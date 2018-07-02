Выпуск свободной операционной системы Visopsys 0.9

После почти четырёх лет с момента прошлого значительного выпуска cостоялся релиз визуальной операционной системы Visopsys 0.9 (VISual OPerating SYStem), разрабатываемой с 1997 года и не похожей на Windows и Unix. Код системы разработан с нуля и распространяется в исходных текстах под лицензией GPLv2. Загрузочный Live-образ занимает 21 МБ. Графическая подсистема, при помощи которой формируется интерфейс пользователя, интегрирована прямо в ядро ОС, при этом поддерживается и работа в консольном режиме. Из файловых систем в режиме чтения/запись предлагаются FAT32, в режиме только для чтения дополнительно поддерживаются Ext2/3/4. В Visopsys реализована вытесняющая многозадачность, многопоточность, сетевой стек, динамическое связывание, поддержка асинхронного ввода/вывода и виртуальной памяти. Подготовлен типовой набор приложений и стандартных Си-библиотек. Ядро работает в 32-разрядном защищенном режиме и оформлено в массивно-монолитном стиле (все вкомпилировано, без поддержки модулей). Исполняемые файлы оформлены в стандартном формате ELF. Имеется встроенная поддержка изображений JPG, BMP и ICO. В новом выпуске: Добавлен TCP-стек и DHCP-клиент. Активирована по умолчанию сетевая подсистема. В разделы "Programs" и "Administration" добавлены отдельные секции с сетевыми приложениями. Добавлены программы для сниффинга трафика (Packet Sniffer) и типовые утилиты, такие как netstat, telnet, wget и host.

Добавлена поддержка Unicode (UTF-8) .

Реализованы пакетный менеджер "Software" и инфраструктура для создания, загрузки и установки пакетов. Представлен online-каталог пакетов.

Обновлён внешний вид. Оконная оболочка переведена на работу в форме обычного приложения пространстве пользователя (вариант работы на уровне ядра оставлен в качестве опции).

Добавлен драйвер мыши для работы гостевой системы под управлением VMware.

Добавлены библиотеки для работы с HTTP, XML и HTML.

Добавлена начальная поддержка C++ runtime.

Добавлены новые вызовы Libc, включая getaddrinfo(), getwchar(), mblen(), mbslen(), putwchar(), wcscmp(), wcscpy(), wcslen(), wcstombs().

Добавлена начальная поддержка многопоточности на основе библиотеки POSIX Threads (pthreads).

Добавлена поддержка неименованных каналов (pipe) для обмена данными между процессами.

В ядро встроена поддержка алгоритмов хэширования SHA1 и SHA256 (ранее предлагался MD5), а также добавлены утилиты sha1sum и sha256sum.



