Выпуск свободной операционной системы Visopsys 0.9

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После почти четырёх лет с момента прошлого значительного выпуска cостоялся релиз визуальной операционной системы Visopsys 0.9 (VISual OPerating SYStem), разрабатываемой с 1997 года и не похожей на Windows и Unix. Код системы разработан с нуля и распространяется в исходных текстах под лицензией GPLv2. Загрузочный Live-образ занимает 21 МБ.
Графическая подсистема, при помощи которой формируется интерфейс пользователя, интегрирована прямо в ядро ОС, при этом поддерживается и работа в консольном режиме. Из файловых систем в режиме чтения/запись предлагаются FAT32, в режиме только для чтения дополнительно поддерживаются Ext2/3/4. В Visopsys реализована вытесняющая многозадачность, многопоточность, сетевой стек, динамическое связывание, поддержка асинхронного ввода/вывода и виртуальной памяти. Подготовлен типовой набор приложений и стандартных Си-библиотек. Ядро работает в 32-разрядном защищенном режиме и оформлено в массивно-монолитном стиле (все вкомпилировано, без поддержки модулей). Исполняемые файлы оформлены в стандартном формате ELF. Имеется встроенная поддержка изображений JPG, BMP и ICO.
В новом выпуске:
- Добавлен TCP-стек и DHCP-клиент. Активирована по умолчанию сетевая подсистема. В разделы "Programs" и "Administration" добавлены отдельные секции с сетевыми приложениями. Добавлены программы для сниффинга трафика (Packet Sniffer) и типовые утилиты, такие как netstat, telnet, wget и host.
- Добавлена поддержка Unicode (UTF-8) .
- Реализованы пакетный менеджер "Software" и инфраструктура для создания, загрузки и установки пакетов. Представлен online-каталог пакетов.
- Обновлён внешний вид. Оконная оболочка переведена на работу в форме обычного приложения пространстве пользователя (вариант работы на уровне ядра оставлен в качестве опции).
- Добавлен драйвер мыши для работы гостевой системы под управлением VMware.
- Добавлены библиотеки для работы с HTTP, XML и HTML.
- Добавлена начальная поддержка C++ runtime.
- Добавлены новые вызовы Libc, включая getaddrinfo(), getwchar(), mblen(), mbslen(), putwchar(), wcscmp(), wcscpy(), wcslen(), wcstombs().
- Добавлена начальная поддержка многопоточности на основе библиотеки POSIX Threads (pthreads).
- Добавлена поддержка неименованных каналов (pipe) для обмена данными между процессами.
- В ядро встроена поддержка алгоритмов хэширования SHA1 и SHA256 (ранее предлагался MD5), а также добавлены утилиты sha1sum и sha256sum.