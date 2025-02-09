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Первый выпуск платформы виртуализации SEAPATH

09.02.2025 20:52

После пяти лет разработки организация Linux Foundation представила релиз платформы виртуализации SEAPATH 1.0, разработанной с учётом требований к информационным системам для цифровых подстанций в энергосетях. Платформа учитывает специфику энергосетей, но может применяться и в других областях, в которых требуется высокая надёжность. Код платформы опубликован под лицензией Apache 2.0. Выпуск SEAPATH 1.0 признан готовым для промышленного применения и использования в критически важных системах (mission-critical). Платформа уже задействована в рабочей инфраструктуре энергетической компании RTE и проходит тестовое внедрение в компаниях GE Vernova, Alliander, ABB, Red Hat и Enedis.

Для мониторинга, автоматизации, сопровождения и управления распределением энергопотоков на цифровых подстанциях в современных энергосетях задействованы специализированные приложения от различных поставщиков, которые предлагается запускать в отдельных изолированных виртуальных машинах. SEAPATH реализует платформу для организации работы подобных виртуальных машин, виртуализированные приложения (vPAC - Virtualized Protection, Automation and Control) в которых могут выполняться в режиме реального времени.

Для развёртывания узлов с хост-окружением SEAPATH предоставляется два дистрибутива на базе Debian GNU/Linux 12 и Yocto Scarthgap. Платформа не привязана к какому-то определённому оборудованию, не зависит от отдельных поставщиков и может использоваться на различных типах серверов и аппаратных архитектур. Допускается выполнение приложений для электроподстанций, поддерживающих стандарт МЭК-61850.

Отказоустойчивость обеспечивается благодаря применению кластерных конфигураций с резервированием оборудования, а также размещению данных и образов виртуальных машин в распределённом хранилище, реплицированном на разные узлы кластера. Обновления автоматически устанавливаются с внешнего сервера. Управление конфигурацией и администрирование осуществляется централизованно с использованием концепции инфраструктура как код.

Платформа построена с использованием уже существующих открытых проектов, для проверки надёжности которых подготовлен тестовый набор, включающий более 700 unit-тестов. Виртуализация реализована с использованием гипервизора KVM и ядра Linux, собранного с опцией PREEMPT_RT для работы в режиме реального времени. В качестве распределённого хранилища, охватывающего весь кластер, используется Ceph. Для виртуализации устройств применяется QEMU, а для виртуализации сети - Open vSwitch. Для управления виртуальными окружениями задействован инструментарий Libvirt. Для управления ресурсами в кластере, обеспечения отказоустойчивости и организации взаимодействия между узлами применяются Pacemaker и Corosync. Централизованное управление инфраструктурой и оркестровка виртуальных машин реализована при помощи Ansible.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
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Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62698-seapath
Ключевые слова: seapath, virtual
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 22:01, 09/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Ansible
    > Надёжность

    Выберите что-то одно. Каким бы хорошим ни был Ansible, он прослойка между человеком и конфигурацией. Вот когда сделают формальную верификацию кода Ansible и самого Ansible, тогда да. А сейчас это сомнительная игрушка для девопсов.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:27, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Вот когда сделают формальную верификацию кода Ansible и самого Ansible, тогда да. А сейчас это сомнительная игрушка для девопсов

    Я аж подпрыгнул на стуле! Вот это эталон полного не понимания предмета.

    Ansible - это движок для массового исполнения скиптов. Он делает всего две вещи:
    1) соединяется по SSH с перечнем хостов;
    2) исполняет на хостах скрипты.

    Из этого следует:
    1) все, что может человек сделать в консоли можно запрограммировать Ansible;
    2) все, что запрограммировано в Ansible можно сделать руками в консоле;
    3) в отличие от человека, Ansible умеет исполнять скрипты одновременно на N хостах.

    Это все, что надо знать про Ansible. Ну еще то, что он написан полностью на python.

    Ansible стал незаменимым инструментом для поддержки инфраструктуры начиная с 10-20 серверов. То, что его используют девопсы - это их проблемы.

     
     
  • 3.9, chdlb (?), 22:48, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    несмотря на то что он ляпнул не совсем корректно, там есть рациональное зерно

    я большой поклонник энсибл, но есть нюансы

    1) ты не можешь предусмотреть всё, всегда найдется что-то, что может пойти не так, и ранее не учитывалось

    2) ты зависишь от версии питона, например свежайший энсибл депрекейтит системный питон на RHEL 8, и ты ничего с этим не сделаешь, такие штуки как package не работают и превращаются в shell

    3) ты не видишь большинство системных сообщений, как минимум ручное и автоматическое управление отличается твоим желанием вникать в нюансы, ты лишний раз не запустишь htop или iptraf

     
  • 3.10, Аноним (10), 22:49, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почти коротко и ясно! В нынешнее время много хайпа. Чем больше хайпа, тем более непригодный инструменты используют для всего.
     
  • 3.18, manofring (?), 00:30, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из этого следует:
    1) все, что может человек сделать в консоли можно запрограммировать Ansible;

    Нифига не следует. Давай я тебе дам задачку на который ты обос..я с ансиблом?
    Допустим у тебя лвм. Там есть том с рут фс пусть называется это все root а vg пусть vg. А теперь сделай плиз vgrename vg VG0  и lvrename VG0 root lv_root. А потом ребут. И посмотрим как ты будешь делать resque на куче серверов. Ещё подкинуть ? И да не надо мухлевать.

     
  • 2.14, Ахз (?), 23:44, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так с надёжностью ? Или диванное мнение ? Анисбл это про состояние. Вот описали вы состояние в инвентаре и выполнением привели систему к этому состоянию. Кроме этого, если что-то пошло не так, то у вас под ногами есть инструменты, чтобы вернуть систему к исходному состоянию. Это конечно не транзакции в прямом их понимании, но есть определенный уровень атомарности действий.
    Я не спорю, что порой приходится изворачиваться, чтобы обеспечить идемпотентность, но оно того стоит, особенно если у вас количество хостов например  от 10000.
    Проверка соответствия состоянию может быть сделана и самим ansible и testinfra. А насчёт формальной верификации - а оно вам действительно надо ? Можете привести примеры продуктов, которыми вы пользуетесь для которых выполнена формальная верификация ?
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:07, 09/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > благодаря применению кластерных конфигураций
    > для работы в режиме реального времени
    > для виртуализации

    где я?

     
     
  • 2.11, chdlb (?), 22:50, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сам в шоке, но скажем так накрутили они правильно, если так вообще можно накручивать

    все-таки слишком много уровней отказа, но стек и вправду хорош

     

  • 1.3, Аноним (2), 22:10, 09/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Простите, а вот реакторами атомных электростанций они тоже этим вот управлять собираются?
     
     
  • 2.7, Dzen Python (ok), 22:43, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага. Йод закупать конечно необязательно, но ветер с запада может и надуть.
     
  • 2.12, maximnik0 (?), 23:19, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что такого? Все равно датчики на предельную параметры аналогывые- просто дают сигнал аварийного сброса стержней.Если реакторы самые новые с емкостями кислоты - а мощность не снижается в течение 40 секунд,продается сигнал на впрыск борной кислоты.
     

  • 1.4, Юрий (??), 22:27, 09/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это навороты - точно в потьмах из за них сидеть будем.
     
     
  • 2.8, Dzen Python (ok), 22:46, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не думаю, что ИНТЕР РАО воткнёт просто так западную игрушку. А вот там - да, будут, готовься. Скоро с запада к нам побегут одичалые и ходоки...
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 23:36, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переклеет шильдик на СУвЦЭП(Система управления в цифровой электроподстанции) и установит
     

  • 1.15, Фрол (?), 23:54, 09/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    афтар новости, вы умудрились ни разу не указать основного разработчика SEAPATH.

    хинт: нет, это не Ĺinux Foundation Energy и не RedHat.

    не_надо_так.жпг

     
     
  • 2.16, Аноним (-), 00:03, 10/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, Аноним (17), 00:08, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    The primary contributing organizations to SEAPATH are RTE, Alliander, GE Vernova, Savoir-faire Linux, Welotec, and Red Hat. The Technical Steering Committee that oversees the governance of the project is made up of representatives of GE Vernova, RTE, Savoir-faire Linux, Schneider Electric, and Welotec. The mix of electrical utilities, vendors, service providers, and hardware providers contributing to the project ensures a reliable open source code base that is supported by a growing ecosystem of commercial and support offerings.
     

  • 1.19, Аноним (-), 00:55, 10/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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