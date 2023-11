Выпуск CRIU 3.19, системы для сохранения и восстановления состояния процессов в Linux

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:59, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Жаль только с иксами не работает. И что-то затухла инициатива прикрутить к вейланду.

3.9 , ilyafedin ( ok ), 11:01, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В смысле затухла? Прикрутили уже, что еще надо?

4.10 , Аноним ( 3 ), 11:23, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Status: stalled Что конкретно прикрутили?

5.11 , ilyafedin ( ok ), 11:25, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Status: stalled Что за статус? > Что конкретно прикрутили? В плазме 6 по идее можно без проблем сохранять и восстанавливать Qt-приложения. В других тулкитах никто поддержку и не планировал вроде.

6.12 , Аноним ( 3 ), 11:28, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это статус поддержки вейланда в CRIU, с тех пор никаких новостей не было.

7.13 , ilyafedin ( ok ), 11:29, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это статус поддержки вейланда в CRIU, с тех пор никаких новостей не

> было. Не знаю что за статус и где, в Qt пришло бесплатно как by-product поддержки переподключения к композитору

8.14 , Аноним ( 3 ), 11:34, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Тут не переподключение ...