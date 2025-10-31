The OpenNET Project / Index page

Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.22

31.10.2025 22:07

Опубликован выпуск набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.22, объединяющего в одном продукте web-браузер, почтовый клиент, клиент NNTP-конференций, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент ChatZilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

Большинство изменений в новой версии связано с развитием IRC-клиента ChatZilla, в котором задействована более современная тема оформления, улучшены настройки и меню, переделан диалог установки плагинов, в строку состояния добавлена информация о сетевом соединении, пользователе и DCC-чате (Direct Client-to-Client). Прекращено формирование сборок для 32-разрядных систем. В остальном проведена работа по устранению ошибок и недоработок.

  Главная ссылка к новости (https://www.seamonkey-project....
Ключевые слова: seamonkey
Обсуждение (9)
  • 1.2, eugener (ok), 22:46, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    С этим релизом дропнули сборки linux-i686.(
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:49, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >основан на браузерном движке Firefox 60.8

    Ни рыба, ни мясо. Зачем оно такое надо тот ещё вопрос.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:57, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как зачем, ностальгия по тому самому интерфейсу когда трава была зеленее, а солнце светило ярче.
     
     
  • 3.5, Аноним (3), 23:17, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настоящие ностальгирующие пытались воскресить mozilla suite на UXP.
     
  • 3.7, Аноним (7), 23:27, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда Firefox словил шизу и решил, что с 4% рынка ему лучше жить.
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:44, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интерфейс красивый, а в остальном хуже фаерфокса. Еще и jira в нем не работает.
     
  • 2.9, йцуйцуйцу (?), 23:56, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они бэкпортируют некоторые современные функции, чтобы сайты работали, но далеко не все.

    Отличный браузер для супер маломощного ПК (тонкого клиента, ARM-платы), работает заметно шустрее FF/Chrome.

     

  • 1.10, Аноним (10), 00:35, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почтовый клиент из-за изменений интерефейса более адекватный и удобный, чем в тандербёрде. Как почтовику ему не хватает только поддержки авторизации в exchange online.
     
  • 1.11, Аноним (11), 01:40, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я с этой поделкой не раз пользовался, только вот жрёт почти как огнелис, зайти на сайты тот ещё гемор, тот же мелкософтский ишак 11 или 12 какой там последний, почти не жрёт, жаль в Редмонде исправили браузер слишком поздно, поезд ушёл.
     

