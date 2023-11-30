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Выпуск CRIU 3.19, системы для сохранения и восстановления состояния процессов в Linux

30.11.2023 08:58

Опубликован выпуск инструментария CRIU 3.19 (Checkpoint and Restore In Userspace), предназначенного для сохранения и восстановления процессов в пространстве пользователя. Инструментарий позволяет сохранить состояние одного или группы процессов, а затем возобновить работу с сохранённой позиции, в том числе после перезагрузки системы или на другом сервере без разрыва уже установленных сетевых соединений. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Из областей применения технологии CRIU отмечается обеспечение перезагрузки ОС без нарушения непрерывности выполнения длительно выполняемых процессов, Live-миграция изолированных контейнеров, ускорение запуска медленных процессов (можно начать работу с состояния, сохранённого после инициализации), проведение обновлений ядра без перезапуска сервисов, периодическое сохранение состояния долговыполняемых вычислительных задач для возобновления работы в случае краха, балансировка нагрузки на узлы в кластерах, дублирование процессов на другую машину (fork на удалённую систему), создание снапшотов пользовательских приложений в процессе работы для их анализа на другой системе или на случай если потребуется отменить дальнейшие действия в программе. CRIU применяется в таких системах управления контейнерами, как OpenVZ, LXC/LXD и Docker. Необходимые для работы CRIU изменения включены в основной состав ядра Linux.

В новом выпуске реализована поддержка архитектуры набора команд LoongArch64, применяемой в китайских процессорах Loongson 3A5000/3B5000/3C5000 и реализующей RISC ISA, похожий на MIPS и RISC-V. Для новых процессоров Intel добавлена поддержка инструкции XSAVE. Добавлена поддержка миграции настройки prctl(NO_NEW_PRIVS) и обеспечено восстановление настройки prctl(THP_DISABLE). Прекращена поддержка Python 2.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/checkpoint-...)
  2. OpenNews: Экспериментальные сборки ALT Linux для процессоров Loongarch64 и смартфона Pinephone Pro
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.6
  4. OpenNews: В Debian добавлена поддержка архитектуры LoongArch
  5. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXD 5.17
  6. OpenNews: Выпуск CRIU 3.18, системы для сохранения и восстановления состояния процессов в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60199-criu
Ключевые слова: criu, loongarch64
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Розенталь (?), 09:13, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошая утилита. Пользовался одно время.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:59, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль только с иксами не работает. И что-то затухла инициатива прикрутить к вейланду.
     
     
  • 3.9, ilyafedin (ok), 11:01, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле затухла? Прикрутили уже, что еще надо?
     
     
  • 4.10, Аноним (3), 11:23, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Status: stalled

    Что конкретно прикрутили?

     
     
  • 5.11, ilyafedin (ok), 11:25, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Status: stalled

    Что за статус?

    > Что конкретно прикрутили?

    В плазме 6 по идее можно без проблем сохранять и восстанавливать Qt-приложения. В других тулкитах никто поддержку и не планировал вроде.

     
     
  • 6.12, Аноним (3), 11:28, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это статус поддержки вейланда в CRIU, с тех пор никаких новостей не было.
     
     
  • 7.13, ilyafedin (ok), 11:29, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это статус поддержки вейланда в CRIU, с тех пор никаких новостей не
    > было.

    Не знаю что за статус и где, в Qt пришло бесплатно как by-product поддержки переподключения к композитору

     
     
  • 8.14, Аноним (3), 11:34, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут не переподключение ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:29, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, серьезно упрощает жизнь сисадминам и девопсам.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:25, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень удобно делать снапшоты по расписанию для пользователей в твоей конторке. Потом находишь снапшот с открытым интернет-банком и переводишь себе на мороженное скромную или не очень сумму.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:38, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    core dumped
     
  • 1.6, Аноним (5), 10:40, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >на другом сервере без разрыва уже установленных сетевых соединений

    Это как? Не говоря уже о том, что другая сторона порвёт просто по таймауту для практически значимых случаев.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:57, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугли на тему TCP_REPAIR_QUEUE, через него можно не только соединения процесса заморозить, но и сохранить соединения после мягкой перезагрузки ОС.

    https://lists.openwall.net/netdev/2012/03/28/84
    https://lwn.net/Articles/495304/

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:42, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Игрался с заморозкой софта, через несколько заморозок программа начала глючить. Слишком замутно, легче виртуалку со снапшотами использовать.
     
     
  • 2.15, Пряник (?), 13:35, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предположу что сохраняется только память программы, а память ядра не сохраняется (например, открытые файлы), и CRIU пытается по частям выдрать эту инфу из ядра. В виртуалках же тупо сохраняется вся память в снимок (но только для qcow2 образов).
     
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