Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.22

Опубликован выпуск набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.22, объединяющего в одном продукте web-браузер, почтовый клиент, клиент NNTP-конференций, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент ChatZilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

Большинство изменений в новой версии связано с развитием IRC-клиента ChatZilla, в котором задействована более современная тема оформления, улучшены настройки и меню, переделан диалог установки плагинов, в строку состояния добавлена информация о сетевом соединении, пользователе и DCC-чате (Direct Client-to-Client). Прекращено формирование сборок для 32-разрядных систем. В остальном проведена работа по устранению ошибок и недоработок.



