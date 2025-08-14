Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.2

> Добавлена обработка инструкций xsave/xrestor и задействованы расширения набора команд x86_64-v3, такие как AVX и AVX2.

Все таки набор инструкций в 64 разрядных ЦПУ имеет значение.

Интересно, что половина новости посвящена улучшением совместимости с arm архитектурой. Кто-то готовится к будущему?

> This VirtualBox Extension Pack Personal Use and Educational License governs your access to

and use of the VirtualBox Extension Pack. It does not apply to the VirtualBox base package and/or its source code, which are licensed under version 3 of the GNU General Public License “GPL”).

Машинный перевод от Гугла.

Настоящая лицензия VirtualBox Extension Pack для личного использования и образовательных целей регулирует ваш доступ к VirtualBox Extension Pack и его использование. Она не распространяется на базовый пакет VirtualBox и/или его исходный код, которые лицензируются в соответствии с версией 3 Стандартной общественной лицензии GNU (GPL).

То есть базовый пакет свободный, GPL-3, а расширения проприетарные. Почему бы и все расширения не открыть под свободными лицензиями, Oracle?

