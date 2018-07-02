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Выпуск свободной операционной системы Visopsys 0.9

21.04.2020 09:13

После почти четырёх лет с момента прошлого значительного выпуска cостоялся релиз визуальной операционной системы Visopsys 0.9 (VISual OPerating SYStem), разрабатываемой с 1997 года и не похожей на Windows и Unix. Код системы разработан с нуля и распространяется в исходных текстах под лицензией GPLv2. Загрузочный Live-образ занимает 21 МБ.

Графическая подсистема, при помощи которой формируется интерфейс пользователя, интегрирована прямо в ядро ОС, при этом поддерживается и работа в консольном режиме. Из файловых систем в режиме чтения/запись предлагаются FAT32, в режиме только для чтения дополнительно поддерживаются Ext2/3/4. В Visopsys реализована вытесняющая многозадачность, многопоточность, сетевой стек, динамическое связывание, поддержка асинхронного ввода/вывода и виртуальной памяти. Подготовлен типовой набор приложений и стандартных Си-библиотек. Ядро работает в 32-разрядном защищенном режиме и оформлено в массивно-монолитном стиле (все вкомпилировано, без поддержки модулей). Исполняемые файлы оформлены в стандартном формате ELF. Имеется встроенная поддержка изображений JPG, BMP и ICO.

В новом выпуске:

  • Добавлен TCP-стек и DHCP-клиент. Активирована по умолчанию сетевая подсистема. В разделы "Programs" и "Administration" добавлены отдельные секции с сетевыми приложениями. Добавлены программы для сниффинга трафика (Packet Sniffer) и типовые утилиты, такие как netstat, telnet, wget и host.
  • Добавлена поддержка Unicode (UTF-8) .
  • Реализованы пакетный менеджер "Software" и инфраструктура для создания, загрузки и установки пакетов. Представлен online-каталог пакетов.
  • Обновлён внешний вид. Оконная оболочка переведена на работу в форме обычного приложения пространстве пользователя (вариант работы на уровне ядра оставлен в качестве опции).
  • Добавлен драйвер мыши для работы гостевой системы под управлением VMware.
  • Добавлены библиотеки для работы с HTTP, XML и HTML.
  • Добавлена начальная поддержка C++ runtime.
  • Добавлены новые вызовы Libc, включая getaddrinfo(), getwchar(), mblen(), mbslen(), putwchar(), wcscmp(), wcscpy(), wcslen(), wcstombs().
  • Добавлена начальная поддержка многопоточности на основе библиотеки POSIX Threads (pthreads).
  • Добавлена поддержка неименованных каналов (pipe) для обмена данными между процессами.
  • В ядро встроена поддержка алгоритмов хэширования SHA1 и SHA256 (ранее предлагался MD5), а также добавлены утилиты sha1sum и sha256sum.


  1. Главная ссылка к новости (https://visopsys.org/download/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной операционной системы Visopsys 0.8
  3. OpenNews: Первый бета-выпуск операционной системы Haiku R1
  4. OpenNews: Facebook разрабатывает собственную мобильную операционную систему
  5. OpenNews: Доступна операционная система Lilith 0.0.5, написанная на языке Crystal
  6. OpenNews: Выход написанной на ассемблере свободной ОС KolibriN9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52776-visopsys
Ключевые слова: visopsys
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  • 1.1, Тот_Самый_Анонимус (?), 09:18, 21/04/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Интересно, хейтеры реактоса отпишутся, или засунут язык в задницу, потому что система не имеет отношения к Windows?
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:21, 21/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Очень похоже на кеды..
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 09:24, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да ладно -- на скриншоте нет ни одних часов. Нужно как минимум 3 чтобы быть похожим на КДЕ.
     
  • 2.5, Gannet (ok), 09:32, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так иконки же у Кед и взяты.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:24, 21/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    А про выход Kolibri N10.1 тоже новость бы запостили что ли
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:35, 21/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    О безопасности ни слова. Предполагаю, что как в DOS и Haiku, один пользователь - root с правами ядра.
     
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