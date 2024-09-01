В прототипе браузера на базе движка Servo появилась поддержка вкладок

Разработчики браузерного движка Servo, написанного на языке Rust, опубликовали отчёт с обзором последних достижений проекта. Среди интересных новшеств можно отметить добавление поддержки вкладок, реализацию страницы открытия новой вкладки, улучшение инструментов для web-разработчиков и переработку панели инструментов в прототипе web-браузера Servo-the-browser, развиваемого на базе Servo. В Servo включена по умолчанию поддержка WebXR и Flexbox, реализована возможность воспроизведения звуковых файлов в формате WAV, переработана реализация API WebXR. Обновлён задействованные в Servo JavaScript-движок SpiderMonkey 128 и компоненты WebRender 0.65 и wgpu 22.0.

Проект Servo изначально развивался компанией Mozilla, но затем перешёл под покровительство организации Linux Foundation. Движок отличается поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц, распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model) и задействованием предоставляемых языком Rust механизмов безопасного программирования. Servo изначально создан с поддержкой разбиения кода DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. В Firefox уже интегрированы некоторые части Servo, такие как многопоточный CSS-движок и система отрисовки WebRender.



