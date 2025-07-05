Релиз Multipass 1.16, инструментария для развёртывания Ubuntu в виртуальных машинах

Компания Canonical опубликовала выпуск инструментария multipass 1.16, предназначенного для упрощения установки различных версий Ubuntu в виртуальных машинах, запускаемых в системах виртуализации Linux, Windows и macOS. Выпуск примечателен полным открытием кодовой базы проекта - в репозиторий включён код компонентов для организации работы в Windows и macOS, ранее не распространяемый публично. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Для быстрой установки multipass в Ubuntu подготовлен snap-пакет. Multipass позволяет разработчику одной командой без дополнительных настроек запустить нужную версию Ubuntu в виртуальной машине, например, для экспериментов или проверки работы своего приложения. Для запуска виртуальной машины в Linux используется KVM или VirtualBox, в Windows - Hyper-V, а в macOS - HyperKit. Поддерживается работа в дистрибутивах Arch Linux, CentOS, Debian, elementary OS, Fedora, KDE Neon, Kubuntu, Manjaro, Pop!_OS, openSUSE, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu и Raspberry Pi OS. Инструментарий самостоятельно извлекает необходимый образ операционной системы и поддерживает его в актуальном состоянии. Для настройки может применяться cloud-init. Предусмотрена возможность как монтирования дисковых разделов в виртуальное окружение (команда "multipass mount"), так и передачи отдельных файлов между хост-системой и виртуальной машиной (команда "multipass transfer"). Поддерживается полная интеграция установленной виртуальной машины с основным рабочим столом (добавляются пиктограммы приложений, системное меню и уведомления). Основные изменения: Предоставлена возможность запуска в macOS и Windows собственных образов виртуальных машин, используя ссылки на локальный (file://) или внешний файл (https://).

Модернизирован графический интерфейс для управления виртуальными машинами и взаимодействия с сервисами multipass. Добавлена возможность запуска виртуальной машины с использованием конфигурации, применяемой для другой виртуальной машины. В терминале добавлена возможность масштабирования вывода (Ctrl + "+", Ctrl + "-", Ctrl + "0").

На Linux хостах с архитектурой ARM реализована поддержка запуска с использованием QEMU.

Добавлена возможность запуска виртуальной машины кнопкой "Open shell".

Обеспечено сохранение размера окна и улучшен выбор размеров окон по умолчанию.

Улучшена поддержка переноса данных через буфер обмена.

Для шифрования трафика gRPC задействован gRPC.

В разряд устаревших переведены драйверы запуска систем с использованием LXD и libvirt. Указанные драйверы будут удалены в следующей версии.



