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Релиз Multipass 1.16, инструментария для развёртывания Ubuntu в виртуальных машинах

05.07.2025 11:20

Компания Canonical опубликовала выпуск инструментария multipass 1.16, предназначенного для упрощения установки различных версий Ubuntu в виртуальных машинах, запускаемых в системах виртуализации Linux, Windows и macOS. Выпуск примечателен полным открытием кодовой базы проекта - в репозиторий включён код компонентов для организации работы в Windows и macOS, ранее не распространяемый публично. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Для быстрой установки multipass в Ubuntu подготовлен snap-пакет.

Multipass позволяет разработчику одной командой без дополнительных настроек запустить нужную версию Ubuntu в виртуальной машине, например, для экспериментов или проверки работы своего приложения. Для запуска виртуальной машины в Linux используется KVM или VirtualBox, в Windows - Hyper-V, а в macOS - HyperKit. Поддерживается работа в дистрибутивах Arch Linux, CentOS, Debian, elementary OS, Fedora, KDE Neon, Kubuntu, Manjaro, Pop!_OS, openSUSE, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu и Raspberry Pi OS.

Инструментарий самостоятельно извлекает необходимый образ операционной системы и поддерживает его в актуальном состоянии. Для настройки может применяться cloud-init. Предусмотрена возможность как монтирования дисковых разделов в виртуальное окружение (команда "multipass mount"), так и передачи отдельных файлов между хост-системой и виртуальной машиной (команда "multipass transfer"). Поддерживается полная интеграция установленной виртуальной машины с основным рабочим столом (добавляются пиктограммы приложений, системное меню и уведомления).

Основные изменения:

  • Предоставлена возможность запуска в macOS и Windows собственных образов виртуальных машин, используя ссылки на локальный (file://) или внешний файл (https://).
  • Модернизирован графический интерфейс для управления виртуальными машинами и взаимодействия с сервисами multipass. Добавлена возможность запуска виртуальной машины с использованием конфигурации, применяемой для другой виртуальной машины. В терминале добавлена возможность масштабирования вывода (Ctrl + "+", Ctrl + "-", Ctrl + "0").
  • На Linux хостах с архитектурой ARM реализована поддержка запуска с использованием QEMU.
  • Добавлена возможность запуска виртуальной машины кнопкой "Open shell".
  • Обеспечено сохранение размера окна и улучшен выбор размеров окон по умолчанию.
  • Улучшена поддержка переноса данных через буфер обмена.
  • Для шифрования трафика gRPC задействован gRPC.
  • В разряд устаревших переведены драйверы запуска систем с использованием LXD и libvirt. Указанные драйверы будут удалены в следующей версии.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/canonical/m...)
  2. OpenNews: Релиз Multipass 1.14, инструментария для развёртывания Ubuntu в виртуальных машинах
  3. OpenNews: Первый выпуск платформы виртуализации SEAPATH
  4. OpenNews: Представлен TinyKVM для виртуализации на уровне отдельных процессов
  5. OpenNews: Выпуск Proxmox VE 8.4, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  6. OpenNews: Компания AMD открыла модуль ядра GIM для виртуализации GPU
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63527-multipass
Ключевые слова: multipass, ubuntu, virtual
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