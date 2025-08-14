Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.2

|
2.9, Аноним (9), 22:15, 14/08/2025
Да что угодно без проблем сразу пойдёт. Ну, за исключением mac OS, вот там придётся помучаться сначала неплохо так. А остальные системы ставятся нормально
1.11, Ценитель GPL рогаликов (?), 22:40, 14/08/2025
> Добавлена обработка инструкций xsave/xrestor и задействованы расширения набора команд x86_64-v3, такие как AVX и AVX2.
Все таки набор инструкций в 64 разрядных ЦПУ имеет значение.
Интересно, что половина новости посвящена улучшением совместимости с arm архитектурой. Кто-то готовится к будущему?
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
> This VirtualBox Extension Pack Personal Use and Educational License governs your access to
and use of the VirtualBox Extension Pack. It does not apply to the VirtualBox base package and/or its source code, which are licensed under version 3 of the GNU General Public License “GPL”).
Машинный перевод от Гугла.
Настоящая лицензия VirtualBox Extension Pack для личного использования и образовательных целей регулирует ваш доступ к VirtualBox Extension Pack и его использование. Она не распространяется на базовый пакет VirtualBox и/или его исходный код, которые лицензируются в соответствии с версией 3 Стандартной общественной лицензии GNU (GPL).
То есть базовый пакет свободный, GPL-3, а расширения проприетарные. Почему бы и все расширения не открыть под свободными лицензиями, Oracle?
2.14, Аноним (9), 22:58, 14/08/2025
А какая разница, какая лицензия? Всё равно ведь бесплатно и меняться это явно не будет, уже десятки лет так
|