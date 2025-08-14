The OpenNET Project / Index page

Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.2

14.08.2025 21:39

Компания Oracle опубликовала релиз системы виртуализации VirtualBox 7.2. Готовые установочные пакеты доступны для RHEL 8/9/10, Fedora 36-42, openSUSE 15.6, Ubuntu 22.04/24.04/24.10, Debian 11/12, macOS и Windows.

Основные изменения:

  • В графическом интерфейсе глобальные операции перенесены из выпадающего меню в боковую панель, размещённую слева, а инструменты для виртуальных машин перемещены в отдельные вкладки, показываемые над областью с правой панелью.
  • В графическом интерфейсе улучшены страницы с настройками. Улучшено управление светодиодными индикаторами на клавиатуре. Из настроек ARM VM убран IO-APIC.
  • Для хост-систем на базе Linux добавлена поддержка аппаратного ускорения декодирования видео.
  • Для хост-систем на базе macOS и архитектуры ARM добавлена поддержка 3D-ускорения при помощи DXMT.
  • В состав открытой кодовой базы перенесён код для эмуляции контроллеров NVMe.
  • Налажена работа возможностей для вложенной виртуализации (Nested Virtualization) на CPU Intel.
  • Добавлена поддержка виртуализации на хост системах с Windows, использующих процессоры на базе архитектуры ARM.
  • Добавлена поддержка запуска гостевых систем с Windows 11 для архитектуры ARM. В наборе дополнений для гостевых систем реализован новый тип ОС - "Windows 11/Arm".
  • Нарушена совместимость с состоянием виртуальных машин на базе архитектуры ARM, сохранённым в VirtualBox 7.1, а также сохранёнными снапшотами ARM VM. Перед переходом на ветку VirtualBox 7.2 требуется завершить выполнение подобных виртуальных машин.
  • В состав компонентов для хост-систем на базе архитектуры ARM включён web-сервис vboxwebsrv для управления через web-интерфейс.
  • В виртуальных машинах на базе архитектуры ARM реализована поддержка ACPI.
  • Из числа зависимостей удалены libIDL и IASL.
  • На системах, использующих Windows Hyper-V в качестве движка виртуализации, в менеджере виртуальных машин улучшен вывод сведений о возможностях CPU x86_64 и ARM. Добавлена обработка инструкций xsave/xrestor и задействованы расширения набора команд x86_64-v3, такие как AVX и AVX2.
  • Улучшена работа транслятора адресов, например, улучшено сохранение настроек виртуальной машины и работа с DNS-серверами, а также унифицировано использование связанного с NAT кода в различных подсистемах.
  • В дополнениях для хостов и гостевых систем с Linux добавлена поддержка ядра Linux 6.16 и начальная поддержка 6.17.
  • Для гостевых систем с Windows, использующих платформу ARM, добавлен графический драйвер WDDM и реализована поддержка совместных папок (Shared Folder).


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63727-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ананоним (?), 21:48, 14/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Опять интерфейс меняют...
     
  • 1.7, jura12 (ok), 22:08, 14/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а убунта на ней пойдет?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:15, 14/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да что угодно без проблем сразу пойдёт. Ну, за исключением mac OS, вот там придётся помучаться сначала неплохо так. А остальные системы ставятся нормально
     

  • 1.10, Минона (ok), 22:40, 14/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Fedora 36-42,

    36-40 же EOL, зачем для них пакеты делать.

     

  • 1.11, Ценитель GPL рогаликов (?), 22:40, 14/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Добавлена обработка инструкций xsave/xrestor и задействованы расширения набора команд x86_64-v3, такие как AVX и AVX2.

    Все таки набор инструкций в 64 разрядных ЦПУ имеет значение.

    Интересно, что половина новости посвящена улучшением совместимости с arm архитектурой. Кто-то готовится к будущему?

    https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

    > This VirtualBox Extension Pack Personal Use and Educational License governs your access to

    and use of the VirtualBox Extension Pack. It does not apply to the VirtualBox base package and/or its source code, which are licensed under version 3 of the GNU General Public License “GPL”).

    Машинный перевод от Гугла.

    Настоящая лицензия VirtualBox Extension Pack для личного использования и образовательных целей регулирует ваш доступ к VirtualBox Extension Pack и его использование. Она не распространяется на базовый пакет VirtualBox и/или его исходный код, которые лицензируются в соответствии с версией 3 Стандартной общественной лицензии GNU (GPL).

    То есть базовый пакет свободный, GPL-3, а расширения проприетарные. Почему бы и все расширения не открыть под свободными лицензиями, Oracle?

     
     
  • 2.14, Аноним (9), 22:58, 14/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая разница, какая лицензия? Всё равно ведь бесплатно и меняться это явно не будет, уже десятки лет так
     
     
  • 3.15, 12yoexpert (ok), 23:09, 14/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы прочитали самое тупое, что можно было написать в треде об oracle
     

  • 1.12, Oracle (??), 22:50, 14/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

