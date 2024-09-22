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Выпуск CRIU 4.0, системы для сохранения и восстановления состояния процессов в Linux

22.09.2024 12:25

Опубликован выпуск инструментария CRIU 4.0 (Checkpoint and Restore In Userspace), предназначенного для сохранения и восстановления процессов в пространстве пользователя. Инструментарий позволяет сохранить состояние одного или группы процессов, а затем возобновить работу с сохранённой позиции, в том числе после перезагрузки системы или на другом сервере без разрыва уже установленных сетевых соединений. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. CRIU применяется в таких системах управления контейнерами, как OpenVZ, LXC/LXD и Docker. Необходимые для работы CRIU изменения включены в основной состав ядра Linux.

Из областей применения технологии CRIU отмечается обеспечение перезагрузки ОС без нарушения непрерывности выполнения длительно выполняемых процессов, Live-миграция изолированных контейнеров, ускорение запуска медленных процессов (можно начать работу с состояния, сохранённого после инициализации), проведение обновлений ядра без перезапуска сервисов, периодическое сохранение состояния долговыполняемых вычислительных задач для возобновления работы в случае краха, балансировка нагрузки на узлы в кластерах, дублирование процессов на другую машину (fork на удалённую систему), создание снапшотов пользовательских приложений в процессе работы для их анализа на другой системе или на случай если потребуется отменить дальнейшие действия в программе.

В новом выпуске:

  • Добавлен плагин CUDA, обеспечивающий возможность сохранения и восстановление состояния приложений на базе технологии NVIDIA CUDA.
  • Добавлена поддержка механизма Shadow Stack, поддерживаемого начиная с ядра Linux 6.6 и позволяющего блокировать работу многих эксплоитов, используя аппаратные возможности процессоров Intel (после передачи управления функции, адреса возврата сохраняются процессором не только в обычном стеке, но и в отдельном "теневом" стеке, который не может быть изменён напрямую, а перед выходом из функции адрес возврата извлекается из теневого стека и сверяется с адресом возврата из основного стека).
  • Добавлена поддержка ioctl-команды PAGEMAP_SCAN для получения информации о содержимом таблиц страниц памяти, что среди прочего при использовании с userfaultfd() позволяет определять факты записи в определённую область памяти.
  • Реализована возможность восстановления потока в корректной cgroup v1.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/checkpoint-...)
  2. OpenNews: Выпуск CRIU 3.19, системы для сохранения и восстановления состояния процессов в Linux
  3. OpenNews: CRIU, путь от вызывающей непонимание разработки до интеграции в Red Hat Enterprise Linux
  4. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXC 1.1, со встроенной поддержкой CRIU
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61910-criu
Ключевые слова: criu
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:34, 22/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    Скажите пожалуйста, а почему с помощью этой замечательной технологии не реализовали режим suspend to disk в Linux, не требующий танцев с бубном вокруг ядра?
     
     
  • 2, Аноним (2), 12:38, 22/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта замечательная технология делает весьма танцевальные вещи в ядре, а также имеет определённые сложности с восстановлением графических приложений.
     

  • 3, Аноним (3), 13:07, 22/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    Так скоро "Рабочие папки" из полуоси реализуют, непрошло и пол века... а только тридцать лет :)
     
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