Первый выпуск платформы виртуализации SEAPATH

2.5 , Аноним ( 5 ), 22:27, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >Вот когда сделают формальную верификацию кода Ansible и самого Ansible, тогда да. А сейчас это сомнительная игрушка для девопсов Я аж подпрыгнул на стуле! Вот это эталон полного не понимания предмета. Ansible - это движок для массового исполнения скиптов. Он делает всего две вещи:

1) соединяется по SSH с перечнем хостов;

2) исполняет на хостах скрипты. Из этого следует:

1) все, что может человек сделать в консоли можно запрограммировать Ansible;

2) все, что запрограммировано в Ansible можно сделать руками в консоле;

3) в отличие от человека, Ansible умеет исполнять скрипты одновременно на N хостах. Это все, что надо знать про Ansible. Ну еще то, что он написан полностью на python. Ansible стал незаменимым инструментом для поддержки инфраструктуры начиная с 10-20 серверов. То, что его используют девопсы - это их проблемы.

3.9 , chdlb ( ? ), 22:48, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – несмотря на то что он ляпнул не совсем корректно, там есть рациональное зерно я большой поклонник энсибл, но есть нюансы 1) ты не можешь предусмотреть всё, всегда найдется что-то, что может пойти не так, и ранее не учитывалось 2) ты зависишь от версии питона, например свежайший энсибл депрекейтит системный питон на RHEL 8, и ты ничего с этим не сделаешь, такие штуки как package не работают и превращаются в shell 3) ты не видишь большинство системных сообщений, как минимум ручное и автоматическое управление отличается твоим желанием вникать в нюансы, ты лишний раз не запустишь htop или iptraf

3.10 , Аноним ( 10 ), 22:49, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почти коротко и ясно! В нынешнее время много хайпа. Чем больше хайпа, тем более непригодный инструменты используют для всего.

3.18 , manofring ( ? ), 00:30, 10/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из этого следует:

1) все, что может человек сделать в консоли можно запрограммировать Ansible; Нифига не следует. Давай я тебе дам задачку на который ты обос..я с ансиблом?

Допустим у тебя лвм. Там есть том с рут фс пусть называется это все root а vg пусть vg. А теперь сделай плиз vgrename vg VG0 и lvrename VG0 root lv_root. А потом ребут. И посмотрим как ты будешь делать resque на куче серверов. Ещё подкинуть ? И да не надо мухлевать.

2.14 , Ахз ( ? ), 23:44, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что не так с надёжностью ? Или диванное мнение ? Анисбл это про состояние. Вот описали вы состояние в инвентаре и выполнением привели систему к этому состоянию. Кроме этого, если что-то пошло не так, то у вас под ногами есть инструменты, чтобы вернуть систему к исходному состоянию. Это конечно не транзакции в прямом их понимании, но есть определенный уровень атомарности действий.

Я не спорю, что порой приходится изворачиваться, чтобы обеспечить идемпотентность, но оно того стоит, особенно если у вас количество хостов например от 10000.

Проверка соответствия состоянию может быть сделана и самим ansible и testinfra. А насчёт формальной верификации - а оно вам действительно надо ? Можете привести примеры продуктов, которыми вы пользуетесь для которых выполнена формальная верификация ?

