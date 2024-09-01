The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В прототипе браузера на базе движка Servo появилась поддержка вкладок

01.09.2024 22:20

Разработчики браузерного движка Servo, написанного на языке Rust, опубликовали отчёт с обзором последних достижений проекта. Среди интересных новшеств можно отметить добавление поддержки вкладок, реализацию страницы открытия новой вкладки, улучшение инструментов для web-разработчиков и переработку панели инструментов в прототипе web-браузера Servo-the-browser, развиваемого на базе Servo. В Servo включена по умолчанию поддержка WebXR и Flexbox, реализована возможность воспроизведения звуковых файлов в формате WAV, переработана реализация API WebXR. Обновлён задействованные в Servo JavaScript-движок SpiderMonkey 128 и компоненты WebRender 0.65 и wgpu 22.0.

Проект Servo изначально развивался компанией Mozilla, но затем перешёл под покровительство организации Linux Foundation. Движок отличается поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц, распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model) и задействованием предоставляемых языком Rust механизмов безопасного программирования. Servo изначально создан с поддержкой разбиения кода DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. В Firefox уже интегрированы некоторые части Servo, такие как многопоточный CSS-движок и система отрисовки WebRender.

  1. Главная ссылка к новости (https://servo.org/blog/2024/08...)
  2. OpenNews: Проект Verso развивает web-браузер на базе движка Servo
  3. OpenNews: Движок Servo прошёл тесты Acid2. Сrash Reporter в Firefox переписан на Rust
  4. OpenNews: Инициатива по избавлению браузерного движка Servo от привязки к Mozilla SpiderMonkey
  5. OpenNews: Проект по интеграции с Qt web-движка Servo, развиваемого на языке Rust
  6. OpenNews: Разработка браузерного движка Servo переведена в организацию Linux Foundation Europe
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61801-servo
Ключевые слова: servo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Изя Израилевич (?), 22:30, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Открываешь менюшку, а там CoC чуть ли не самой главной строкой 🤦
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:58, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эксбиционисты, сэр!
     
     
  • 3.6, Night (??), 23:37, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под покрывалом , забыл добавить.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 23:49, 01/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошие эксбиционисты ходят в плаще.
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:48, 02/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а там CoC чуть ли не самой главной строкой

    Глядя на то что творится в IT, так это чуть ли не единственное, на что способны нынешние программисты. Не, ну правда... переименовывать переменные, закруглять углы и... теребить чьи-то КоКи.

     

  • 1.3, Грудная жаба (?), 23:30, 01/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.4, tryservo (?), 23:32, 01/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.5, хрю (?), 23:35, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просмотр более менее работает и даже быстро, но вот формы тихий ужас. Даже lynx с формами работает менее коряво.
     
  • 1.7, Аноним (8), 23:44, 01/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чувствую будут новости сколько раз разработчики сходили раз в туалет. С анализами и временными срезами. Макс будет пиарить эту поделку до последнего. Хотя серво уже 12 допилить не могут.  
     
  • 1.13, Аноним (12), 00:48, 02/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что-то кроме части ФФ вообще написали на хрусте? А то гонора ого-го, а реальных дел за этими любителями КоКов что-то не видать.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру