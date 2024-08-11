Проект Verso развивает web-браузер на базе движка Servo

|
|1.2, Аноним (2), 23:38, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Надеюсь взлетит, конкурент гуглу нужен. Из файрфокса конкурент не получился, а Ледибёрд внезапно соскочил на какой-то закрытый язык закрытой Северной Кореи^W^W экосистемы эпл.
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 23:41, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Swift целиком опенсорсный и ни к чему не привязан, держу в курсе
|
|2.18, Apti Alaudinov (-), 00:32, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Из файрфокса конкурент не получился
Почему? Что ФФ не может из того что может хромиум? Да и по скорости в бенчмарках они (на моём железе) имеют различия в пределах статистической погрешности.
|
|
|
|3.20, noc101 (ok), 01:12, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Что ФФ не может из того что может хромиум?
Не смогла в популярность. 6% рынка, чисто по случайности случилось.
|
|1.3, Аноним (3), 23:40, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Где там эти полтора страдальца, что в каждом треде спрашивают про Servo?
|
|
|
|2.6, Карлос Сношайтилис (ok), 23:47, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Зачем они тебе? Все равно же скажут: "новый браузер ещё не написали, в фф серво полностью не интегрировали, низачот!".
Ещё вспомнят по синтаксис раста.
И что безопасность раста миф, ибо если вызвать панику, то программа упадет.
И т.д.
|
|
|
|3.19, НяшМяш (ok), 00:59, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не трогай неизлечимых, сяшечники любят своё неопределённое поведение, когда кривая программа может так содержимое памяти сломать, что потом и восстанавливать будет нечего
|
|
|
|4.25, Аноним (25), 01:30, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как там в 80х? У нас в 2к24 изоляцию памяти процессов изобрели давно уже как, прикинь?
|
|1.5, Аноним (5), 23:46, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Из связанных с Servo проектов также можно отметить сотрудничество разработчиков Servo и операционной системы Redox, разрабатываемой на Rust
Так сотрудничают, что в этом редоксе Сишный браузер netsurf
|
|1.7, cheburnator9000 (ok), 23:57, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Скачал под вендуз, запустил, написал в адресной строке google.ru, нажал Enter, программа зависла. ГОЙДА!
|
|
|
|2.12, Аноним (12), 00:13, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> ведётся разработка нового web-браузера
> под вендуз... программа зависла
Вообще-то ничего удивительного.
|
|
|
|3.17, Аноним (14), 00:28, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Лучше было бы, если бы она зависла, удалив попутно пару гигов ненужных файлов или чего?
|
|2.16, Apti Alaudinov (-), 00:27, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> программа зависла
Тут вопрос больше к твоему железу. Если там кор 2 дуо в котором нет половины современных инструкций, то и не удивительно)
|
|1.15, Apti Alaudinov (-), 00:26, 12/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Конкуренция в браузерах нужна. Только здоровая конкуренция. Только если реально движки разные, а не как сейчас, когда имеем 100500 клонов хромиума.
|
|
|
|2.24, Rollo99 (ok), 01:24, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Проходили. Было весело. Нет!
Когда нужны были отдельные CSS, js для разных браузеров\движков (IE,FF,Opera,Safari).
Да, еще и отдельные для каждой новой версии приходилось делать.
В любом случае сейчас Google с его Chmome и chromium фактически в одно лицо продвигает веб-стандарты и другие движки будут всегда в отстающих и не полностью совместимых. Это даже, если забыть про производительность, расширяемость, UX\UI и прочее. С чем будут проблемы у новых продуктов написанных с нуля.
Но в целом согласен, на рынке браузеров бедновато.
|