Debian GNU/Linux и предоставляет инсталлятор, настройки и драйверы для запуска на коммутаторах. ONL развивается проектом Open Compute и представляет собой платформу для создания специализированных сетевых устройств, поддерживающую установку на более 100 разных моделей коммутаторов. В состав входят драйверы для взаимодействия с применяемыми в коммутаторах индикаторами, датчиками температуры, кулерами, шинами I2C, GPIO и SFP-трансиверами.

Первый релиз DentOS выпущен для 8 коммутаторов на базе ASIC Mellanox и Marvell, насчитывающих до 48 10-гигабитных портов. Поддерживается работа с различными ASIC и чипами обработки сетевых данных, включая ASIC-чипы Mellanox Spectrum, Marvell Aldrin 2 и Marvell AC3X с реализацией таблиц аппаратного перенаправления пакетов. Готовые для установки образы DentOS подготовлены для архитектур ARM64 и AMD64.

В первом выпуске обеспечена поддержка 802.1Q (VLAN), NAT, PoE, динамической маршрутизации с использованием протоколов OSPF и ISIS (на базе FRRouting), задания правил обработки трафика, сбора телеметрии о работе платформы и сетевой активности. Для управления можно использовать инструментарии IpRoute2 и ifupdown2, а также gNMI (gRPC Network Management Interface). Для определения конфигурации применяются модели данных YANG (Yet Another Next Generation, RFC-6020).

В первом квартале 2021 года ожидается второй релиз, в котором появится поддержка VxLAN, IPv6, NetConf/OpenConfig, PPPoE, EVPN Multihoming, шлюзов Anycast и 802.1x (PNAC, Network Access Control). На вторую половину 2021 года намечен третий выпуск, в котором появится поддержка MCLag (агрегирование каналов), 802.1br (Bridge Port Extension) и средств для защиты портов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Nokia представила сетевую операционную систему SR Linux для маршрутизаторов
  3. OpenNews: Linux Foundation представил выпуск операционной системы OpenSwitch 2.3
  4. OpenNews: OpenBMC, стек для создания BMC-прошивок, перешёл под крыло Linux Foundation
  5. OpenNews: Facebook открыл программные стеки для BMC-контроллеров и сетевых коммутаторов
  6. OpenNews: Facebook представил открытую платформу для создания сетевых коммутаторов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54313-dentos
Ключевые слова: dentos, switch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 15:40, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    8 из 10 стоматологов рекомендуют?
     
     
  • 2.4, InuYasha (??), 15:42, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Одобрено международной ассоциацией. Пловинка яйца осталась целой )
     
     
  • 3.20, хацкер (ok), 16:59, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да пофиг на скорлупу, главное, что бы сетевые пакеты были целыми.
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:40, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Что такое коммутатор?
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 15:41, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Аппарат для коммутации линий коммуникаций. А ты что подумал? Мясорубка?
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:20, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Представь себе старую телефонию где девушки-телефонистки при звонке на определённый адрес соединяют линии абонентов между собой. Они занимаются коммутацией линий связи. Коммутатор это устройство, которое занимается тем же самым. Конкретно в этой новости речь об Ethernet коммутаторах, которые перенаправляют трафик на основании MAC-адреса получателя и VLAN, как бы создавая соединение между абонентами.
     
     
  • 3.21, имя_ (?), 17:00, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >телефонию где девушки-телефонистки
    >устройство, которое занимается тем же самым

    о б-же! Проклятые роботы занимают рабочие места! Сплотимся же под знаменем нашего короля Неда Лудда!

     
  • 2.18, хацкер (ok), 16:46, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Неотъемлемая часть коммунизма.
     

  • 1.5, КО (?), 15:48, 24/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.6, Аноним (-), 15:55, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для тупых пожалуйста. Чем это отличается от build-$arch-toolcahin.sh ? Очередная Васян сборка призванная отжать openwrt ?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 16:29, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Драйверами для железа с ASIC из каробки.
     

  • 1.7, DeerFriend (?), 15:57, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жаль, что в списке устройств нету 8-16 портовых 10G медных коммутаторов.
    Взял бы себе для домашней лабы.
     
  • 1.8, Аноним (8), 16:03, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В первом квартале 2021 года ожидается второй релиз, в котором появится поддержка ... IPv6

    Шёл 2021-й год.

     
  • 1.9, DeerFriend (?), 16:05, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Роли для управления через ansible уже написаны?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 16:19, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой в ж#пу ansible - erlang наще фсе
     
     
  • 3.14, InuYasha (??), 16:36, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шефство лучше Ансибл?дства. ;)
     

  • 1.15, InuYasha (??), 16:40, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Понятно, конечно, что Mellanox - это фкусно и полезно. (хотя его пожрала NeVIDIA) Но очень жаль что та же НетГиря не принимает участия. :(
     
  • 1.16, Аноним (13), 16:40, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интеграция GNU/Linux в NOC: https://kb.nocproject.org/pages/viewpage.action?pageId=20152833

    Должно работать на любом дистре.

     
     
  • 2.17, Аноним (13), 16:42, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Профиль GNU/Linux разрабатывался и заточен под Hardened Gentoo.
     

  • 1.19, Аноним (19), 16:49, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну всё, хана сетям.
     
  • 1.22, Секрет (?), 17:00, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну очень мало информации! Гугл не знает, на офф сайте чуть чуть. Там баш, кли или вебка будет?
     
  • 1.23, rm_ (ok), 17:02, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше ктотанибудь вот это допилите плиз https://openwrt.org/toh/d-link/dgs-1210
     
  • 1.24, Аноним (24), 17:22, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Linux Foundation со своей мертвячиной задолбал уже
     

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