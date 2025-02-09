Первый выпуск платформы виртуализации SEAPATH

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|1.1, Аноним (1), 22:01, 09/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Ansible
> Надёжность
Выберите что-то одно. Каким бы хорошим ни был Ansible, он прослойка между человеком и конфигурацией. Вот когда сделают формальную верификацию кода Ansible и самого Ansible, тогда да. А сейчас это сомнительная игрушка для девопсов.
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|2.5, Аноним (5), 22:27, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Вот когда сделают формальную верификацию кода Ansible и самого Ansible, тогда да. А сейчас это сомнительная игрушка для девопсов
Я аж подпрыгнул на стуле! Вот это эталон полного не понимания предмета.
Ansible - это движок для массового исполнения скиптов. Он делает всего две вещи:
1) соединяется по SSH с перечнем хостов;
2) исполняет на хостах скрипты.
Из этого следует:
1) все, что может человек сделать в консоли можно запрограммировать Ansible;
2) все, что запрограммировано в Ansible можно сделать руками в консоле;
3) в отличие от человека, Ansible умеет исполнять скрипты одновременно на N хостах.
Это все, что надо знать про Ansible. Ну еще то, что он написан полностью на python.
Ansible стал незаменимым инструментом для поддержки инфраструктуры начиная с 10-20 серверов. То, что его используют девопсы - это их проблемы.
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|3.9, chdlb (?), 22:48, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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несмотря на то что он ляпнул не совсем корректно, там есть рациональное зерно
я большой поклонник энсибл, но есть нюансы
1) ты не можешь предусмотреть всё, всегда найдется что-то, что может пойти не так, и ранее не учитывалось
2) ты зависишь от версии питона, например свежайший энсибл депрекейтит системный питон на RHEL 8, и ты ничего с этим не сделаешь, такие штуки как package не работают и превращаются в shell
3) ты не видишь большинство системных сообщений, как минимум ручное и автоматическое управление отличается твоим желанием вникать в нюансы, ты лишний раз не запустишь htop или iptraf
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|3.10, Аноним (10), 22:49, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почти коротко и ясно! В нынешнее время много хайпа. Чем больше хайпа, тем более непригодный инструменты используют для всего.
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|3.18, manofring (?), 00:30, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из этого следует:
1) все, что может человек сделать в консоли можно запрограммировать Ansible;
Нифига не следует. Давай я тебе дам задачку на который ты обос..я с ансиблом?
Допустим у тебя лвм. Там есть том с рут фс пусть называется это все root а vg пусть vg. А теперь сделай плиз vgrename vg VG0 и lvrename VG0 root lv_root. А потом ребут. И посмотрим как ты будешь делать resque на куче серверов. Ещё подкинуть ? И да не надо мухлевать.
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|2.14, Ахз (?), 23:44, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что не так с надёжностью ? Или диванное мнение ? Анисбл это про состояние. Вот описали вы состояние в инвентаре и выполнением привели систему к этому состоянию. Кроме этого, если что-то пошло не так, то у вас под ногами есть инструменты, чтобы вернуть систему к исходному состоянию. Это конечно не транзакции в прямом их понимании, но есть определенный уровень атомарности действий.
Я не спорю, что порой приходится изворачиваться, чтобы обеспечить идемпотентность, но оно того стоит, особенно если у вас количество хостов например от 10000.
Проверка соответствия состоянию может быть сделана и самим ansible и testinfra. А насчёт формальной верификации - а оно вам действительно надо ? Можете привести примеры продуктов, которыми вы пользуетесь для которых выполнена формальная верификация ?
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|1.2, Аноним (2), 22:07, 09/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> благодаря применению кластерных конфигураций
> для работы в режиме реального времени
> для виртуализации
где я?
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|2.11, chdlb (?), 22:50, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сам в шоке, но скажем так накрутили они правильно, если так вообще можно накручивать
все-таки слишком много уровней отказа, но стек и вправду хорош
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|1.3, Аноним (2), 22:10, 09/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Простите, а вот реакторами атомных электростанций они тоже этим вот управлять собираются?
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|2.12, maximnik0 (?), 23:19, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что такого? Все равно датчики на предельную параметры аналогывые- просто дают сигнал аварийного сброса стержней.Если реакторы самые новые с емкостями кислоты - а мощность не снижается в течение 40 секунд,продается сигнал на впрыск борной кислоты.
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|2.8, Dzen Python (ok), 22:46, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не думаю, что ИНТЕР РАО воткнёт просто так западную игрушку. А вот там - да, будут, готовься. Скоро с запада к нам побегут одичалые и ходоки...
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|3.13, Аноним (13), 23:36, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переклеет шильдик на СУвЦЭП(Система управления в цифровой электроподстанции) и установит
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|1.15, Фрол (?), 23:54, 09/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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афтар новости, вы умудрились ни разу не указать основного разработчика SEAPATH.
хинт: нет, это не Ĺinux Foundation Energy и не RedHat.
не_надо_так.жпг
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|2.17, Аноним (17), 00:08, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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The primary contributing organizations to SEAPATH are RTE, Alliander, GE Vernova, Savoir-faire Linux, Welotec, and Red Hat. The Technical Steering Committee that oversees the governance of the project is made up of representatives of GE Vernova, RTE, Savoir-faire Linux, Schneider Electric, and Welotec. The mix of electrical utilities, vendors, service providers, and hardware providers contributing to the project ensures a reliable open source code base that is supported by a growing ecosystem of commercial and support offerings.
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