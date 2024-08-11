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Проект Verso развивает web-браузер на базе движка Servo

11.08.2024 23:01

В рамках проекта Verso ведётся разработка нового web-браузера, построенного на основе движка Servo. Код Verso, как и Servo, написан на языке Rust и распространяется под лицензиями MIT и Apache 2.0. Браузер пока находится на ранней стадии развития и, помимо предоставляемых движком Servo средства для обработки web-контента, реализует простой интерфейс пользователя. Готовые для тестирования сборки публикуются для Linux (flatpak), Windows и macOS.

Отрисовка в Verso осуществляется с использованием собственного композитного менеджера, использующего OpenGL и взаимодействующего с Servo при помощи средств обмена сообщениями, предоставляемых фреймворком Constellation. В настоящее время работа сосредоточена на реализации поддержки многооконного интерфейса, использующего разные контексты отрисовки в одном экземпляре движка Servo. Из дальнейших планов развития проекта упоминается поддержка мноопроцессного режима, sandbox-изоляция для всех платформ и задействование возможностей мультимедийного фреймворка Gstreamer.

Проект Servo изначально развивался компанией Mozilla, но затем перешёл под покровительство организации Linux Foundation. Движок отличается поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц, распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model) и задействованием предоставляемых языком Rust механизмов безопасного программирования. Servo изначально создан с поддержкой разбиения кода DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. В Firefox уже интегрированы некоторые части Servo, такие как многопоточный CSS-движок и система отрисовки WebRender.

Из связанных с Servo проектов также можно отметить сотрудничество разработчиков Servo и операционной системы Redox, разрабатываемой на Rust и использующей концепцию микроядра. Отмечается, что команды Servo и Redox подали совместную заявку на получение гранта NGI для портирования JavaScript-движка SpiderMonkey и Servo WebRender, улучшения инструментов для кросс-компиляции Servo и написания на языке Rust стека для работы с шрифтами. В отчёте также упомянуто включение в состав Redox HTTP-сервера с поддержкой HTTPS, написанного на Rust.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Движок Servo прошёл тесты Acid2. Сrash Reporter в Firefox переписан на Rust
  3. OpenNews: Инициатива по избавлению браузерного движка Servo от привязки к Mozilla SpiderMonkey
  4. OpenNews: Проект по интеграции с Qt web-движка Servo, развиваемого на языке Rust
  5. OpenNews: Разработка браузерного движка Servo переведена в организацию Linux Foundation Europe
  6. OpenNews: Возобновлена активная разработка браузерного движка Servo
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61689-verso
Ключевые слова: verso, servo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:38, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надеюсь взлетит, конкурент гуглу нужен. Из файрфокса конкурент не получился, а Ледибёрд внезапно соскочил на какой-то закрытый язык закрытой Северной Кореи^W^W экосистемы эпл.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:41, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Swift целиком опенсорсный и ни к чему не привязан, держу в курсе
     
     
  • 3.10, Albertio (ok), 00:10, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая шутка, посмеялся!
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 00:25, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://github.com/swiftlang/swift смейся дальше
     
  • 3.11, Аноним (11), 00:12, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно целиком и полностью привязано к воле Тима Кока
     
  • 2.18, Apti Alaudinov (-), 00:32, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Из файрфокса конкурент не получился

    Почему? Что ФФ не может из того что может хромиум? Да и по скорости в бенчмарках они (на моём железе) имеют различия в пределах статистической погрешности.

     
     
  • 3.20, noc101 (ok), 01:12, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Что ФФ не может из того что может хромиум?

    Не смогла в популярность. 6% рынка, чисто по случайности случилось.

     

  • 1.3, Аноним (3), 23:40, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где там эти полтора страдальца, что в каждом треде спрашивают про Servo?
     
     
  • 2.6, Карлос Сношайтилис (ok), 23:47, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем они тебе? Все равно же скажут: "новый браузер ещё не написали, в фф серво полностью не интегрировали, низачот!".

    Ещё вспомнят по синтаксис раста.
    И что безопасность раста миф, ибо если вызвать панику, то программа упадет.

    И т.д.

     
     
  • 3.19, НяшМяш (ok), 00:59, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не трогай неизлечимых, сяшечники любят своё неопределённое поведение, когда кривая программа может так содержимое памяти сломать, что потом и восстанавливать будет нечего
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 01:30, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как там в 80х? У нас в 2к24 изоляцию памяти процессов изобрели давно уже как, прикинь?
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:46, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Из связанных с Servo проектов также можно отметить сотрудничество разработчиков Servo и операционной системы Redox, разрабатываемой на Rust

    Так сотрудничают, что в этом редоксе Сишный браузер netsurf

     
  • 1.7, cheburnator9000 (ok), 23:57, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скачал под вендуз, запустил, написал в адресной строке google.ru, нажал Enter, программа зависла. ГОЙДА!
     
     
  • 2.9, anonymous (??), 00:09, 12/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:13, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  ведётся разработка нового web-браузера
    > под вендуз... программа зависла

    Вообще-то ничего удивительного.

     
  • 2.13, Аноним (5), 00:19, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ненуаче... Зато без ub и безопасно зависа^W работает с памятью
     
     
  • 3.17, Аноним (14), 00:28, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше было бы, если бы она зависла, удалив попутно пару гигов ненужных файлов или чего?
     
  • 2.16, Apti Alaudinov (-), 00:27, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > программа зависла

    Тут вопрос больше к твоему железу. Если там кор 2 дуо в котором нет половины современных инструкций, то и не удивительно)

     
     
  • 3.22, noc101 (ok), 01:16, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линуксятник же. 100% кур 2 дуо
     
  • 3.23, Аноним (23), 01:19, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это хорошо или плохо?
     

  • 1.15, Apti Alaudinov (-), 00:26, 12/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Конкуренция в браузерах нужна. Только здоровая конкуренция. Только если реально движки разные, а не как сейчас, когда имеем 100500 клонов хромиума.
     
     
  • 2.24, Rollo99 (ok), 01:24, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проходили. Было весело. Нет!
    Когда нужны были отдельные CSS, js для разных браузеров\движков (IE,FF,Opera,Safari).
    Да, еще и отдельные для каждой новой версии приходилось делать.

    В любом случае сейчас Google с его Chmome и chromium фактически в одно лицо продвигает веб-стандарты и другие движки будут всегда в отстающих и не полностью совместимых. Это даже, если забыть про производительность, расширяемость, UX\UI и прочее. С чем будут проблемы у новых продуктов написанных с нуля.

    Но в целом согласен, на рынке браузеров бедновато.

     

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