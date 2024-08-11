Проект Verso развивает web-браузер на базе движка Servo

В рамках проекта Verso ведётся разработка нового web-браузера, построенного на основе движка Servo. Код Verso, как и Servo, написан на языке Rust и распространяется под лицензиями MIT и Apache 2.0. Браузер пока находится на ранней стадии развития и, помимо предоставляемых движком Servo средства для обработки web-контента, реализует простой интерфейс пользователя. Готовые для тестирования сборки публикуются для Linux (flatpak), Windows и macOS.

Отрисовка в Verso осуществляется с использованием собственного композитного менеджера, использующего OpenGL и взаимодействующего с Servo при помощи средств обмена сообщениями, предоставляемых фреймворком Constellation. В настоящее время работа сосредоточена на реализации поддержки многооконного интерфейса, использующего разные контексты отрисовки в одном экземпляре движка Servo. Из дальнейших планов развития проекта упоминается поддержка мноопроцессного режима, sandbox-изоляция для всех платформ и задействование возможностей мультимедийного фреймворка Gstreamer.

Проект Servo изначально развивался компанией Mozilla, но затем перешёл под покровительство организации Linux Foundation. Движок отличается поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц, распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model) и задействованием предоставляемых языком Rust механизмов безопасного программирования. Servo изначально создан с поддержкой разбиения кода DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. В Firefox уже интегрированы некоторые части Servo, такие как многопоточный CSS-движок и система отрисовки WebRender.

Из связанных с Servo проектов также можно отметить сотрудничество разработчиков Servo и операционной системы Redox, разрабатываемой на Rust и использующей концепцию микроядра. Отмечается, что команды Servo и Redox подали совместную заявку на получение гранта NGI для портирования JavaScript-движка SpiderMonkey и Servo WebRender, улучшения инструментов для кросс-компиляции Servo и написания на языке Rust стека для работы с шрифтами. В отчёте также упомянуто включение в состав Redox HTTP-сервера с поддержкой HTTPS, написанного на Rust.



