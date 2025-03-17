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Представлен TinyKVM для виртуализации на уровне отдельных процессов

17.03.2025 12:26

Компания Varnish Software, разрабатывающая системы для построения сетей доставки и кэширования контента, представила открытый проект TinyKVM, развивающий инструментарий для изоляции выполнения отдельных процессов при помощи гипервизора KVM. Целью проекта заявлено создание самой быстрой системы sandbox-изоляции отдельных процессов, использующей аппаратную виртуализацию. Код проекта написан на языках C и С++, и распространяется под лицензией GPLv3.

TinyKVM рассчитан на изолированный запуск любых консольных программ для Linux с производительностью, близкой к обычному выполнению. Накладные расходы на вызов каждого системного вызова составляют около 2 микросекунд. В качестве примера применения проекта упоминается дополнительная изоляция процессов в системах кэширования и обработки web-запросов. TinyKVM разработан для замены эмулятора libriscv, применяемого для изоляции обработки каждого web-запроса в платформе Varnish. Дополнительно создан вариант библиотеки libvmod, позволяющий выполнять модули к Varnish с использованием TinyKVM.

При запуске при помощи TinyKVM машинный код программ выполняется без эмулирующих прослоек на CPU и ограничивается при помощи API гипервизора KVM, что позволяет исключить накладные расходы и добиться производительности близкой к выполнению без виртуализации. Основные возможности TinyKVM:

  • Ограничение максимального времени исполнения. Программа может быть принудительно остановлена после истечения таймаута, без вызова обработчиков сигналов и потоков.
  • Ограничение потребления памяти.
  • Возможность ответвления (fork) неинициализированных экземпляров виртуальных машин от одного инициализированного экземпляра изолированной программы. Копии виртуальных машин создаются в режиме copy-on-write, что позволяет существенно экономить память, храня только один экземпляр общих данных.
  • Ответвлённые процессы могут сбрасываться в предыдущее состояние (например, ответвлённый обработчик http-запросов может без перезапуска возвращаться в исходное состояние после обработки каждого запроса). Экземпляр изолированного процесса также может быть сброшен до состояния другой виртуальной машины, а не той из которой он был ответвлён, но накладные расходы в этому случае будут выше так как потребуется изменение таблицы страниц памяти.
  • Возможность создания статических страниц памяти во время инициализации, пригодных даже для изощрённых runtime, например, как в языке Go. В этом случае изменение допускается только для страниц, находящихся в режиме copy-on-write.
  • Поддержка удалённой отладки при помощи GDB. Возможна отладка на лету с возобновлением исполнения.

Гостевое окружение TinyKVM образует урезанное ядро, защищённого от изменений, собранное с включением зашиты страниц памяти и использующее инструкции SMAP (Supervisor Mode Access Prevention) и SMEP (Supervisor Mode Execution Prevention) для дополнительной изоляции между ядром и пространством пользователя. Ядро использует большие страницы памяти (4k, hugepage) для повышения производительности. Вызываемые программами системные вызовы перехватываются эмулятором и перенаправляются в хост-окружение (задержка на обработку и трансляцию эмулируемого вызова составляет около 2 микросекунд). В самой виртуальной машине не используются какие-либо драйверы, ввод/вывод и виртуальные устройства.



  1. Главная ссылка к новости (https://info.varnish-software....)
  2. OpenNews: Выпуск HTTP-акселератора Varnish 6.0
  3. OpenNews: Компании Intel и Hyper представили проект Kata Containers
  4. OpenNews: Amazon открыл код легковесной платформы виртуализации Firecracker
  5. OpenNews: Выпуск Kata Containers 3.4 с изоляцией на основе виртуализации
  6. OpenNews: Выпуск CRIU 4.0, системы для сохранения и восстановления состояния процессов в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62898-tinykvm
Ключевые слова: tinykvm, kvm, virtual
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, X512 (?), 13:17, 17/03/2025 [ответить]  
    		• +4 +/
    Не понимаю зачем это нужно когда обычные процессы со своим адресным пространством и потоками -- это по сути и есть мини виртуальные машины.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:22, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программы все еще работают слишком быстро. Надо срочно обвязать в новую прослойку.
     
  • 2.8, myster (ok), 13:55, 17/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне это видится, как замена тормознутой и ужасной JVM.
    Если в вебе уже есть WebAssembly, то это для бека неплохая замена Джаве.
     

  • 1.5, HyC (?), 13:41, 17/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Сперва всю изоляцию с сегментной адресацией и тремя уровнями привилегий загнали в плоское адресное пространство и два уровня привилегий, поделив это друг от друга только страничным механизмом, героически сделали этот горбыль легаси, теперь стали изобретать этот велосипед обратно.
     
  • 1.7, Аноним (-), 13:51, 17/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    > разрабатывающая системы для построения сетей доставки и кэширования контента

    Интересно, как они собираются зарабатывать с такой-то лицензией.

    > Код проекта написан на языках C и С++

    Жду новостей "выполнение кода за пределами гостевой системы из-за выхода за пределы буфера"))

     
  • 1.9, Ося Бендер (?), 14:10, 17/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Почему не на Раст, я спрашиваю?
     

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